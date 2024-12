Nam California: cháy rừng lan rộng, cưỡng bức di tản 6.000 người, rời bỏ 2.000 kiến trúc nhà ở.

.

- Nam California: cháy rừng lan rộng, cưỡng bức di tản 6.000 người chạy ra khỏi 2.000 kiến trúc nhà ở

- Thư chung ký tên 77 nhà khoa học đoạt giải Nobel cấm cửa Robert F. Kennedy Jr. vào ghế Bộ trưởng Bộ Y tế vì nguy hiểm chết người

- MSNBC phân tích: Trump rút lại lời hứa. Trump sẽ cho Dreamers ở lại Mỹ. Trump sẽ không cấm thuốc phá thai.

- Trump tăng áp lực với Thống đốc Florida để đưa con dâu Trump vào ghế Thượng nghị sĩ.

- Elon Musk: cần gỡ bỏ ưu đãi thuế với các tổ chức phi lợi nhuận (Nhà thờ, chùa chiền sẽ bị thuế?)

- Con trai của Trump: giá Bitcoin sẽ đạt tới 1 triệu đô

- TNS Joe Manchin (Độc lập) và TNS Peter Welch (Dân Chủ) nộp hồ sơ đòi hạn chế nhiệm kỳ 18 năm đối với các thẩm phán Tòa Tối cao (thay vì trọn đời như hiện nay)

- Trump gợi ý rằng Mexico và Canada nên trở thành tiểu bang Mỹ nếu họ muốn nhận trợ cấp từ Mỹ

- Trump lại vu khống Đảng Dân Chủ muốn xóa bỏ phiếu phổ thông (popular vote) để chỉ giữ phiếu Đại cử tri đoàn (Electoral College)

- Cảnh sát bắt, truy tố nghi can vụ giết CEO của UnitedHealthcare, tịch thu súng ma và căn cước giả

- Dân biểu tiểu bang Nino Mangione (Cộng hòa, Maryland) là anh họ nghi can (người bị nghi đã bắn chết Giám đốc điều hành UnitedHealthCare)

- Trump sẽ không cứu nổi kỹ nghệ thịt bò Mỹ, chỉ làm hại thêm vì bố ráp di dân lậu và bị áp thuế trả đũa

- Ca sĩ Taylor Swift thu tiền bán vé kỷ lục là 2.077.618.725 đô (hơn 2 tỷ đô), nhiều lịch sử (MAGA gốc Việt tung tin vịt là bán vé không được vì cô chống Trump). Cô thưởng nhân viên 197 triệu đô trong 21 tháng qua.

- NFIB: Kinh tế Mỹ tăng tốc đều, 41% chủ doanh nghiệp nhỏ tin kinh tế sẽ cải thiện

- Kamala Harris: chính phủ đầu tư 6,1 tỷ đô vào Micron Technology, hãng chip bộ nhớ

- Doanh thu hàng không toàn cầu sẽ vượt quá 1 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên vào năm 2025.

- TQ: sẽ áp đặt các hạn chế thị thực đối với nhân viên Hoa Kỳ có "hành vi nghiêm trọng" liên quan đến Hồng Kông.

- Giáo chủ 1 giáo phái Cơ đốc có 20 "người vợ" tâm linh bao gồm 10 bé gái vị thành niên đã bị kết án 50 năm tù

- Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo quân đội Israel chiếm vùng đệm biên giới giữa Israel với Syria, vi phạm lệnh rút quân 1974

- Mohammed al-Bashir làm thủ tướng lâm thời Syria

- Thủ tướng Netanyahu ra tòa Israel, khai về cáo buộc Netanyahu tham nhũng

- Đài quan sát nhân quyền Syria: Israel mở ra 300 trận không kích, vi phạm lệnh ngừng bắn năm 1974, và chiếm đất Syria

- Mỹ truy tố 2 viên chức Syria thời của Assad về tội phạm chiến tranh chống lại người Mỹ

- Mỹ ủng hộ Israel chiếm vùng đệm lãnh thổ Israel-Syria vì chỉ chiếm tạm. Thủ Tướng Netanyahu: chiếm vĩnh viễn, sẽ không trả lại Syria. Nhiều nước Ả Rập lên án Israel chiếm đất Syria.

- Đức: bắt 3 người bị tình nghi sắp phá hoại

- Thăm dò của INFO SAPIENS: 64,1% người Ukraine nói đừng nên đàm phán với Nga trừ khi được bảo đảm an ninh từ phương Tây.

- New Jersey: Thống Đốc ký luật cấm thư viện công cộng và trường học cấm sách trong tiểu bang

- Boeing sẽ cắt giảm 396 nhân viên trên khắp Tiểu bang Washington

- Hãng Đức SAP SE sa thải 3.500 nhân viên

- Tỷ lệ hộ gia đình một người ở Nam Hàn tới kỷ lục cao 35,5% vào năm 2023, vì dân già mau chóng và người trẻ hoãn kết hôn

- Los Angeles: 4 con chó dữ cắn chết 1 bé gái

- Los Angeles: 1 tiệm ăn Denny’s bị cháy rụi

- Quận Cam: 1 ông bị bắt sau khi bị cảnh sát truy đuổi bằng xe, rồi nhảy lên ghe kayak và chèo đến một chiếc thuyền ở Cảng Newport Beach

- Little Saigon: Thành phố Westminster kiện 2 Nghị viên đương nhiệm Amy Phan West và NamQuan Nguyen

TIN VN. Nợ 800 tỉ đồng tiền thuê đất, Thảo Cầm Viên có nguy cơ ngừng hoạt động.

- HỎI 1: Mỹ nghiên cứu xem có nên để lính Không quân và lính Không gian được phép để râu? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hơn 1/3 dân Mỹ ở tuổi 50 tới 80 cảm thấy cô đơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-10/12/2024) ⦿ ---- Kinh tế Mỹ tăng tốc đều. Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB: National Federation of Independent Business) cho biết trong một báo cáo được công bố vào thứ Ba rằng sự lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2021 vào tháng 11. Con số này đã tăng tám điểm sau khi duy trì dưới mức trung bình 50 năm là 98 trong 34 tháng.

.

Tỷ lệ phần trăm ròng của các chủ doanh nghiệp kỳ vọng nền kinh tế sẽ cải thiện đã tăng vọt 41 điểm từ tháng 10 lên mức ròng 36%, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2020. 14% ròng của các chủ doanh nghiệp tin rằng đây là thời điểm tốt để mở rộng hoạt động kinh doanh của họ, mức cao nhất kể từ tháng 6/2021 và nhiều chủ doanh nghiệp hơn bất kỳ tháng nào kể từ tháng 2/2020 cho biết khối lượng bán hàng thực tế sẽ tăng.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã công bố hôm thứ Ba trong một tuyên bố rằng Bộ Thương mại đã hoàn tất khoản đầu tư 6,1 tỷ đô la vào Micron Technology, "nhà sản xuất chip bộ nhớ (memory chips) duy nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ".

.

"Khoản đầu tư hơn 6,1 tỷ đô la này vào Clay, NY và Boise, ID hỗ trợ việc xây dựng một số cơ sở sản xuất chip bộ nhớ hiện đại như một phần trong tổng khoản đầu tư 125 tỷ đô la của Micron trong vài thập niên tới, tạo ra ít nhất 20.000 việc làm vào cuối thập niên này", bà Harris bình luận. Bộ Thương mại đã ký kết thêm một thỏa thuận sơ bộ để cấp cho Micron thêm 275 triệu đô la để mở rộng cơ sở Manassas (tiểu bang Virginia) của công ty và công nghệ quan trọng đã dọn về lại Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự đoán vào thứ Ba rằng doanh thu hàng không toàn cầu sẽ vượt quá 1 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên vào năm 2025. Tổng doanh thu dự kiến ​​sẽ đạt 1,007 nghìn tỷ đô la vào năm tới, tăng 4,4% so với năm 2024. Lợi nhuận ròng dự kiến ​​đạt 36,6 tỷ đô la vào năm 2025, với biên lợi nhuận ròng là 3,6%, tăng 16% so với năm 2024. Lợi nhuận hoạt động của năm tới dự kiến ​​là 67,5 tỷ đô la với biên lợi nhuận hoạt động ròng là 6,7%.

.

Số lượng hành khách dự kiến ​​sẽ vượt quá 5 tỷ người lần đầu tiên vào năm 2025, đạt 5,2 tỷ người và tăng 6,7% so với năm 2024. Tổng giám đốc IATA Willie Walsh cho biết: "Sự tăng trưởng này có nghĩa là kết nối hàng không sẽ tạo ra và hỗ trợ việc làm trên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu".

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố hôm thứ Ba rằng Trung Quốc sẽ áp đặt các hạn chế thị thực đối với nhân viên Hoa Kỳ có "hành vi nghiêm trọng" liên quan đến Hồng Kông. Động thái này diễn ra sau quyết định của Hoa Kỳ áp đặt các hạn chế thị thực mới đối với các quan chức Hồng Kông thực thi Luật An ninh Quốc gia (NSL). Mao nhấn mạnh rằng những hành động này của Hoa Kỳ là vi phạm luật pháp quốc tế và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

.

"Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, tôn trọng pháp quyền tại Hồng Kông và ngừng can thiệp vào công việc của Hồng Kông dưới bất kỳ hình thức nào. Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển, thực hiện chính sách 'một quốc gia, hai chế độ' và phản đối bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào công việc của Hồng Kông", bà cho biết.

.

⦿ ---- Con Thiên Chùa có quyền có nhiều vợ, và rồi vào tù. Một nhà lãnh đạo tôn giáo đa thê tuyên bố có hơn 20 "người vợ" tâm linh bao gồm 10 bé gái vị thành niên đã bị kết án 50 năm tù hôm thứ Hai vì ép buộc các bé gái chỉ mới 9 tuổi phải phục tùng hành vi tình dục tội phạm với anh ta và những người lớn khác, và vì âm mưu bắt cóc các bé gái khỏi nơi giam giữ được bảo vệ.

.

Samuel Bateman, người có nhóm nhỏ là nhánh của giáo phái từng do Warren Jeffs lãnh đạo, đã nhận tội trong một âm mưu kéo dài nhiều năm nhằm vận chuyển các bé gái qua các tiểu bang để thực hiện tội ác tình dục của mình, và sau đó bắt cóc một số bé gái khỏi nơi giam giữ được bảo vệ, theo AP đưa tin. Thỏa thuận nhận tội của y yêu cầu mức án từ 20 đến 50 năm tù, mặc dù mỗi bản án có thể dẫn đến án chung thân.

.

Cảnh sáth cho biết Bateman, 48 tuổi, đã cố gắng thành lập một nhánh của Giáo hội Cơ đốc giáo của Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) có trụ sở tại các cộng đồng lân cận là Colorado City, Arizona và Hildale, Utah. Nhóm theo chủ nghĩa chính thống, còn được gọi là FLDS, đã tách khỏi Giáo hội chính thống của Chúa Jesus Christ of Latter-day Saints sau khi người Mormon chính thức từ bỏ chế độ đa thê vào năm 1890.

.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Susan Brnovich đã tuyên án Bateman 50 năm tù sau khi nghe tuyên bố tại tòa của ba cô gái tuổi vị thành niên về chấn thương mà họ vẫn đang đấu tranh để vượt qua. "Anh không nên có cơ hội được tự do và không bao giờ có cơ hội ở gần những phụ nữ trẻ", Brnovich nói với Bateman, lưu ý rằng đối với một người đàn ông gần 49 tuổi, bản án 50 năm tù thực chất là án chung thân.

.

⦿ ---- Bạn đã từng nghe nhiều MAGA gốc Việt nói rằng sau khi cô ca sĩ nổi tiếng tuyên bố ủng hộ bà Kamala Harris, cô bán vé không được vì bị MAGA tẩy chay. Thực tế, vé cô bán tăng gấp đôi, bây giờ là lúc đếm tiền mỏi tay. Taylor Swift đã thu về khoản tiền lớn trong chuyến lưu diễn Eras Tour của cô, kết thúc hôm Chủ Nhật tại Vancouver, British Columbia, sau 149 buổi biểu diễn—và tổng doanh thu bán vé là 2.077.618.725 đô la, "gấp đôi doanh thu bán vé gộp của bất kỳ chuyến lưu diễn hòa nhạc nào khác trong lịch sử", theo tờ New York Times.

.

Tờ báo lưu ý rằng "Swift chưa bao giờ cho phép tiết lộ số liệu của chuyến lưu diễn cho đến tận bây giờ". Swift cũng chia sẻ khoản tiền lớn theo một cách khác, tờ People đưa tin: Trong 21 tháng qua của chuyến lưu diễn, hiện tượng nhạc pop 34 tuổi đã chia 197 triệu đô la tiền thưởng cho tất cả mọi người làm việc chăm chỉ, theo ghi nhận của E! Online thì con số này chiếm khoảng 10% tổng doanh thu của chuyến lưu diễn Eras Tour.

.

Theo People, "tất cả mọi người" là những người được thưởng "tài xế xe tải, người phục vụ, kỹ thuật viên nhạc cụ, nhóm bán hàng, ánh sáng, âm thanh, nhân viên sản xuất và trợ lý, thợ mộc, vũ công, ban nhạc, an ninh, biên đạo múa, kỹ thuật pháo hoa, người lắp ráp, làm tóc, trang điểm, phục trang, vật lý trị liệu và nhóm quay phim".

.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nghe thấy những lời bàn tán về sự rộng rãi của Swift: Vào mùa hè năm 2023, có thông tin cho rằng ngôi sao này đã thưởng 100.000 đô la cho mỗi tài xế xe tải lớn đã làm việc trong chuyến lưu diễn của cô, tổng cộng là thưởng khoản này tới 5 triệu đô la.

.

⦿ ---- Los Angeles báo động cháy rừng: Lính cứu hỏa đã chiến đấu với một đám cháy rừng vào sáng sớm thứ Ba tại Malibu, gần Đại học Pepperdine, khiến phải di tản trong bối cảnh tình hình hỏa hoạn nguy hiểm do gió Santa Ana khét tiếng của Nam California. Người ta vẫn chưa biết ngay ngọn lửa, được gọi là Đám cháy Franklin Fire, bắt đầu như thế nào nhưng các viên chức của Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles ước tính rằng ít nhất 2,8 dặm vuông đã bị thiêu rụi và các công trình bị đe dọa, theo AP. Lệnh sơ tán bao gồm khoảng 6.000 người và hơn 2.000 kiến trúc nhà ở, KABC-TV đưa tin, trích dẫn thông tin đó từ các viên chức cứu hỏa.

.

Đại học Pepperdine đã hủy các lớp học và kỳ thi cuối kỳ trong ngày và ra lệnh trú ẩn tại chỗ. Theo một tuyên bố của trường đại học, có thể nhìn thấy ngọn lửa từ khuôn viên trường. Xe cứu hỏa đã có mặt tại khuôn viên trường và trực thăng đang thả nước thu thập được từ các hồ trong Công viên Alumni Park của trường vào đám cháy.

.



.

"Trường đại học hiểu rằng đám cháy tồi tệ nhất đã vượt qua Pepperdine. Tuy nhiên, có những đám cháy nhỏ hơn trong khuôn viên trường không đe dọa đến tính mạng hoặc các công trình kiến trúc, và các nguồn lực phòng cháy chữa cháy vẫn ở trong khuôn viên trường để giải quyết những đám cháy nhỏ này khi chúng xảy ra", Pepperdine đăng trong một tuyên bố lên mạng.

.



.

Gabrielle Salgado là một trong những sinh viên đang trú ẩn trong thư viện của trường đại học. "Chỉ cần nhìn thấy ngọn lửa bùng lên và màu đỏ tươi của ngọn lửa ngày càng sáng hơn, sáng hơn nữa—thật đáng sợ", cô nói với KABC-TV. Gió từ bắc đến đông bắc được dự báo sẽ tăng lên 30mph đến 40mph với tốc độ gió giật lên tới 65mph, văn phòng Dịch vụ thời tiết quốc gia Los Angeles đăng trên X. Điện cho hàng chục nghìn người đã bị cắt vào đêm thứ Hai khi các công ty tiện ích nỗ lực giảm thiểu tác động của gió Santa Ana, những cơn gió giật mạnh có thể làm hỏng thiết bị điện và gây ra cháy rừng.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba đã lên án mạnh mẽ việc quân đội Israel tiến vào vùng đệm biên giới giữa Israel với Syria. Bộ này cáo buộc Israel vi phạm Thỏa thuận rút quân năm 1974, thỏa thuận chấm dứt Chiến tranh Yom Kippur, và xâm phạmo lãnh thổ Syria. Trong khi quân đội Israel đang tiến hành các hoạt động trong vùng đệm, họ nói chỉ chiếm vùng đệm và đã phủ nhận các tuyên bố rằng họ đã tiến sâu ngoài vùng đệm giữa 2 nước.

.

"Trong giai đoạn nhạy cảm này, khi có khả năng đạt được hòa bình và ổn định mà người dân Syria đã mong đợi trong nhiều năm, Israel một lần nữa lại thể hiện tư duy chiếm đóng của mình. Chúng tôi kiên quyết tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với chủ quyền, sự thống nhất chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của Syria", theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

.

⦿ ---- Mohammed al-Bashir đã được bổ nhiệm làm thủ tướng lâm thời của chính phủ chuyển tiếp Syria, với nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 3/2025, như ông đã tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình vào thứ Ba.

.

Trước cuộc tấn công quân sự chớp nhoáng kéo dài 12 ngày vào Damascus, Al-Bashir là người đứng đầu Chính phủ Cứu rỗi do phe kháng chiến lãnh đạo. Trước đó, phe Hồi giáo Syria Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đã giao cho Al-Bashir nhiệm vụ thành lập một chính quyền chuyển tiếp mới sau khi chính phủ do cựu Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo bị lật đổ.

.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến Tòa án Quận Tel Aviv hôm thứ Ba để làm lời khai trong phiên tòa xét xử tham nhũng của chính ông, đối mặt với các cáo buộc hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin. Phiên tòa bắt nguồn từ các cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 12/2016, liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc trong nhiệm kỳ thứ tư và thứ năm của ông.

.

Luật sư bào chữa của Netanyahu, Amit Hadad, đã chỉ trích bản cáo trạng, tuyên bố rằng nó chứa "nhiều lỗ hổng" trong cả ba vụ án. Một cáo buộc chính trong Vụ án 4000 cáo buộc Netanyahu cung cấp các lợi ích theo quy định cho cổ đông Bezeq Shaul Elovitch để đổi lấy việc đưa tin có lợi cho Walla, do Elovitch sở hữu.

Bộ Giao thông và Truyền thông đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Netanyahu, dự đoán vụ án sẽ "sụp đổ như một ngôi nhà bằng các lá bài" và tòa án tìm cách "làm nhục Nhà nước Israel và gây tổn hại đến an ninh của nhà nước". Phiên tòa xét xử Netanyahu bắt đầu vào tháng 5/2020 sau bản cáo trạng năm 2019 của ông và lời khai của ông hiện diễn ra sau bốn năm.

.

⦿ ---- Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết hôm thứ Ba rằng các cuộc không kích của Israel được báo cáo kể từ khi quân nổi dậy lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào cuối tuần đã tăng lên 300 trận không kích. Bản cập nhật được đưa ra sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin về những vụ nổ lớn tại thủ đô Damascus của Syria vào sáng sớm Thứ Ba.

.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Cao nguyên Golan Heights, lãnh thổ Syria, bị Israel chiếm đóng trong gần 60 năm, sẽ vẫn là một phần của Israel vô thời hạn. Quân đội Israel đã kiểm soát vùng đệm trên lãnh thổ Syria, được thành lập theo lệnh ngừng bắn năm 1974. Trong khi Israel mô tả động thái này là một bước đi tạm thời để bảo vệ biên giới của mình, những người chỉ trích cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn và lợi dụng tình trạng bất ổn của Syria để giành thêm đất đai.

.

⦿ ---- Theo một bản cáo trạng chưa được công bố, hai viên chức Syria từng phục vụ dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) truy tố về tội phạm chiến tranh chống lại người Mỹ và những người khác.

.

Các cáo buộc đã được đưa ra đối với các cựu sĩ quan Tình báo Không quân Syria Jamil Hassan và Abdul Salam Mahmoud. Đây là lần đầu tiên các viên chức Assad bị buộc tội vi phạm nhân quyền. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cáo buộc rằng hai viên chức này đã "đánh roi, đá, giật điện và thiêu sống nạn nhân; treo cổ tay họ trong thời gian dài; đe dọa hãm hiếp và giết họ; và nói dối rằng các thành viên trong gia đình họ đã bị giết". Lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với hai người đàn ông này, những người vẫn đang lẩn trốn.

.

⦿ ---- Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên bố ủng hộ việc Israel chiếm đóng lãnh thổ ở Syria sau khi chính phủ của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ, coi đó là hành động phòng thủ. Israel đã chiếm giữ vùng đệm giữa Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng và phần còn lại của lãnh thổ Syria được thành lập vào năm 1974 và cũng chiếm được một số khu vực bên ngoài vùng đệm này. Khi được hỏi về việc chiếm đất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matt Miller cho biết điều quan trọng là phải đưa tình hình vào "bối cảnh".

.

"Trước hết, quân đội Syria đã từ bỏ các vị trí của mình trong khu vực xung quanh vùng đệm Israel-Syria đã đàm phán, điều này có khả năng tạo ra một khoảng trống có thể bị các tổ chức khủng bố lấp đầy, đe dọa nhà nước Israel và đe dọa dân thường bên trong Israel. Mọi quốc gia đều có quyền hành động chống lại các tổ chức khủng bố", Miller cho biết.

.

Miller cũng nhấn mạnh rằng việc Israel chiếm đóng vùng đất này chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, cũng hôm thứ Hai, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Cao nguyên Golan sẽ là "mãi mãi" của Israel, mặc dù không rõ liệu ông có ám chỉ đến vùng lãnh thổ mới chiếm được hay không.

.

Một số quốc gia Ả Rập, bao gồm Iraq, Saudi Arabia và Qatar, đã lên án mạnh mẽ việc Israel chiếm giữ lãnh thổ của Syria. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết họ coi động thái này là "một diễn biến nguy hiểm và là một cuộc tấn công trắng trợn vào chủ quyền và sự thống nhất của Syria cũng như là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

.

Saudi Arabia cho biết việc chiếm đất này đã xác nhận "Israel tiếp tục vi phạm các quy tắc của luật pháp quốc tế và quyết tâm phá hoại cơ hội khôi phục an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Syria".

.

⦿ ---- Chính quyền Đức đã công bố vào thứ Ba rằng đã bắt 3 người bị tình nghi đang lên kế hoạch cho một "hành động bạo lực nghiêm trọng gây nguy hiểm cho nhà nước", được cho là có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Công tố viên Karlsruhe cho biết: "Các cuộc điều tra mở rộng của các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan đã xác nhận nghi ngờ rằng hai anh em đã chuẩn bị cụ thể cho một cuộc tấn công do hệ tư tưởng tôn giáo đã được thiết lập và sự đồng cảm sâu sắc của họ đối với tổ chức khủng bố Hồi giáo Nhà nước Hồi giáo (IS)."

.

Theo tuyên bố, các nghi phạm đã bị bắt hôm Chủ Nhật. Trong số đó có hai anh em, 15 và 20 tuổi, là người Đức-Liban và đến từ Mannheim. Cá nhân thứ ba là một người đàn ông Đức-Thổ Nhĩ Kỳ 22 tuổi đến từ tiểu bang Hessen. Trong quá trình bắt giữ, một khẩu súng trường tấn công và đạn dược đã được phát hiện và tịch thu.

.

⦿ ---- Theo cuộc thăm dò của INFO SAPIENS LLC cho Trung tâm Châu Âu Mới, tiến hành từ ngày 15 đến 27 tháng 11/2024, có hơn 64% người Ukraine phản đối các cuộc đàm phán với Nga mà không có sự đảm bảo an ninh thực sự từ phương Tây.

.

“64,1% người Ukraine tin rằng không nên đàm phán với Nga trừ khi Ukraine nhận được sự đảm bảo an ninh thực sự từ phương Tây. Lập luận là Nga sẽ tiếp tục chiến tranh sau một thời gian tạm dừng ngắn”, những người tổ chức cuộc khảo sát cho biết.

.

Đồng thời, khoảng 30% số người được hỏi ủng hộ đàm phán trong mọi trường hợp, tin rằng Ukraine không có đủ nguồn lực cho một cuộc chiến tranh tiêu hao. Nhóm tuổi 30–39 ủng hộ mạnh mẽ nhất cho các cuộc đàm phán (gần 40%).

.

Xét theo khu vực, sự ủng hộ cho các cuộc đàm phán mạnh nhất ở phía nam và phía đông Ukraine, với lần lượt là 34,5% và 43,7%, trong khi thủ đô Kyiv cho thấy mức độ ngờ vực cao nhất (chỉ 18%) và các khu vực phía tây của Ukraine cũng gần như hoài nghi (20%).

.

Gần 40% số người được hỏi tin rằng Ukraine chỉ nên tham gia đàm phán khi Nga rút quân (ít nhất là đến các vị trí đã chiếm giữ trước khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022).

.

Và 26,2% người Ukraine khác tin rằng điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán phải là các nước phương Tây đảm bảo an ninh để ngăn chặn hành động xâm lược tiếp theo.

.

⦿ ---- Một Thư chung, ký tên 77 nhà khoa học đoạt giải Nobel, kêu gọi Thượng viện phản đối việc xác nhận Robert F. Kennedy Jr. vào ghế Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), theo tờ New York Times đưa tin hôm thứ Hai. Trong lá thư, 77 người đoạt giải Nobel về y học, hóa học, vật lý và kinh tế cho biết họ lo ngại về việc Kennedy thiếu "kinh nghiệm liên quan" và một số lập trường ông đã đưa ra công khai.

.

"Ngoài việc thiếu bằng cấp hoặc kinh nghiệm liên quan trong y học, khoa học, y tế công cộng hoặc hành chính, ông Kennedy còn là người phản đối nhiều loại vaccine bảo vệ sức khỏe và cứu sống con người, chẳng hạn như vaccine phòng ngừa bệnh sởi và bại liệt; là người chỉ trích những tác động tích cực đã được chứng minh của việc bổ sung chất flo vào nước uống; là người thúc đẩy các thuyết âm mưu về các phương pháp điều trị thành công đáng kể cho bệnh AIDS và các bệnh khác; và là người chỉ trích gay gắt các cơ quan được kính trọng (đặc biệt là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Viện Y tế Quốc gia -- [Food and Drug Administration, the Centers for Disease Control, and the National Institutes of Health]", theo lá thư viết.

.

“Người đứng đầu DHHS [Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh] nên tiếp tục nuôi dưỡng và cải thiện — chứ không phải đe dọa — những tổ chức quan trọng và được kính trọng này cùng với các nhân viên của họ,” bức thư tiếp tục.

Việc Tổng thống đắc cử Trump đề cử Kennedy đã làm dấy lên mối lo ngại trong số một số đảng viên Dân chủ và các nhân vật y tế công cộng, những người cho biết họ lo ngại Kennedy có thể can thiệp vào các cơ quan chính phủ quan trọng, khuếch đại sự do dự về vaccine và chỉ đạo các cơ quan tài trợ để ủng hộ quan điểm ưa thích của ông.

.

Nếu được xác nhận, Kennedy sẽ lãnh đạo bộ giám sát 13 cơ quan riêng biệt, có ngân sách gần 2 nghìn tỷ đô la và quản lý các chương trình y tế liên bang bao gồm Medicare, Medicaid và Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (còn gọi là bảo hiểm ObamaCare). HHS và các cơ quan trực thuộc chịu trách nhiệm ứng phó với các bệnh tật và các mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng như COVID-19 và cúm gia cầm, cũng như phê duyệt các loại thuốc mới, bao gồm cả vaccine.

.

Kennedy là người sáng lập một trong những nhóm chống vaccine nổi tiếng nhất cả nước và đã thúc đẩy tuyên bố đã bị bác bỏ rằng vaccine ở trẻ em gây ra chứng tự kỷ. Ông cũng cho biết gần đây rằng ông muốn loại bỏ florua khỏi nguồn cung cấp nước uống của đất nước, làm dấy lên mối lo ngại cho các viên chức y tế, những người coi việc bổ sung khoáng chất này là một bước tiến lớn trong việc bảo vệ răng.

.

"Xét về thành tích của ông ấy", những người đoạt giải Nobel đã viết trong bức thư, "việc giao cho ông Kennedy phụ trách DHHS sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và làm suy yếu vị thế lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, trong cả khu vực công và thương mại".

.

⦿ ---- "Trump đã rút lại lời hứa quan trọng nhất trong chiến dịch tranh cử của mình. Lời thừa nhận bất ngờ do Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên sau bầu cử của ông." Bài nhận định có nhan đề vừa dẫn là của James Downie, Biên tập viên đài MSNBC.

.

Cuộc phỏng vấn độc quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump với Kristen Welker của NBC News — cuộc trò chuyện đầu tiên của ông trên truyền hình kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử — là một sự kiện hỗn hợp. Đôi khi, Trump cố gắng tỏ ra gần như điềm tĩnh: Trump nói với người dẫn chương trình "Meet the Press" rằng ông sẽ làm việc với đảng Dân chủ để tìm cách bảo vệ tình trạng pháp lý của Dreamers (ghi chú theo định nghĩa pháp lý: còn viết tắt là DACA: nhóm vào Mỹ khi còn trẻ theo ba má nhập cư lậu, 3/4 nhóm này đã sống ở Hoa Kỳ trong phần lớn cuộc đời của họ và 3/4 đã đến Hoa Kỳ trước năm 2012 - đã lớn lên như những người Mỹ, nói tiếng Anh, theo học các trường trung học ở Hoa Kỳ). Trump cho biết ông sẽ không cấm thuốc phá thai, không sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và không ra lệnh truy tố các đối thủ chính trị của mình.

.

Nhưng như thường lệ, những nói năng bộp chộp của Trump chắc chắn đã chiến thắng. Không lâu sau khi hứa sẽ không truy đuổi kẻ thù của mình, Trump cho biết các thành viên của ủy ban đặc biệt của Hạ viện vào ngày 6 tháng 1 "đã phạm một tội ác lớn và nên tống các Dân biểu này vào tù". Ông nói với Welker rằng ông sẽ ân xá cho những kẻ bạo loạn trong vụ tấn công Điện Capitol vào ngày đầu tiên nhậm chức. Và nhắc lại Robert F. Kennedy Jr., lựa chọn của ông để điều hành Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, ông đã gạ gẫm lý thuyết đã bị bác bỏ rằng tiêm chủng vaccine là nguyên nhân làm tăng số ca chẩn đoán mắc chứng tự kỷ (autism).

.

Có thể nói, khoảnh khắc quan trọng nhất trong tất cả các khoảnh khắc đó đã diễn ra gần đầu cuộc phỏng vấn sâu rộng. Trong chiến dịch tranh cử, Trump đã đề xuất mức thuế 10-20% đối với tất cả hàng nhập khẩu — và 60% đối với hàng từ Trung Quốc. Welker hỏi liệu ông Trump có thể "đảm bảo" rằng người Mỹ sẽ không phải trả giá cao hơn theo mức thuế đó hay không.

.

"Tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì", Trump trả lời. Ông lưu ý (một cách chính xác) rằng nhiệm kỳ đầu tiên của ông chứng kiến ​​lạm phát thấp, ngay cả khi ông áp dụng mức thuế mới. Nhưng những mức thuế đó ở quy mô nhỏ hơn nhiều. Nhiều nghiên cứu dự đoán rằng đề xuất mới toàn diện của ông sẽ khiến người Mỹ bình thường mất hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn đô la mỗi năm.

.

Trump không bỏ qua tầm quan trọng của lạm phát. "Tôi đã thắng cử ở hai lời hứa", ông nói với Welker sau đó trong cuộc phỏng vấn. "Tôi đã thắng ở [lời hứa siết] biên giới và tôi đã thắng ở [lời hứa giảm giá] hàng tạp hóa". Tuy nhiên, ngay cả Trump, người đã xây dựng sự nghiệp bằng cách nói khoác và hứa hẹn những điều không thể, cũng không thể giả vờ rằng kế hoạch tránh tăng giá trong tương lai của ông sẽ hiệu quả.

.

Các chỉ số lạm phát cho thấy mức tăng hàng năm dưới 3%, thấp hơn nhiều so với mức tăng đột biến vào giữa nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden. Nhưng các công ty từ các tập đoàn lớn như Walmart đến các doanh nghiệp nhỏ đã cảnh báo Trump rằng họ có thể sắp phải tăng giá [nếu Trump áp thuế nhập khẩu]. Và cũng giống như Trump đã nhận được công lao cho mức lạm phát thấp trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ đợt tăng giá nào trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.

.

⦿ ---- Trump tăng áp lực để đưa con dâu vào ghế Thượng nghị sĩ. Tổng thống đắc cử Donald Trump đang vận động thay mặt cho con dâu của mình, Lara Trump, cựu đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, người đã được đưa ra làm ứng cử viên thay thế Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio khi ông trở thành ngoại trưởng, theo một báo cáo mới. Trump gần đây đã nói chuyện với Thống đốc Florida Ron DeSantis về con dâu của mình, theo báo The Wall Street Journal đưa tin vào thứ Hai, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với cuộc trò chuyện.Việc đề cử cuối cùng tùy thuộc vào DeSantis, đối thủ cũ của Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Lara, vợ của Eric Trump, đã từ chức khỏi vai trò của mình tại RNC vào tối Chủ Nhật—một công việc mà cô chỉ mới bắt đầu vào tháng 3. Lara đã nhiều lần nói rằng cô sẽ chấp nhận đề cử vào tháng kể từ chiến thắng bầu cử của bố chồng bà. Trước đó, cô đã cân nhắc khả năng chạy đua vào Thượng viện tại tiểu bang quê nhà North Carolina của mình vào năm 2022, nhiều hãng tin đã đưa tin vào thời điểm đó. Trước đó vào thứ Hai, Lara một lần nữa nói với hãng tin Associated Press rằng ghế Thượng viện là "điều tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc" nếu DeSantis chọn cô để hoàn thành hai năm cuối nhiệm kỳ của Rubio.⦿ ---- Nhà thờ, chùa chiền nên bị xem như doanh nghiệp để đóng thuế? Elon Musk đã đề xuất vào thứ Ba rằng các ưu đãi về thuế cho các tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ nên được xem xét lại. Nhận xét này được đưa ra khi trả lời một bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích sự tăng trưởng của ngành.Bình luận này được đưa ra sau một bài đăng tuyên bố rằng "ngành công nghiệp phi chính phủ hiện đại suy đồi" đã xuất hiện từ các cuộc cải cách thuế dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, tư nhân hóa 10 nghìn tỷ đô la tài sản trong hai thập niên qua. Về phần mình, Musk đã trả lời, "Theo tôi, chúng ta nên bãi bỏ điều này", thể hiện sự ủng hộ của ông đối với việc xem xét lại các cấu trúc thuế phi lợi nhuận hiện tại.⦿ ---- Con trai của Donald Trump, Eric Trump, tuyên bố vào thứ Ba rằng giá Bitcoin sẽ đạt tới 1 triệu đô la. "Tôi thực sự tin rằng đây là tương lai. Tôi nghĩ Bitcoin là sự thay đổi cơ bản. Rất nhiều người đã mở mắt khi Bitcoin đạt 100.000 đô la, và rất nhiều người sẽ mở mắt khi Bitcoin đạt 1 triệu đô la, và tôi tin rằng nó sẽ đạt 1 triệu đô la", ông nói tại hội nghị Bitcoin MENA. Trong bài phát biểu của mình, ông cũng nói rằng Bitcoin là tương lai của tài chính và dưới thời tổng thống Trump, giá tiền điện tử sẽ tăng vọt. "Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", Eric kết luận.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Độc lập) của West Virginia và Thượng nghị sĩ Peter Welch (Dân Chủ) của Vermont đã đưa ra một nghị quyết áp đặt giới hạn nhiệm kỳ 18 năm đối với các thẩm phán Tòa án Tối cao, điều này sẽ đòi hỏi một số thay đổi tại Tòa tối cao sau mỗi hai năm. Cụ thể, nghị quyết của họ kêu gọi một sửa đổi hiến pháp để thiết lập các nhiệm kỳ 18 năm không thể gia hạn cho các thẩm phán Tòa Tối cao mới, với một nhiệm kỳ mới bắt đầu sau mỗi hai năm."Cấu trúc bổ nhiệm trọn đời hiện tại đã bị phá vỡ và thúc đẩy các cuộc chiến xác nhận phân cực và tư thế chính trị đã làm xói mòn niềm tin của công chúng vào Tòa tối cao tại đất nước chúng ta", Manchin, người sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay, cho biết trong một tuyên bố."Sửa đổi của chúng tôi duy trì rằng sẽ không bao giờ có quá 9 thẩm phán và sẽ dần dần tạo ra các vị trí khuyết thường xuyên tại Tòa án, cho phép Tổng thống bổ nhiệm một thẩm phán mới sau mỗi hai năm với sự tư vấn và chấp thuận của Thượng viện Hoa Kỳ", ông cho biết.Welch, một thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cho biết biện pháp này nhằm mục đích "khôi phục niềm tin của công chúng vào tòa án quyền lực nhất của quốc gia chúng ta. Việc đặt ra giới hạn nhiệm kỳ cho các thẩm phán Tòa Tối cao sẽ cắt giảm trò gian lận chính trị và là cải cách hợp lý được đa số người Mỹ ủng hộ.”Tu chính án được đề xuất sẽ không thay đổi nhiệm kỳ của các thẩm phán đương nhiệm, những người sẽ tiếp tục phục vụ miễn là họ mong muốn hoặc cho đến khi mất khả năng lao động. Theo lời giải thích của văn phòng các thượng nghị sĩ, tu chính án này sẽ thực hiện một giai đoạn chuyển tiếp trong đó các nhiệm kỳ 18 năm sẽ bắt đầu sau mỗi hai năm bất kể khi nào một thẩm phán hiện tại rời khỏi vị trí.Khi một thẩm phán hiện tại nghỉ hưu, thẩm phán mới được bổ nhiệm sẽ phục vụ trong phần còn lại của nhiệm kỳ 18 năm tiếp theo. Tu chính án này sẽ giữ nguyên tổng số thẩm phán ở mức 9 người. Các thượng nghị sĩ chỉ ra rằng niềm tin của công chúng vào Tòa Tối cao đã giảm mạnh trong những năm gần đây, vì chỉ có 16% người Mỹ cho biết họ "rất tin tưởng" vào tòa án sau nhiệm kỳ năm 2024.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề xuất rằng Mexico và Canada nên trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ nếu họ muốn tiếp tục nhận trợ cấp từ Hoa Kỳ. Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico trừ khi các quốc gia này giảm dòng người di cư và ma túy vào Hoa Kỳ. Ông đã bảo vệ kế hoạch áp thuế của mình khi nói với NBC News' Meet the Press vào Chủ Nhật rằng Hoa Kỳ trợ cấp cho Mexico gần 300 tỷ đô la một năm, cũng như Canada khoảng 100 tỷ đô la hàng năm."Chúng ta đang trợ cấp cho Canada với số tiền hơn 100 tỷ đô la một năm. Chúng ta đang trợ cấp cho Mexico gần 300 tỷ đô la. Chúng ta không nên làm vậy—tại sao chúng ta lại trợ cấp cho những quốc gia này? Nếu chúng ta định trợ cấp cho họ, hãy để họ trở thành một tiểu bang", Trump nói. "Chúng ta đang trợ cấp cho Mexico và chúng ta đang trợ cấp cho Canada, và chúng ta đang trợ cấp cho nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Tất cả những gì tôi muốn làm là có một sân chơi bình đẳng, nhanh chóng nhưng công bằng".Ông dường như đang ám chỉ đến thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ giữa hai nước trong khi phóng đại các con số. Theo số liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ là gần 41 tỷ đô la với Canada và hơn 162 tỷ đô la với Mexico vào năm 2023.Tổng thống đắc cử đã đưa ra nhận xét tương tự về Canada. Thủ tướng Justin Trudeau được cho là đã nói với tổng thống đắc cử trong cuộc họp ngày 29/11/2024 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump ở Florida rằng các kế hoạch thuế quan sẽ tàn phá nền kinh tế của Canada. Người ta nói rằng lúc đó đảng Cộng hòa cũng đã nói đùa rằng "Có lẽ Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51" để đáp lại.⦿ ---- Kỳ lạ, Trump lại vu khống Đảng Dân Chủ. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố khó hiểu hôm thứ Hai rằng "Đảng Dân chủ đang đấu tranh quyết liệt để xóa bỏ Phiếu phổ thông (popular vote) trong các Cuộc bầu cử trong tương lai". Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông nói thêm: "Họ muốn tất cả các Cuộc bầu cử Tổng thống trong tương lai chỉ dựa trên Đại cử tri đoàn (Electoral College)!"Trên thực tế, trong những thập niên gần đây, phiếu phổ thông đã ủng hộ đảng Dân chủ rất nhiều và năm nay, Trump đã trở thành đảng viên Cộng hòa đầu tiên giành được phiếu phổ thông trong 20 năm. Các ứng cử viên của đảng Dân chủ đã giành được phiếu phổ thông trong năm trong số bảy cuộc bầu cử tổng thống trong Thế kỷ 21, để thua hai trong số các cuộc bầu cử đó trước những người Cộng hòa giành được ít phiếu hơn trên toàn quốc.Không chỉ không có nỗ lực nào của đảng Dân chủ nhằm củng cố Đại cử tri đoàn, nhiều đảng viên Dân chủ nổi tiếng—bao gồm cả ứng cử viên tổng thống năm 2016 của đảng là Hillary Clinton, người đã giành được nhiều phiếu hơn Trump nhưng lại thua Đại cử tri đoàn—đã tranh luận ủng hộ phiếu phổ thông cho tổng thống. Rất có thể Trump và George W. Bush, người đã thua Al Gore trong cuộc bầu cử năm 2000, sẽ không bao giờ được bầu làm tổng thống nếu không có Đại cử tri đoàn.⦿ ---- Luigi Mangione, 26 tuổi, bị bắt vì liên quan đến cái chết của Tổng giám đốc điều hành UnitedHealthcare Brian Thompson đã bị truy tố về tội giết người tại New York, theo AP. Các công tố viên Manhattan đã đệ trình các cáo buộc vào cuối ngày thứ Hai, bao gồm tội giết người và các tội danh khác. Luigi Mangione, người đã bị bắt tại Pennsylvania, ban đầu bị bắt giữ vì tội tàng trữ súng, làm giả và cung cấp giấy tờ tùy thân giả.Cảnh sát nói Mangione là sát thủ đã giết Tổng giám đốc điều hành của UnitedHealthcare Brian Thompson, đã bắn chết Thompson trên vỉa hè đông đúc ở trung tâm Manhattan vào tuần trước. Cảnh sát New York cho biết người đàn ông này đang bị giam gần Altoona, Pennsylvania, sau khi một nhân viên tại một tiệm ăn McDonald's địa phương nghĩ rằng anh ta có vẻ đáng ngờ và đã gọi cảnh sát.Ủy viên Sở Cảnh sát New York Jessica Tisch cho biết tại một cuộc họp báo cùng với Thị trưởng Eric Adams, rằng người liên quan là Luigi Mangione. Ủy viên này cho biết Mangione có một bản tuyên ngôn dài ba trang trên người, trong đó nêu rõ "động cơ và tư duy" có thể có của anh ta trong vụ giết người. Hiện tại, anh này chưa bị truy tố về cái chết của Thompson.Người đàn ông này có một khẩu súng tương tự như khẩu súng được sử dụng để giết Thompson, cũng như một ống giảm thanh và một ID giả của New Jersey. Sát thủ đã sử dụng một ID giả của New Jersey khi y làm thủ tục vào một nhà trọ ở Manhattan vào tháng trước, các nguồn tin cho biết. Mangione có một khẩu súng ma, một loại vũ khí có thể lắp ráp tại nhà từ các bộ phận không có số sê-ri, khiến chúng khó bị truy tìm, các nhà điều tra cho biết.Hai quan chức thực thi pháp luật cấp cao cho biết người đàn ông ở Altoona đang bị thẩm vấn có tên "Mark Rosario" trên ID giả của NJ. Ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết tay súng đã làm thủ tục vào nhà trọ bằng một ID giả của NJ có tên "Mark Rosario". Mangione tốt nghiệp năm 2016 với tư cách là thủ khoa trường Gilman, một trường trung học toàn nam ở Baltimore, Maryland. Người phát ngôn của Đại học Pennsylvania xác nhận Mangione tốt nghiệp năm 2020 với bằng cử nhân và thạc sĩ khoa học máy tính.Cảnh sát cho biết người đàn ông 26 tuổi này sinh ra và lớn lên ở Maryland, có mối liên hệ với San Francisco và địa chỉ cuối cùng được biết đến là ở Honolulu, Hawaii. Cảnh sát nói là không có tên anh ta trước thứ Hai và Mangione không có bất kỳ vụ bắt giữ nào trước đó được biết đến ở Hoa Kỳ. Mangione đang bị giam tại Pennsylvania vì tội sử dụng súng và cuối cùng sẽ bị dẫn độ đến New York để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cái chết của Thompson.⦿ ---- Tại sao Dân biểu tiểu bang Nino Mangione không báo cáo cảnh sát về nghi phạm đã có hình chiếu trên TV cả nước? Người dẫn chương trình Fox News Sandra Smith và Jeanine Pirro đã chỉ trích Dân biểu tiểu bang Cộng hòa Nino Mangione của Maryland sau khi người em họ của ông, Luigi Mangione, bị bắt vì tội bắn chết giám đốc điều hành Brian Thompson."Một diễn biến khác trong câu chuyện này, vừa mới vào phòng tin tức của chúng tôi, anh họ của nghi phạm là Dân biểu Tiểu bang Maryland", Smith đưa tin hôm thứ Hai. "Vì vậy, điều này hiện đang được xác nhận, anh họ của nghi phạm là Dân biểu Tiểu bang Maryland, Antonio D. Mangione, được gọi là Nino. Làm sao có thể không có ai, ở bất kỳ đâu trên đất nước này nói rằng, người đó là người trong gia đình tôi, tôi biết anh chàng đó?"Cựu điều tra viên FBI Bill Daly cho biết "khá ngạc nhiên khi phải nhờ đến một nhân viên McDonald's ở Pennsylvania để xác định danh tính nghi can này"."Làm sao bất kỳ ai có quan hệ họ hàng với người này lại không nói rằng, tôi biết anh chàng đó, và gọi cảnh sát?" Smith hỏi Pirro."Vâng, đó chắc chắn là một câu hỏi rất có liên quan", Pirro đồng ý. "Một khi một anh chàng ở McDonald's có thể nhấc điện thoại lên và một người họ hàng và một người nào đó đang làm một công việc cụ thể mà về cơ bản là làm việc cho chính phủ và cho người dân, thì không thể, bạn biết là bạn có vấn đề rồi".⦿ ---- Ngay cả một Tổng thống đắc cử yêu thích thịt đỏ như Donald Trump cũng không thể cứu được ngành công nghiệp thịt bò đang gặp khó khăn của Hoa Kỳ. Thiếu hụt gia súc nghiêm trọng, đã thúc đẩy giá cả tăng cao tại các cửa hàng tạp hóa và xóa sổ hàng tỷ đô la lợi nhuận của các nhà chế biến thịt, đang được chuẩn bị để trở nên tồi tệ hơn trước chu kỳ bầu cử tiếp theo. Đàn bò thịt của Hoa Kỳ đã là đàn nhỏ nhất kể từ năm 1961 sau nhiều năm giá cả giảm, hạn hán nghiêm trọng và chi phí tăng cao buộc người nông dân phải đưa nhiều con cái đi giết mổ hơn. Bây giờ, khả năng áp dụng thuế quan mới và cải cách nhập cư có nguy cơ hạn chế nguồn cung hơn nữa.Derrell Peel, giáo sư kinh tế nông nghiệp tại Đại học tiểu bang Oklahoma, cho biết về các cam kết chính sách của Trump: "Tất cả những điều ông Trump đang nói đến đều có khả năng gây ra hậu quả tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Số phận của chúng ta trong ngành chăn nuôi gia súc ở Hoa Kỳ trong hai đến bốn năm tới đã được định đoạt khá rõ ràng" - và điều đó không tốt.Mặc dù Trump rất được lòng các cộng đồng nông nghiệp — đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ở tất cả các tiểu bang sản xuất thịt bò hàng đầu — nhưng cải cách nhập cư và thuế quan mà Trump đã hứa lại càng làm tăng thêm sự bất ổn.Các công việc đóng gói thịt ở Hoa Kỳ thường do những người lao động sinh ra ở nước ngoài đảm nhiệm, và trong khi các công ty lớn yêu cầu nhân viên cung cấp bằng chứng về tình trạng công việc của họ, thì việc giảm dòng người nhập cư trong tương lai có thể khiến chi phí lao động tăng cao đối với các công ty như Tyson và JBS SA, các nhà phân tích của Barclays đã viết trong một lưu ý ngày 2 tháng 12. Sự gia tăng nguồn cung người xin tị nạn và những người nhập cư khác theo giấy phép lao động tạm thời trong chính quyền Biden đã làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động đang hoành hành trong ngành, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch.Một cách tiếp cận mới [kiểu Trump] về nhập cư có khả năng tạo ra một quy trình tuyển dụng "gánh nặng hơn", làm giảm nhóm nhân viên tiềm năng và làm tăng chi phí, JBS cho biết trong một hồ sơ gần đây. "Đó là những công việc khó tuyển dụng và là những công việc mà hầu hết người Mỹ không muốn làm", nhà phân tích Jen Bartashus của Bloomberg Intelligence cho biết.Các cuộc kiểm toán và đột kích đều có khả năng gia tăng khi Trump trở lại nhiệm sở, vì việc thực thi tuân thủ luật nhập cư đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống đắc cử, công ty luật lao động Littler Mendelson PC đã viết trong một lưu ý vào tháng 11. Hơn 680 người nhập cư [không giấy tờ] đã bị bắt trong các cuộc đột kích vào các nhà máy gia cầm ở Mississippi năm 2019, và một cuộc đột kích vào một nhà máy chế biến gia súc ở Tennessee vào năm trước đã ảnh hưởng đến khoảng 100 người khác. Ngay cả khi tất cả công nhân đều tuân thủ, thì đây vẫn có thể là một quá trình tốn kém và kịp thời.Thuế quan cũng là một yếu tố bất định. Các nhà sản xuất ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu thịt để đáp ứng nhu cầu trong nước về thịt bò xay và bánh mì kẹp thịt. Vào năm 2024, tổng lượng thịt bò và thịt bê nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ đạt khoảng 2 triệu tấn, một kỷ lục mới. Thịt nhập khẩu hiện chiếm hơn 15% lượng tiêu thụ trong nước, cũng là mức cao nhất mọi thời đại. Các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ cũng đang tự mình xuất khẩu rất nhiều thịt.Mặc dù lượng hàng tồn kho nhập khẩu ít hơn có thể khuyến khích nông dân tái đầu tư vào đàn gia súc của họ, nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, những người Mỹ đã bỏ phiếu cho Trump vì lời cam kết giảm giá các mặt hàng thiết yếu trong gia đình của Trump có thể thấy mình vô cùng thất vọng. Và giá thịt bò cao hơn sẽ chỉ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các loại protein khác vốn đã diễn ra. "Nếu giá thịt bò tăng, chúng ta thực sự nên xem xét giá so với giá thịt gà", David Anderson, giáo sư và nhà kinh tế học mở rộng về tiếp thị sản phẩm chăn nuôi và thực phẩm tại Đại học Texas A&M cho biết.⦿ ---- Thống đốc đảng Dân chủ của New Jersey Phil Murphy đã ký một đạo luật vào thứ Hai nhằm cấm các thư viện công cộng và trường học cấm sách trong tiểu bang, và bảo vệ các biện pháp bảo vệ chống lại các cáo buộc dân sự và hình sự đối với các thủ thư tuân thủ luật. Biện pháp này sẽ có hiệu lực sau một năm, nhưng ủy viên giáo dục tiểu bang và thủ thư tiểu bang được phép bắt đầu thực hiện các bước để thực hiện luật.New Jersey trở thành tiểu bang mới nhất do đảng Dân chủ lãnh đạo ban hành lệnh cấm lệnh cấm sách, cùng với Illinois và Minnesota, theo báo cáo của AP. Murphy đã ký dự luật tại thư viện công cộng của Princeton, cách khuôn viên trường Đại học Princeton một đoạn đi bộ ngắn và đưa ra luật trong bối cảnh các tiểu bang có xu hướng theo đảng Cộng hòa đã cấm một số loại sách nhất định trong những năm gần đây. "Trên khắp đất nước, chúng ta đã chứng kiến những nỗ lực đàn áp và kiểm duyệt các câu chuyện và trải nghiệm của người khác. Tôi tự hào được khuếch đại tiếng nói của quá khứ và hiện tại của chúng ta, vì không có cách nào tốt hơn để con em chúng ta chuẩn bị cho tương lai hơn là đọc sách một cách tự do", Murphy cho biết.Theo luật, các thư viện công cộng và trường học bị cấm loại trừ sách vì nguồn gốc, bối cảnh hoặc quan điểm của tài liệu hoặc của tác giả. Việc kiểm duyệt sách cũng sẽ bị cấm chỉ vì một người thấy chúng mang tính xúc phạm. Dự luật cho phép hạn chế trong trường hợp "tài liệu không phù hợp với sự phát triển" đối với một số nhóm tuổi nhất định. Biện pháp này cũng yêu cầu các hội đồng trường học địa phương và các cơ quan quản lý của các thư viện công cộng thiết lập các chính sách về quản lý sách và loại bỏ tài liệu thư viện, bao gồm cả cách giải quyết các mối quan ngại về một số mục nhất định.Theo Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ, hơn 4.200 tác phẩm trong các thư viện trường học và công cộng đã bị nhắm mục tiêu để đòi cấm hồi năm 2023, tăng so với kỷ lục cũ là gần 2.600 cuốn sách vào năm 2022. Nhiều cuốn sách bị thách thức vào năm 2023 có chủ đề về LGBTQ+ và chủng tộc. Các hạn chế ở một số tiểu bang đã tăng lên rất nhiều khiến các thủ thư và quản trị viên lo lắng về các vụ kiện tụng, tiền phạt nặng và thậm chí là án tù nếu họ cung cấp những cuốn sách mà người khác coi là không phù hợp. Năm nay, các nhà lập pháp ở hơn 15 tiểu bang đã đưa ra các dự luật áp dụng các hình phạt khắc nghiệt đối với các thư viện hoặc thủ thư.Các thủ thư ca ngợi việc ban hành biện pháp cho tụ do đọc này. Karen Grant, chủ tịch Hiệp hội thủ thư trường học New Jersey, cho biết dự luật này công nhận tính chuyên nghiệp của thủ thư và thúc đẩy thư viện như một nguồn thông tin. "Dự luật sẽ bảo vệ quyền tự do trí tuệ của học sinh cũng như thừa nhận rằng thư viện trường học là trung tâm cho việc tìm hiểu tự nguyện, thúc đẩy sự phát triển và trưởng thành của học sinh", Grant cho biết.⦿ ---- Công ty Boeing sẽ cắt giảm 396 nhân viên trên khắp Tiểu bang Washington, thông báo WARN (Thông báo điều chỉnh và đào tạo lại người lao động) được đưa ra vào thứ Hai. Việc sa thải dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 2/2025 và là một phần trong nỗ lực cắt giảm chi phí được công bố vào tháng 10. Vào thời điểm đó, công ty tiết lộ rằng họ có kế hoạch cắt giảm khoảng 17.000 việc làm trong những tháng tới, vì CEO Kelly Ortberg bình luận rằng Boeing cần "thiết lập lại mức độ lực lượng lao động để phù hợp với thực tế tài chính của chúng tôi".⦿ ---- Khoảng 3.500 nhân viên công ty phần mềm Đức quốc SAP SE tại Đức dự kiến sẽ ký thỏa thuận nghỉ hưu sớm, Handelsbaltt đưa tin vào thứ Hai, trích dẫn nguồn tin từ công ty. Việc cắt giảm việc làm là một phần trong chương trình chuyển đổi của SAP, có tên chính thức là Chuyển đổi cấp độ tiếp theo, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến từ 9.000 đến 10.000 nhân viên.Trước đó, Hội đồng Công nhân Châu Âu đã chỉ trích kế hoạch chuyển đổi của công ty, cho rằng đó chỉ là "cách nói tránh" cho việc sa thải, đồng thời nói thêm rằng ban quản lý "đã không biện minh đầy đủ cho logic kinh doanh và không cung cấp thông tin chính xác về tình trạng kém hiệu quả".⦿ ---- Tỷ lệ hộ gia đình một người ở Nam Hàn đã đạt mức cao mới là 35,5% vào năm 2023, chủ yếu là do quá trình già hóa nhanh chóng và ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn việc kết hôn, cơ quan thống kê cho biết hôm thứ Hai. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Hàn Quốc, tổng số hộ gia đình chỉ có một thành viên đã lên tới 7,83 triệu hộ vào năm ngoái, chiếm 35,5% tổng số hộ gia đình trên cả nước vào năm ngoái, tăng so với mức 34,5% của năm trước. Đây là tỷ lệ lớn nhất kể từ năm 2015, khi cơ quan này bắt đầu biên soạn dữ liệu có liên quan.Theo khu vực, Tỉnh Gyeonggi, bao quanh Seoul, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các hộ gia đình chỉ có một thành viên với 21,9%, tiếp theo là thủ đô với 20,8%.

Dữ liệu cho thấy thu nhập trung bình hàng năm của các hộ gia đình chỉ có một thành viên vào năm 2023 là 32,23 triệu won (22.455 đô la), tăng 7,1% so với năm trước. Con số này chiếm 44,9% thu nhập trung bình của tất cả các hộ gia đình, đạt 71,85 triệu won.

.

Cơ quan này cũng cho biết 28,3% hộ gia đình chỉ có một thành viên đã sống một mình trong năm đến 10 năm, tiếp theo là 24% trong 10 đến 20 năm và 16,5% trong một đến ba năm. Các lý do chính được nêu ra cho việc sống một mình là cái chết của vợ/chồng, ở mức 31,9%, tiếp theo là các hoạt động học tập hoặc nghề nghiệp ở mức 22,4%, cơ quan này cho biết.

.

⦿ ---- Los Angeles: Một bé gái đã chết sau khi bị nhiều con chó tấn công tại một ngôi nhà ở Covina vào Chủ Nhật. Theo Sở Kiểm soát và Chăm sóc Động vật Quận LA, bé gái đã bị bốn con chó tấn công. "Cả bốn con chó đã bị nhốt tại Trung tâm Chăm sóc Động vật Baldwin Park", sở này cho biết.

.

Cảnh sát Los Angeles đã phản ứng với ngôi nhà trên khu 2500 của Palomino Drive vào khoảng 12 giờ trưa. Bé gái đã bị những con chó cắn và chảy máu. LASD cho biết những con chó đã phải tách ra. Các nhà điều tra cho biết bé gái được phát hiện đã bất tỉnh tại nhà và được đưa đến bệnh viện. Không rõ bé gái bao nhiêu tuổi.

.

⦿ ---- Los Angeles: Một tiệm ăn Denny’s ở Commerce đã bị thiêu rụi do hỏa hoạn vào sáng sớm thứ Hai. Theo Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles, vụ hỏa hoạn được báo cáo xảy ra tại khu 7200 của Đường E. Gage Ave. vào khoảng 2 giờ sáng. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tiệm đang mở cửa và hai nhân viên đã thoát ra ngoài mà không bị thương. Người ta nhìn thấy ngọn lửa lớn và đám khói bốc lên từ nhà hàng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

.

⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 22 tuổi ở San Diego đã bị bắt tại phía nam Quận Cam hôm Chủ Nhật sau khi anh ta được cho là đã dẫn cảnh sát truy đuổi bằng xe bắt đầu ở Irvine và tiếp tục khi anh ta nhảy lên thuyền kayak và chèo đến một chiếc thuyền ngẫu nhiên ở Cảng Newport Beach. Cảnh sát Irvine đã được điều động vào khoảng 7 giờ sáng đến một chiếc xe gần Đường Rockefeller và Jamboree Rd. để liên quan đến một người đàn ông dường như có máu trên người.

.

Khi đến nơi, nghi phạm đã nhảy lên xe và lái phóng đi, theo Sở Cảnh sát Irvine đưa tin. Cảnh sát đã truy đuổi nghi phạm đến Newport Beach gần đó, nơi nghi phạm nhảy ra khỏi xe và lên một chiếc thuyền kayak gần bến cảng rồi chèo đến một chiếc thuyền trong bến du thuyền. Cảnh sát bao vây và thuyết phục y đầu hàng. Cuối cùng, nghi phạm đã đầu hàng và được vào bệnh viện. Cảnh sát nói nghi phạm tự gây thương tích bằng lưỡi dao cạo, thứ mà anh đã ném xuống bến cảng trước khi bị bắt. Anh này được nghi là khủng hoảng sức khỏe tâm thần.

.

⦿ ---- Little Saigon: Thành phố Westminster đang kiện hai Nghị viên hội đồng đương nhiệm là Amy Phan West và NamQuan Nguyen vì đã nhiều lần "phá vỡ" các cuộc họp và tạo ra bầu không khí "rối loạn và ồn ào". Đơn kiện nêu rõ "Thị trưởng không thể kiểm soát được hành vi hỗn loạn của họ và nhiều lần nỗ lực để họ tuân thủ đều không thành công. Kết quả là, Hội đồng thành phố đã kết thúc các cuộc họp mà không hoàn thành nhiệm vụ, họp đến tận khuya và nói chung là làm nản lòng những người quan tâm đến việc tiến hành các cuộc họp của Thành phố một cách có trách nhiệm và hiệu quả".

.

Trong đơn kiện, các nhà lãnh đạo thành phố đang kêu gọi tòa án giải quyết vấn đề thông qua hòa giải và yêu cầu hai Nghị viên hội đồng phải trả phí luật sư. Nếu không được, thành phố sẽ tìm kiếm "biện pháp" cũng như lệnh tòa cấm đối với Phan West và Nguyen. Phiên tòa sẽ được ấn định vào tháng 5/2025. Phan West và Nguyen được bầu vào hội đồng vào năm 2022 và thường có chung quan điểm bỏ phiếu. Đơn kiện có thể đọc ở đây:

https://laist.com/news/politics/westminster-sues-two-city-council-members-for-dysfunctional-and-raucous-meetings

.

⦿ ---- TIN VN. Nợ 800 tỉ đồng tiền thuê đất, Thảo Cầm Viên có nguy cơ ngừng hoạt động. Theo Báo aFamily. Trước nguy cơ bị truy thu 800 tỉ đồng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có nguy cơ ngừng hoạt động vì không đủ phí kinh phí. Trao đổi về vấn đề trên sáng 10-12, bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nói rất lo lắng về vấn đề trên. Bà Giang cho biết Thảo Cầm Viên chỉ là doanh nghiệp tự chủ tài chính trong thời gian gần đây. Vốn là doanh nghiệp "không hoạt động vì mục đích lợi nhuận", mục đích chính của Thảo Cầm Viên chỉ là nuôi dưỡng và bào tồn các loài thú quý hiếm, tuy nhiên đơn vị vẫn đang gặp khó trong việc xin hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

.

⦿ ---- HỎI 1: Mỹ nghiên cứu xem có nên để lính Không quân và lính Không gian được phép để râu?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Quốc hội chuẩn bị ra lệnh cho Không quân nghiên cứu xem liệu họ có thể thiết lập một chương trình thí điểm cho phép lính Không quân và lính Không gian để râu hay không. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia được đề xuất, được công bố vào thứ Bảy, sẽ yêu cầu Bộ trưởng Không quân phải báo cáo với Quốc hội về tính khả thi và tính khả thi của chương trình thí điểm như vậy trước ngày 1 tháng 4. Hiện tại, Không quân cấm lính Không quân và lính Không gian để râu, ngoại trừ những người được miễn trừ cạo râu vì lý do y tế hoặc tôn giáo.

Một số quân nhân mắc một tình trạng bệnh lý trên khuôn mặt gọi là viêm nang lông giả (pseudofolliculitis barbae), khiến họ bị nổi mụn do dao cạo mãn tính và lông mọc ngược gây đau đớn khi cạo râu thường xuyên. Học viện Da liễu Hoa Kỳ (American Osteopathic College of Dermatology) cho biết tình trạng này có thể ảnh hưởng đến 60% nam giới da đen và họ có thể có nguy cơ bị sẹo vĩnh viễn khi cạo râu. Vào năm 2020, Không quân đã bắt đầu cấp giấy miễn trừ y tế trong năm năm cho phép quân nhân mắc tình trạng như vậy được để râu ngắn, tăng từ giấy miễn trừ một năm mà lực lượng này đã cấp trước đó. Tương tự, cũng cấp miễn trừ cho lý do tôn giáo của họ, bao gồm quân đội Sikh, Do Thái, Hồi giáo và Norse Heathen.

Chi tiết:

https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2024/12/09/air-force-would-study-allowing-beards-under-proposed-defense-bill/

.

⦿ ---- HỎI 2: Hơn 1/3 dân Mỹ ở tuổi 50 tới 80 cảm thấy cô đơn?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Ít cư dân lớn tuổi ở Hoa Kỳ cảm thấy cô đơn và bị cô lập như trong đại dịch COVID-19, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy cô đơn, một cuộc thăm dò mới cho thấy. Cuộc thăm dò toàn quốc về Lão hóa khỏe mạnh (National Poll on Healthy Aging), được công bố vào thứ Hai trên tạp chí JAMA, cho thấy hơn 1/3 số người từ 50 đến 80 tuổi cảm thấy cô đơn và gần như nhiều người cảm thấy bị cô lập.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/12/09/loneliness-isolation-americans-study/1791733687812/

.

.