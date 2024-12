- Bắc California: động đất 7.0, báo động sóng thần, nhiều quầy hàng sụp bể, đường lộ nứt. - Một thẩm phán Georgia ra lệnh cho Biện Lý quận Fulton nộp tài liệu từ hồ sơ truy tố Trump, các liên lạc với Công tố đặc biệt Jack Smith - TT Biden cân nhắc có thể ân xá trước đối với TNS đắc cử Adam Schiff, cựu DB Cộng Hòa Liz Cheney, cựu cố vấn y tế trưởng Anthony Fauci, Tướng Mark Milley đ

Bắc California: động đất 7.0, báo động sóng thần, nhiều quầy hàng sụp bể, đường nứt.

- Bắc California: động đất 7.0, báo động sóng thần, nhiều quầy hàng sụp bể, đường lộ nứt.

- Một thẩm phán Georgia ra lệnh cho Biện Lý quận Fulton nộp tài liệu từ hồ sơ truy tố Trump, các liên lạc với Công tố đặc biệt Jack Smith

- TT Biden cân nhắc có thể ân xá trước đối với TNS đắc cử Adam Schiff, cựu DB Cộng Hòa Liz Cheney, cựu cố vấn y tế trưởng Anthony Fauci, Tướng Mark Milley để Trump không trả thù được

- Musk đã bơm 277 triệu đô để giúp đTrump trở lại Bạch Ốc

- Cộng hòa Hạ viện dìm kết quả điều tra cựu Dân Biểu Matt Gaetz vụ nhiều lần mua sex thiếu nữ vị thành niên.

- Trump cử Cựu TNS David Perdue làm đại sứ mới của Hoa Kỳ tại TQ

- Trump cử cựu giám đốc biên giới Rodney Scott làm ủy viên Sở Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP).

- Meta Platforms sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất kính thực tế hỗn hợp Quest từ TQ sang VN

- Trump đón 3 TGĐ 3 hãng dược Pfizer, Eli Lilly, PhRMA tại Mar-a-Lago

- Mỹ báo động về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống ở Romania (nước NATO có biên giới với Ukraine và Biển Đen)

- FBI cảnh báo: tin nhắn văn bản (text messages) bằng điện thoại iPhone và Android bị tin tặc TQ đôt nhập

- Nga: tình hình ở khu vực Kursk của Nga "sắp có hồi kết"

- TQ: đối thoại là "giải pháp khả thi duy nhất" cho cuộc chiến Nga-Ukraine.

- Nga: 82% tin Putin, chỉ 10% không tin

- Nga: cuộc chiến Ukraine cần giải quyết theo Hiến chương LHQ thực hiện "toàn bộ" (ám chỉ tôn trọng trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga).

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: quân nổi dậy Syria thắng thế, sẽ lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad

- Quân Hồi giáo nổi dậy tại Syria: sẽ lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad bằng mọi giá

- TikTok tăng tốc tuyển nhân viên tại Mỹ

- OpenAI muốn kết chặt với Microsoft Corp.

- New York: tay súng bắn chết CEO của UnitedHealthcare đã đi xe buýt từ Atlanta đến Thành phố New York 10 ngày trước vụ sát nhân.

- CEO của UnitedHealthcare bị ám sát có tiền án lái xe khi say rượu

- Đảng cầm quyền Nam Hàn cũng đòi TT Yoon ra đi: phải tước quyền Tổng Thống khẩn cấp

- Nam Hàn: đình công toàn quốc đòi TT Yoon ra đi

- Cổ phiếu Uber Technologies Inc. và Lyft Inc. đã giảm hơn 9% sau khi Waymo LLC nói sẽ đưa xe Waymo One đến Miami năm 2026

- Hãng dược Eli Lilly and Company sẽ đầu tư 3 tỷ đô để mở rộng xưởng tại Quận Kenosha, Wisconsin.

- Hewlett Packard Enterprise doanh thu quý 4 tăng 15%

- Học sinh tiểu học Mỹ đang xuống điểm toán. Trẻ em giỏi toán nhất đều ở Châu Á: Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Hồng Kông và Nhật Bản.

- Los Angeles: 1 cảnh sát báo cáo về các vụ cảnh sát bắn chết oan nhiều người, bị trù dập, liền kiện, được tòa cho bồi thường 3,5 triệu đô.

- DB Tom Suozzi (Dân Chủ) trình lại Dự luật Bảo hiểm Phúc lợi cho Người cao tuổi tại Nhà (Well-Being Insurance for Seniors to be at Home) để chăm sóc người Mỹ lớn tuổi tại nhà.

- Đại học USC (University of Southern California) kêu gọi sinh viên quốc tế đang ở nước ngoài hãy về Mỹ khẩn cấp, trước lễ nhậm chức của Trump

- Quận Cam: bể kế hoạch cướp xe, rút dao đâm người, rồi chạy.

- Quận Cam: 3 thiếu nữ Việt (bạn học từ nhỏ ở VN) bị tông xe, 1 chết và 2 bị thương

- Tòa Úc xử Le Nghia "Andy" Pham có tội chở sát thủ bắn chết 1 người. Sát thủ đã về VN. Phạm sắp lên phi cơ về VN, bị bắt ở Sân bay Quốc tế Sydney

- TIN VN. Cảnh báo: Bụi mịn ở TP.HCM vượt 13 lần mức cho phép đang 'hủy hoại' làn da.

- TIN VN. Nữ vận động viên 12 tuổi bộ môn cầu lông bị 2 đồng đội hiếp dâm nhiều lần.

- TIN VN. Thu giữ loạt tài sản "khủng" trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo của Tiktoker Mr Pips: 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 ô tô...

- HỎI 1: Mỗi ngày ăn một thỏi sô cô la đen sẽ giảm 21% cơ nguy bệnh tiểu đường loại 2? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có tới 52% bệnh viện nông thôn và 36% bệnh viện thành thị đã đóng cửa sản khoa? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-6/12/2024) ⦿ ---- TikTok đã đẩy nhanh tốc độ và khối lượng tuyển dụng nhân viên tại Hoa Kỳ trong khi chờ phán quyết của tòa án về việc liệu công ty mẹ ByteDance Ltd. có phải bán đứt hoạt động kinh doanh tại Mỹ hay không, theo Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Sáu.

.

Theo một người hiểu rõ vấn đề này, "mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ" đối với nền tảng chia sẻ video này, tập trung vào việc bổ sung thêm người vào nhóm thương mại trực tuyến của mình trong bối cảnh khối lượng kinh doanh của đơn vị đó tăng trưởng. Vào kỳ nghỉ lễ Black Friday năm 2024, doanh thu thương mại điện tử của TikTok đã vượt qua 100 triệu đô la trong ngày đầu tiên, gấp ba lần số tiền đạt được trong toàn bộ giai đoạn một năm trước.

.

Báo cáo này được đưa ra sau lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden yêu cầu ByteDance bán bộ phận TikTok của mình tại Hoa Kỳ trước ngày 19 tháng 1 hoặc phải đối mặt với lệnh cấm do bị cáo buộc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Trong khi đó, công ty đã kiện chính phủ Hoa Kỳ tại Tòa kháng án của Quận Columbia, tuyên bố dự luật này vi phạm Tu chính án thứ nhất [quyền tự do phát biểu]. Quyết định về vấn đề này dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào tháng 12.

.

⦿ ---- OpenAI đang cân nhắc thay đổi các điều khoản trong mối quan hệ với nhà đầu tư lớn nhất của mình, Microsoft Corp., theo tờ Financial Times đưa tin vào thứ sáu. Theo thỏa thuận hiện tại, Microsoft sẽ không được tiếp cận với trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) của OpenAI, nếu và khi công ty đạt được nó. AGI là cấp độ trí tuệ nhân tạo vượt trội hơn con người trong nhiều nhiệm vụ nhận thức.

.

Báo cáo khẳng định OpenAI đang cân nhắc mở rộng phạm vi hợp đồng với Microsoft, cho phép công ty đầu tư nhiều hơn vào công ty ngay cả sau khi đạt được AGI. OpenAI cũng được cho là đang thảo luận với Microsoft và các nhà đầu tư khác về vấn đề này. Các nguồn tin thân cận cho biết cho đến nay vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

.

⦿ ---- Bắc California: động đất 7.0, báo động sóng thần, nhiều quầy hàng sụp bể, đường nứt. Người dân trên khắp bờ biển Bắc California được yêu cầu nhanh chóng sơ tán vào sáng thứ năm và được khuyến khích tìm nơi cao hơn sau trận động đất mạnh 7 độ richter ngoài khơi bờ biển Quận Humboldt khiến cảnh báo sóng thần được đưa ra. Khoảng một giờ sau, cảnh báo đã bị hủy bỏ.

.

"Cần phải tôn trọng thời gian để đảm bảo an toàn cho mọi người", Dave Snider, điều phối viên cảnh báo sóng thần tại Trung tâm cảnh báo sóng thần quốc gia ở Alaska cho biết. Trong giờ cảnh báo sóng thần vẫn có hiệu lực, các quan chức ở Quận Del Norte, Quận Humboldt, Quận Mendocino, Berkeley và San Francisco đã kêu gọi người dân trên bờ biển di tản vào đất liền. Còi báo động hú inh ỏi ở Ferndale, báo hiệu cần phải di tản. Tại San Francisco, đội cứu hỏa đã lái xe lên xuống các bãi biển và hét lớn yêu cầu mọi người "dọn sạch bãi biển, cảnh báo sóng thần".

.

"Một cú giật mạnh, một chút rung lắc và rất nhiều cú lăn", Thị trưởng tạm quyền Amanda Carter của Rio Dell cho biết. Trận động đất mạnh đến mức khiến các nhân viên tại tòa thị chính Rio Dell phải chạy tìm nơi ẩn náu. Nó gây ra một vết nứt lớn trên Đường Blue Slide Road khiến sở cứu hỏa phải đóng đường đối với phương tiện giao thông.

.



"May mắn là không có thiệt hại lớn hoặc thương tích, nhưng cơn rung lắc dường như kéo dài trong một thời gian dài", Carter cho biết. "Cảm giác như nó kéo dài trong 45 đến 60 giây, giống như bạn đã uống rượu, đó là cảm giác của tôi". Ở trung tâm thành phố, một cửa tiệm rượu đã bị ảnh hưởng nặng nề do trận động đất. Chủ cửa hàng cho biết ông đã mất khoảng 5.000 đô la tiền các chai rượu rơi bể.

.

Các cơn hậu chấn tiếp tục làm rung chuyển Bờ biển phía Bắc vào đêm Thứ Năm. Hơn 80 cơn hậu chấn và động đất có cường độ từ 2,5 đến 4,7 độ Richter đã xảy ra sau trận động đất lớn hơn xảy ra vào sáng Thứ Năm, theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Theo USGS, tính đến 7 giờ tối Thứ Năm, đã có gần 200 cơn hậu chấn kể từ trận động đất 7,0 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Quận Humboldt vào đầu ngày Thứ Sáu.

.

⦿ ---- New York: Cảnh sát tin rằng nghi phạm chính trong vụ bắn chết CEO của UnitedHealthcare Brian Thompson đã đi xe buýt từ Atlanta đến Thành phố New York 10 ngày trước vụ sát nhân gây chấn động dư luận. CNN đưa tin vào tối thứ Năm rằng kẻ giết người đã dành cả ngày để lang thang khắp thành phố trước cuộc chạm trán gây sốc với giám đốc điều hành công ty bảo hiểm bên ngoài một khách sạn Hilton ở New York vào sáng sớm thứ Tư, trong khi một hội nghị của công ty bảo hiểm y tế khổng lồ có trụ sở tại Minnesota đang diễn ra.

.

Chuyến đi dường như cho thấy kẻ giết người biết trước hội nghị y tế sẽ diễn ra - hắn được cho là đã đến bến xe buýt của Cảng vụ New York vào ngày 24 tháng 11 để chuẩn bị. Theo bản đồ Google, chuyến đi mất khoảng 17 giờ. Nghi phạm đã sử dụng một giấy căn cước giả để làm thủ tục vào một nhà trọ địa phương, nơi hắn được cho là đã tán tỉnh một nhân viên tiếp tân, khiến hắn phải kéo mặt nạ xuống và bị ghi lại trên đoạn phim an ninh.

.

Các quan chức thực thi pháp luật nói với CNN rằng nghi phạm đã trả phòng tại khách sạn giá rẻ này vào ngày 29 tháng 11, sau đó thuê phòng lại vào ngày 30 tháng 11. Nghi phạm đã trả tiền mặt cho thời gian lưu trú tại nhà trọ và cũng được cho là đã trả tiền mặt cho tiệm Starbucks vào sáng hôm xảy ra vụ xả súng.

.

⦿ ---- Theo hồ sơ công khai, Tổng giám đốc điều hành UnitedHealthcare bị sát hại có tiền án lái xe khi say rượu và đã bí mật ly thân với vợ trong nhiều năm trước khi bị bắn chết tại Manhattan hôm thứ Tư. Hồ sơ tòa án Minnesota cho thấy Brian Thompson đã bị bắt và kết án vào năm 2017 về tội lái xe cấp độ bốn khi bị suy giảm khả năng, vì tội này mà ông đã bị quản chế. Ngoài những rắc rối về mặt pháp lý, vị giám đốc điều hành này, người đã bị bắn chết trong vụ mà Sở cảnh sát New York gọi là "một vụ tấn công có chủ đích, được lên kế hoạch trước", dường như cũng đã phải đối mặt với các vấn đề hôn nhân gần đây.

.

Dựa trên hồ sơ tài sản, biểu mẫu đăng ký cử tri và báo cáo từ hàng xóm, ông bà Brian và Paulette Thompson đã sống ở những ngôi nhà khác nhau cách nhau chưa đầy một dặm tại Maple Grove, Minnesota, trong nhiều năm qua, The Wall Street Journal đưa tin. Năm 2018, Thompson đã mua một ngôi nhà thứ hai có năm phòng ngủ với giá khoảng 1 triệu đô la, trong khi nơi ở của vợ ông vẫn ở một ngôi nhà khác gần đó, cũng có giá trị khoảng 1 triệu đô la, dựa trên danh sách của Zillow và hồ sơ công khai.

.

Bà Paulette Thompson nói với MSNBC rằng chồng bà đã nhận được những lời đe dọa liên quan đến "việc thiếu sự bảo vệ" của công ty ông [đối với các bệnh nhân mua bảo hiểm y tế] và cho biết trong một tuyên bố với một chi nhánh Fox địa phương tại Minnesota rằng vụ giết người của ông đã khiến bà và hai người con trai của họ "suy sụp". Khoảng 12 giờ sau khi ông bị giết, có người đã đe dọa đánh bom tại nhà riêng của ông ở Minnesota, nhưng chính quyền không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về chất nổ, TMZ đưa tin. Nhiều người trên mạng cũng nói rằng công ty bảo hiểm y tế UnitedHealthcare dưới quyền chỉ huy của Thompson đã chú trọng tới lợi nhuận hơn là tới sinh mạng các bệnh nhân, so với các hãng bảo hiểm y tế khác.

.

⦿ ---- Han Dong Hoon, lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP: People Power Party) cầm quyền của Nam Hàn, cho biết hôm thứ Sáu rằng cần phải đình chỉ ngay lập tức quyền hạn của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Han cho biết các nguồn tin đáng tin cậy đã xác nhận vào tối thứ Năm rằng Yoon đã ra lệnh bắt giam các chính trị gia chủ chốt, chụp mũ họ là lực lượng chống nhà nước, sau khi Yoon tuyên bố thiết quân luật.

.

"Xét đến những sự kiện mới được phát hiện, tôi tin rằng cần phải tước quyền khẩn cấp Tổng thống Yoon Suk Yeol", theo Han nói. Văn phòng tổng thống cho biết sau đó trong ngày rằng TT Yoon không ra lệnh bắt bất kỳ chính trị gia nào. Hồ sơ luận tội (để truất phế) đã được đệ trình bởi Đảng Dân chủ đối lập chính, chiếm đa số trong Quốc hội, và năm đảng khác hôm thứ Tư.

.

Sau cuộc họp của PPP, một trong những nhà lập pháp của đảng này, Cho Kyoung Tae, đã nói với các phóng viên rằng ông ủng hộ việc luận tội Yoon. Cho là thành viên đầu tiên của đảng cầm quyền công khai ủng hộ việc này. Cuộc bỏ phiếu luận tội của Quốc hội, dự kiến ​​diễn ra vào khoảng 7 giờ tối thứ Bảy, có thể được tổ chức sớm hơn, có thể là đêm thứ Sáu.

.

Tại cuộc họp của DP vào thứ Sáu, lãnh đạo Lee Jae Myung đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tước quyền Tổng Thống của Yoon: "Chúng ta không thể giao phó việc điều hành đất nước, ngay cả trong một khoảnh khắc, cho một tổng thống đã gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân có chủ quyền thông qua các hành động vi hiến và bất hợp pháp".

.

Yoon bị cáo buộc đã sai thủ tục Hiến pháp khi tuyên bố thiết quân luật (chỉ kéo dài sáu giờ trước khi bị hủy bỏ). Khi có lệnh thiết quân luật, quân đội đã được lệnh đến tòa nhà quốc hội nhưng đã rút lui sau khi các nhà lập pháp thông qua nghị quyết dỡ bỏ lệnh thiết quân luật. Công tố viên Tối cao Nam Hàn đã lập một nhóm đặc biệt để điều tra thủ tục mà Yoon đã thực hiện khi ban lệnh thiết quân luật.

.

Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, người đề xuất tuyên bố thiết quân luật với Yoon, đã từ chức hôm thứ Năm để chịu trách nhiệm về tình hình này. Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Kim Seon Ho cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu rằng bộ và quân đội sẽ không hỗ trợ bất kỳ một tuyên bố thiết quân luật nào trong tương lai.

.

Các công tố viên đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với Kim vào thứ Năm sau khi một nhóm các đảng phái chính trị nhỏ đệ đơn khiếu nại rằng ông, Yoon và Tổng tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Park An Su đã phạm tội phản quốc khi âm mưu ban bố thiết quân luật, theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

.

⦿ ---- Bất ổn chính trị gia tăng đang lan rộng các cuộc đình công lao động sang nhiều ngành công nghiệp theo mọi hướng, từ các nhà máy xe hơi đến căng tin trường học, với việc công nhân bỏ việc để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc luận tội ngay lập tức Tổng thống Yoon Suk Yeol sau tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi vào đêm thứ Ba.

.

Các cuộc đình công diễn ra khi Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc (KCTU: Korean Confederation of Trade Unions), công đoàn lao động quyền lực nhất của đất nước, đã tuyên bố đình công vô thời hạn vào thứ Tư, yêu cầu Yoon từ chức vì "phá vỡ trật tự xã hội và phá vỡ nền dân chủ".

.

Công đoàn lao động của Hyundai Motor, nhóm lớn nhất trong phạm vi của KCTU với khoảng 43.000 thành viên, đã phát động các cuộc đình công kéo dài bốn giờ trong hai ngày liên tiếp kể từ thứ Năm, ảnh hưởng đến khoảng 5.000 đơn vị sản xuất.

.

Công nhân hãng xe Kia cũng đã phát động các cuộc đình công bán phần trong tổng cộng bốn giờ trong hai ngày, nhưng chỉ đối với các nhân viên cấp điều hành mà không tạm dừng sản xuất, trong khi GM Hàn Quốc đã thực hiện một hành động tập thể tương tự trong bốn giờ trong cùng thời gian. Nhà cung cấp phụ tùng xe hơi Hyundai Mobis và Hyundai Steel cũng đã đình công một phần ngày vào cùng ngày.

.

KCTU cảnh báo rằng cuộc biểu tình có thể kéo dài thành cuộc tổng đình công vào ngày 11 tháng 12 nếu Yoon không từ chức. Liên đoàn bao gồm 20 văn phòng khu vực và khoảng 190.000 công nhân từ 500 doanh nghiệp trên toàn quốc, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất như sản xuất xe, thép và đóng tàu.

.

Trong khi đó, Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc do nhà nước điều hành đã đình công chung kể từ thứ năm, sau các cuộc đàm phán không thành công về tiền lương và việc mở rộng lực lượng lao động, ảnh hưởng đến hoạt động của các chuyến tàu KTX tốc độ cao và các chuyến tàu thường lệ. Tình hình có vẻ như TT Yoon sẽ ra đi.

.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Sáu rằng "cuộc tiến quân của phe đối lập vẫn tiếp diễn" khi các nhóm phiến quân tiếp tục tiến quân khắp Syria. "Chúng tôi hy vọng cuộc diễn hành này ở Syria sẽ tiếp tục mà không có bất kỳ vấn đề nào", Erdogan nói thêm khi nhóm Hayat Tahrir al-Sham cho biết họ có ý định lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad bằng "mọi phương tiện có thể".

.

Erdogan cho biết ông đã gửi lời mời Assad "cùng nhau xác định tương lai của Syria" nhưng ông không nhận được phản hồi tích cực. Chế độ của Assad đã buộc phải lui ra khỏi các thành phố lớn Aleppo và Hama cho phiến quân sau một đợt tấn công bất ngờ bắt đầu từ cuối tháng 11.

.

⦿ ---- Abu Mohammad al-Jolani, thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), tiết lộ mục tiêu của cuộc tấn công của lực lượng này tại Syria là "lật đổ" chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad bằng "mọi phương tiện có thể". Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN được công bố vào thứ Sáu, thủ lĩnh này khẳng định rằng bất chấp những nỗ lực của Iran và Nga nhằm chống đỡ chế độ này, chế độ này đã "chết".

.

Al-Jolani kêu gọi thay đổi chế độ cai trị của Syria "dựa trên các thể chế, chứ không phải chế độ mà một người cai trị duy nhất đưa ra các quyết định tùy tiện". Ông cũng bày tỏ mong muốn mạnh mẽ về sự ra đi của các lực lượng nước ngoài, bao gồm cả lực lượng từ Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran, cũng như các nhóm đại diện của họ.

.

Nhóm phiến quân này đã có những bước tiến đáng kể, giành quyền kiểm soát các thành phố quan trọng như Aleppo và Hama. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, các lực lượng này hiện chỉ cách Homs 5 km sau khi chiếm được các thị trấn Rastan và Talbisseh, một bước tiến chiến lược sẽ "cắt đứt con đường chính dẫn đến bờ biển Syria".

.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Sáu rằng tình hình ở khu vực Kursk của Nga "sắp có hồi kết", bày tỏ sự tin tưởng rằng khu vực này sẽ sớm trở lại bình thường [khi Nga chiếm lại]. Phát biểu với các nhà báo, Peskov nhấn mạnh nhu cầu quản lý khủng hoảng hiệu quả trong khu vực, đồng thời nhắc lại những tuyên bố gần đây của Tổng thống Vladimir Putin về việc giải quyết tình hình bất ổn trong khu vực. "Hồi kết này chắc chắn sẽ đến; tình hình sẽ trở lại bình thường", ông nói thêm.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết hôm thứ Sáu rằng Bắc Kinh vẫn duy trì quan điểm rằng đối thoại và đàm phán là "giải pháp khả thi duy nhất" cho cuộc chiến Nga-Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Thứ Năm rằng các đồng minh của Ukraine ở châu Âu nghĩ rằng "Hoa Kỳ và Nga" phải ra lệnh cho các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình, đồng thời nói thêm rằng Moscow phản đối quan điểm như vậy và họ thích "nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc về bình đẳng chủ quyền của các quốc gia".

.

"Cộng đồng quốc tế nên tạo điều kiện để cả hai bên trong cuộc xung đột nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Chỉ khi tất cả các nước lớn đóng góp tích cực thì mới có hy vọng ngừng bắn sớm", Lin nói thêm.

.

⦿ ---- Những con số kỳ lạ: Tám trong mười người Nga, hay 82% số người được hỏi, tin tưởng Tổng thống Vladimir Putin, trong khi chỉ có 10% không tin, theo một cuộc thăm dò mới do Quỹ Ý kiến ​​Công chúng (FOM: Public Opinion Foundation) thực hiện đã tiết lộ vào thứ Sáu.

.

Cuộc khảo sát cho thấy cùng tỷ lệ phần trăm đó, 82%, tin rằng Putin đang làm tốt công việc của người đứng đầu nhà nước, trong khi 8% có ý kiến ​​ngược lại. Hơn nữa, 54% bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với chính phủ và 24% không hài lòng với công việc của chính phủ. Thủ tướng Mikhail Mishustin được 58% người tham gia đánh giá tích cực và 12% đánh giá kém.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng chỉ có thể giải quyết xung đột đang diễn ra ở Ukraine nếu Hiến chương Liên hợp quốc được thực hiện "toàn bộ". Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Tucker Carlson, Lavrov cho biết các nước phương Tây tìm cách chấm dứt xung đột dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong khi vẫn khăng khăng đòi rút toàn bộ lực lượng vũ trang Nga.

.

"Đó là cách tiếp cận sai lầm. Nếu bạn muốn tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, bạn phải tôn trọng toàn bộ", Lavrov nói. Theo hiến chương, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia có chính phủ bảo vệ quyền tự quyết và "đại diện cho toàn bộ dân số sống trên một lãnh thổ nhất định" phải được tôn trọng, nhưng điều này không xảy ra ở Ukraine (Nga muốn nói rằng phải tôn trọng cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập 4 tỉnh Ukraine nơi quân Nga đã chiếm vào Nga năm 2022. Nhưng đó là cuộc trưng cầu dân ý dưới họng súng, theo Ukraine cáo buộc).

.

Theo Lavrov, việc lật đổ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych năm 2014 là một cuộc đảo chính quân sự và chính phủ lên nắm quyền sau đó không đại diện cho lợi ích của toàn thể người dân Ukraine. (Cần nhắc rằng, Nga chiếm bán đảo Crimea và Donbass phía Đông Ukraine năm 2014. Chỉ tới năm 2022, Nga mới xâm lược toàn bộ Ukraine.)

.

⦿ ---- Một thẩm phán Georgia đã ra lệnh cho văn phòng Biện Lý quận Fulton (tiểu bang Georgia) chuyển giao các tài liệu từ hồ sơ truy tố Trump và 19 quan chức trong chính phủ Trump vì họ và Trump đã tìm cách lật ngược bầu cử 2020 cho một nhóm giám sát bảo thủ. Thẩm phán Tòa án cấp cao Robert McBurney đã ra lệnh cho văn phòng Biện Lý quận Fani Willis chuyển giao các thông tin liên lạc với Công tố đặc biệt Jack Smith và Ủy ban Hạ viện về ngày 6 tháng 1 cho Judicial Watch, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, DC.

.

⦿ ---- Bạch Ốc đang cân nhắc liệu Tổng thống Biden có nên bảo vệ trước những người chỉ trích Tổng thống đắc cử Trump trước khi chính quyền mới tập trung vào việc trả thù hay không, một nguồn tin quen thuộc nói với The Hill. Biden đã nói về việc ân xá trước với các thành viên trong nhóm cấp cao của mình và các quan chức cấp cao, bao gồm cả trong văn phòng cố vấn Bạch Ốc, đang có các cuộc thảo luận chính thức, theo nguồn tin. Trump đã nói rằng ông sẽ đề cử Kash Patel, một đồng minh thân cận đã có những phát biểu công khai về việc truy đuổi kẻ thù của Trump, để lãnh đạo FBI.

.

Biden chưa đưa ra quyết định nào và cũng chưa đệ trình đề xuất chính thức nào lên tổng thống. Đây cũng chưa phải là danh sách chính thức những người đang được xem xét để ân xá. Nhưng một số cái tên được coi là có thể được cân nhắc. Những con số này bao gồm những người chỉ trích Trump thẳng thắn như Thượng nghị sĩ đắc cử Adam Schiff (D-California), cựu Dân biểu Liz Cheney (R-Wyo.) và cựu cố vấn y tế trưởng Bạch Ốc Anthony Fauci. Tất cả đều được coi là mục tiêu tiềm năng của chính quyền Trump mà một số đảng viên Dân chủ cảm thấy có thể tập trung vào việc truy đuổi kẻ thù của mình. Vị tướng cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley là một trong những người mà Biden đang cân nhắc ân xá trước khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức.

.

⦿ ---- CNN ghi rằng Elon Musk đã bơm ít nhất 260 triệu đô la (báo Washington Post nói là: 277 triệu) vào các nỗ lực đưa Donald Trump trở lại Bạch Ốc, theo các hồ sơ mới cho thấy - một khoản đầu tư khổng lồ khiến Musk trở thành một trong những nhà tài trợ chính trị đơn lẻ lớn nhất cho một chiến dịch tranh cử tổng thống và nhấn mạnh tầm ảnh hưởng to lớn của người giàu nhất thế giới đối với cuộc bầu cử năm nay.

.

Hồ sơ nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang hôm thứ Năm cho thấy giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX đã trao tổng cộng 238 triệu đô la cho một siêu ủy ban PAC mà ông thành lập trong năm nay, America PAC, hoạt động để vận động cử tri ủng hộ Trump ở các tiểu bang quan trọng.

.

Nhưng ông cũng là người ủng hộ tài chính cho các nhóm khác xuất hiện trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử để ủng hộ Trump, bao gồm một nhóm đã chi hàng triệu đô la cho quảng cáo để bảo vệ hồ sơ của Trump về phá thai. Nhóm này đã tìm cách liên kết quan điểm của Trump về phá thai với quan điểm của cố Thẩm phán Tòa án Tối cao và biểu tượng tự do Ruth Bader Ginsburg.

.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bác bỏ nỗ lực do đảng Dân chủ dẫn đầu nhằm công bố báo cáo của Ủy ban Đạo đức được mong đợi từ lâu về các cáo buộc chống lại cựu Dân biểu đảng Cộng hòa Matt Gaetz của Florida, người bị cáo buộc nhiều lần mua sex thiếu nữ vị thành niên. Đảng Dân chủ đã thúc đẩy hãy công bố các phát hiện mặc dù Gaetz đã rời khỏi Quốc hội và từ chức khỏi vị trí được Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Tư pháp.

.

Đảng Cộng hòa đã phản ứng bằng cách bỏ phiếu để trả lại vấn đề cho Ủy ban Đạo đức, tạm thời chặn việc công bố bản kết quả điều tra về đạo đức. Ngay trước khi bỏ phiếu tại sàn, Ủy ban Đạo đức của Hạ viện đã họp để thảo luận về vấn đề này sau cánh cửa đóng kín. "Ủy ban đã họp hôm nay để thảo luận về vấn đề của Dân biểu Matt Gaetz. Ủy ban đang tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Sẽ không có tuyên bố nào khác ngoài việc tuân thủ Quy định của Ủy ban và Hạ viện", hội đồng cho biết.

.

⦿ ---- Cựu Thượng nghị sĩ Georgia David Perdue đã được đề cử làm đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Trung Quốc, theo Tổng thống đắc cử Donald Trump thông báo trong một bài đăng trên TruthSocial. "Là một giám đốc điều hành Fortune 500, người có 40 năm kinh nghiệm kinh doanh quốc tế và phục vụ tại Thượng viện Hoa Kỳ, David mang đến chuyên môn quý giá để giúp xây dựng mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc. Ông đã sống ở Singapore và Hồng Kông, và làm việc ở Châu Á và Trung Quốc trong phần lớn sự nghiệp của mình", Trump viết.

.

Ông tuyên bố rằng Purdue sẽ giúp ông thiết lập "mối quan hệ làm việc hiệu quả với các nhà lãnh đạo Trung Quốc" và duy trì hòa bình trong khu vực. Perdue đã cố gắng được đề cử của Đảng Cộng hòa cho chức thống đốc trong cuộc bầu cử năm 2022 tại Georgia nhưng đã để thua Thống đốc Cộng hòa đương nhiệm Brian Kemp. Nếu được Thượng viện xác nhận, Perdue sẽ kế nhiệm R. Nicholas Burns làm đại sứ thứ 14 của Hoa Kỳ tại Trung Quốc.⦿ ---- Tư lệnh biên giới. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cử cựu giám đốc biên giới Rodney Scott làm ủy viên của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP). Trong bài đăng thông báo của mình trên Truth Social, Trump đã hoan nghênh "gần ba thập niên" Scott đã dành cho Biên phòng, nơi ông đã tích lũy "kinh nghiệm và kiến ​​thức sâu rộng về Thực thi pháp luật và An ninh Biên giới". Ông tiếp tục nói rằng "Rodney đã phục vụ với tư cách là Giám đốc thứ 24 của Biên phòng Hoa Kỳ, nơi ông đã thực hiện thỏa ước "Remain-in-Mexico, Title 42, Safe Third Agreements" và đạt được mức nhập cư bất hợp pháp thấp kỷ lục".Scott được Tổng thống Trump khi đó bổ nhiệm làm giám đốc Biên phòng vào năm 2020 và phục vụ trong cả hai chính quyền của ông và Tổng thống Joe Biden, trước khi từ chức vào năm 2021 và được thay thế bởi giám đốc Biên phòng hiện tại Jason Owens.⦿ ---- Meta Platforms Inc. đang có kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất kính thực tế hỗn hợp Quest từ Trung Quốc sang Việt Nam, theo tờ Information đưa tin hôm thứ Năm. Các nguồn tin từ đối tác sản xuất Trung Quốc của Meta là Goertek cho biết gã khổng lồ công nghệ này đã có kế hoạch chuyển một phần hoạt động sản xuất Quest ra khỏi Trung Quốc ngay cả trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ do "căng thẳng" giữa Washington và Bắc Kinh, vốn đã trở nên trầm trọng hơn khi Tổng thống đắc cử Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế đối với tất cả hàng xuất khẩu của Trung Quốc.Ngoài ra, báo cáo cho biết Meta sẽ giao cho Goertek một số hoạt động phát triển và thiết kế kính, trước đây do Hoa Kỳ đảm nhiệm. Các nguồn tin cho biết công ty có kế hoạch cho phép các công ty khác "phát triển hoàn toàn các sản phẩm kính thực tế hỗn hợp của mình với tư cách là nhà sản xuất thiết kế gốc" vào năm 2030.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã tiếp đón Tổng giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla, TGĐ điều hành Eli Lilly David Ricks và TGĐ điều hành Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) Steve Ubl tại Mar-a-Lago vào tối thứ Tư, theo Axios đưa tin vào thứ Năm. Bữa tối được cho là tập trung vào cách khu vực công và tư có thể hợp tác với nhau trong các sáng kiến như nghiên cứu ung thư.Cuộc họp được coi là dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump có thể coi ngành dược phẩm là đồng minh trong việc thúc đẩy một số phần trong chương trình nghị sự của ông, thay vì là đối thủ. Cuộc họp bao gồm một buổi tiếp tân trước bữa tối và kéo dài gần ba giờ. Các đại diện của Lilly, Pfizer và PhRMA từ chối bình luận về sự kiện này, giới truyền thông cho biết.⦿ ---- Chính quyền Biden và các nhà lập pháp tại Quốc hội đang lên tiếng báo động về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống ở Romania, một đồng minh của NATO có biên giới với Ukraine và Biển Đen. Hội đồng an ninh Romania đã giải mật thông tin tình báo trong tuần này rằng một chiến dịch gây ảnh hưởng trực tuyến do Nga hậu thuẫn đã thúc đẩy cuộc bầu cử của ứng cử viên theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và thân Moscow Călin Georgescu, người đã đi từ sự mơ hồ tương đối để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng một vào cuối tháng trước.Một cuộc bỏ phiếu vòng hai sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, nơi Georgescu đối đầu với ứng cử viên về thứ hai, nhà cải cách Elena Lasconi. "Chúng tôi lo ngại về báo cáo của Hội đồng Tối cao Quốc phòng Romania (CSAT) về sự tham gia của Nga vào hoạt động mạng ác ý được thiết kế để ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của quá trình bầu cử của Romania", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố vào thứ Tư. "Dữ liệu được trích dẫn trong báo cáo nên được điều tra đầy đủ để đảm bảo tính toàn vẹn của quá trình bầu cử của Romania."Các Dân biểu Joe Wilson (R-S.C.) và Steve Cohen (D-Tenn.), chủ tịch và thành viên cấp cao của Ủy ban Helsinki Hoa Kỳ, đã lên án sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống của Romania và kêu gọi cảnh giác trước cuộc bỏ phiếu vào Chủ Nhật.“Romania là một đối tác mẫu mực của Hoa Kỳ và đồng minh NATO. Người dân Romania coi trọng chủ quyền và độc lập của họ và xứng đáng được sống tự do khỏi chủ nghĩa đế quốc Nga và những âm mưu ảo tưởng của tên tội phạm chiến tranh Putin,” các nhà lập pháp viết.⦿ ---- FBI đã đưa ra cảnh báo cho tất cả người Mỹ gửi tin nhắn văn bản (text messages) bằng điện thoại iPhone và Android. NBC đưa tin về một "cuộc tấn công mạng chưa từng có", được Microsoft đặt biệt danh là Salt Typhoon, có khả năng làm lộ thông tin liên lạc riêng tư cho tin tặc nước ngoài. Các quan chức cho biết Trung Quốc đã tấn công các công ty viễn thông lớn như AT&T, Verizon và Lumen Technologies để do thám khách hàng.FBI và CISA (Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng) đang khuyến nghị mọi người sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa, chẳng hạn như WhatsApp và Signal, để giảm thiểu khả năng tin tặc chặn tin nhắn văn bản của họ. Cả WhatsApp và Signals đều cho phép các cuộc gọi điện thoại được mã hóa giữa những người dùng qua internet.iMessage của Apple, xuất hiện màu xanh lam giữa người dùng iPhone và Google Messages, được gửi giữa những người dùng Android, cũng được mã hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, tin nhắn được gửi từ iPhone đến Android và ngược lại không được mã hóa hoàn toàn. Theo NBC, tin nhắn giữa các thiết bị khác nhau chỉ được mã hóa bằng Rich Communications Services (RCS), tại Hoa Kỳ, tất cả đều được Google giải mã.Telegram, một ứng dụng nhắn tin khác, tuyên bố rằng nó cung cấp mã hóa đầu cuối nhưng theo bản tin thì không mã hóa các cuộc trò chuyện theo mặc định và đã được các chuyên gia an ninh mạng xem xét kỹ lưỡng."Đề xuất của chúng tôi, những gì chúng tôi đã nói với mọi người trong nội bộ, không phải là mới ở đây: Mã hóa là bạn của bạn, cho dù là trên tin nhắn văn bản hay nếu bạn có khả năng sử dụng giao tiếp thoại được mã hóa. Ngay cả khi đối thủ có thể chặn dữ liệu, nếu dữ liệu được mã hóa, thì điều đó sẽ trở nên bất khả thi", Jeff Greene, trợ lý giám đốc điều hành về an ninh mạng tại CISA, nói với NBC.Forbes đưa tin rằng tin tặc có khả năng đã lấy được hồ sơ cuộc gọi và tin nhắn SMS tạm thời của các công ty điện thoại di động, bao gồm số điện thoại nào đã gọi hoặc nhắn tin và khi nào, nhưng có khả năng không lấy được nội dung cuộc gọi và tin nhắn văn bản mở rộng.Các quan chức không nói rõ có bao nhiêu người Mỹ có thể bị xâm phạm, nhưng Greene nói với NBC rằng chiến dịch tấn công mạng của Trung Quốc lớn đến mức "không thể... dự đoán được khung thời gian khi nào chúng ta sẽ trục xuất hoàn toàn".⦿ ---- Cổ phiếu của Uber Technologies Inc. và Lyft Inc. đã giảm hơn 9% hôm thứ năm sau khi Waymo LLC công bố vào đầu ngày hôm Thư Năm rằng họ sẽ mở rộng ứng dụng Waymo One của mình đến Miami, Florida, vào năm 2026, hợp tác với công ty công nghệ tài chính di động toàn cầu Moove. Theo tuyên bố của Waymo (xe taxi tự lái của Google), các cuộc thử nghiệm xe sẽ bắt đầu vào đầu năm 2025 trên đường phố Miami. Cổ phiếu của Uber đã giảm 9,26% và được bán với giá 65,49 đô la vào lúc 2:32 chiều theo giờ miền Đông. Cùng lúc đó, cổ phiếu của Lyft đã giảm 9,43% và được bán với giá 15,62 đô la.⦿ ---- Hãng dược Eli Lilly and Company đã công bố hôm thứ năm rằng họ có kế hoạch đầu tư 3 tỷ đô la để mở rộng cơ sở sản xuất của mình tại Quận Kenosha, Wisconsin. Công ty dược phẩm này có kế hoạch bắt đầu xây dựng cơ sở mở rộng vào năm 2025 và cuối cùng tạo ra 750 "việc làm có tay nghề cao" mới tại địa điểm này."Thông báo hôm nay đại diện cho khoản đầu tư sản xuất lớn nhất của chúng tôi tại Hoa Kỳ bên ngoài tiểu bang Indiana quê hương của chúng tôi và sẽ tăng thêm khả năng mở rộng năng lực để sản xuất cả đường ống thuốc hiện tại và tương lai của chúng tôi ngay tại Trung Tây", Edgardo Hernandez, phó chủ tịch điều hành và chủ tịch của Lilly Manufacturing Operations cho biết. Eli Lilly đã mua cơ sở tại Quận Kenosha từ Nexus Pharmaceuticals, LLC vào tháng 4.⦿ ---- Hewlett Packard Enterprise Company đã công bố hôm thứ năm rằng doanh thu ròng của công ty trong quý 4 năm tài chính 2024 đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,5 tỷ đô la, vượt qua dự báo của các nhà phân tích.Công ty cho biết thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đã tăng vọt 102% so với cùng kỳ năm trước, đạt 0,99 đô la trong giai đoạn được báo cáo. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh tăng vọt 36% lên 693 triệu đô la trong quý 4. Thu nhập ròng tăng 112%, đạt 1,4 tỷ đô la trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2024. Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, HPE dự kiến doanh thu của mình sẽ tăng "khoảng 10%", trong khi dự kiến EPS pha loãng sẽ nằm trong khoảng từ 0,31 đến 0,36 đô la. Cổ phiếu của công ty đã tăng 2,68% trong giao dịch sau giờ làm việc sau khi báo cáo được công bố.⦿ ---- Học sinh tiểu học Mỹ không tệ môn toán—trong một nghiên cứu về học sinh ở 58 quốc gia, thì các em ở đâu đó giữa bảng—nhưng các quan chức đang lo ngại về sự suy giảm mạnh về kỹ năng của các em trong những năm gần đây. Nghiên cứu Xu hướng Toán học và Khoa học Quốc tế (Trends in International Mathematics and Science Study) mới nhất, thu thập dữ liệu về học sinh lớp bốn và lớp tám bốn năm một lần, phát hiện ra rằng học sinh lớp bốn của Mỹ đã giảm 18 điểm môn toán từ năm 2019 đến năm 2023, tờ New York Times đưa tin. Sự suy giảm ở học sinh lớp tám là 27 điểm.Trước năm 2019, đã có nhiều thập niên cải thiện, nhưng điểm số hiện đã trở lại mức của năm 1995, năm đầu tiên của nghiên cứu. Hoa Kỳ vẫn đạt kết quả cao hơn một chút so với mức trung bình trong số 58 quốc gia, ngang bằng với các quốc gia bao gồm Hungary và Bồ Đào Nha. Năm quốc gia đứng đầu trong nghiên cứu này đều ở Châu Á: Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông và Nhật Bản.⦿ ---- Los Angeles: 1 cảnh sát báo cáo về các vụ bắn chết oan nhiều người, bị trù dập, liền kiện, được tòa cho bồi thường 3,5 triệu đô. Hôm thứ Tư, một bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết có lợi cho cựu Trung sĩ Timothy Colomey của Sở Cảnh sát Los Angeles trong vụ Colomey kiện về chuyện ông bị trả thù vì đã báo cáo hành vi sai trái của cảnh sát, theo tờ Los Angeles Times. Ông Colomey được bồi thường 3,5 triệu đô la tiền thiệt hại."Colomey, 55 tuổi, đã đưa ra cáo buộc về 'các vụ giết người phi pháp' của các thành viên SWAT và việc sở cảnh sát che đậy hành vi sai trái bị cáo buộc", tờ LA Times đưa tin. "Ông báo cáo rằng một nhóm sĩ quan cấp cao, cái gọi là 'mafia SWAT', đã thực hiện 'quyền lực giống như thần thánh' đối với những người được phép vào đơn vị tinh nhuệ này và cách thức hoạt động của đơn vị, tạo ra một 'nền văn hóa bạo lực' tôn vinh vũ lực chết người".Tờ LA Times nói thêm rằng Colomey đã trích dẫn cụ thể ba vụ giết người mà ông mô tả là phi pháp: "Vụ bắn tỉa năm 2017 vào một người đàn ông không có vũ khí trên một chiếc trực thăng đang bay vòng tròn; một vụ nổ súng không gây tử vong cùng năm với một người đàn ông ẩn náu bên trong một nhà kho; và cái chết năm 2014 của một người đàn ông vô gia cư bị bệnh tâm thần tên là Carlos Ocana, người đã ngã khỏi một tấm biển quảng cáo trên nóc một tòa nhà ở trung tâm thành phố sau khi một cảnh sát bắn anh ta bằng súng điện Taser.”Phán quyết mới nhất trị giá 3,5 triệu đô la này làm tăng thêm nỗi lo về vụ kiện tụng của thành phố, vì ngân sách cho các khoản thanh toán như vậy đã cạn kiệt chỉ trong ba tháng.

Trong khoảng thời gian ba tháng đó, hơn một nửa số tiền thanh toán chỉ dành cho LAPD.

.

⦿ ---- Khi làn sóng bùng nổ dân số lịch sử đến tuổi nghỉ hưu, việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc dài hạn với giá cả sẽ là một nan đề. "Chúng ta sẽ có một cơn bão lớn ập đến đất nước với tất cả những người không thể tự chăm sóc bản thân", Dân biểu Tom Suozzi, D-New York, cho biết hôm thứ Năm tại diễn đàn chính sách của Viện nghiên cứu phúc lợi nhân viên (Employee Benefit Research Institute) ở Washington, D.C.

.

Khi Suozzi lớn lên, cả bốn ông bà của anh đều sống với gia đình anh, những người đã chăm sóc họ. Kinh nghiệm đó đã truyền cảm hứng cho cha mẹ của Suozzi mua bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Cả cha và mẹ anh đều sống đến tuổi 90 và có thể ở nhà, nhờ những chính sách đó, anh nói. Bây giờ, phạm vi bảo hiểm y tế đó nằm ngoài tầm với của nhiều người Mỹ (vì quá đắt).

.

"Mọi người không đủ khả năng mua bảo hiểm chăm sóc dài hạn nữa", Suozzi cho biết. "Các công ty bảo hiểm, khi họ đặt cược vào điều này lần đầu tiên, họ đã mất rất nhiều tiền vì họ không tính đến việc nhiều người sống lâu hơn nhiều so với bảng tính toán bảo hiểm của họ". Trong khi đó, các viện dưỡng lão và Medicaid không được trang bị để giải quyết vấn đề này, ông cho biết.

.

Để giải quyết vấn đề đó, Suozzi cho biết ông có kế hoạch tái giới thiệu một dự luật có tên là Đạo luật Bảo hiểm Phúc lợi cho Người cao tuổi tại Nhà (Well-Being Insurance for Seniors to be at Home), hay Đạo luật WISH. Đề xuất này kêu gọi chính phủ liên bang tạo ra một quỹ chăm sóc dài hạn thảm khốc để giúp người Mỹ lớn tuổi sẽ già đi tại nhà.

.

Lần cuối cùng Suozzi giới thiệu dự luật này là vào năm 2021. Phiên bản đề xuất đó kêu gọi các phúc lợi chăm sóc dài hạn dành cho những cá nhân đã đến tuổi nghỉ hưu và bị khuyết tật, suy giảm nhận thức nghiêm trọng hoặc không thể thực hiện ít nhất hai hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

.

Giống như An sinh xã hội và Medicare, người Mỹ cũng cần đóng góp vào chương trình thông qua thuế tiền lương để nhận được các phúc lợi. Suozzi cho biết vào thứ năm rằng số tiền phúc lợi nhận được sẽ vào khoảng 3.600 đến 4.000 đô la mỗi tháng. Theo đề xuất năm 2021, con số đó dựa trên chi phí trung bình được trả cho hỗ trợ cá nhân trong 6 giờ mỗi ngày.

.

⦿ ---- Đại học Nam California (USC: University of Southern California) đang kêu gọi sinh viên quốc tế hiện đang ở nước ngoài hãy trở về Hoa Kỳ càng sớm càng tốt, trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Lời khuyên này được Văn phòng Dịch vụ Quốc tế của USC ban hành. Theo Annenberg Media, các email đã được gửi đến sinh viên có thị thực F-1 và J-1, khuyến khích họ trở về trường sau kỳ nghỉ đông vì lo sợ họ sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau ngày Trump nhậm chức.

.

Trump sẽ nhậm chức lần thứ hai vào ngày 20 tháng 1/2025 và đã có những lo ngại về cách chính quyền của ông sẽ xử lý thị thực du lịch và sinh viên. Trump, người đã vận động tranh cử mạnh mẽ về việc ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, đã tuyên bố sẽ trục xuất hàng triệu người di cư không có giấy tờ với sự giúp đỡ của quân đội Hoa Kỳ ngay sau lễ nhậm chức của mình.

.

Mặc dù không rõ liệu chính quyền của ông có kế hoạch hạn chế thị thực sinh viên hay không, nhưng ông đã từng đưa ra ý tưởng này trong quá khứ. Trong tuần đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống trước, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp ban hành các hạn chế nghiêm ngặt đối với các quốc gia Hồi giáo chiếm đa số, Venezuela và Bắc Hàn.

.

USC có nhiều sinh viên quốc tế nhất trong các đại học California, với hơn 17.000 sinh viên từ bên ngoài Hoa Kỳ, chiếm hơn 1/4 tổng số sinh viên của trường trong học kỳ mùa thu. Trường này cùng với các trường đại học nổi tiếng khác, bao gồm Yale và Viện Công nghệ Massachusetts, khuyến khích sinh viên quốc tế sắp xếp công việc và trở về Hoa Kỳ càng sớm càng tốt.

.

Annenberg Media đưa tin, sinh viên quốc tế được khuyến khích mang theo các giấy tờ du lịch quan trọng và đảm bảo chúng được cập nhật trước khi nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ. Để biết thêm, sinh viên quốc tế có thể gọi đến Đường dây nóng của trường USC Immigration Clinic Hotline theo số 213-740-7435.

.

⦿ ---- Quận Cam: bể kế hoạch cướp xe, rút dao đâm người, rồi chạy. Cảnh sát hôm thứ Năm đang truy tìm một người đàn ông bị truy nã vì dường như đã đâm một nạn nhân trong một vụ cướp xe ở Laguna Niguel. Cảnh sát Quận Cam đã được điều động đến Trung tâm mua sắm Aliso Village tại đường La Paz và Dorine Rd. ngay sau 10 giờ tối thứ Tư.

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện địa phương và dự kiến sẽ sống sót sau những vết thương của mình. Kẻ tấn công đã bỏ chạy và cảnh sát chỉ có một mô tả mơ hồ về nghi phạm, theo lời Trung sĩ Matt Timmins của OCSD. Theo Timmins, kẻ tấn công đã bỏ chạy trước khi hắn kịp lấy xe. Nạn nhân là một nhân viên tại một chợ Whole Foods ở trung tâm và một số công nhân xây dựng gần đó đã đuổi kẻ tấn công khỏi hiện trường.

.

⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông Huntington Beach bị tình nghi tội đốt phá và giết người sau khi dẫn cảnh sát vào cuộc rượt đuổi tốc độ cao khiến một phụ nữ tử vong đã bị bắt hômo thứ Tư sau khi được xuất viện. Timothy Bradford Cole, 43 tuổi, đã bị giam tại Nhà tù Quận Cam vào thứ Tư, Sở Cảnh sát Fountain Valley cho biết.

.

Ba thiếu nữ Việt trên đường đi của tai nạn đã bị thương, một người tử vong, sau khi Cole dẫn cảnh sát vào cuộc rượt đuổi tốc độ cao kết thúc bằng vụ tông xe chết người ở Fountain Valley. Người chết vì bị Cole tông xe là cô Hong Ngoc Nguyen, một du học sinh trao đổi từ Việt Nam. Tuổi của cô không được tiết lộ.

.

Hai phụ nữ khác, cả hai đều là cư dân Huntington Beach, đã được xuất viện hôm thứ Tư và được liệt kê trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Theo cảnh sát, cả 3 nạn nhân đều là bạn bè từ khi họ còn học trung học cơ sở (trung học đệ nhất cấp) khi lớn lên ở Việt Nam.

.

⦿ ---- Úc châu: Le Nghia "Andy" Pham, 27 tuổi, đã giúp đưa 2 người đàn ông (có 1 sát thủ) đến một vụ giết người có thể do đã nhầm nạn nhân đã bị kết tội giết người sau khi các công tố viên thành công trong việc lập luận rằng anh ta biết về kế hoạch giết người. Taha Sabbagh, 40 tuổi, đã bị bắn bốn phát qua kính chắn gió và sáu phát qua cửa bên tài xế của chiếc Mercedes Benz màu đen trong vụ tấn công vào tháng 3/2023. Anh ta đậu xe bên ngoài Phòng tập Elite Fight Force tại Sefton ở phía tây Sydney vào thời điểm xảy ra vụ xả súng vào sáng sớm

.

Le Nghia "Andy" Pham đã bị bồi thẩm đoàn Tòa án Tối cao NSW kết tội giết người hôm Thứ Năm mặc dù anh ta không phải là người bóp cò. Công tố viên Christopher Taylor đã thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng Pham là một phần của thỏa thuận chung để thực hiện vụ giết người bằng cách định vị xe, đưa kẻ nổ súng và một người đàn ông khác đi và đợi đón hai người đàn ông sau vụ giết người.

.

Sabbagh không có bất kỳ mối liên hệ tội phạm nào nhưng lái một chiếc Mercedes Benz màu đen cùng màu và cùng kiểu xe, và có biển số xe tương tự như chủ sở hữu phòng tập, tòa án đã thông báo. "Có khả năng là kẻ nổ súng đã nhắm nhầm người", Taylor nói trong phiên tòa.

.

Pham thừa nhận đã giúp hai người đàn ông không rõ danh tính, những người mà Pham nói đã rời Úc đến Việt Nam, nhưng khẳng định Pham không biết họ đang lên kế hoạch nổ súng. Vụ giết người xảy ra trước mặt một đứa trẻ, đứa trẻ đã chứng kiến một người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo hoodie bước ra khỏi một chiếc xe hơi gần đó, nổ súng rồi bỏ trốn trên cùng một chiếc xe.

.

Sabbagh đã lái xe đến phòng tập thể dục và đợi ở bãi đậu xe để cửa mở khi vụ này xảy ra. Tòa án đã nghe rằng Pham đã nhận được 20.000 đô la cho sự hỗ trợ của mình. Pham đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Sydney vào tháng 4/2023 trên đường đến Việt Nam sau khi nộp đơn xin hộ chiếu khẩn cấp và phá hủy điện thoại của mình. Pham sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 28/2/2025.

.

⦿ ---- TIN VN. Nữ vận động viên 12 tuổi bộ môn cầu lông bị 2 đồng đội hiếp dâm nhiều lần. Theo VTC. Trong quá trình tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Tiến Th. bị cáo buộc nhiều lần hiếp dâm nữ đồng nghiệp 12 tuổi. VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Công (SN 2008, trú tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự. Cùng thực hiện hành vi hiếp dâm với Nguyễn Văn Công là Nguyễn Tiến Th. (SN 2010, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội). Tuy nhiên ở thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, nhà chức trách xác định Th. chưa đủ 14 tuổi, dưới mức chịu trách nhiệm hình sự nên Công an TP Hà Nội đã chuyển tài liệu liên quan và văn bản đến TAND quận Nam Từ Liêm, đề nghị lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa Th. vào trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật. Theo cáo trạng vụ án, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Tiến Th. và nạn nhân là em L. (SN 2010) đều là vận động viên cầu lông Hà Nội, được bố trí tập luyện, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội (Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

.

⦿ ---- TIN VN. Thu giữ loạt tài sản "khủng" trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo của Tiktoker Mr Pips: 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 ô tô... Theo báo Đời Sống Pháp Luật. Đường dây của Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter) hoạt động thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán. Hiện, tổng số tài sản Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa của các đối tượng vào khoảng hơn 5000 tỉ đồng. Công an đã phát hiện một dường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán do hai đối tượng cầm đầu là Phó Đức Nam (biệt danh Mr.Pips trú tại tỉnh Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter trú tại Hà Nội) điều hành. Hiện, tổng số tài sản Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa của các đối tượng vào khoảng hơn 5000 tỉ đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5000 tỉ đồng, gồm: 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

.

⦿ ---- TIN VN. Cảnh báo: Bụi mịn ở TP.HCM vượt 13 lần mức cho phép đang 'hủy hoại' làn da. Báo Thanh Niên. Những ngày qua, TP.HCM liên tục xuất hiện sương mù vào buổi sáng, nồng độ bụi mịn PM 2.5 vượt mức 13 lần cho phép. Còn ở TP Hà Nội tình trạng ô nhiễm còn nghiêm trọng hơn, vượt ngưỡng báo động đỏ và chuyển qua màu tím. Vậy bụi mịn PM 2.5 là gì? Gây hại tới làn da như thế nào? Vào sáng sớm, TP.HCM chìm trong sương mù, bụi mịn PM 2.5 vượt ngưỡng 13 lần mức cho phép. Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang và kính bảo hộ khi ra ngoài để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Ngoài tác động tiêu cực đến sức khỏe, bụi mịn PM 2.5 còn gây hại cho làn da, dẫn đến tình trạng lão hóa sớm, nám sạm, nổi mụn, xỉn màu, khô ráp, lỗ chân lông to…

.

⦿ ---- HỎI 1: Mỗi ngày ăn một thỏi sô cô la đen sẽ giảm 21% cơ nguy bệnh tiểu đường loại 2?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Ý tưởng cho rằng ăn sô cô la đen giàu ca cao có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe không phải là mới. Ca cao chứa nhiều hợp chất gọi là polyphenol đã được chứng minh là giúp cơ thể chúng ta chống lại tình trạng viêm, hạ huyết áp và thậm chí có thể cải thiện tâm trạng của chúng ta. Hiện nay, một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng những người có thói quen ăn một ít sô cô la đen — khoảng một ounce mỗi ngày — có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn 21% so với những người không tiêu thụ.

.

"Chúng tôi hơi ngạc nhiên khi thấy quy mô hiệu ứng đó", tác giả nghiên cứu Tiến sĩ Qi Sun, phó giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan cho biết. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ khoảng 192.000 người lớn đã hoàn thành bảng câu hỏi về chế độ ăn uống trong nhiều năm — bao gồm cả lượng và loại sô cô la họ tiêu thụ — như một phần trong quá trình tham gia các nghiên cứu sức khỏe dài hạn của họ. Những phát hiện này được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh "The British Medical Journal".

Chi tiết:

https://www.npr.org/sections/shots-health-news/2024/12/05/nx-s1-5215929/dark-chocolate-diabetes-diet-blood-pressure

.

⦿ ---- HỎI 2: Có tới 52% bệnh viện nông thôn và 36% bệnh viện thành thị đã đóng cửa sản khoa?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các bệnh viện trên khắp nước Mỹ đang đóng cửa các khoa sản, và vấn đề này nghiêm trọng nhất đối với những phụ nữ được các bệnh viện nông thôn phục vụ, theo một nghiên cứu mới phát hiện ra. Theo một nghiên cứu từ Đại học Minnesota, đến năm 2022, phần lớn (52%) các bệnh viện nông thôn của Hoa Kỳ không còn khoa sản, so với 36% các bệnh viện thành thị.

.

Tác giả chính của nghiên cứu Katy Kozhimannil tin rằng việc đóng cửa này sẽ chỉ làm tăng thêm tình trạng dễ bị tổn thương của các bà mẹ mới sinh và em bé của họ. "Các bệnh viện nông thôn không chỉ bắt đầu với ít dịch vụ sản khoa hơn mà còn phải chịu tổn thất nghiêm trọng hơn theo thời gian, khiến cư dân nông thôn có ít lựa chọn hơn và phải di chuyển xa hơn -- thường là vào thời điểm bệnh nhân cần được chăm sóc kịp thời khẩn cấp", Kozhimannil, giáo sư về chính sách và quản lý y tế tại trường đại học, cho biết.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/12/05/many-rural-hospitals-closing-maternity-wards/4591733407738/

.

.