Gia Lai: Thầy Minh Tuệ và anh trai Lê Anh Tuấn bị công an mời đến làm việc vì có người quy chụp về liên hệ Việt Tân. Hình trên là thư công an triệu tập.

.

- Gia Lai: Thầy Minh Tuệ và anh trai Lê Anh Tuấn bị công an mời đến làm việc vì có người quy chụp về liên hệ Việt Tân.

- TIN VN. Chọc quê ông Hồ trên TikTok, bị phạt 30 triệu đồng.

- Công ty Nvidia Corp. ký thỏa thuận với VN để tăng phát triển trí tuệ nhân tạo tại VN

- California nghi có thánh chiến: 1 tay súng bắn 2 học sinh mẫu giáo ở 1 trường đạo tư thục rồi tự sát

- California: có người trúng số Mega 200 triệu đô, nhưng 2 ngày nữa là hết hạn lãnh vé số này

- Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ 73,8 tỷ đô trong tháng 10, giảm 10 tỷ đô so với tháng trước.

- Indonesia: Apple cam kết 1 tỷ đô xây nhà máy sản xuất linh kiện cho điện thoại thông minh và các sản phẩm khác.

- Hải cảnh TQ trục xuất 1 tàu cá Nhật gần quần đảo Điếu Ngư

- TNS/TB Ken Yager (Cộng Hòa, TN) lái xe khi say rượu, đụng rồi bỏ chạy, bị cảnh sát bắt, tè ra quần trước ống kính

- Nam Hàn: Tổng Thống Yoon bị Công tố điều tra vì tội nổi loạn và ban thiết quân luật sai Hiến pháp, Quốc Hội sẽ bỏ phiếu về luận tội/truất phế vào ngày mốt

- Mexico: tịch thu hơn 1 tấn thuốc viên fentanyl trong hai cuộc đột kích ở phía bắc, lớn nhất trong lịch sử Mexico

- Quân đội Syria lui ra khỏi thị trấn Hama, sau cuộc giao chiến với quân nổi dậy ở nội thành

- Tỷ phú Jeff Bezos: Trump muốn giảm quy định [kinh doanh] là điều tốt cho kinh doanh, và báo Washington Post của Bezos "không phải là kẻ thù [của Trump]".

- Pete Hegseth hứa rằng nếu được xác nhận vào chức Bộ Trưởng Quốc Phòng, ông sẽ bỏ rượu [và ngưng quấy nhiễu phụ nữ?]

- Trump: sẽ cử cựu dân biểu Billy Long làm ủy viên Sở Thuế vụ Nội địa (IRS).

- Trump: cử Tổng giám đốc điều hành của Fiserv Corporation Frank Bisignano làm ủy viên Sở An sinh Xã hội (SSA).

- Mỹ: quan ngại về TT Nam Hàn Yoon Suk Yeol áp đặt thiết quân luật

- Trump chọn Jared Isaacman, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà từ thiện nổi tiếng, làm Quản trị viên NASA.

- Trump cử Navarro làm cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất

- Trump chọn Daniel Driscoll làm Bộ trưởng Lục quân

- Mỹ: tin tặc TQ đã xâm nhập ít nhất 8 công ty cung cấp dịch vụ viễn thông của Mỹ nhằm do thám

- Thủ tướng Pháp Michel Barnier bị lật đổ sau khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thành công

- Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán Ba Lan tại Saint Petersburg và trục xuất 3 nhà ngoại giao Ba Lan

- Ngoại Trưởng Mỹ kêu gọi chính phủ Georgia ngưng đàn áp người biểu tình [đòi Georgia phải vào Liên Âu], đe dọa Mỹ sẽ thêm lệnh trừng phạt

- Cục Dự trữ Liên bang: kinh tế Mỹ vững vàng

- OpenAI: vượt qua 300 triệu người dùng/tuần

- California hiếu khách: dí súng, cướp ban nhạc Anh quốc ở ngoài tiệm cà phê.

- California: được tòa xóa án, sau khi bị tù oan 5 năm, kiện lại Cảnh sát Quận San Bernardino

- San Francisco báo nguy thâm thủng 876 triệu đô.

- Nhiều loại dưa chuột đang bị thu hồi trên toàn quốc vì lo ngại chúng có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella.

- Quận Los Angeles: làm cô giáo 30 năm, chỉ viết 1 bài trên Facebook chống Trump, liền bị Học khu sa thải. Cô giáo kiện.

- Quận Cam báo động: ven biển xuất hiện cá mập.

- Quận Cam: đốt nhà anh rể tương lai thất bại, bị cảnh sát rượt, đụng chết cô Hong Ngoc Nguyen, 1 ông bị bắt ra tòa

- HỎI 1: Khi bạn lão hóa, dễ mắc bệnh ung thư hơn, nhưng tới 80 tuổi sẽ giảm cơ nguy ung thư? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thể dục loại duy trì cơ bắp sẽ giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-5/11/2024) ⦿ ---- Bắc California nghi có thánh chiến (?): Một tay súng đã bắn hai học sinh mẫu giáo hôm thứ Tư tại một trường tôn giáo tư thục ở Bắc California, và sau đó tử vong do vết thương do súng tự gây ra, theo lời cảnh sát. Vụ này xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều giờ địa phương tại Trường Feather River School of Seventh-Day ở Oroville, California, theo Cảnh sát trưởng Quận Butte Kory Honea.

.

Cảnh sát nhận được cuộc gọi 911 báo cáo rằng có một tay súng đang hoạt động tại trường, theo Honea cho biết. Cảnh sát đã ngay lập tức phản ứng tại hiện trường và xác định được một nam thanh niên đã tử vong, dường như đã dùng súng tự sát, theo Honea cho biết. Một khẩu súng lục cũng được tìm thấy gần thi thể người này.

.

Trong trường, có 2 bé trai mẫu giáo, 5 và 6 tuổi, bị thương do súng bắn. Honea cho biết hai bé trai đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị và đang trong "tình trạng cực kỳ nguy kịch" tính đến đêm thứ Tư. Sau khi bảo vệ được khuôn viên trường, Honea cho biết các học sinh được xe buýt của trường đưa đến Nhà thờ Nazarene Oroville để đoàn tụ với cha mẹ.

.

Trường Feather River School of Seventh-Day Adventists là một trường tôn giáo tư thục từ mẫu giáo đến lớp 8, đã mở cửa từ năm 1965, theo trang web của trường. Tính đến năm 2022, trường chỉ có 33 học sinh và năm giáo viên, bao gồm cả hiệu trưởng, một trong những giáo viên. Mặc dù chính quyền đã xác định được nghi phạm xả súng, Honea cho biết họ hiện không thể công bố danh tính của nghi phạm.

.

Theo Honea, nghi phạm đã hẹn gặp nhà trường để gặp một quản lý để thảo luận về khả năng ghi danh một thành viên gia đình làm học sinh. Chưa rõ việc xin thảo luận có phải là mưu kế để bước vào khuôn viên trường hay không. Theo Honea, tay súngm đã được một tài xế Uber đưa đến trường, người mà cảnh sát đã có thể xác định và phỏng vấn. Vụ nổ súng xảy ra sau khi nghi phạm gặp một quản lý nhà trường hôm thứ Tư.

.

"Tôi được biết cuộc họp đó diễn ra thân thiện. Không có bất kỳ điều gì về cuộc họp khiến quản lý lo ngại", Honea cho biết. Cảnh sát trưởng cho biết sau đó đã nhận được thông tin rằng nghi phạm có thể đã nhắm vào trường vì trường có liên kết với Giáo hội Seventh Day Adventist Church nhưng lưu ý rằng vụ nổ súng vẫn là "một vụ việc riêng lẻ". Cảnh sát đã cảnh báo các sở cảnh sát khắp California về vụ nổ súng và mối liên hệ tiềm ẩn của vụ nổ súng với Giáo hội Seventh Day Adventist Church (tên VN: Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật).

.

⦿ ---- California: có người sắp mất gần 200 triệu đôla. Một người trúng số ở California chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn lãnh thưởng lô trúng gần 200 triệu đôla. Ty Xổ số California cho biết một vé số Mega Millions trúng thưởng trị giá 197,5 triệu đô la sẽ hết hạn vào nửa đêm thứ Bảy 7/12/2024, theo KTLA đưa tin.

.

Đây là một trong hai vé trúng thưởng cho kỳ quay số ngày 8 tháng 12/2023, được bán tại cùng một trạm xăng ở Encino, với các số 21, 26, 53, 66, 70 và Mega Ball 13. Vé trúng thưởng còn lại được mua tại trạm Chevron ở số 18081 Ventura Boulevard đã được đổi ra tiền. Nếu người giữ vé trúng thưởng không đến nhận giải tại văn phòng quận hoặc gửi mẫu yêu cầu qua thư trước Chủ Nhật, số tiền sẽ được chuyển đến các trường công lập của California.

.

⦿ ---- Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho biết trong báo cáo sơ bộ công bố hôm thứ Năm rằng thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ tại Hoa Kỳ là 73,8 tỷ đô la vào tháng 10, giảm 10 tỷ đô la so với con số đã điều chỉnh là 83,8 tỷ đô la của tháng trước.

.

Xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ đạt 265,7 tỷ đô la, giảm 4,3 tỷ đô la so với tháng 9. Trong tháng tương ứng, nhập khẩu hàng hóa giảm 14,3 tỷ đô la, đạt 339,6 tỷ đô la.

.

Tính đến nay, thâm hụt hàng hóa và dịch vụ tăng 12,3% hoặc 80,7 tỷ đô la so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu tăng 3,7% hoặc 94 tỷ đô la và nhập khẩu tăng 5,4% hoặc 174,7 tỷ đô la.

.

⦿ ---- Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã trục xuất một tàu cá Nhật Bản sau khi tàu này xâm phạm vùng biển lãnh thổ của Trung Quốc gần quần đảo Senkaku đang tranh chấp (được Trung Quốc gọi là Diaoyu Dao, VN gọi là Đảo Điếu Ngư), theo người phát ngôn của CCG Liu Dejun cho biết.

.

Theo người phát ngôn, các tàu CCG đã buộc tàu Nhật Bản phải rời đi bằng cách đưa ra cảnh báo và "biện pháp kiểm soát đối với tàu này", đồng thời nói thêm rằng "Đảo Điếu Ngư và các đảo liên quan là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi phía Nhật Bản ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động bất hợp pháp ở vùng biển này".

.

Các đảo này là đối tượng của tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan. Nhật Bản, quốc gia hiện đang kiểm soát các đảo này, coi chúng là một phần lãnh thổ của mình và không công nhận sự tồn tại của tranh chấp. Mặt khác, Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với các đảo và vùng biển lãnh thổ liền kề.

.

⦿ ---- Indonesia: Bộ trưởng Đầu tư Indonesia Rosan Roeslani cho biết hôm thứ Năm rằng Apple có kế hoạch cam kết 1 tỷ đô la cho một nhà máy sản xuất linh kiện cho điện thoại thông minh và các sản phẩm khác. "Chúng tôi sẽ thảo luận thêm với họ... chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ được công bố vào tuần tới sau khi nhận được cam kết bằng văn bản từ họ", ông nói.

.

Apple đã phải đối mặt với nhiều rào cản ở Indonesia, bao gồm lệnh cấm gần đây đối với iPhone 16 do không đáp ứng được ngưỡng nội dung địa phương tối thiểu 40%. Trước đó, chính phủ cho rằng đề xuất đầu tư 100 triệu đô la của Apple cho một nhà máy nhỏ hơn là không đủ. Mặc dù Apple không có cơ sở sản xuất tại Indonesia, nhưng công ty khổng lồ công nghệ này đã điều hành các học viện phát triển tại khu vực này kể từ năm 2018.

.

⦿ ---- Công ty Nvidia Corp. đã ký một thỏa thuận với chính phủ Việt Nam hôm thứ năm để tăng cường phát triển trí tuệ nhân tạo tại quốc gia này. Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ ký kết tại Hà Nội, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của sự hợp tác này.

.

Nvidia thống trị thị trường GPU toàn cầu, nắm giữ 80% thị phần. Các chip AI tiên phong của hãng, như A100 và H100, đóng vai trò trung tâm trong những tiến bộ trong AI tạo sinh (generative AI), đưa định giá của Nvidia lên hơn 3,5 nghìn tỷ đô la và thúc đẩy tài sản của Huang lên 126 tỷ đô la.

.

⦿ ---- Gia Lai: Thầy Minh Tuệ và anh trai Lê Anh Tuấn bị công an mời đến làm việc vì có người quy chụp về liên hệ Việt Tân. Thông tin trên Facebook từ nhiều người vào sáng ngày Thứ Năm 5/12/2024 cho biết Thầy Minh Tuệ (tên đời: Lê Anh Tú) và anh trai Lê Anh Tuấn đã bị công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai mời đến làm việc và xác minh một số thông tin tố giác liên quan.

.

Trong hình chụp Giấy Mời phổ biến trên mạng, người ký tên đại diện công an huyện là Thượng Tá Rơ Mah Nam, yêu cầu Thầy Minh Tuệ và anh trai Lê Anh Tuấn tới trụ sở Công an huyện để "gặp Đồng chí Hoàng Xuân Trường, Phó Trưởng Công An Huyện" để "xác minh nội dung Đơn tố giác của Bà Nguyễn Thị Hoàng."

.

Bà Hoàng tố giác những gì? Theo đơn ghi là Đơn Tố Giác Tội Phạm, bà Nguyễn Thị Hoàng tự viết là sinh ngày 27/4/1960, cư dân Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bà Hoàng nêu ra các lý do để cần tháo dỡ "cốc ông Minh Tuệ và hàng rào tường bao quanh cốc."

.

Thêm nữa, bà Hoàng viết: "Yêu cầu Cơ quan Công an điều tra xác minh hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Anh Tú, Lê Anh Tuấn và ban giám đốc công ty đã cấu kết với thành phần phản động Việt Tâm bà Châu Ngọc Đời (Trần Thị Đời), ông Hoàng Duy Hùng thành lập đạo phái lạ mê tín dị đoán nhằm mục đích chia rẽ tôn giáo dân tộc, vu khống xúc phạm công an An Ninh Núi Sạn Nha Trang, yêu cầu xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Lê Anh Tú, Lê Anh Tuấn và các đối tượng liên quan trong vụ án."

.

Cũng cần nói thêm rằng, trước khi có tin về Đơn Tố Giác Tội Phạm và 2 Giấy Mời ghi trên, có tin rằng sau khi Thầy Minh Tuệ rời núi Sạn, Nha Trang để về Gia Lai, có tin từ GS Đoàn Văn Báu (Tiến sĩ Thượng tá Công an hồi hưu) giúp Thầy Minh Tuệ làm thủ tục xuất ngoại đi bộ hành, khất thực từ Gia Lai đến Ấn Độ qua các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện và Bangladesh. Tiến sĩ Báu đang đích thân đi khảo sát lộ trình, theo các video trên YouTube.

.

Dự kiến, sau khi hoàn tất ước muốn đi bộ khất thực đến Ấn Độ đảnh lễ bốn di tích của Đức Phật, đoàn đi bộ của Thầy gồm 10 người, sau đó 9 người sẽ trở về Việt Nam và riêng một mình Thầy sẽ đến một nơi nào đó thuộc quốc gia Nepal, một quốc gia nằm dưới rặng núi Hymalayas để ẩn tu trong khoảng 5 năm. Thầy Minh Tuệ từng nói lên ước mở hành hương 4 nơi Thánh địa PG từ lâu, nhưng ý nghĩ về ẩn tu ở Himalayas chỉ mới nghe gần đây.

.

Các văn bản liên hệ.

.

⦿ ---- TIN VN. Chọc quê ông Hồ trên TikTok, bị phạt 30 triệu đồng. Theo VOV. Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt Tiktoker Phạm Đức Tuấn 30 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc. Theo đó, ông Phạm Đức Tuấn là chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok “Tuấn không cận (giải cứu)" đã đăng tải các video clip với nội dung “Giữa Hoàng Mobi và Bác Hồ Chí Minh thì bạn sẽ chọn ai”, “Giữa Lê Tuấn Khang và Bác Hồ Chí Minh thì em sẽ chọn ai” có kèm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chức năng, ông Tuấn đã chủ động gỡ bỏ các video clip không đúng quy định và đến Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM để làm việc ngày 5/12.

.

⦿ ---- Nam Hàn: Han Dong Hoon, người đứng đầu Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP: People Power Party) cầm quyền của Nam Hàn cho biết hôm thứ Năm rằng họ sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn việc thông qua hồ sơ luận tội [để truất phế] Tổng thống Yoon Suk Yeol sau tuyên bố thiết quân luật trong thời gian ngắn của ông. Nhưng Han Dong Hoon yêu cầu TT Yoon rời khỏi đảng và nói rằng tổng thống và những người khác chịu trách nhiệm về tuyên bố thiết quân luật (chỉ kéo dài sáu giờ từ cuối thứ Ba trước khi bị hủy bỏ) phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra sự lo lắng của công chúng.

.

Sau khi thiết quân luật được ban bố, quân lính đã được điều đến tòa nhà quốc hội nhưng họ đã rút lui sau khi các nhà lập pháp thông qua nghị quyết bãi bỏ tuyên bố. Đảng Dân chủ (DP: Democratic Party) đối lập chính, nắm giữ đa số trong Quốc hội sau khi PPP phải chịu thất bại trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 4, và năm đảng khác đã đệ đơn xin luận tội vào thứ Tư.

Trong khi Han cho biết PPP sẽ tìm cách ngăn chặn việc thông qua động thái này để tránh hỗn loạn chính trị, ông nhấn mạnh rằng sự phản đối của họ không nhằm mục đích bảo vệ tuyên bố thiết quân luật "vi hiến" của tổng thống.

.

Đảng DP cho biết họ có kế hoạch tổ chức một cuộc bỏ phiếu luận tội tại quốc hội vào khoảng 7 giờ tối thứ Bảy 7/12/2024. Việc luận tội đòi hỏi sự ủng hộ của 2/3 trong số 300 thành viên của cơ quan lập pháp đơn viện, nghĩa là cần ít nhất 8 phiếu bầu từ đảng cầm quyền. Nếu dự luật được thông qua, quyền tổng thống của Yoon sẽ bị đình chỉ. Sau đó, việc luận tội chính thức của ông sẽ cần được Tòa án Hiến pháp chấp thuận.

.

Chính quyền của Yoon đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi tất cả các thành viên Nội các của ông đều đề nghị từ chức. Trước đó vào thứ Năm, Yoon đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun (vì Kim xin chịu toàn bộ trách nhiệm về tình hình phát sinh từ việc ban bố thiết quân luật). Kim được cho là đã đề xuất tuyên bố này với tổng thống.

.

Các công tố viên đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với Kim sau khi một nhóm các đảng phái chính trị nhỏ đệ đơn khiếu nại pháp lý rằng [Bộ trưởng] Kim, TT Yoon và Tổng tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Park An Su đã phạm tội phản quốc thông qua vai trò của họ trong việc ban bố thiết quân luật, theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin. Công tố và Cảnh sát ​​sẽ bắt đầu cuộc điều tra về thủ tục do TT Yoon thực hiện, người bị cáo buộc đã không đáp ứng các yêu cầu của Hiến pháp khi tuyên bố thiết quân luật.

.

⦿ ---- Quân lực Mexico đã tịch thu hơn một tấn thuốc viên fentanyl trong hai cuộc đột kích ở phía bắc, các quan chức gọi đây là vụ bắt giữ thuốc phiện tổng hợp lớn nhất trong lịch sử nước này. Các cuộc đột kích diễn ra sau khi các vụ bắt giữ fentanyl ở Mexico giảm mạnh vào đầu năm nay và vài ngày sau khi Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Trump đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với các sản phẩm từ Canada và Mexico trừ khi các quốc gia này trấn áp dòng người di cư và ma túy qua biên giới.

.

"Rõ ràng là chính phủ Mexico đã quản lý thời điểm bắt giữ fentanyl", nhà phân tích an ninh David Saucedo cho biết. "Nhưng dưới áp lực của Donald Trump, có vẻ như chính quyền của Tổng thống Claudia Sheinbaum sẵn sàng... tăng cường bắt giữ những kẻ buôn bán ma túy và tịch thu ma túy theo yêu cầu của Washington".

.

Một quan chức an ninh hàng đầu của Mexico cho biết vào cuối ngày thứ Ba, binh lính đã phát hiện ra hai người đàn ông mang theo súng ở tiểu bang Sinaloa phía bắc, nơi có băng đảng ma túy cùng tên. Họ đã đuổi theo những người đàn ông này, những kẻ đã chạy vào hai ngôi nhà. Trong một ngôi nhà, binh lính tìm thấy khoảng 660 pound fentanyl, và trong ngôi nhà kia, một chiếc xe tải chở khoảng 1.750 pound thuốc, chủ yếu ở dạng viên.

.

"Ở Sinaloa, chúng tôi đã đạt được vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử fentanyl", giám đốc an toàn công cộng Omar Garcia Harfuch viết trên các tài khoản mạng xã hội của mình. Một số khẩu súng cũng đã bị tịch thu và hai người đàn ông đã bị bắt. Sheinbaum cho biết hôm thứ Tư, "Đây là một cuộc điều tra đã diễn ra trong một thời gian và hôm qua đã có kết quả".

.

⦿ ---- Quân đội Syria đã thông báo hôm thứ năm rằng lực lượng của họ ở Hama sẽ được tái triển khai đến các vị trí bên ngoài thành phố sau khi các chiến binh nổi dậy tiến lên và giành quyền kiểm soát một số khu phố. Đây là lần đầu tiên thành phố này nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2011.

.

"Trong vài giờ qua, với sự gia tăng các cuộc đối đầu giữa binh lính của chúng tôi và các nhóm khủng bố... các nhóm này đã có thể phá vỡ một số trục trong thành phố và tiến vào đó", quân đội ủng hộ chính phủ cho biết trong tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng quyết định tái bố trí quân đội được đưa ra để ngăn ngừa thương vong cho dân thường và giao tranh trong thành phố. Trước đó, các lực lượng nổi dậy đã chiếm được Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo hôm thứ năm rằng họ sẽ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Ba Lan tại Saint Petersburg và trục xuất ba nhà ngoại giao Ba Lan, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1/2025. Quyết định này được đưa ra để trả đũa việc Ba Lan đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Poznan vào ngày 30 tháng 11.

.

"Trong những năm gần đây, chính quyền Ba Lan đã theo đuổi chính sách thù địch công khai đối với Nga, gần như phá hủy hoàn toàn cấu trúc quan hệ Nga-Ba Lan được xây dựng trong nhiều thập niên và công khai tuyên bố cần phải giáng một 'thất bại chiến lược' vào đất nước chúng tôi", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng việc đóng cửa lãnh sự quán tại Poznan được thực hiện "với một cái cớ xa vời".

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Anthony Blinken chỉ trích đảng Georgian Dream (Giấc mơ của đất nước Georgia -- báo trong VN dịch là: Giấc mơ Gruzia) về cách đối xử bạo lực với người biểu tình [đòi Georgia phải vào Liên Âu] và đe dọa Mỹ sẽ có thêm lệnh trừng phạt đối với chính phủ Georgia.

.

Trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố, Blinken kêu gọi đảng cầm quyền của Georgia chấm dứt "các chiến thuật đàn áp, bao gồm cả việc sử dụng giam giữ tùy tiện và bạo lực thể xác, để cố gắng làm im tiếng những người chỉ trích". Ngoài ra, ông còn đề cập đến những lo ngại về các báo cáo về những người bị thương do cảnh sát gây ra, yêu cầu thả những người "bị giam giữ vì thực hiện quyền con người của họ đối với việc tụ tập ôn hòa và quyền tự do ngôn luận" và trừng phạt những quan chức chịu trách nhiệm.

.

Nhấn mạnh đến 32 năm hợp tác của hai quốc gia [Mỹ-Georgia], Blinken nhắc lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với người dân Georgia và "khát vọng dân chủ" của họ và tuyên bố rằng Washington đang chuẩn bị sử dụng "các công cụ mà chúng tôi có, bao gồm cả các lệnh trừng phạt bổ sung" để hỗ trợ người dân Georgia.

.

⦿ ---- Anh bợm nhậu hừa sẽ từ bỏ uống rượu nếu giữ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng. Người được Donald Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng, Pete Hegseth, cho biết ông sẽ bỏ rượu nếu được xác nhận vào vị trí này, theo hóng viên CNN Manu Raju đưa tin hôm thứ Tư. "Ông ấy coi công việc này quan trọng đến mức ông đã tự nguyện làm điều đó", theo Chủ tịch Ủy ban Quân Vụ Thượng viện Roger Wicker nói với Raju. "Tôi không yêu cầu ông ấy".

.

Tờ New Yorker đã công bố một báo cáo gây chấn động vào Chủ Nhật, cáo buộc Hegseth có tiền sử uống rượu rất nhiều khi làm việc khi còn là chủ tịch của một nhóm ủng hộ cựu chiến binh. Sau đó, một số cựu đồng nghiệp của Fox News đã chia sẻ với NBC News rằng việc uống rượu của Hegseth là đáng lo ngại và ảnh hưởng đến công việc dẫn chương trình buổi sáng của ông.

.

Hegseth phủ nhận việc có vấn đề về rượu trong một cuộc phỏng vấn với Megyn Kelly vào thứ Tư, mặc dù ông không đề cập đến những cáo buộc về hành vi của mình tại nơi làm việc. Ứng cử chức Bộ Trưởng Quốc Phòng của Hegseth đã bị ảnh hưởng bởi một số vụ bê bối, bao gồm nhiều cáo buộc tấn công tình dục, ngoại tình và một bức thư bị rò rỉ do mẹ ông viết, gọi ông là "kẻ ngược đãi nhiều phụ nữ".

.

⦿ ---- Một số người Mỹ bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi đất nước sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống lần thứ hai, nhưng tỷ phú Jeff Bezos không quá lo lắng - thực tế là ông "rất lạc quan lần này". Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook của tờ New York Times hôm thứ Tư, nhà sáng lập Amazon cho biết Tổng thống đắc cử Trump "có vẻ rất năng nổ trong việc giảm bớt quy định. ... Nếu tôi có thể giúp ông ấy làm điều đó, tôi sẽ giúp", Bezos lưu ý trong cuộc trò chuyện với Andrew Ross Sorkin. "Chúng ta có quá nhiều quy định [kinh doanh] ở đất nước này".

.

Tổng tư lệnh mới "bình tĩnh hơn" và "ổn định hơn" và đã "trưởng thành hơn trong tám năm qua", Bezos cho biết, theo tờ Washington Post, tờ báo mà ông sở hữu. Bezos gần đây đã phải chịu rất nhiều chỉ trích sau khi tờ Washington Post từ chối đưa ra sự ủng hộ tổng thống cho cuộc bầu cử năm 2024, một chủ đề mà ông cũng đã đề cập, theo Hollywood Reporter. "Đó là quyết định đúng đắn; Tôi tự hào về quyết định mà chúng tôi đã đưa ra", ông nói, đồng thời nói thêm, "Tôi rất hiểu rằng Washington Post đưa tin rất tích cực về tất cả các tổng thống và sẽ tiếp tục đưa tin rất tích cực về tất cả các tổng thống". Một khái niệm mà ông hy vọng sẽ gây ấn tượng với Trump trong tương lai, theo AP: rằng "báo chí không phải là kẻ thù".

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông có ý định bổ nhiệm cựu dân biểu đến từ Missouri Billy Long làm ủy viên mới của Sở Thuế vụ Nội địa (IRS). "Billy có 32 năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp của riêng mình trong lĩnh vực Bất động sản và là một trong những Người đấu giá hàng đầu của đất nước. Sau đó, ông đã phục vụ 12 năm tại Quốc hội", Trump viết trên TruthSocial.

.

Tổng thống đắc cử tuyên bố thêm rằng Long đã giúp các doanh nghiệp nhỏ "vượt qua sự phức tạp của việc tuân thủ các Quy định và Quy tắc của IRS" và nói thêm rằng người nộp thuế và nhân viên IRS sẽ đánh giá cao việc bổ nhiệm ông.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẽ đề cử Tổng giám đốc điều hành của Fiserv Corporation Frank Bisignano làm ủy viên mới của Cơ quan An sinh Xã hội (SSA). "Frank là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, với thành tích to lớn trong việc chuyển đổi các tập đoàn lớn. Ông sẽ chịu trách nhiệm thực hiện cam kết của Cơ quan đối với Người dân Hoa Kỳ trong nhiều thế hệ tới!" Trump viết.

tự tè trong quần

Thứ tự thời gian cảnh sát kiểm tra độ tỉnh táo của TNS Yager, hình từ trái sang, bước xong vài bước là quần ướt mem.

cô giáo bị Học khu sa thải vì viết bài chống Trump trên Facebook

Hong Ngoc Nguyen

Bisignano trước đây từng là Tổng giám đốc điều hành của First Data Corporation và Đồng giám đốc điều hành (COO) của JP Morgan Chase và được Financial Times gọi là một trong những giám đốc điều hành "có ảnh hưởng nhất" của công ty sau này. Ông là thành viên của Đảng Cộng hòa.⦿ ---- Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về việc Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nền dân chủ. "Nền dân chủ của Nam Hàn rất mạnh mẽ và kiên cường, và chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng công khai và tham gia riêng với các đối tác Nam Hàn để củng cố tầm quan trọng của việc tiếp tục đó", Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế hôm thứ Tư.Sullivan thừa nhận Washington không được thông báo trước về tuyên bố này, chỉ biết về nó thông qua các báo cáo trên phương tiện truyền thông. Ông khen ngợi Quốc hội Nam Hàn đã hành động theo hiến pháp để hủy bỏ biện pháp này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các thể chế dân chủ hoạt động bình thường tại quốc gia châu Á này.⦿ ---- Hôm Thứ Tư, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã chọn Jared Isaacman, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà từ thiện nổi tiếng, làm Quản trị viên thứ 15 của NASA. Isaacman, 41 tuổi, sẽ thay thế Bill Nelson trong vai trò này. Ông là người sáng lập Draken International, một nhà cung cấp không quân tư nhân và Shift4 Payments, một bộ xử lý thanh toán lớn.Shift4, được ông thành lập năm 16 tuổi, hiện phục vụ hơn 200.000 doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm bán lẻ và khách sạn. Isaacman cũng có kinh nghiệm làm phi hành gia và có giá trị tài sản ròng là 1,9 tỷ đô la tính đến tháng 9 năm 2024. "[Sự nghiệp của ông] khiến ông trở nên lý tưởng để dẫn dắt NASA bước vào Kỷ nguyên mới táo bạo", Trump nói.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào thứ Tư rằng ông sẽ đề cử cựu Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia Bạch Ốc trở lại làm cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất của mình. "Trong Nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, ít ai hiệu quả hoặc kiên trì hơn Peter trong việc thực thi hai quy tắc thiêng liêng của tôi, Mua hàng Mỹ, Thuê người Mỹ. Ông ấy đã giúp tôi đàm phán lại các Thỏa thuận Thương mại không công bằng như NAFTA và Hiệp định Thương mại Tự do Hàn Quốc-Hoa Kỳ (KORUS), và thúc đẩy mọi hành động về Thuế quan và Thương mại của tôi NHANH CHÓNG", Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social.Navarro trước đây đã thụ án bốn tháng tù giam liên bang sau khi từ chối tuân thủ lệnh triệu tập của hội đồng quốc hội ngày 6 tháng 1. Ông đã bị kết án về hai tội danh coi thường Quốc hội. Ngay sau khi được thả, ông đã phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee vào tháng 7.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố quyết định chọn Daniel Driscoll làm Bộ trưởng Lục quân vào thứ Tư. "Tôi rất vui mừng được đề cử Daniel P. Driscoll, đến từ Great State of North Carolina, làm Bộ trưởng Lục quân. Là một cựu Chiến binh, Nhà đầu tư và Cố vấn Chính trị, Dan mang đến sự kết hợp mạnh mẽ của nhiều kinh nghiệm để trở thành người phá vỡ và tác nhân thay đổi", Trump viết trên Truth Social.⦿ ---- Hoa Kỳ tin rằng tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập ít nhất 8 công ty cung cấp dịch vụ viễn thông của Hoa Kỳ trong nỗ lực do thám các nhân vật chính trị hàng đầu của Hoa Kỳ như một phần của chiến dịch tấn công mạng đã ảnh hưởng đến hàng chục quốc gia trên toàn thế giới, một quan chức Bạch Ốc cho biết hôm thứ Tư."Hiện tại, chúng tôi không tin rằng bất kỳ ai đã loại bỏ hoàn toàn các tác nhân Trung Quốc khỏi các mạng này ... vì vậy có nguy cơ tiếp tục xâm phạm vào hoạt động truyền thông", Anne Neuberger, phó cố vấn an ninh quốc gia, nói với các phóng viên.Đây là con số công khai cao nhất mà chính quyền Biden đưa ra về phạm vi của một chiến dịch tấn công mạng đã làm rung chuyển cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ và sắp thách thức chính quyền Trump sắp nhậm chức. Các quan chức không tin rằng tin tặc đã truy cập được thông tin mật, Neuberger cho biết.Những phát biểu của Neuberger được đưa ra khi các quan chức tình báo cấp cao của Hoa Kỳ đã cung cấp một bản tóm tắt mật cho các thượng nghị sĩ hôm thứ Tư về chiến dịch tấn công mạng của Trung Quốc. Các tin tặc Trung Quốc bị cáo buộc đã theo dõi các cuộc liên lạc qua điện thoại của các nhân vật chính trị cấp cao của Hoa Kỳ như Tổng thống đắc cử Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử JD Vance, cũng như các thành viên cấp cao của chính quyền Biden, CNN đã đưa tin trước đó.Trung Quốc đã phủ nhận sự liên quan. Các quan chức Hoa Kỳ vẫn đang cố gắng giúp các hãng cung cấp dịch vụ viễn thông lớn trục xuất tin tặc được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn khỏi mạng lưới của họ và không có mốc thời gian cụ thể khi nào sẽ thực hiện, các quan chức cho biết hôm thứ Ba.Các quan chức FBI và CISA cho biết các công ty viễn thông đã làm việc lâu nhất với các quan chức liên bang là những công ty tiến xa nhất trong việc trục xuất tin tặc. Verizon và AT&T nằm trong số các nhà mạng viễn thông lớn bị tin tặc nhắm mục tiêu, CNN đưa tin trước đó.Một quan chức cấp cao của FBI cho biết tin tặc đã đánh cắp "một lượng lớn" hồ sơ điện thoại hàng loạt cho biết mọi người đang liên lạc với ai, ở đâu và khi nào, nhưng không phải nội dung của các cuộc gọi hoặc tin nhắn. Đối với một "số lượng hạn chế" những người trong chính phủ Hoa Kỳ hoặc tham gia vào chính trị, tin tặc đã có thể nghe lén để trộm dữ liệu cuộc gọi và tin nhắn, quan chức này nói thêm.Một quan chức cấp cao của FBI cho biết tin tặc cũng "sao chép một số thông tin nhất định phải tuân theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ theo lệnh của tòa án". Tuy nhiên, vị quan chức này cho biết cổng thông tin trong các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho phép các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành nghe lén theo lệnh của tòa án không phải là mục tiêu chính của tin tặc.⦿ ---- Sở An toàn Công cộng Georgia xác nhận rằng Thượng nghị sĩ tiểu bang Tennessee Ken Yager (Cộng Hòa) đã bị bắt vì lái xe khi say rượu sau vụ đụng xe rồi bỏ chạy vào thứ Ba. Theo WTVF, Yager lái chiếc SUV Ford Edge có biển số do Thượng viện Tennessee cấp trên đảo Jekyll Island vào khoảng 5 giờ chiều thứ Ba.Một đoạn video do WTVF cung cấp cho thấy Yager đã, làm ướt quần thấy rõ trong một cuộc kiểm tra độ tỉnh táo trên đường. Cảnh sát Georgia cũng cho biết Yager đã vấp ngã. Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Cộng hòa Tennessee đã bị đưa đến Nhà tù Quận Glynn và được tạm tha.⦿ ---- Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã bị lật đổ vào thứ Tư sau khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được thông qua thành công, với 331 thành viên của Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962, một thủ tướng bị lật đổ bằng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Pháp. Barnier cũng trở thành thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử nước Pháp, với 90 ngày lãnh đạo chính phủ. Ông sẽ tiếp tục nhiệm kỳ của mình cho đến khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chọn người kế nhiệm.Động thái này được khởi xướng sau khi Barnier thông qua ngân sách năm 2025 mà không cần bỏ phiếu tại quốc hội, điều này đã gây ra phản ứng tiêu cực từ cả các đảng cánh tả và Đảng Quốc đại cánh hữu (RN).⦿ ---- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell bày tỏ sự tin tưởng vào sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ trong một cuộc nói chuyện vào thứ Hai. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook của tờ New York Times, Powell tuyên bố ông "cảm thấy tốt" về chính sách tiền tệ hiện tại và mô tả nền kinh tế đang ở "tình trạng rất tốt".Bình luận về sự độc lập của ngân hàng trung ương, Powell lưu ý rằng Cục Dự trữ Liên bang nhận được "sự ủng hộ rất rộng rãi" từ các nhà lập pháp tại Đồi Capitol, điều mà ông cho là rất quan trọng để duy trì uy tín và sự tập trung. "Sự độc lập mang lại cho chúng ta khả năng đưa ra những quyết định tốt nhất", ông nói.⦿ ---- OpenAI đã công bố vào thứ Tư rằng họ đã vượt qua 300 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, một cột mốc quan trọng được chia sẻ bởi CEO Sam Altman tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook của tờ New York Times ở New York.Công ty, được định giá 157 tỷ đô la, đặt mục tiêu tăng gấp bốn lần lượng người dùng lên 1 tỷ trong năm tới khi tăng cường cạnh tranh với Anthropic do Amazon hậu thuẫn và xAI của Elon Musk. Những nỗ lực gần đây nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao gồm việc thuê Kate Rouch làm giám đốc tiếp thị đầu tiên và thêm tính năng tìm kiếm vào ChatGPT để cạnh tranh với Google và Bing. Trong cùng sự kiện, Altman đã nhấn mạnh đến sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường AI sáng tạo (generative AI market), dự kiến sẽ vượt quá 1 nghìn tỷ đô la doanh thu trong thập niên này.⦿ ---- California hiếu khách: dí súng, cướp ban nhạc Anh quốc ở ngoài tiệm cà phê. Một ban nhạc rock indie của Anh vừa bắt đầu chuyến lưu diễn tại Hoa Kỳ cho biết họ đã bị cướp bằng súng bên ngoài một cửa tiệm Starbucks ở California hôm thứ Ba. Trước đó, Sports Team đã bắt đầu chặng lưu diễn tại Hoa Kỳ hiện tại của họ vào ngày 2 tháng 12, với một buổi biểu diễn tại San Francisco. Nhóm đã có hai album đứng đầu tại Vương quốc Anh và đã được đề cử giải Mercury danh giá hồi năm 2020.Sports Team, một ban nhạc 'rock alternative' gồm 6 thành viên có trụ sở tại London, đã dừng lại để uống cà phê khi có người báo cho họ biết rằng xe tải của họ đang bị cướp, theo bài đăng mới nhất trên Instagram của họ. Một trong những thành viên của ban nhạc cho biết họ đã ra ngoài để đối đầu với bọn cướp, nhưng chúng đã rút súng ra. "Vừa bị cướp bằng súng sau 10 phút bắt đầu chuyến lưu diễn tại Hoa Kỳ", ban nhạc viết.Video do ban nhạc đăng tải từ bên trong quán Starbucks cho thấy tên trộm dường như đang vung súng vào các thành viên của chuyến lưu diễn trước khi hai người rút lui vào trong. Theo tuyên bố của ban nhạc được The Guardian trích dẫn, tên trộm đã lấy cắp thiết bị sân khấu, máy tính xách tay, hộ chiếu, đồ dùng cá nhân và các vật dụng có giá trị khác.⦿ ---- California: Bị tù oan 5 năm, kiện lại quận. Một cựu nhân viên gác cổng trường học từng bị kết án tù 5 năm vì cáo buộc xâm hại nhiều học sinh đang kiện Quận San Bernardino và sở cảnh sát sau khi được tuyên trắng án về mọi cáo buộc, theo đơn khiếu nại được đệ trình lên tòa án quận vào đầu tuần này. Pedro Martinez đã bị Cảnh sát Quận San Bernardino bắt giữ vào tháng 1/2019 vì cáo buộc xâm hại một bé trai 6 tuổi tại Trường tiểu học Maple, nơi anh làm việc. Các điều tra viên cho biết họ đã tìm thấy thêm những nạn nhân xác nhận lời khai của nạn nhân đầu tiên. Họ cũng cho biết có thể có những nạn nhân khác vẫn chưa ra mặt.Cuối cùng, Martinez bị buộc tội 11 tội danh xâm hại tình dục trẻ em và bị giam cho đến khi phiên tòa xét xử anh ta bắt đầu vào tháng 8/2023. Sau khi kết thúc phiên tòa kéo dài hơn ba tháng, Martinez đã được tuyên trắng án đối với 10 cáo buộc, trong đó cáo buộc thứ 11 bị bác bỏ giữa phiên tòa. Trong phiên tòa, luật sư Ian Wallach đã xác định người tố cáo Martinez là một phụ nữ bị bệnh tâm thần, cũng đưa ra những cáo buộc tương tự đối với những người khác, đã tuyên bố Martinez "đã bắt cóc nhiều trẻ em để hiếp dâm tập thể diễn ra hàng ngày từ Thứ Hai đến Thứ Năm".Đơn khiếu nại nói rằng "những cáo buộc đó là không thể và hoang đường đến mức bất kỳ người thận trọng hoặc nhân viên thực thi pháp luật nào cũng sẽ điều tra lý lịch của cô ta [nhân chứng] để xác định tính xác thực của chúng thay vì tin vào lời cô nói". Các luật sư của Martinez cũng cáo buộc hành vi sai trái của bên công tố, bao gồm cả việc che giấu bằng chứng và hướng dẫn nhân chứng.“Pedro Martinez đã phải chịu đựng gần 5 năm tù giam oan uổng, bị tách khỏi gia đình và buộc phải chịu đựng sự kỳ thị của những cáo buộc vô căn cứ, mặc dù có bằng chứng rõ ràng về sự vô tội của ông ấy,” Katherine McBroom, đồng luật sư của ông Martinez, cho biết. “Vụ án này là lời nhắc nhở rõ ràng về những gì xảy ra khi các cuộc điều tra bị thúc đẩy bởi sự thiên vị và coi thường quy trình tố tụng hợp pháp.”⦿ ---- San Francisco viễn ảnh thâm thủng tài chính. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến lễ nhậm chức của Thị trưởng đắc cử Daniel Lurie tại San Francisco, thành phố đã có dự báo tài chính đánh dấu bằng khoản thâm hụt 876 triệu đô la. Lurie đã lên mạng xã hội để trấn an cử tri rằng họ đã bỏ phiếu đúng đắn cho sự thay đổi."Chúng ta không thể chỉ cắt giảm để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, cũng không thể cân bằng nó trên lưng của các gia đình lao động", Lurie nói trong video trên mạng xã hội. "Điều tôi cam kết với các bạn hôm nay là sẽ rõ ràng và minh bạch với các bạn trong những tuần và tháng về các ưu tiên mà chúng ta cần thực hiện, và điều đó bắt đầu bằng việc ưu tiên các dịch vụ thiết yếu và đảm bảo rằng chúng ta không gây nguy hiểm cho quá trình phục hồi kinh tế của mình".Lurie cho biết ông có kế hoạch giải quyết "trực diện" bằng các chiến lược sau: Phát triển và đa dạng hóa nền kinh tế; ưu tiên đầu tư hướng tới phục hồi kinh tế hoàn toàn; và duy trì các dịch vụ thiết yếu. Nhưng San Francisco cũng có thể phải đối mặt với việc cắt giảm tài trợ liên bang nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump thực hiện lời đe dọa cắt giảm tiền. Các cố vấn của Trump được cho là đã thảo luận về cách đơn phương cắt giảm nguồn lực liên bang từ các thành phố do đảng Dân chủ điều hành từ chối tham gia trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ.San Francisco là một thành phố từ chối trục xuất di dân bất hợp pháp, vì nhiều người đã ở quá lâu, đi làm và nộp thuế hàng năm. Thành phố vẫn còn phụ thuộc vào nguồn tài trợ liên bang cho giao thông và nhà ở. Thâm hụt ngân sách của San Francisco có thể tăng lên 1 tỷ đô la nếu chính quyền mới cắt giảm nguồn tài trợ liên bang đó.⦿ ---- Nhiều loại dưa chuột đang bị thu hồi trên toàn quốc vì lo ngại chúng có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella. Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lệnh thu hồi dưa chuột trên diện rộng được ban hành tại 26 tiểu bang. Tuần này, Baloian Farms of Arizona Co., Inc. đã thông báo rằng họ đang thu hồi tất cả các kích cỡ dưa chuột tươi nguyên quả của Mỹ được đóng gói trong các hộp các tông lớn dán nhãn hiệu “Pamela”.FDA cho biết những quả dưa chuột bị thu hồi đã được bán từ giữa tháng 10 đến ngày 26 tháng 11. Những quả dưa chuột này đã được chuyển đến tay khách hàng tại 18 tiểu bang, bao gồm California, Arizona, Texas, Michigan, Montana, North Carolina, Colorado, Kansas, New York, Massachusetts, Idaho, Oregon, Washington, Nevada, Iowa, Missouri, Wisconsin và Alaska.Sản phẩm được đựng trong hộp màu trắng thông thường có nhãn dán ghi tên người trồng trọt liên quan, “Agrotato, S.A. de C.V.” hoặc một túi sáu quả dưa chuột riêng lẻ có nhãn hiệu PamPak trong suốt với mã UPC 8 2540107010 6.⦿ ---- Quận Los Angeles:. Một giáo viên lâu năm ở Beverly Hills đã đệ đơn kiện lên Học khu sau khi cô nói cô bị sa thải vì một bài đăng chống Trump trên Facebook. Joanie Garratt, người đã làm việc hơn 30 năm với tư cách là giáo viên của Học Khu Beverly Hills Unified và gần đây đã trở thành giáo viên thay thế (substitute) dài hạn cho môn Lịch sử Hoa Kỳ AP, đã bị sa thải vào ngày 13 tháng 11/2024, sớm hơn nhiều so với ngày cuối cùng theo kế hoạch của cô là ngày 5 tháng 12/2024, theo luật sư của Garratt cho biết trong một thông cáo báo chí.Sau cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 6 tháng 11 (sau Ngày Bầu Cử) tại Trường trung học Beverly Hills, Garratt đã viết trên Facebook rằng cô "nản lòng" vì cuộc tuần hành, trong đó những người ủng hộ Make America Great Again "quấy rối và đe dọa nhiều học sinh khác không theo MAGA và nhắm mục tiêu cụ thể vào lớp học nơi Liên đoàn sinh viên da đen (Black Student Union) đang họp, hét lên đủ loại lời lẽ chửi mắng da màu", theo cô nói."Một số học sinh đến trường thực sự khó chịu và thậm chí khóc lóc, nhưng sau đó lại bị các bạn cùng lớp bắt nạt", cô viết. "Và đừng đổ lỗi cho ban quản lý về việc này. Họ đang giải quyết vấn đề này. Điều này đến từ người lãnh đạo của họ, Đức vua, Hoàng đế Trump.”Luật sư của Garratt, V. James DeSimone, cho biết trong bản thông cáo rằng “Phó giám đốc Matthew Horvath đã thông báo với cô trong một cuộc điện thoại ngắn rằng bài đăng của cô đã dẫn đến việc cô bị sa thải, không đưa ra thêm lời giải thích nào nữa.”“Cô Garratt chưa bao giờ thảo luận về Trump, cuộc bầu cử hay cuộc biểu tình của học sinh ủng hộ Trump trong lớp học của cô. Bình luận của cô được đưa ra trên tài khoản Facebook của riêng cô, trong thời gian của riêng cô, và là một ví dụ điển hình về bài phát biểu chính trị được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất và luật lao động và giáo dục của California,” bản thông cáo giải thích.“Bài đăng của Joanie Garratt, chỉ trích hành vi quấy rối tại cuộc biểu tình và quy kết hành vi của học sinh là do lời lẽ chính trị được thổi phồng như một phần trong chiến lược tái tranh cử của Donald Trump, là bài phát biểu được bảo vệ theo hiến pháp,” DeSimone nói thêm.LS DeSimone lập luận rằng Học khu BHUSD có chính sách rằng “niềm tin hoặc hoạt động cá nhân bên ngoài công việc không phải là căn cứ để xử lý kỷ luật trừ khi chúng vi phạm luật pháp hoặc chính sách.”“Bài đăng này hoàn toàn nằm trong quyền tự do ngôn luận của cô giáo và không vi phạm luật pháp hay chính sách của quận”, ông nói. “Chúng tôi có ý định bảo vệ hoàn toàn quyền của cô Garratt và việc nộp đơn yêu cầu hành chính này là bước đầu tiên trong hành trình pháp lý đòi công lý”.⦿ ---- Quận Cam: bơi, coi chừng cá mập. Đội cứu hộ đang thông báo cho những người bơi lội về hai con cá mập non được ngư dân phát hiện gần đây ngoài khơi bờ biển Huntington Beach. Hai con cá mập đã bị ngư dân bắt được trong thời gian ngắn nhưng đã tự giải thoát bằng cách cắn đứt dây câu và quay trở lại đại dương, theo đội cứu hộ Huntington Beach cho biết trên Instagram.Sở Cứu hỏa Huntington Beach, Phòng An toàn Hàng hải đã yêu cầu Sở Cá và Động vật hoang dã của tiểu bang hỗ trợ để tiến hành kiểm tra tuần tra. Các sở cũng đã hợp tác với trực thăng Cảnh sát HB-1 để thực hiện chuyến bay qua khu vực này. Không phát hiện thấy cá mập trong các cuộc kiểm tra này nhưng khu vực này sẽ tiếp tục được giám sát bằng cách tăng cường tuần tra, theo Đội cứu hộ HB tuyên bố.Mặc dù chưa biết ngay loại cá mập nào được tìm thấy ven bei63n Quận Cam, nhưng theo một báo cáo trước đó, xác của những con cá mập trắng lớn bị chặt đầu đã nằm rải rác trên bờ biển California như một phần của trò chơi đánh bắt cá mập bất hợp pháp.⦿ ---- Quận Cam: Một người đã tử vong sau vụ tai nạn xe hơi ở Westminster vào sáng thứ Tư, Cảnh sát tuần tra đường bộ California đưa tin. Tai nạn được báo cáo lúc 5:46 giờ sáng tại khu vực Newland Street và Bolsa Avenue. Một người, một người đi bộ, được báo cáo đã tử vong do vụ tai nạn, các nhà chức trách cho biết. Danh tính của họ chưa được công bố ngay lập tức.⦿ ---- Quận Cam: Một cuộc truy đuổi của cảnh sát đã giết chết một phụ nữ vô tội đã bắt đầu như một cuộc điều tra về tội đốt phá ở Fountain Valley, cảnh sát cho biết hôm thứ Ba. Cuộc truy đuổi chỉ kéo dài một phút nhưng tài xế, được xác định là Timothy Bradford Cole, 43 tuổi, đã lái xe tải Dodge Ram với tốc độ 90 dặm một giờ. Cole đã vượt đèn đỏ tại Magnolia và Ellis và đâm vào một chiếc BMW SVU, khiến, 25 tuổi, tử vong bên trong.Trước khi xảy ra vụ đụng xe chết người đó, Cole đã đốt nhà của anh rể tương lai của mình ở Fountain Valley bằng cách đổ chất lỏng, bật lửa vào sân trước. "Tôi đã thấy người mà tôi biết là em vợ tương lai của mình đốt nhà tôi", Shane Schmidt, chủ nhà, cho biết, đồng thời nói thêm rằng anh không biết điều gì đã khiến Cole châm lửa.Những người hàng xóm đã nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa. Khoảng hai tiếng rưỡi sau khi vụ đốt phá được báo cáo, các cảnh sát phát hiện Cole lên xe tải của mình gần Brookhurst. Khi họ cố gắng ngăn anh ta lại, Cole được cho là đã bỏ chạy, dẫn đầu cảnh sát vào cuộc rượt đuổi kết thúc trong thảm kịch đụng xe làm chết cô Nguyen.Cole và ba người trong chiếc BMW đã được đưa đến bệnh viện, bao gồm cả Nguyen, người sau đó đã được tuyên bố là đã chết. Cole đã nhập viện với những vết thương nghiêm trọng nhưng không đe dọa đến tính mạng. Sau khi được thả, nghi phạm dự kiến sẽ bị truy tố về một số tội nghiêm trọng.⦿ ---- HỎI 1: Khi bạn lão hóa, dễ mắc bệnh ung thư hơn, nhưng tới 80 tuổi sẽ giảm cơ nguy ung thư?ĐÁP 1: Đúng vậy. Khi nói đến ung thư, lão hóa là con dao hai lưỡi, các nhà nghiên cứu ngày càng học được nhiều hơn. Tuổi tác được coi là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với ung thư. Đó là vì các đột biến gen tích tụ trong các tế bào trong nhiều năm và nhiều thập niên, và cuối cùng thúc đẩy sự phát triển của ung thư. Hiện nay, một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (MSK) và các cộng sự của họ đã cung cấp bằng chứng mới về cách tuổi tác cao cũng có thể bảo vệ chống lại ung thư. Nghiên cứu được tiến hành trên mô hình chuột mắc ung thư phổi, được công bố trên tạp chí Nature."Chúng tôi biết rằng khi mọi người già đi, họ có nhiều khả năng mắc ung thư hơn", tác giả đầu tiên của nghiên cứu Xueqian Zhuang, Tiến sĩ, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại phòng thí nghiệm của tác giả nghiên cứu cao cấp Tuomas Tammela, Tiến sĩ, tại Viện Sloan Kettering của MSK cho biết. "Nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết về cách lão hóa thực sự thay đổi sinh học của ung thư". Cũng giống như nhiều loại ung thư khác, ung thư phổi được chẩn đoán ở hầu hết mọi người ở độ tuổi khoảng 70, Tiến sĩ Zhuang cho biết. Nhưng khi bạn đạt đến độ tuổi 80 hoặc 85, tỷ lệ mắc bệnh lại bắt đầu giảm xuống.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Thể dục loại duy trì cơ bắp sẽ giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Duy trì cơ bắp có thể là một cách giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, nghiên cứu mới cho thấy. "Chúng tôi phát hiện ra rằng những người lớn tuổi có cơ xương nhỏ hơn có khả năng mắc chứng mất trí nhớ cao hơn khoảng 60% khi điều chỉnh theo các yếu tố rủi ro đã biết khác", đồng tác giả nghiên cứu Marilyn Albert cho biết. Bà là giáo sư thần kinh học tại Trường Y khoa Đại học Johns Hopkins ở Baltimore. Nhóm của bà đã trình bày những phát hiện của mình vào thứ Ba tại Chicago tại cuộc họp thường niên của Radiological Society of North America.Chi tiết: