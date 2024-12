Guinea: 56 người đã chết và nhiều người bị thương vì giẫm đạp ở sân bóng đá.

- Trump dự kiến trục xuất 860,000 người bằng cách hủy TPS, quy chế đang cho di dân tạm cư ở Mỹ từ các chiến trường như Haiti, El Salvador, Ukraine...

- Joe Biden ký lệnh ân xá "hoàn toàn và vô điều kiện" cho con trai mình, Hunter Biden, người bị kết tội về súng và thuế.

- Trump: tại sao Biden chưa ân xá cho người bạo loạn 6/1/201?

- 2 thượng nghị sĩ Dân chủ muốn Biden gây ý thức cảnh báo bằng cách ký lệnh cấm điều quân chống dân Mỹ. Trump có thể sẽ gỡ lệnh này sau.

- Độc chiêu: Ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp thất bại Matt Gaetz yêu cầu Elon Musk mua đài CNN

- Trump: Massad Boulos sẽ là Cố vấn cấp cao của ông về các vấn đề Ả Rập và Trung Đông.

- Trump bổ nhiệm Kash Patel làm giám đốc FBI, xem như chửi thề vào mặt cộng đồng tình báo và Tòa án Tối cao

- OpenAI cân nhắc đưa quảng cáo vào các sản phẩm trí tuệ nhân tạo của mình nhằm tăng doanh thu

- TQ hù dọa "các biện pháp kiên quyết" nếu Mỹ siết xuất khẩu chất bán dẫn.

- Úc chận ghe cá, bắt 13 người, tịch thu 2,3 tấn cocaine với giá trị thị trường là 760 triệu đô

- Hamas đang đợi quốc tế gây sức ép lên Israel để chấm dứt chiến tranh ở Gaza

- Thổ Nhĩ Kỳ: không muốn cuộc chiến ở Syria leo thang

- LHQ: tình hình hiện tại ở Gaza là "khủng khiếp" và "tận thế", hơn 44.000 người Palestine - chủ yếu là phụ nữ và trẻ em - đã chết. Hầu như toàn bộ dân số Gaza đã phải di dời nhiều lần, đói, suy dinh dưỡng lan tràn.

- Cựu bộ trưởng quốc phòng Israel thú nhận Israel đã phạm tội ác chiến tranh và thanh trừng sắc tộc Palestine ở Gaza

- Ai Cập đòi Israel "ngay lập tức" rút khỏi phía Palestine của cửa khẩu Rafah và Hành lang Philadelphi để cho viện trợ nhân đạo vào Gaza.

- Bị Pháp cáo buộc vi phạm ngưng bắn liên tục, Israel cãi lại chỉ là phản ứng.

- Zelensky nhìn nhận không đuổi nổi quân Nga, nhưng Ukraine sẽ chấp nhận hòa bình nếu NATO che chở, còn phần đất Nga chiếm sẽ thu hồi sau bằng ngoại giao

- Thủ tướng Đức đến Kiev, công bố viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trị giá 650 triệu euro, hứa giúp chống Nga

- Georgia (tức Gruzia): Biểu tình ủng hộ Liên Âu bị đẩy ra khỏi Đại lộ Rustaveli ở trung tâm thủ đô Tbilisi

- Anh: chính Putin ra lệnh đầu độc 2 cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal (và con gái là Yulia Skripal) năm 2018 lúc họ đang ẩn cư ở Anh

- Tuyết lạnh nhiều tiểu bang, gần 70% diện tích Mỹ ban đêm lạnh dưới mức đóng băng trong vài ngày

- Sophie Grégoire Trudeau đã ly thân với thủ tướng Canada, nhưng dự tính tham gia chính trị trở lại.

- 70% tóc giả của Bắc Hàn sản xuất thông qua lao động cưỡng bức của phụ nữ trong các trại cải tạo.

- Nhật sẽ cung cấp thiết bị quốc phòng cho Philippines, Indonesia, Mông Cổ và Djibouti

- Đài Loan tịch thu lô hàng 15 tấn cua đồng (mitten crabs) nhập từ TQ vì dư lượng dioxin quá mức

- AI sẽ làm mất việc ào ạt: Công ty an ninh mạng Palo Alto Networks đã cắt gần 50% nhân viên hỗ trợ CNTT, với kỳ vọng sẽ cắt giảm 80%.

- Connecticut: 1 căn biệt thự trị giá 2,8 triệu đô cháy rụi vì chiên gà tây ngày Lễ Tạ ơn

- Giá nhà giảm 0,1% trên toàn quốc từ tháng 8 đến tháng 9. Dự kiến năm tới, giá nhà sẽ tăng khoảng 1% đến 2%.

- Mua sắm trực tuyến trong ngày Thứ Sáu Đen 2024 tới 10,8 tỷ đô doanh số, hơn gấp 2 so với mua trực tuyến năm 2017. Mua trực tuyến Lễ Tạ Ơn cũng kỷ lục 6,1 tỷ đô

- Los Angeles: kẻ gian dùng giấy tờ giả, tới tiệm Apple, lấy 1 máy tính xách tay đắt tiền rồi biến mất

- Coi chừng: 1 kẻ gian chặn 1 gói hàng từ tài xế giao hàng của UPS, đưa giấy tờ giả, lấy đi một máy tính MacBook Pro rồi biến mất

- TIN VN. Pin mặt trời từ Việt Nam bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá đến hơn 271%.

- TIN VN. Hàng loạt trường đại học tuyển sinh sai, có trường vượt 700%.

- TIN VN. Miền Tây ‘tụt hậu’ và ‘đang chìm’.

- HỎI 1: Giờ ngủ bất thường, dù cho ngủ 8 giờ/ngày, vẫn cơ nguy đột quỵ 26%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đi bộ mỗi ngày sẽ giúp bạn sống lâu thêm 11 năm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-2/12/2024) ⦿ ---- OpenAI đang cân nhắc đưa quảng cáo vào các sản phẩm trí tuệ nhân tạo của mình nhằm tăng doanh thu, Giám đốc tài chính Sarah Friar của công ty cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times được công bố vào thứ Hai. Cụ thể, Friar tiết lộ rằng chương trình sản xuất ChatGPT đang khám phá một mô hình quảng cáo, nhấn mạnh rằng công ty có ý định "suy nghĩ kỹ về thời điểm và địa điểm chúng tôi triển khai chúng [quảng cáo]". Ngoài ra, các nguồn tin giấu tên được tóm tắt về vấn đề này đã nói với tờ Financial Times rằng công ty đã bắt đầu thuê nhân tài quảng cáo từ các đối thủ công nghệ lớn.

Tuy nhiên, sau cuộc phỏng vấn, Friar nói với cùng một phương tiện truyền thông rằng OpenAI "sẵn sàng khám phá các nguồn doanh thu khác trong tương lai", nhưng nhấn mạnh rằng công ty "không có kế hoạch tích cực nào để theo đuổi quảng cáo" vì công ty thấy "những cơ hội đáng kể trong mô hình kinh doanh hiện tại của chúng tôi".

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết hôm thứ Hai rằng Trung Quốc sẽ áp dụng "các biện pháp kiên quyết" nếu Hoa Kỳ thắt chặt các hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn. Theo các báo cáo, chính quyền Biden có thể sẽ công bố vào cuối ngày hôm Thứ Hai rằng họ sẽ cấm các công ty Hoa Kỳ xuất khẩu các thành phần công nghệ quan trọng cho tới 200 doanh nghiệp Trung Quốc.

"Những hành động này vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường và cạnh tranh công bằng, phá vỡ trật tự thương mại và kinh tế quốc tế, làm mất ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu và cuối cùng gây tổn hại đến lợi ích của tất cả các quốc gia", Lin nói, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ "kéo căng" các biện pháp liên quan đến an ninh quốc gia của mình.

⦿ ---- Úc đã bắt 13 người trong vụ bắt giữ mà chính quyền mô tả là vụ bắt giữ cocaine lớn nhất trong lịch sử nước này. Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã truy tố 11 người đàn ông và hai trẻ vị thành niên sau khi theo dõi một chiếc thuyền đánh cá được cho là đã đi gặp một tàu mẹ chở đầy cocaine ngoài khơi bờ biển Queensland. AFP cho biết sau khi chiếc thuyền bị hỏng cách bờ biển 18 km (10 hải lý), cảnh sát đã tiến hành bắt nhiều người và tịch thu 2,3 tấn cocaine với giá trị thị trường là 760 triệu đô la Úc (494 triệu đô la), theo AFP cho biết.

Các vụ bắt diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do có thông tin tiết lộ rằng một băng đảng xe máy đang có kế hoạch buôn lậu ma túy vào Úc, Chỉ huy AFP Stephen Jay cho biết. Jay cho biết, “Cố gắng thu thập hơn 2 tấn cocaine từ biển kiều này cho thấy bọn tội phạm sẽ làm bất cứ điều gì vì lòng tham và lợi nhuận của riêng chúng. Họ không chỉ đang mạo hiểm vào tù – mà còn đang mạo hiểm mạng sống của họ.” Nhóm bị bắt sẽ phải ra hầu tòa hôm nay, thứ Hai. Họ phải đối mặt với mức án tù chung thân nếu bị kết tội.

⦿ ---- Có tới 56 người đã chết và một số người bị thương trong vụ giẫm đạp tại một sân vận động bóng đá ở miền Nam Guinea, sau các cuộc đụng độ giữa người hâm mộ, chính phủ Guinea cho biết hôm thứ Hai. Bộ trưởng Truyền thông Fana Soumah cho biết trong một tuyên bố rằng các nhà chức trách đang tiến hành điều tra để xác định những người chịu trách nhiệm cho vụ giẫm đạp hôm Chủ Nhật.

Trong số các nạn nhân có một số trẻ em, theo phương tiện truyền thông địa phương và liên minh các đảng phái chính trị, theo AP. Vụ giẫm đạp xảy ra vào chiều Chủ Nhật tại sân vận động ở thành phố Nzerekore trong trận chung kết của một giải đấu địa phương giữa các đội Labe và Nzerekore nhằm tôn vinh nhà lãnh đạo quân sự của Guinea, Mamadi Doumbouya, Thủ tướng Guinea Amadou Oury Bah cho biết trên X.

"Mọi chuyện bắt đầu bằng một quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Sau đó, người hâm mộ tràn xuống sân", một nhân chứng nói với AFP. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng lực lượng an ninh đã cố gắng sử dụng hơi cay để khôi phục lại sự bình tĩnh sau vụ hỗn loạn xảy ra sau một quả phạt đền gây tranh cãi. "Điều này (quả phạt đền gây tranh cãi) đã khiến những người hâm mộ tức giận và ném đá. Đây là cách các lực lượng an ninh sử dụng hơi cay", Media Guinea, một trang web tin tức địa phương, đưa tin.

Bài báo cho biết một số người thiệt mạng là trẻ em trong khi một số người bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện khu vực đang trong tình trạng nguy kịch. Các video dường như quay tại hiện trường cho thấy người hâm mộ ở một khu vực của sân vận động la hét và phản đối trọng tài trước khi các cuộc đụng độ nổ ra khi mọi người đổ ra sân.

Mọi người chạy trốn khi cố gắng thoát khỏi sân vận động, nhiều người trong số họ nhảy qua hàng rào cao. Các video cũng cho thấy nhiều người nằm trên sàn trong một nơi trông giống như bệnh viện khi đám đông tụ tập gần đó, một số người hỗ trợ những người bị thương. Liên minh đối lập Liên minh Quốc gia vì Thay đổi và Dân chủ đã kêu gọi một cuộc điều tra. Họ cho biết giải đấu được tổ chức để thu hút sự ủng hộ cho các tham vọng chính trị "bất hợp pháp và không phù hợp" của nhà lãnh đạo quân đội.

Guinea do quân đội lãnh đạo kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Alpha Conde vào năm 2021. Doumbouya, người đã lật đổ tổng thống ba năm trước, cho biết ông đang ngăn chặn đất nước rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, ông đã bị chỉ trích vì không đáp ứng được những kỳ vọng mà ông đã nêu ra.

⦿ ---- Hamas đang mong đợi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, sẽ gây sức ép lên Israel để chấm dứt chiến tranh ở Gaza, theo 2 quan chức cấp cao Hamas nói với AFP hôm thứ Hai. "Người dân Palestine của chúng tôi đang chờ đợi sức ép từ Hoa Kỳ và quốc tế lên [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu để chấm dứt chiến tranh và đạt được thỏa thuận, như đã xảy ra ở Lebanon", một trong những quan chức cho biết.

Theo các nguồn tin, phái đoàn Hamas đã có mặt tại Ai Cập vào cuối tuần và thảo luận về tình hình hiện tại ở Dải Gaza và khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn với các quan chức Ai Cập, chỉ ra rằng "Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân".

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết hôm thứ Hai rằng Thổ Nhĩ Kỳ không muốn cuộc chiến ở nước láng giềng Syria leo thang hơn nữa. Phát biểu tại một cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi, Fidan cho biết cuộc tấn công của phiến quân đang diễn ra bắt nguồn từ các vấn đề "không được giải quyết trong 13 năm".

Fidan cho biết các yêu cầu của những người phản đối chế độ Syria đã bị "bỏ qua" và cáo buộc chính phủ "từ chối tham gia vào đối thoại chính trị". Ông nói thêm rằng sẽ "sai" nếu quy sự bùng nổ của cuộc xung đột là do "sự can thiệp của nước ngoài" vào thời điểm này. Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang chiếm đóng một số khu vực ở phía bắc Syria, nơi mà họ đã chiếm được từ Nhà nước Hồi giáo và Lực lượng Dân chủ Syria nổi loạn vào năm 2016.

⦿ ---- Bị Pháp cáo buộc vi phạm ngưng bắn liên tục, Israel cãi lại chỉ là phản ứng. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar cho biết hôm thứ Hai rằng ông đã trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot về những cáo buộc gần đây của các nhà ngoại giao Pháp rằng Israel đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah. Saar cho biết ông đã nói với Barrot rằng "Israel không vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà thực thi chúng để đáp trả các hành vi vi phạm của Hezbollah".

"Sự hiện diện của các chiến binh Hezbollah ở phía nam Litani là hành vi vi phạm cơ bản thỏa thuận và họ phải di chuyển về phía bắc", Saar cho biết trong một bài đăng trên X, đồng thời nói thêm rằng đất nước của ông "cam kết thực hiện thành công các thỏa thuận ngừng bắn".

Một quan chức Pháp được cho là đã tuyên bố hôm qua rằng Israel đã vi phạm 52 lệnh ngừng bắn trong 24 giờ trước đó, theo các nhà ngoại giao Pháp. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bác bỏ những tuyên bố này bằng cách nói rằng họ đang thực thi thỏa thuận bằng cách tấn công lực lượng Hezbollah, những người đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty đã kêu gọi Israel "ngay lập tức" rút khỏi phía Palestine của cửa khẩu Rafah và Hành lang Philadelphi để cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza. Bộ trưởng ngoại giao tái khẳng định sự phản đối của Cairo đối với sự hiện diện của lực lượng Israel dọc biên giới và lên án hành động của họ cản trở dòng viện trợ nhân đạo vào vùng đất này. Kể từ tháng 5, lực lượng Israel đã kiểm soát cửa khẩu Rafah. Hoa Kỳ lên án động thái này, gọi việc phong tỏa các cửa khẩu biên giới vào Gaza là "không thể chấp nhận được".

⦿ ---- Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết hôm thứ Hai rằng tình hình hiện tại ở Dải Gaza là "khủng khiếp" và "tận thế", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng nền tảng cho hòa bình bền vững ở Gaza và khắp Trung Đông. "Hơn 44.000 người Palestine - chủ yếu là phụ nữ và trẻ em - đã chết. Hầu như toàn bộ dân số Gaza đã phải di dời - thường là nhiều lần. Suy dinh dưỡng đang lan tràn", Guterres tuyên bố, gọi tình trạng ở Gaza có khả năng là một trong những "tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất".

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng lưu ý rằng lệnh cấm của Israel đối với các hoạt động của Cơ quan cứu trợ và công trình của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) đang đe dọa "làm tê liệt các nỗ lực nhân đạo". Ông kêu gọi UNRWA tiếp tục hỗ trợ cứu trợ nhân đạo cho người dân Palestine và ngừng bắn ngay lập tức, cùng với việc thả các con tin.

⦿ ---- Một cựu bộ trưởng quốc phòng Israel đã cáo buộc đất nước của mình phạm tội ác chiến tranh và thanh trừng sắc tộc ở Dải Gaza, trong một lời chỉ trích hiếm hoi từ chính cộng đồng an ninh của Israel về các hoạt động quân sự ở vùng đất Palestine. Moshe Yaalon cho biết chính phủ Israel đang đặt mạng sống của những người lính Lực lượng Phòng vệ Israel vào vòng nguy hiểm và khiến họ phải đối mặt với các vụ kiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế, trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Reshet Bet vào Chủ Nhật.

"Tôi phát biểu thay mặt cho các chỉ huy phục vụ ở phía bắc Gaza", ông nói. "Những tội ác chiến tranh đang diễn ra ở đây". Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Đài truyền hình Dân chủ vào thứ Bảy, ông cho biết chính phủ Israel đang tìm cách "chiếm đóng, sáp nhập, tiến hành thanh trừng sắc tộc".

Ông cho biết những người theo đường lối cứng rắn muốn tái lập các khu định cư của người Do Thái ở Gaza, bao gồm cả ở các khu vực phía bắc nơi dân thường Palestine bị thúc giục rời đi vô thời hạn khi quân đội Israel chuẩn bị hành động chống lại các chiến binh Hamas đã tập hợp lại.

Yaalon là tổng tham mưu trưởng của IDF trong cuộc intifada lần thứ hai, hay "cuộc nổi loạn" của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel, kết thúc vào năm 2005 sau khi bị đàn áp dã man. Ông cũng từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng từ năm 2013 đến năm 2016, bao gồm cả trong cuộc chiến năm 2014 ở Gaza kéo dài hơn sáu tuần và là cuộc chiến dài nhất giữa Israel và Hamas cho đến cuộc chiến hiện tại. Ông đã nghỉ việc năm 2016, nói rằng ông không còn tin tưởng vào Netanyahu nữa và đã chỉ trích gay gắt thủ tướng kể từ đó.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kyodo News được công bố hôm thứ Hai rằng Ukraine có ý định tìm một giải pháp ngoại giao để giành lại một số vùng lãnh thổ của mình từ Nga nếu được tư cách thành viên NATO của Ukraine trở nên chắc chắn.

"Quân đội của chúng tôi không đủ sức mạnh để giành lại một số vùng lãnh thổ, như bán đảo Crimea. Điều đó là đúng. Chúng tôi phải tìm một giải pháp ngoại giao", Zelensky tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng "chỉ khi chúng tôi đủ mạnh để họ [Nga] không quay trở lại với hành vi xâm lược của mình, chúng tôi mới có thể nghĩ đến các biện pháp ngoại giao".

Người đứng đầu nhà nước Ukraine nói thêm rằng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và nhóm của Trump biết về "kế hoạch chiến thắng" của Kiev, nhằm mục đích đưa Ukraine vào một vị thế vững chắc để ngoại giao có thể phát huy tác dụng. "Họ đang nghiên cứu kế hoạch và chúng tôi sẽ lắng nghe họ. Nhưng sẽ không có sự đầu hàng nào từ phía Ukraine", Zelensky nhấn mạnh.

⦿ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Kiev, thực hiện chuyến thăm thứ hai tới Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra, để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo truyền thông Đức đưa tin vào thứ Hai. Khi đến nơi, Scholz cho biết ông sẽ công bố khoản viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trị giá 650 triệu euro, dự kiến ​​sẽ được chuyển giao vào tháng 12. Hơn nữa, Scholz nhấn mạnh rằng Đức sẽ "vẫn là nước ủng hộ mạnh mẽ nhất của Ukraine tại châu Âu", đồng thời ca ngợi người dân Ukraine đã "anh dũng" bảo vệ đất nước trong hơn 1.000 ngày qua.

⦿ ---- Georgia (báo VN gọi tên thời Liên Xô là Gruzia): Những người biểu tình ủng hộ Liên Âu (EU) đã bị lực lượng đặc nhiệm Georgia đẩy ra khỏi Đại lộ Rustaveli ở trung tâm thủ đô Tbilisi, theo tin TASS đưa tin vào thứ Hai.

Vào ngày thứ tư của các cuộc biểu tình quần chúng tại thủ đô Georgia, bùng phát sau quyết định hoãn các cuộc đàm phán gia nhập EU cho đến năm 2028 của Thủ tướng Irakli Kobakhidze, lực lượng đặc nhiệm đã ngăn cản những người biểu tình quay trở lại khu vực xung quanh tòa nhà quốc hội, thay vào đó đẩy họ về phía ga tàu điện ngầm Rustaveli. Tại đó, một nhóm cảnh sát khác đã bắt giữ một số người. Hôm Chủ Nhật, lực lượng đặc nhiệm Georgia đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán những người biểu tình ủng hộ EU xung quanh tòa nhà quốc hội, bắt 150 người. Hôm Thứ Hai vẫn chưa có thông tin đầy đủ. Nga đã hù dọa Georgia là đừng xin vào EU, hãy xem hài học Ukraine.

⦿ ---- Trong khi nước Mỹ ăn mừng Lễ Tạ ơn, viên chức cấp cao của Anh chịu trách nhiệm về chính sách của Nga đã làm chứng ở bên kia bờ Đại Tây Dương về các nỗ lực ám sát cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. Trong số những tiết lộ lớn nhất từ ​​Jonathan Allen, người đã phát biểu tại London tại cuộc điều tra về vụ đầu độc Novichok năm 2018: ra lệnh tấn công [đầu độc] Skripal "là từ Tổng thống [Nga] [Vladimir] Putin", chứ không phải một nhóm tình báo "bất hảo" của Nga, theo Politico.

Allen, người đứng đầu bộ phận quốc phòng và tình báo tại Bộ Ngoại giao Anh, đã lưu ý trong lời khai kéo dài ba giờ của mình rằng, do bản chất "quan liêu cao độ" của chính phủ Nga và những rủi ro "rất lớn" khi sử dụng chất độc thần kinh Novichok ở Anh, ông tin rằng chỉ có Putin mới có thể đứng sau nỗ lực hạ gục 2 cha con Skripal ở thành phố Anh quốc Salisbury. Allen cũng làm chứng rằng Putin có thể muốn giết Sergei Skripal vì ông này có thông tin tình báo mật về "hành vi biển thủ" tiền kiếm được từ hoạt động sản xuất kim loại hiếm của tổng thống Nga, theo Guardian.

Allen cũng cho biết hôm thứ Năm rằng ông tin rằng Nga thực sự muốn Anh nhận ra ai là kẻ đứng sau vụ đầu độc Skripal, vì cả hai cha con đều sống sót sau vụ ám sát. "Việc sử dụng chất độc thần kinh theo cách này rõ ràng sẽ được truy nguyên từ Nga", ông nói, theo BBC. "Đó là lý do tại sao tôi tin rằng nó không có ý định hoàn toàn bí mật—theo quan điểm của tôi, nó có nghĩa là một lời cảnh cáo". Chính phủ Nga liên tục phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến vụ đầu độc Skripal, vụ này cũng khiến một cảnh sát địa phương bị thương.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump từ lâu đã tìm cách chấm dứt chế độ bảo vệ trục xuất đối với những người nhập cư có Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS: Temporary Protected Status), một chương trình đã mở rộng đáng kể dưới thời chính quyền Biden để bao phủ hơn 860.000 người. Trump không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nhượng bộ trong nhiệm kỳ thứ hai — và có thể sẽ cố gắng thu hồi các chế độ bảo vệ đó hoặc để chúng hết hạn ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức.

Quy chế TPS cho phép mọi người tạm thời sống và làm việc tại Hoa Kỳ và hiện được cấp cho công dân của ít nhất 16 quốc gia đang phải chịu thiên tai, xung đột vũ trang hoặc các trường hợp bất thường khác. Bộ trưởng an ninh nội địa có thể cấp TPS cho mỗi quốc gia trong thời hạn gia hạn lên đến 18 tháng. Quy chế TPS của một số quốc gia sắp hết hạn, bao gồm cả El Salvador, sẽ hết hạn vào tháng 3/2025.

Chỉ đạo bộ trưởng an ninh nội địa không gia hạn TPS cho các quốc gia này có thể cho phép Trump bắt đầu giảm dân số của những người nắm giữ TPS. Việc chấm dứt TPS, vốn đã cung cấp đường sống cho hàng trăm nghìn người nhập cư trong nhiều thập niên, sẽ định hình lại các gia đình và cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ. Nó cũng sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế và các ngành công nghiệp địa phương phụ thuộc vào lao động của những người nhận TPS.

Trong một cuộc phỏng vấn với News Nation vào tháng 10, Trump cho biết ông sẽ chấm dứt các biện pháp bảo vệ TPS đối với người Haiti sau khi Trump bịa chuyện về việc những người nhập cư ăn thịt thú cưng ở Springfield, Ohio: "Tôi chắc chắn sẽ thu hồi nó", ông nói và nói thêm rằng ông sẽ gửi họ trở về quê hương của họ, bất chấp các cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo đang ngày càng sâu sắc.

Tom Homan, người mà Trump chọn làm "ông trùm biên giới", cũng là biên tập viên của Dự án 2025, một tác phẩm dài 900 trang về các khuyến nghị chính sách bảo thủ do Heritage Foundation, một nhóm nghiên cứu cánh hữu, xuất bản. Tài liệu này kêu gọi Quốc hội bãi bỏ TPS và các chương trình tạm thời khác.

Trước đây, Trump đã tìm cách chấm dứt TPS trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Các vụ kiện làm chậm trễ kế hoạch của ông vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đã tăng gấp đôi số lượng người nhập cư được TPS bảo vệ. Những người ủng hộ người nhập cư đang hy vọng rằng Biden sẽ sử dụng những tháng cuối cùng tại nhiệm để gia hạn các biện pháp bảo vệ TPS sắp hết hạn. Nhưng nếu Trump cố gắng chấm dứt TPS, những người ủng hộ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý khác, có lẽ khó khăn hơn lần trước.

Tác động tiềm tàng của việc chấm dứt TPS: Dân số hiện tại của những người nắm giữ TPS rất đa dạng — bao gồm những người từ Venezuela, Honduras, El Salvador, Ukraine, v.v. Một số người nắm giữ TPS đã sống ở Hoa Kỳ trong nhiều thập niên, nghĩa là việc buộc họ trở về nhà có thể dẫn đến việc gia đình bị chia cắt và ảnh hưởng đến cộng đồng nơi họ sinh sống, cũng như các ngành công nghiệp Hoa Kỳ sử dụng lao động của họ. Mặc dù nhiều người nhận TPS đã ở Hoa Kỳ trong một thời gian dài, nhưng họ không có cách nào để chuyển đổi tình trạng pháp lý của mình thành thẻ xanh.

⦿ ---- Hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang thúc giục chính quyền Biden ban hành chỉ thị chính sách có thể tạm thời hạn chế khả năng triển khai quân đội Hoa Kỳ trong nước của Tổng thống đắc cử Donald Trump sau khi Trump nhậm chức. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., và Richard Blumenthal, D-Conn., cả hai đều là thành viên của Ủy ban Quân vụ, đã gửi một lá thư đề ngày 26 tháng 11 cho Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, trong đó thúc giục họ ban hành chỉ thị chính sách đảm bảo rằng quân đội Hoa Kỳ chỉ có thể được sử dụng khi chính quyền địa phương hoặc tiểu bang yêu cầu sự giúp đỡ của liên bang hoặc không có khả năng hoặc không muốn bảo vệ công chúng.

Họ viết thư này để thúc giục ông ban hành chỉ thị chính sách cấm huy động quân đội đang tại ngũ hoặc nhân viên Vệ binh Quốc gia liên bang để chống lại những người Mỹ đồng bào của họ trừ khi được ủy quyền cụ thể.

Thực tế, sau khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1/2025, Trump có thể ban hành chỉ thị chính sách của riêng mình để đảo ngược chỉ thị do Biden ban hành. Warren và Blumenthal, những người có văn phòng cho biết bức thư tự nói lên tất cả, dường như hy vọng rằng việc nêu bật vấn đề này trước công chúng có thể ngăn cản Trump.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã cân nhắc sử dụng Đạo luật chống nổi loạn (Insurrection Ac) để đáp trả các cuộc biểu tình Black Lives Matter. Và một số đồng minh của Trump đã thúc giục Trump cân nhắc áp dụng thiết quân luật sau khi Trump thua phiếu Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Gần đây hơn, Trump đã gợi ý rằng Trump sẽ sử dụng quân đội Hoa Kỳ để giúp trục xuất những người nhập cư không có tư cách pháp lý vĩnh viễn. Trump cũng đã nói rằng Trump sẽ chuyển quân đội Hoa Kỳ từ nước ngoài và đồn trú ở biên giới phía nam. Và Trump đã nhiều lần nói về việc sử dụng quân đội để truy đuổi "kẻ thù từ bên trong".

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News trước cuộc bầu cử, Trump nói: "Tôi nghĩ vấn đề lớn hơn, chính là những người từ bên trong. Chúng ta có một số người rất xấu. Chúng ta có một số người bệnh hoạn, những kẻ điên cuồng cánh tả cấp tiến. Và tôi nghĩ rằng họ là - và điều đó sẽ rất dễ dàng được xử lý - nếu cần thiết, bởi Vệ binh Quốc gia hoặc, nếu thực sự cần thiết, bởi quân đội, vì người ta không thể để điều đó xảy ra."

Quân đội liên bang bị cấm tham gia vào hoạt động thực thi pháp luật trong nước theo Đạo luật Posse Comitatus, một đạo luật năm 1878 cấm tổng thống sử dụng quân đội cho mục đích này trừ khi được Hiến pháp hoặc đạo luật của Quốc hội cho phép rõ ràng.

⦿ ---- Sau khi được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ân xá, con trai ông, Hunter, người đã nhận tội trốn thuế và bị kết án về các tội danh liên quan đến vũ khí, đã thề sẽ không coi sự khoan hồng mà mình được ban cho là "điều hiển nhiên tất có".

"Tôi đã thừa nhận và chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình trong những ngày đen tối nhất của cơn nghiện – những sai lầm đã bị lợi dụng để làm nhục và bêu xấu tôi và gia đình tôi trước công chúng vì mục đích chính trị", Hunter tuyên bố.

Joe Biden đã ký lệnh ân xá "hoàn toàn và vô điều kiện" cho con trai mình, Hunter Biden, người đã bị kết án vào đầu năm nay về tội liên quan đến súng và thuế liên bang và dự kiến ​​sẽ bị kết án vào tháng này. "Hôm nay, tôi đã ký lệnh ân xá cho con trai mình, Hunter", Biden cho biết, đảo ngược lời hứa trước đây của mình là không sử dụng quyền hành pháp để ân xá cho con trai hoặc giảm án cho con trai. Biden nhấn mạnh rằng ông đã xóa bỏ các bản án hình sự do con trai ông bị truy tố "có chọn lọc và bất công. Khi cố gắng đánh gục Hunter, họ đã cố gắng đánh gục tôi - và không có lý do gì để tin rằng điều đó sẽ dừng lại ở đây."

Đến lượt mình, Hunter hứa sẽ cống hiến cuộc đời mà ông đã xây dựng lại "để giúp đỡ những người vẫn đang đau ốm và đau khổ". Sự ân xá sẽ bao gồm cả các cáo buộc về súng và thuế của ông, mà ông dự kiến ​​sẽ bị tuyên án vào ngày 12 tháng 12 và ngày 16/12/2024.

Hàng loạt trường đại học tuyển sinh sai, có trường vượt 700%.

Pin mặt trời từ Việt Nam bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá đến hơn 271%

Miền Tây ‘tụt hậu’ và ‘đang chìm’.

⦿ ---- Bình luận về quyết định ân xá cho con trai Hunter của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống đắc cử Donald Trump tự hỏi liệu quyết định này có bao gồm những người bị kết án vì tham gia vào cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC hay không.Trong một bài đăng trên TruthSocial, Trump gọi những người tham gia vào vụ tấn công Điện Capitol là "những con tin đã bị giam cầm nhiều năm" và mô tả đây là "sự lạm dụng và sai phạm công lý". Trong chiến dịch tranh cử của mình, Trump đã hứa sẽ ân xá cho "một bộ phận lớn" những người liên quan đến các sự kiện tại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1/2021, tuyên bố rằng ông sẽ làm như vậy "ngay từ đầu" nhiệm kỳ thứ hai của mình. Cần ghi nhận rằng Trump so sánh kiểu bóp méo: tội của Hunter không bạo lực, trong khi cả ngàn người bạo loạn ngày 6/1/2021 đã tấn công cảnh sát, đập phá tòa nhà Quốc Hội, rượt đuổi các dân cử, mang theo dàn gỗ để đòi treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence, kêu gọi bắn vào giữa tránh bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi...⦿ ---- Độc chiêu: Ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp thất bại Matt Gaetz đã yêu cầu Elon Musk mua đài CNN, vài ngày sau khi tỷ phú này nói đùa về việc mua truyền hình MSNBC. Cựu Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Matt Gaetz đã đưa ra ý tưởng này trên X, nơi ông trích dẫn một bài đăng cho thấy lượng người xem vào khung giờ vàng CNN giảm mạnh sau cuộc bầu cử. "Mục tiêu mua lại, @elonmusk?" Gaetz đã viết trên X.Dữ liệu xếp hạng của Nielsen cho thấy lượng khán giả vào khung giờ vàng của kênh CNN đã giảm 47% kể từ tuần trước Ngày bầu cử. Con trai của Tổng thống đắc cử Donald Trump, Donald Trump Jr. đã nói đùa vài ngày trước rằng ông có "ý tưởng hài hước nhất từ trước đến nay", trích dẫn một bài đăng trên X nói (sai sự thật) rằng Comcast đang rao bán MSNBC (thực ra, không bán). "Giá bao nhiêu vậy?" Musk đã viết để đáp lại. Giống như CNN, kênh MSNBC này cũng đã phải chịu sự sụt giảm đáng kể về lượng người xem, với lượng khán giả giảm 53% kể từ tuần trước chiến thắng của Trump.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào Chủ Nhật rằng Massad Boulos sẽ là Cố vấn cấp cao của ông về các vấn đề Ả Rập và Trung Đông. Trong một thông điệp trên mạng xã hội, Trump đã ca ngợi Boulos là một "luật sư tài giỏi" và "một nhà lãnh đạo được kính trọng", nhấn mạnh vai trò của ông trong việc xây dựng liên minh với cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập và sự ủng hộ của ông đối với hòa bình Trung Đông."Massad là một người làm ăn và là người ủng hộ không ngừng nghỉ cho HÒA BÌNH ở Trung Đông", Trump đã viết, nhấn mạnh sự liên kết của Boulos với các giá trị của Đảng Cộng hòa và Đảng Bảo thủ.⦿ ---- Các chuyên gia cho biết, Donald Trump đã có động thái được coi là hành động giơ ngón giữa vào (chửi thề vào mặt) cả Tòa án Tối cao và cộng đồng tình báo vào thứ Bảy. Vào cuối tuần, Trump đã công bố việc bổ nhiệm Kash Patel làm giám đốc FBI, khiến những người chỉ trích chỉ trích gay gắt và gây ra một cuộc tấn công phủ đầu vào các Thượng nghị sĩ Cộng hòa của một luật sư hàng đầu của MAGA, người đã nói rằng Trump sẽ biến cuộc sống chính trị của họ thành địa ngục nếu họ phản đối Patel.Sophia Cai, phóng viên chính trị quốc gia cấp cao của Axios, cho biết, "Quyết định của Trump khi bổ nhiệm người trung thành cứng rắn Kash Patel làm giám đốc FBI đồng nghĩa với việc giơ ngón giữa vào mặt cộng đồng tình báo".Nhà bình luận bảo thủ Charlie Sykes cũng cân nhắc về bức tranh toàn cảnh về việc bổ nhiệm Patel. "Góc nhìn không được đánh giá cao đối với việc bổ nhiệm Patel, Gaetz, Bondi, v.v. Fuq U lớn đối với các tổ chức ... Nhưng cũng là một FU lớn đối với Tòa án Tối cao, bởi vì Trump không nghĩ rằng họ sẽ kiểm soát được chiến dịch trả thù vô luật pháp của Trump", ông Sykes viết vào hôm thứ Bảy. "Làm tốt lắm, John Roberts." (Sykes ám chỉ: Mày thấy mày ngu chưa, Thẩm phán John Roberts.)⦿ ---- Tuyết lạnh nhiều tiểu bang. Nhiệt độ thấp hơn mức trung bình từ 10 đến 15 độ ở một số vùng đồng bằng phía Bắc đến Thung lũng Ohio Valley và một phần ba phía đông của Hoa Kỳ vào Chủ Nhật trong khi tuyết khiến việc đi lại sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn trở nên nguy hiểm ở khu vực Ngũ Đại Hồ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia đưa tin, hơn hai triệu người gần các Hồ Erie, Michigan và Ontario vẫn đang chịu cảnh báo tuyết rơi, nơi tuyết đã phủ kín một số vùng của Ohio, Pennsylvania và tiểu bang New York.Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, miền Tây New York đã rơi dày feet tuyết và cảnh báo dự kiến sẽ hết hạn vào đêm Chủ Nhật và thứ Hai, nhưng tuyết vẫn sẽ rơi ở một số vùng đông bắc Ohio và tây bắc Pennsylvania cho đến thứ Ba."Những dải tuyết dày đặc này sẽ tạo ra tuyết rơi dày và trôi dạt, có thể đo được vài feet ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất", bản tóm tắt về cơn bão của trung tâm cho biết. "Việc đi lại sẽ vẫn rất khó khăn hoặc không thể thực hiện được ở những khu vực này". Gần 70% diện tích Hoa Kỳ sẽ trải qua nhiệt độ ban đêm dưới mức đóng băng trong vài ngày tới khi không khí Bắc Cực di chuyển xuống từ Canada và bao phủ phần lớn đất nước.⦿ ---- Sophie Grégoire Trudeau có thể đã ly thân với thủ tướng Canada, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã xong với chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph, cựu đệ nhất phu nhân Canada, 49 tuổi, cho biết cô sẽ không loại trừ khả năng tham gia chính trị. Cô nói: "Tôi tin rằng bạn có thể phục vụ đồng loại theo nhiều cách khác nhau. Và chính trị không phải là con đường duy nhất. Như tôi đã nói, tôi sẽ phục vụ theo cách của riêng mình. Không có câu trả lời "có" hoặc "không". Tôi sẽ tiếp tục phục vụ theo cách tốt nhất có thể. Có nhiều cách để phục vụ".Tuy nhiên, Trudeau, người đã kết hôn với Justin Trudeau trong 18 năm trước khi chia tay vào năm 2023, cho biết cô không gây áp lực buộc 3 người con của 2 người này phải tham gia chính trị. Cô nói: "Tôi nghĩ rằng với tư cách là cha mẹ, chúng ta phải tôn vinh bản chất đích thực của con cái mình và cố gắng không tạo áp lực cho chúng như thế giới đã đặt ra [cho chúng], cho dù bạn có phải là con của những chính trị gia hay không".⦿ ---- Theo báo cáo gần đây do Liên minh Công dân vì Nhân quyền Bắc Triều Tiên (Citizens' Alliance for North Korean Human Rights) công bố, khoảng 70 phần trăm tóc giả của Bắc Triều Tiên, được sản xuất thông qua lao động cưỡng bức của phụ nữ trong các cơ sở cải tạo.Báo cáo có tựa đề "Sản xuất tại Trung Quốc: Chuỗi cung ứng toàn cầu thúc đẩy chế độ nô lệ tại các trại giam của Bắc Triều Tiên" (Made in China: How Global Supply Chains Fuel Slavery in North Korea’s Prison Camps) đã vạch trần những điều kiện khắc nghiệt tại Chongori Kyowaso (Trại cải tạo) số 12 ở tỉnh Bắc Hamgyong, nơi giam giữ nhiều phụ nữ đào tẩu được hồi hương. Những phát hiện này dựa trên lời khai từ khoảng 30 nguồn, bao gồm những người đào tẩu bị giam giữ tại Chongori, cũng như các cựu công tố viên, cảnh sát, nhân viên của Bộ An ninh Nhà nước và nhân viên hải quan của Bắc Triều Tiên.Trại Chongori, ban đầu được thành lập để giam giữ tội phạm nam, đã trở thành một cơ sở chủ yếu dành cho phụ nữ sau khi một lượng lớn người đào tẩu được hồi hương từ Trung Quốc vào khoảng thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Hiện tại, phụ nữ chiếm 80% dân số của trại. Trại giam này giam giữ trung bình 1.000 nữ tù nhân mỗi năm và điều hành khoảng 10 đội sản xuất. Theo báo cáo, tù nhân bị đánh đập, hành quyết bất hợp pháp và làm việc trong điều kiện nguy hiểm, dẫn đến tỷ lệ tử vong hàng năm là 25% do thiếu thức ăn và chăm sóc y tế.Các công ty thương mại do nhà nước điều hành của Triều Tiên, có giấy phép xuất khẩu, hợp tác với các công ty Trung Quốc thông qua Khu kinh tế đặc biệt Rason gần tỉnh này. Các công ty này thuê ngoài việc sản xuất hàng xuất khẩu như tóc giả, lông mi giả và túi sậy cho các cơ sở cải tạo."Nguyên liệu thô do Trung Quốc cung cấp được sản xuất thông qua lao động cưỡng bức của tù nhân, và các sản phẩm hoàn thiện được rửa là 'sản xuất tại Trung Quốc' thông qua hệ thống thương mại gia công ra nước ngoài của Bắc Kinh, do đó tránh được các lệnh trừng phạt quốc tế trong khi được phân phối ra thị trường toàn cầu", báo cáo nêu rõ.Người ta ước tính rằng các nữ tù nhân tại Chongori sản xuất khoảng 9.000 bộ tóc giả mỗi năm. Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết vào năm 2020 và 2021, sản lượng tóc giả của Chongori chiếm lần lượt 42% và 71% lượng tóc giả xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc. Báo cáo ước tính rằng lao động cưỡng bức tại Chongori đã tạo ra doanh thu khoảng 1,2 triệu đô la cho chế độ Triều Tiên từ năm 2016 đến tháng 8/2024.⦿ ---- Nhật Bản có kế hoạch cung cấp thiết bị quốc phòng cho Philippines, Indonesia, Mông Cổ và Djibouti theo chương trình hỗ trợ an ninh chính thức cho lực lượng vũ trang của các quốc gia có cùng hướng đi và chia sẻ các giá trị của mình, một nguồn tin chính phủ cho biết hôm thứ Bảy.Nhóm 4 quốc gia này đã được chỉ định là bên nhận viện trợ tài trợ OSA cho năm tài chính 2024 đến tháng 3 năm sau, với Nhật Bản dành 5 tỷ yên (33 triệu đô la) trong ngân sách ban đầu cho năm tài chính hiện tại, nguồn tin cho biết. Tokyo đã khởi động OSA vào tháng 4 năm 2023 để giúp các quốc gia tiếp nhận tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh lo ngại về an ninh như sự quyết đoán quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.Theo nguồn tin, Nhật Bản có kế hoạch cung cấp radar cho Philippines để giúp đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông. Các tàu của Philippines đã phải đối mặt với các hành động hung hăng liên tục của Bắc Kinh ở Biển Đông, nơi có các yêu sách lãnh thổ chồng lấn giữa các quốc gia như Philippines và Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông.⦿ ---- Một lô hàng gồm 15 tấn cua đồng (mitten crabs) nhập từ Trung Quốc đã bị tịch thu để trả lại hoặc tiêu hủy sau khi xét nghiệm phát hiện dư lượng dioxin quá mức, theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) thông báo vào Chủ Nhật. Những con cua bị nhiễm độc đã bị chặn tại biên giới vào đầu tháng 11 và không được đưa vào thị trường, Phó Tổng giám đốc TFDA Lin Chin-fu nói với các phóng viên.Theo Lin, lô hàng đã không vượt qua các cuộc thử nghiệm ban đầu vào ngày 15/11, với cuộc thử nghiệm thứ hai được tiến hành vào ngày 29/11 để xác nhận những phát hiện này. Chi tiết về những con cua có vấn đề, bao gồm cả những người nhập khẩu chúng, sẽ được tiết lộ vào ngày 3 tháng 12 trong cuộc họp báo hàng tuần của TFDA, sớm hơn một tuần so với dự kiến, do công chúng rất quan tâm đến vụ việc, Lin nói thêm.Các chuyên gia cảnh báo rằng dioxin bao gồm 419 hợp chất hóa học và là chất gây ung thư đã được xác nhận. Theo các chuyên gia, tiếp xúc với liều cao trong thời gian ngắn có thể gây ra các rối loạn về da và tổn thương gan, trong khi tiếp xúc với liều thấp trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư, gây tổn hại đến hệ thống miễn dịch và gây rủi ro cho phụ nữ mang thai.⦿ ---- AI sẽ làm mất việc ào ạt trong ngành công nghệ thông tin (CNTT): Đến năm 2027, AI sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ kỹ thuật CNTT hơn, ít nhất là dưới dạng văn bản, so với con người.CEO của công ty an ninh mạng Palo Alto Networks, Nikesh Arora, cho biết đầu năm nay rằng công ty đã cắt giảm gần 50% nhân viên hỗ trợ CNTT, với kỳ vọng sẽ cắt giảm 80%.Các chatbot hướng đến khách hàng đã trở thành hiện tượng trong một số tương tác phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ Walmart sử dụng AI để hỗ trợ các cộng sự trên sàn đến việc nhân viên bán hàng của Tractor Supply sử dụng công nghệ AI đeo được. Bộ phận hỗ trợ CNTT trong các công ty mà một thế hệ nhân viên đã phụ thuộc vào, khi máy tính xách tay bị hỏng hoặc mất kết nối từ xa, có thể là bộ phận tiếp theo.Theo Chris Matchett, giám đốc phân tích cấp cao tại công ty tư vấn Gartner, người ta ước tính rằng đến năm 2027, AI tạo ra nhiều hỗ trợ CNTT và bài viết dựa trên kiến thức hơn con người. Ông cho biết đó là một phần của chiến lược tự phục vụ người tiêu dùng doanh nghiệp rộng lớn hơn, trong cái được gọi là "chuyển hướng trường hợp hỗ trợ", và chủ yếu được thúc đẩy bởi các phương pháp thông thường như hệ thống mật khẩu tự động, cơ sở kiến thức tốt và cổng thông tin yêu cầu trực quan. Matchett cho biết "AI có thể giúp giải quyết những vấn đề này".Nikesh Arora, Giám đốc điều hành của Palo Alto Networks, cho biết trong một cuộc gọi thu nhập vào đầu năm nay rằng công ty an ninh mạng đã cắt giảm gần 50% nhân viên hỗ trợ CNTT, với kỳ vọng rằng cuối cùng sẽ cắt giảm 80%, với AI thực hiện hầu hết các hỗ trợ CNTT cơ bản cho nhân viên. Arora nói với các nhà phân tích thị trường chứng khoán Wall Street sau cuộc gọi thu nhập vào tháng 8 của công ty rằng nhóm khoảng 300 người của công ty chuyên giải quyết các phiếu yêu cầu của nhân viên, hoặc khoảng 2% trong số 15.000 nhân viên của công ty, đã bị cắt giảm 50% và thay thế bằng công nghệ giải quyết vấn đề AI.⦿ ---- Một ngôi biệt thự ở Connecticut đã bị thiêu rụi trong biển lửa sau khi cư dân chiên một con gà tây vào ngày Lễ Tạ ơn, các quan chức cho biết. Ngọn lửa bắt đầu từ gara, nơi con gà tây đang được chiên cho 25 người đang ở trong ngôi nhà ước tính trị giá 2,8 triệu đô la. Theo CT Insider, ngôi nhà rộng ít nhất 10.000 feet vuông. Lính cứu hỏa từ nhiều sở cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa trong hơn 16 giờ, với cuộc điều tra sơ bộ chỉ ra rằng có một con gà tây chiên.Không có thương tích nào được báo cáo, nhưng ngôi nhà được "cho là không thể ở được", theo Sở Cứu hỏa Weston. Các quan chức cho biết khi lính cứu hỏa đến hiện trường, đám cháy từ gara đã "nhanh chóng" lan vào nơi ở. Tệ hơn nữa, lính cứu hỏa không thể tiếp cận nước ngay lập tức vì một chiếc xe hơi đã cán qua vòi nước.⦿ ---- Giá nhà tiếp tục hạ nhiệt vào tháng 9 tại California và trên toàn quốc, phản ánh những trở ngại của thị trường, theo trang web dữ liệu bất động sản CoreLogic. Theo Chỉ số S&P Case-Shiller của CoreLogic được công bố trong tuần này, giá nhà đã giảm 0,1% trên toàn quốc từ tháng 8 đến tháng 9.Tháng 9 đánh dấu tháng thứ sáu liên tiếp giá nhà tăng chậm lại. Chỉ số S&P Case-Shiller của CoreLogic đã giảm xuống mức tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước sau khi đạt đỉnh ở mức 6,5% vào cả tháng 2 và tháng 3 năm nay.Theo báo cáo, giá nhà theo mùa giảm là do thị trường California hạ nhiệt. Giá nhà giảm theo tháng do ba thị trường ở California dẫn đầu: Los Angeles, San Diego và San Francisco, tất cả đều ghi nhận mức giảm 0,9% vào tháng 9. Theo báo cáo, dự kiến sẽ có thêm sự hạ nhiệt vào giữa năm tới trước khi giá nhà tăng trở lại. Dự kiến năm tới, có thể thấy sự tái cân bằng hơn nữa trên thị trường nhà ở California và giá nhà tăng chậm hơn so với năm ngoái, trung bình khoảng 1% đến 2%.⦿ ---- Theo Adobe Analytics, đơn vị theo dõi dữ liệu thương mại điện tử của Hoa Kỳ, mua sắm trực tuyến trong ngày Thứ Sáu Đen năm nay đã đạt mức cao mới, đạt 10,8 tỷ đô la doanh số. Con số này cao hơn gấp đôi so với số tiền mà người tiêu dùng trực tuyến chi cho mua sắm trực tuyến vào năm 2017, khi doanh số chỉ hơn 5 tỷ đô la.Theo công ty phân tích, tốc độ mua sắm kỷ lục vào Thứ Sáu Đen diễn ra sau khi mua sắm trực tuyến lập kỷ lục vào chính Lễ Tạ ơn. Theo Adobe, người tiêu dùng đã chi kỷ lục 6,1 tỷ đô la trực tuyến vào Ngày Lễ Tạ ơn -- tăng gần 9% so với một năm trước.Mọi người đang mua gì vào Thứ Sáu Đen 2024? Theo Adobe, chi tiêu cho đồ chơi là động lực chính thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến vào Thứ Sáu Đen, với doanh số bán đồ chơi nói chung tăng 622% so với một ngày trung bình vào đầu mùa thu năm nay. Doanh số bán đồ trang sức tăng 561%, đồ gia dụng tăng 476%, quần áo tăng 374 đô la và đồ điện tử tăng 334%.⦿ ---- Lại chuyện chôm máy tính: Một gói hàng khác được báo cáo là đã bị chặn ở Quận Los Angeles, khiến đây trở thành vụ giao máy tính xách tay đắt tiền thứ ba bị đánh cắp ở Nam California vào tháng 11 này. Tuy nhiên, lần này, thay vì trộm máy trước nhà của người tiêu dùng, tên trộm đã tiến xa hơn một vài bước."Tôi đã đặt mua máy tính xách tay trực tuyến và tôi đã đặt hàng để nhận tại cửa hàng vì tôi không muốn nó bị đánh cắp", người tiêu dùng, Rick Markowitz, nói với Jennifer McGraw của KTLA vào thứ Bảy. "Và tôi nói, 'Này, tôi đến đây để nhận tại cửa hàng', và ngay lập tức họ nói, 'Máy tính xách tay của anh đã được nhận rồi thưa ông', và tôi kiểu như, 'Anh đang nói gì vậy? Tôi chưa bao giờ đến lấy nó.'"Markowitz hiện cho biết anh đã mất 4.000 đô la sau khi kẻ mạo danh lấy máy tính của anh từ một cửa hàng Apple ở Sherman Oaks vào thứ Ba. Khi vẫn còn ở cửa hàng, Markowitz cho biết anh đã hỏi nhân viên xem anh có bị hack không. “Họ nói, ‘Ồ, chúng tôi không biết anh có bị hack hay không, nhưng chúng tôi đang nói rằng có người có ID có tên anh đã vào và lấy máy tính xách tay.’”Markowitz đã nộp báo cáo cảnh sát và sau đó, quyết định tự mình tìm hiểu, anh đã lên mạng để xem liệu vụ việc này có xảy ra với bất kỳ ai khác gần đây không. Trong quá trình tìm kiếm, anh đã tìm thấy báo cáo của KTLA từ ngày 28 tháng 11 về một tên trộm mà cảnh sát tin rằng đã đóng giả làm khách hàng, xuất trình ID cho người giao hàng, rồi lấy trộm gói hàng của người khác – trong hai trường hợp riêng biệt.“Và tôi tự hỏi, khoan đã, tôi có phải là người thứ ba bị Apple chặn và theo dõi máy tính xách tay không?” Markowitz đặt câu hỏi. “Và máy của tôi ở trong cửa tiệm, thật điên khùng”. Không giống như hai trường hợp khác, cảnh quay an ninh không có sẵn ngay lập tức cho trường hợp của Markowitz. Tuy nhiên, điểm tương đồng giữa mỗi vụ việc trong ba vụ trộm này làm dấy lên mối lo ngại cho cư dân cũng như các chuyên gia.“Về bản chất, đây là hành vi trộm cắp danh tính”, Randy Sutton, một trung úy cảnh sát đã nghỉ hưu và là chuyên gia phòng chống tội phạm, tuyên bố, người tin rằng những nạn nhân này đã bị hack. “Việc làm ID giả rất dễ dàng, đặc biệt là khi bạn đang giao dịch với những người tinh vi”, Sutton nói.Ông cho biết trong ba trường hợp này, những kẻ lừa đảo có khả năng đã hack điện thoại di động của nạn nhân, lấy thông tin theo dõi và có khả năng làm thẻ căn cước. Cảnh sát không nói ngay rằng liệu vụ việc này có liên quan đến hai vụ khác ở Nam California hay không.⦿ ---- Coi chừng: Cảnh sát Irvine đang truy tìm người đàn ông đã chặn một gói hàng từ tài xế giao hàng của UPS và lấy đi một máy tính MacBook Pro. Cảnh sát Irvine cho biết một tài xế của UPS đang giao máy tính xách tay đến một ngôi nhà ở Northwood vào ngày 18 tháng 11 thì một người đàn ông tiếp cận nhân viên này. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết người đàn ông này có thể đã cho tài xế xem một giấy tờ tùy thân giả để lấy gói hàng.Đoạn phim giám sát đã ghi lại cảnh tương tác. Người đàn ông này có mái tóc đen, râu và đeo kính. Anh ta được nhìn thấy mặc áo phông trắng và quần tối màu. John Shin, nạn nhân của người đàn ông này, cho biết anh cảm thấy nản lòng trước tình hình này. "Đi khắp khu nhà để tìm anh ta, nhưng không thấy", anh nói. "Và sau đó chúng tôi tìm thấy một số video trên xe Tesla có cảnh tài xế đưa gói hàng cho người khác". Anh nói thêm rằng anh không nhận được nhiều sự giúp đỡ khi liên lạc về gói hàng. Bất kỳ ai có thông tin về vụ án được yêu cầu liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật Irvine qua email edmartinez@cityofirvine.org.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Lao Động. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận nhiều trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu. Đáng chú ý, có trường tuyển vượt hơn 700% chỉ tiêu cho phép. Theo đó, trong giai đoạn 2020-2022, trường này (Trường Đại học Trưng Vương, tỉnh Vĩnh Phúc) tuyển vượt chỉ tiêu cao gấp hàng trăm lần so với quy định. Năm 2020, khối ngành Kinh doanh và Quản lý, Pháp luật, hệ vừa làm vừa học tuyển gần 750 sinh viên, trong khi chỉ có 100 chỉ tiêu, vượt 647%. Tới năm 2022, lĩnh vực sức khỏe (hệ vừa làm vừa học) tuyển hơn 500 sinh viên, trong khi chỉ có 64 chỉ tiêu, vượt 737%.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Kinh Tế Sài Gòn. Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa thông báo áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ dao động từ 21% đến 217% đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu từ bốn nước Đông Nam Á gồm Malaysia, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, mức áp dụng với Việt Nam là từ 53,3%, có những công ty phải chịu mức thuế 271,28%. Quyết định này được đưa ra sau khi cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) kết luận ban đầu rằng, các nhà sản xuất ở bốn nước này, phần lớn là các công ty Trung Quốc đầu tư, ồ ạt bán pin mặt trời vào Mỹ ở mức giá thấp hơn chi phí sản xuất. Pin mặt trời từ nhiều nhà xuất khẩu tại Việt Nam, bao gồm JA Solar Vietnam, Jinko Solar (Vietnam) Industries, Boviet Solar Technology và Trina Solar Energy Development Company, chịu mức thuế từ 53,3% đến 56,51%. Các nhà xuất khẩu pin mặt trời còn lại của Việt Nam chịu mức thuế 271,28%. Pin mặt trời từ Campuchia đối mặt mức thuế 117,12%, trong khi đó, mức thuế áp vào pin mặt trời từ Thái Lan dao động từ 77,85-154,68%.⦿ ---- TIN VN.Báo The Leader. Miền Tây đang đứng trước những thách thức lớn, đe dọa đến sinh kế của người dân cũng như chính sự tồn tại của vùng. Năm 2023, GRDP bình quân đầu người của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt 72,3 triệu đồng/người/năm, cao gấp gần bốn lần con số 19,1 triệu đồng/người/năm vào năm 2010. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 101,9 triệu đồng/người/năm của cả nước. Mức chênh lệch giữa GRDP bình quân đầu người của miền Tây và GDP bình quân đầu người của cả nước là 29,6 triệu đồng, gần gấp ba lần so với mức 12,4 triệu đồng vào năm 2010. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào miền Tây cũng rất thấp, chiếm khoảng 5,5% tổng số dự án và 6,35% tổng số vốn FDI đăng ký. GRDP bình quân và thu hút vốn đầu tư thấp có liên quan trực tiếp đến chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông tại miền Tây. Tính đến hết năm 2020, tổng chiều dài cao tốc tại miền Tây chỉ đạt khoảng 100km, thấp hơn một nửa so với chiều dài cao tốc tại riêng tỉnh Quảng Ninh.Trong bối cảnh đó, tốc độ “chìm” của miền Tây được đẩy nhanh do khai thác cát. Theo thống kê của Quỹ quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), mỗi năm chỉ có khoảng 2 – 4 triệu m3 cát đổ về miền Tây nhưng lượng khai thác gấp cả chục lần, lên đến 35 – 55 triệu m3 cát mỗi năm, dù cho chất lượng cát ngày càng kém đi. “Với tốc độ khai thác như hiện nay, chỉ khoảng 10 năm nữa là khai thác hết cát”, ông Trân dự báo.⦿ ---- HỎI 1: Giờ ngủ bất thường, dù cho ngủ 8 giờ/ngày, vẫn cơ nguy đột quỵ 26%?ĐÁP 1: Đúng vậy. Không có giờ đi ngủ cố định? Nghiên cứu cho thấy điều này có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ lên 26%, ngay cả khi bạn ngủ 8 tiếng. Giấc ngủ là nền tảng của sức khỏe tốt, nhưng trong lối sống bận rộn ngày nay, giấc ngủ thường bị xếp sau. Những gì bắt đầu là giờ đi ngủ cố định lúc 9 giờ tối ở trẻ em dần dần phát triển thành thói quen ngủ thất thường khi nhu cầu của công việc, cuộc sống xã hội và các yếu tố khác xuất hiện. Ở đâu đó trên đường đi, giấc ngủ chuyển từ nhu cầu thiết yếu thành thứ tùy chọn, thứ yếu khi mọi thứ khác đều chiếm hết sự chú ý, và đặc biệt là không có giờ đi ngủ cụ thể. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học & Sức khỏe Cộng đồng đã chỉ ra rằng đây là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe và thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của bạn.Ngay cả khi bạn có được giấc ngủ chất lượng với 7-8 giờ ngủ ngon, giờ đi ngủ không đều đặn, thì việc đi ngủ bất cứ khi nào thấy phù hợp cũng không phải là một ý kiến hay. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa lịch trình ngủ không đều đặn và nguy cơ mắc các biến cố tim mạch tăng cao, chẳng hạn như bệnh tim và đột quỵ. Mọi người đều quan tâm đến việc ngủ bao nhiêu giờ, nhưng thời điểm bạn đi ngủ cũng quan trọng không kém. Các nhà nghiên cứu cho biết, "Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng việc ngủ đều đặn có thể có liên quan hơn thời gian ngủ đủ trong việc điều chỉnh nguy cơ MACE [biến cố tim mạch bất lợi lớn]".Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Đi bộ mỗi ngày sẽ giúp bạn sống lâu thêm 11 năm?ĐÁP 2: Đúng vậy. Lợi ích của việc đi bộ rất nhiều—cải thiện sức khỏe tim mạch, chất lượng giấc ngủ và tâm trạng chỉ là một vài trong số nhiều lợi ích của việc đi dạo. Hiện nay, một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng đi bộ có thể giúp bạn sống lâu hơn 10 năm—cụ thể là đi bộ 160 phút mỗi ngày với tốc độ 3 dặm/giờ.Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Anh (British Journal of Sports Medicine) đã phân tích dữ liệu từ Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia (NHANES: National Health and Nutritional Examination Survey), xem xét những người lớn ở Hoa Kỳ từ 40 tuổi trở lên. Những người tham gia đeo máy theo dõi hoạt động trong ít nhất bốn ngày. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một mô hình toán học để dự đoán mức độ hoạt động thể chất khác nhau có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ như thế nào.Bằng cách so sánh những người tham gia hoạt động nhiều nhất với những người ít nhất, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia hoạt động thể chất nhiều hơn có xu hướng có tuổi thọ cao nhất. Cụ thể hơn, họ phát hiện ra rằng 25% những người hoạt động nhiều nhất trong nghiên cứu đã đi bộ 160 phút mỗi ngày với tốc độ 3 dặm/giờ. Dựa trên điều này, các nhà nghiên cứu ước tính rằng nếu tất cả mọi người tăng cường hoạt động của mình lên mức này, họ có thể tăng tuổi thọ từ 78,6 lên 84 tuổi—tăng hơn năm năm.Tuy nhiên, việc nằm trong 25% hoạt động thấp nhất có liên quan đến việc giảm tuổi thọ khoảng sáu năm. Tuy nhiên, nếu những người ít hoạt động này dành thêm 111 phút đi bộ mỗi ngày, họ có thể trải nghiệm những lợi ích thậm chí còn lớn hơn, sống lâu hơn gần 11 năm.Chi tiết: