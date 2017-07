TC Tung Phi Cơ Không Thám Tối Tân B-5002 Vào Biển Đông

BEIJING - Phi cơ không thám lớn nhất, trang bị tối tân nhất tên hiệu B-5002 bắt đầu hoạt động hôm 26-6, là công cụ lợi hại vừa đuợc tăng cường cho nhánh Nam Hải của lực luợng hải giám Trung Cộng.Với sải cánh rộng 30 mét và tầm họat động 2450 kilomét, chiếc B-5002 theo dõi và đáp ứng bất cứ đột biến nào tại Biên Đông, theo cơ sở truyền thông China Ocean Views.Giáo sư Collin Koh tại Nanyang Technology University (Singapore) nói: phi cơ mới B-5002 tái định nghĩa khả năng do thám của Trung Cộng.Trong lúc phi đội Y-12 bị giới hạn về tầm hoạt động và sức chở khí cụ. B-5002 cho phép Beijing mở rộng yểm trợ cho các hoạt động tuần tra biển.Theo lời giáo sư Koh, chiếc B-5002 đem lại cho Trung Cộng khả năng linh hoạt cao hơn trong việc hậu thuẫn tàu tuần tra biển. Với hệ thống máy cảm biến kỹ thuật cao, B-5002 có thể hoạt động trong mọi thời tiết và tầm nhìn.Là cải biến thiết kế của phi cơ chở khách nội địa Xinzhou 60, chiếc B-5002 đuợc chế tạo với kinh phí tương đuơng 14.8 triệu MK.Beijing muốn có phi cơ do thám tương tự P-3 C Orion của Hoa Kỳ.