Trong 100 ngày đầu nhậm chức của Trump: giảm thuế ào ạt cho các triệu phú và hầu hết mọi người. Rủi ro tăng thêm khoảng 4 nghìn tỷ đô la vào thâm hụt trong một thập niên.

.

- Trong 100 ngày đầu nhậm chức của Trump: giảm thuế ào ạt cho các triệu phú và hầu hết mọi người (rủi ro tăng thêm 4 nghìn tỷ đô la vào thâm hụt trong một thập niên), giới hạn tem phiếu thực phẩm, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, và các chương trình an sinh xã hội khác, sẽ trục xuất hàng loạt, sẽ cắt giảm công chức liên bang ào ạt

- Mẹ của Pete Hegseth (người được Trump cử làm Bộ trưởng Quốc phòng) từng gửi email cho con hồi năm 2018, mắng: con lạm dụng nhiều phụ nữ trong nhiều năm, nói dối, lừa đảo, ngoại tình, mất tư cách, làm mẹ đau lòng. Hegseth thanh minh.

- Tiền liên bang sẽ vào túi Elon Musk qua Starlink một cách bất công, khi dẹp chương trình băng thông rộng nông thôn

- Thủ tướng Canada tới Mar-a-Lago, gặp Trump, hy vọng Canada không bị Trump áp thuế quan 25% như lời Trump hù dọa.

- TNS Cộng hòa Lindsey Graham: Trump muốn có lệnh ngừng bắn ở Gaza trước lễ nhậm chức (ngày 20 tháng 1/2025).

- Thủ tướng Canada: thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada mà Trump áp đặt sẽ hại cả kinh tế Mỹ

- Cổ phiếu hãng máy bay không người lái Unusual Machines Inc. tăng 100% sau tin cậu Donald Trump Jr. vào ban cố vấn

- TT Biden: Sở Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) sẽ tăng mức trần cho vay SBA 7(a) từ 350.000 đô lên 500.000 đô

- CEO của JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, đã tư vấn cho Trump trước và sau Ngày bầu cử tháng 11 (trong khi vợ vận động cho bà Harris)

- Các hãng xe hơi tại Mỹ và Châu Âu có thể mất 17% tổng lợi nhuận hàng năm nếu Trump áp thuế quan đối với Châu Âu, Mexico và Canada

- Arkansas: 3 người bị thương trong vụ xả súng tại Trung tâm thương mại Park Plaza ở Little Rock

- Thổ Nhĩ Kỳ: thế giới nguy cơ chiến tranh hạt nhân

- Israel cấm người dân 60 ngôi làng ở miền Nam Lebanon trở về nhà

- WHO: khủng hoảng nhân đạo khủng khiếp ở Gaza, nơi 90% dân số hiện đang sống trong lều trại.

- Trong tháng qua, hơn 6.000 lính Ukraine đã đào ngũ trở lại quân ngũ theo lệnh ân xá

- Zelensky: hòa bình sẽ có tức khắc nếu lãnh thổ Ukraine đang bị Nga chiếm đóng trao cho NATO giám sát

- Nam Hàn: 1.466 linh mục Công giáo (5 Giám mục) Thư ngỏ kêu gọi Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức.

- Công ty quản lý K-pop lớn nhất Hàn Quốc Hybe đã mất hơn 423 triệu đô vốn hóa thị trường sau khi nhóm nhạc NewJeans chia tay

- Quận San Bernadino: bắt 3 tên trộm, tịch thu ví bị đánh cắp, thẻ tín dụng, thẻ căn cước, thẻ an sinh xã hội, hộ chiếu.

- Quận Cam: 1 ông có vẻ như say rượu lái xe bị cảnh sát bắn chết

- Philadelphia: cô Trinh Nguyen (đang thụ án tù chung thân vì tội giết 2 con) bị chồng cũ kiện đòi bồi thường

- TNS tiểu bang Janet Nguyen sẽ tuyên thệ nhậm chức giám sát viên Quận Cam địa hạt 1 vào ngày 4 tháng 12/2024

- Huế: các nữ tu Thiên chúa giáo hàng tuần dọn dẹp và phục hồi các ngôi mộ hoang, cầu nguyện cho ngườin đã khuất.

- TIN VN. TP HCM có gần 53.000 người bệnh HIV.

- TIN VN. Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hơn 67 tỉ USD.

- TIN VN. Tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sau 8 năm tạm dừng.

- HỎI 1: Ô nhiễm vi hạt tăng nguy cơ sản nạn cho các bà bầu? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: SunFed thu hồi dưa chuột từ 26 tiểu bang vì nghi nhiễm khuẩn salmonella? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-30/11/2024) ⦿ ---- Arkansas: Ba người đã bị thương trong vụ xả súng tại Trung tâm thương mại Park Plaza ở Little Rock, Arkansas, vào Thứ Sáu Đen, một trong những ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm, cảnh sát cho biết.

.

Cảnh sát trưởng Heath Helton cho biết các cảnh sát đã tìm thấy một người bị thương tại trung tâm thương mại, trong khi hai người khác đã tự đến bệnh viện. r. Cả ba đều bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và các cảnh sát cũng cho biết sự việc này là riêng lẻ và không phải là tình huống có kẻ xả súng đang hoạt động. Thị trưởng Frank Scott Jr. xác nhận có hai cá nhân tham gia vào vụ xả súng.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã cảnh báo vào thứ Bảy rằng việc tăng cường vũ trang cho các quốc gia ở Trung Đông và Châu Á - Thái Bình Dương có thể "đưa thế giới đến bờ vực thẳm hoặc thậm chí là nguy cơ chiến tranh hạt nhân", theo đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ TRT. Ông cho biết sự ngờ vực giữa các quốc gia đang gia tăng, dẫn đến việc tìm kiếm "các liên minh và quan hệ đối tác mới" và gia tăng sự phân cực.

.

Fidan cũng cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí cho Israel "khiến nước này trở nên hung hăng hơn" và rằng chính phủ Israel đang vi phạm luật pháp quốc tế và "đưa toàn thế giới vào vòng nguy hiểm". Ông nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã "đi đầu" trong các nỗ lực chấm dứt nạn diệt chủng của Israel ở Gaza và công nhận nhà nước Palestine.

.

⦿ ---- Quân đội Israel đã cấm người dân của hơn 60 ngôi làng ở miền Nam Lebanon trở về nhà gần biên giới. Lệnh cấm này, do người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Avichai Edri công bố, cảnh báo rằng những người dân thường cố gắng trở về có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công. Các ngôi làng bị ảnh hưởng bao gồm Shebaa, Marjayoun, Bint Jbeil và Naqoura, cùng nhiều ngôi làng khác.

.

Thông báo này thiết lập một vùng cấm trên khắp một số khu vực, kêu gọi người dân tránh xa "cho đến khi có thông báo mới", với quân đội tuyên bố biện pháp này là cần thiết vì sự an toàn trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra. Lệnh hạn chế này được đưa ra bất chấp đang có lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến.

.

⦿ ---- Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng nhân đạo khủng khiếp ở Gaza, nơi 90% dân số hiện đang sống trong lều trại. Ông cảnh báo rằng những điều kiện này khiến mọi người dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, thiếu lương thực, suy dinh dưỡng và các bệnh khác, đặc biệt là khi mùa đông đang đến gần.

.

"Giải pháp cuối cùng cho nỗi đau khổ này không phải là viện trợ mà là hòa bình", Tedros cho biết, nhấn mạnh đến nhu cầu giải quyết lâu dài cho cuộc xung đột. Tuyên bố của người đứng đầu WHO phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về tình trạng sức khỏe và điều kiện sống ngày càng tồi tệ trong khu vực.

.

⦿ ---- Trong tháng qua, hơn 6.000 binh lính Ukraine đã vắng mặt không phép hoặc đã đào ngũ đã trở lại làm nhiệm vụ, tiếp tục nghĩa vụ quân sự, theo một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ngày 29 tháng 11. Vào ngày 28 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ký một đạo luật xóa bỏ trách nhiệm hình sự đối với các quân nhân tự nguyện tiếp tục phục vụ sau khi đào ngũ, với điều kiện đó là lần đầu tiên họ vi phạm. "Với việc ban hành luật này, tất cả họ sẽ trở lại hàng ngũ các đơn vị quân đội", nguồn tin cho biết.

.

Bộ Tổng tham mưu không tiết lộ số lượng binh lính vẫn vắng mặt không phép nhưng cho biết con số này được cho là ít hơn so với những gì đã được đưa tin trên phương tiện truyền thông. Hiện tại, 6.000 cá nhân được đề cập đang được xử lý. Bộ Tổng tham mưu lưu ý rằng những binh lính này chỉ có thể trở lại các đơn vị quân đội cụ thể sau khi vắng mặt không được phép.

.

Nguồn tin cho biết thêm "Tất cả những binh lính đã vắng mặt không được phép và muốn trở lại làm nhiệm vụ chỉ có thể làm như vậy trong các đơn vị quân đội được chỉ định. Đây sẽ là các tiểu đoàn dự bị của tất cả các đơn vị chỉ huy tác chiến của quân đoàn.”

.

Theo đại diện của Bộ Tổng tham mưu, khi một người lính trở về, chỉ huy đơn vị của họ phải chấp nhận họ vào danh sách của tiểu đoàn mà không được phép từ chối. Sau đó, các viên chức được chỉ định sẽ quyết định, xem xét sở thích của người lính, nơi họ sẽ tiếp tục phục vụ.

.

Trước đó vào ngày 29 tháng 11, Tetiana Sapian, cố vấn của Cục Điều tra Nhà nước, tuyên bố rằng quân nhân vắng mặt không phép lần đầu tiên có thời hạn đến ngày 1 tháng 1/2025 để trở lại phục vụ mà không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

.

⦿ ---- Zelensky nói rằng hòa bình sẽ có tức khắc nếu số lượng lãnh thổ Ukraine đang bị Nga chiếm đóng trao cho lực lượng NATO giám sát, để Ukraine sẽ tìm giải pháp ngoại giao trong tương lai thu hồi về lại ở mức có thể. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu ra các yêu cầu của mình đối với một thỏa thuận hòa bình với Nga vào thứ Sáu.

.

Khi được yêu cầu trả lời đề xuất của Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng Ukraine nên nhượng cho Nga một số lãnh thổ, Zelensky nói với Sky News rằng nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chấp nhận yêu cầu gia nhập của Ukraine, ông sẽ cân nhắc đàm phán ngoại giao về số lượng lãnh thổ do Nga chiếm đóng của Ukraine vào một thời điểm sau đó.

.

"Nếu chúng ta muốn ngăn chặn giai đoạn nóng bỏng của cuộc chiến, chúng ta cần đưa lãnh thổ Ukraine mà chúng ta đang kiểm soát vào ô dù của NATO", Zelensky nói. "Chúng ta cần phải làm điều đó nhanh chóng. Và sau đó trên lãnh thổ [bị chiếm đóng] của Ukraine, Ukraine có thể lấy lại chúng theo cách ngoại giao". Cuộc chiến ở Ukraine đã diễn ra kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Trump đã gợi ý rằng sau khi nhậm chức, ông sẽ có thể chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ.

.

⦿ ---- Theo bản tin AP sáng nay về chương trình 100 ngày đầu của Trump. Trump sẽ giảm thuế ào ạt cho các triệu phú và hầu hết mọi người khác. Trump sẽ chấm dứt trợ cấp của chính phủ thời COVID-19 mà một số người Mỹ đã sử dụng để mua bảo hiểm y tế. Trump sẽ giới hạn tem phiếu thực phẩm, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, và các chương trình an sinh xã hội khác. Trump sẽ lùi lại các chương trình năng lượng xanh thời Biden. Sẽ trục xuất hàng loạt. Sẽ cắt giảm công chức liên bang của chính phủ để "làm trong sạch đầm lầy".

.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và nắm quyền, đảng Cộng hòa đang lên kế hoạch cho chương trình nghị sự đầy tham vọng kéo dài 100 ngày với Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Bạch Ốc và các nhà lập pháp GOP chiếm đa số trong quốc hội để hoàn thành các mục tiêu chính sách của họ.

.

Đứng đầu danh sách là kế hoạch gia hạn khoảng 4 nghìn tỷ đô la tiền cắt giảm thuế của Cộng Hòa sắp hết hạn, một thành tựu trong nước đặc trưng của nhiệm kỳ đầu tiên của Trump và là vấn đề có thể định hình sự trở lại Bạch Ốc của ông. (Ghi chú: gia hạn, có nghĩa là tiếp tục giảm thuế, vì trên nguyên tắc hết hạn là trở về mức thuế cũ, trước thời Trump 45.)

.

"Điều chúng tôi tập trung vào lúc này là sẵn sàng, Ngày 1", Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise, R-La., cho biết sau cuộc họp gần đây với các đồng nghiệp Cộng Hòa để vạch ra con đường phía trước.

.

Các chính sách mới nổi sẽ khơi lại những cuộc tranh luận kéo dài về các ưu tiên của nước Mỹ, bất bình đẳng thu nhập sâu sắc và quy mô và phạm vi phù hợp của chính phủ, đặc biệt là khi đối mặt với thâm hụt liên bang đang gia tăng hiện đang lên tới 2 nghìn tỷ đô la một năm.

.

Các cuộc thảo luận sẽ kiểm tra xem Trump và các đồng minh Cộng hòa của ông có thể đạt được các loại kết quả thực tế như mong muốn, cần thiết hoặc được ủng hộ khi cử tri trao cho đảng quyền kiểm soát Quốc hội và Nhà Trắng hay không.

.

"Quá khứ thực sự là lời mở đầu ở đây", Lindsay Owens, giám đốc điều hành của Groundwork Collaborative, nhớ lại cuộc tranh luận về thuế năm 2017. Nhiệm kỳ đầu tiên của Trump được định hình bởi những khoản cắt giảm thuế đó, được đảng Cộng hòa tại Quốc hội chấp thuận và chỉ được ký thành luật sau khi lời hứa ban đầu của họ trong chiến dịch tranh cử là "hủy bỏ và thay thế" luật chăm sóc sức khỏe (ObamaCare) của Tổng thống Dân chủ Barack Obama đã bị dập tắt, thất bại với lá phiếu phản đối nổi tiếng của Thượng nghị sĩ John McCain, R-Ariz.

.

Đa số đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã nhanh chóng chuyển sang cắt giảm thuế, tập hợp và phê duyệt gói hàng nghìn tỷ đô la vào cuối năm. Trong thời gian kể từ khi Trump ký những cắt giảm đó thành luật, những lợi ích lớn đã được chuyển cho các hộ gia đình có thu nhập cao hơn. Nhóm 1 phần trăm dân số giàu nhất Hoa Kỳ — những người kiếm được gần 1 triệu đô la trở lên — đã nhận được khoản cắt giảm thuế thu nhập khoảng 60.000 đô la, trong khi những người có thu nhập thấp hơn chỉ nhận được vài trăm đô la, theo Trung tâm Chính sách Thuế (Tax Policy Center) và các nhóm khác. Một số người đã phải trả số tiền tương tự.

.

"Câu chuyện kinh tế lớn ở Hoa Kỳ là sự gia tăng bình đẳng thu nhập", Owens cho biết. "Và thực ra, điều thú vị là, đó lại là một câu chuyện về thuế". Nhưng cắt giảm thuế là sẽ tăng nợ cho Hoa Kỳ.

.

Thông thường, mức giá cắt giảm thuế sẽ rất cao. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính rằng việc duy trì các điều khoản sắp hết hạn sẽ làm tăng thêm khoảng 4 nghìn tỷ đô la vào thâm hụt trong một thập niên. Làm sao bù thâm hụt thì chưa rõ.

.

Thêm vào đó, Trump muốn đưa các ưu tiên của riêng mình vào gói thuế, bao gồm hạ thuế suất doanh nghiệp, hiện ở mức 21% so với luật năm 2017, xuống còn 15% và xóa bỏ thuế cá nhân đối với tiền boa và tiền làm thêm giờ.

.

Thông thường, các nhà lập pháp muốn chi phí thay đổi chính sách được bù đắp bằng doanh thu ngân sách hoặc các khoản cắt giảm ở nơi khác. Nhưng trong trường hợp này, hầu như không có biện pháp tăng doanh thu hay cắt giảm chi tiêu nào được thống nhất trong ngân sách hàng năm trị giá 6 nghìn tỷ đô la có thể trang trải được mức giá khổng lồ như vậy.

.

⦿ ---- Tiền liên bang sẽ vào túi Elon Musk một cách bất công. Người đàn ông giàu nhất thế giới đã được Donald Trump chọn để cắt giảm mạnh chi tiêu của chính phủ theo những cách có thể mang lại lợi ích cho lợi ích kinh doanh của riêng Musk. Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã được tổng thống đắc cử bổ nhiệm làm đồng lãnh đạo "Bộ Hiệu quả Chính phủ" (DOGE) bán chính phủ cùng với doanh nhân và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa thất bại Vivek Ramaswamy, và ông Musk chuẩn bị cắt giảm tài trợ cho các dịch vụ băng thông rộng nông thôn - điều này có khả năng mang lại lợi ích cho nhà cung cấp dịch vụ internet vệ tinh của chính ông, theo The Guardian đưa tin.

.

"Chúng tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống mà cổ đông lớn nhất của một công ty truyền thông vừa có vị thế - vừa có thể gây ảnh hưởng đến tổng thống, vừa có nhiệm vụ thúc đẩy hiệu quả trong chính phủ - với rất nhiều hợp đồng của chính phủ", Blair Levin, một nhà phân tích ngành viễn thông tại New Street Research và Viện Brookings cho biết. "Đó là một tình huống phi thường. Điều đó là chưa từng có tiền lệ".

.

Musk từ lâu đã chỉ trích Chương trình Công bằng, Tiếp cận và Triển khai Băng thông rộng (BEAD: Broadband Equity, Access, and Deployment), chương trình cung cấp gần 42,5 tỷ đô la thông qua Dự luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng (Bipartisan Infrastructure Bill) để mở rộng quyền truy cập internet tốc độ cao ở các vùng nông thôn, nhưng dịch vụ internet vệ tinh Starlink của Musk đã bị loại khỏi nguồn tài trợ đó sau khi các cơ quan chính phủ xác định rằng Starlink tốc độ quá chậm để đủ điều kiện.

.

"Starlink là công ty duy nhất thực sự giải quyết vấn đề băng thông rộng ở nông thôn ở quy mô lớn!" Musk đã nổi giận trên nền tảng X của mình vào tháng 12 năm ngoái. "Có thể lập luận rằng họ nên giải thể chương trình và trả lại tiền cho người nộp thuế, nhưng chắc chắn không gửi cho những người không hoàn thành công việc. Điều thực sự đã xảy ra là các công ty vận động hành lang cho khoản tiền khổng lồ này (không phải chúng tôi) nghĩ rằng họ sẽ thắng, nhưng thay vào đó lại bị Starlink đánh bại, vì vậy bây giờ họ đang thay đổi các quy tắc để ngăn SpaceX cạnh tranh."

.

Musk mô tả chương trình "là "một sự lãng phí tiền của người nộp thuế một cách vô lý" vào tháng 6, và ông đã ủng hộ Trump một tháng sau đó và trở thành cố vấn có ảnh hưởng sau khi đổ hàng trăm triệu đô la vào chiến dịch của mình, và chẳng mấy chốc, tổng thống đắc cử Trump đã lặp lại ngôn ngữ của Musk về băng thông rộng ở nông thôn.

.

Quốc hội đã phê duyệt tài trợ BEAD, nhưng Levin gợi ý rằng Trump có thể ngay lập tức ra lệnh giữ lại số tiền đó vô thời hạn, như Musk và Ramaswamy đã lập luận trong bài xã luận trên tờ Wall Street Journal, mặc dù điều đó sẽ vi phạm Đạo luật Kiểm soát Tịch thu năm 1974 - luật mà cựu tổng thống đã vi phạm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình cuối cùng đã dẫn đến việc ông bị luận tội lần đầu tiên.

.

Levin cho biết: “Mỗi ngày, Starlink đều đăng ký khách hàng ở những nơi có mật độ dân số thấp của Hoa Kỳ. Ngày nay, những người ở những địa điểm không được phục vụ và phục vụ kém có thể tin rằng nếu họ muốn có dịch vụ băng thông rộng cơ bản, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đăng ký dịch vụ Starlink. Càng mất nhiều thời gian để một nhà cung cấp thay thế đưa dịch vụ tương tự hoặc tốt hơn vào hoạt động trực tuyến thì Starlink càng có lợi, vì quy trình bán hàng của họ được hưởng lợi từ việc thiếu các giải pháp thay thế băng thông rộng hiện tại”.

.

Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cho biết việc chuyển nguồn tài trợ từ cáp quang sang vệ tinh sẽ có lợi cho Starlink, công ty mà các nhà phân tích tin rằng đang thua lỗ và là một thỏa thuận tồi đối với người nộp thuế và người tiêu dùng.

.

“Mặc dù có các lựa chọn công nghệ khác cho kết nối tốc độ cao, nhưng giải pháp đáng tin cậy, hiệu quả và bền vững nhất là công nghệ cáp quang đến tận nhà hoặc doanh nghiệp”, Tom Dailey, giám đốc các vấn đề quản lý và chính phủ tại Brightspeed, một nhà cung cấp dịch vụ internet đang cạnh tranh để giành được nguồn tài trợ BEAD, cho biết. “Băng thông rộng vệ tinh là một lựa chọn tốn kém, không cung cấp cùng mức độ tin cậy hoặc tốc độ như công nghệ cáp quang cung cấp”.

.

⦿ ---- Mẹ của Pete Hegseth, người được Tổng thống đắc cử Trump chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng, được cho là đã gửi cho con trai một email hồi năm 2018 cáo buộc cựu người dẫn chương trình của Fox News "thường xuyên ngược đãi phụ nữ trong nhiều năm" và thể hiện "thiếu phẩm chất", tờ New York Times đưa tin vào thứ sáu.

.

"Thay mặt cho tất cả những người phụ nữ (và tôi biết là rất nhiều người), mẹ muốn nói rằng con đã lạm dụng các cô theo một cách nào đó... hãy tìm sự giúp đỡ và nhìn nhận một cách trung thực về bản thân con đi", Penelope Hegseth viết cho con trai mình, theo nội dung email được tờ NY Times công bố.

.

"Mẹ không tôn trọng bất kỳ người đàn ông nào hạ thấp, nói dối, lừa đảo, ngủ với nhiều người và lợi dụng phụ nữ để phục vụ cho quyền lực và cái tôi của riêng mình. Con là người đàn ông đó (và đã như vậy trong nhiều năm) và với tư cách là mẹ của con, mẹ cảm thấy đau lòng và xấu hổ khi phải nói điều đó, nhưng đó là sự thật đáng buồn", bà viết thêm, theo tờ NY Times.

.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ The NY Times, bà cụ Penelope Hegseth cho biết bà đã gửi một tin nhắn tiếp theo vào thời điểm đó để xin lỗi về email ban đầu của bà, khẳng định bà đã gửi email "trong cơn tức giận, đầy cảm xúc" khi con trai bà và vợ đang trong quá trình ly hôn.

.

"Điều đó không đúng. Chưa bao giờ là sự thật", bà nói với tờ The NY Times. "Tôi hiểu con trai mình. Nó là một người cha, người chồng tốt", bà nói thêm, đồng thời nói rằng việc email được công bố là "ghê tởm".

.

Giám đốc truyền thông của Trump, Steven Cheung, gọi việc tờ The Times phát sóng email là "đáng khinh". Cheung cho biết trong một tuyên bố qua email: "Tờ New York Times thật đáng khinh khi sử dụng một đoạn trích ngoài ngữ cảnh của một cuộc trao đổi email riêng tư bất hợp pháp giữa một người mẹ và con trai, không phản ánh chính xác toàn bộ cuộc trò chuyện. Trong các email sau đó, bà Hegseth đã bày tỏ sự hối tiếc về thông điệp đầy cảm xúc của mình và đã xin lỗi."

.

Tờ New York Times cho biết email này được lấy từ một người có quan hệ với gia đình Hegseth. Hegseth đã bị chỉ trích vì cáo buộc ông tấn công tình dục một phụ nữ vào năm 2017, vụ việc này đã được phát hiện sau khi Trump gây sốc cho nhiều người ở Washington khi chọn cựu chiến binh Lục quân và người dẫn chương trình truyền hình lâu năm này làm người đứng đầu Pentagon. Hegseth đã phủ nhận cáo buộc về hành vi sai trái và cho biết cuộc giao du sex là có sự đồng thuận. Timothy Parlatore, luật sư của Pete Hegseth, cho biết thân chủ của mình "hoàn toàn vô tội".

.

⦿ ---- Không ai chắc chắn hoàn toàn liệu đề xuất thuế quan của Donald Trump có phải là một kế hoạch thực sự, được hoàn thiện hay chỉ là một "chiêu đàm phán" với Trung Quốc, Mexico và Canada để giành được một số nhượng bộ thương mại. Dù là gì đi nữa, Thủ tướng Canada dường như đang coi mối đe dọa này là nghiêm trọng, đã đến thăm Mar-a-Lago ở Florida vào thứ Sáu để thảo luận về vấn đề này, theo Reuters đưa tin.

.

Trudeau, người được cho là đã ở một nơi nào đó ngoài khu nghỉ dưỡng Palm Beach của tổng thống đắc cử, đã đi cùng bộ trưởng an toàn công cộng của mình, Dominic LeBlanc, trong bữa tối với Trump, "cùng với một phái đoàn gồm các đồng minh cấp cao của Trump sẵn sàng cho các vị trí thương mại và an ninh hàng đầu trong chính quyền mới của ông", theo tờ New York Times, tờ báo lưu ý rằng chuyến thăm của Trudeau sẽ khiến ông trở thành nguyên thủ đầu tiên của một quốc gia G7 đến thăm Trump kể từ cuộc bầu cử.

.

Theo Reuters, chuyến thăm không nằm trong hành trình công khai của Trudeau. Thay vào đó, giới truyền thông đã biết được thông tin này sau khi tờ Globe and Mail theo dõi chuyến bay hạ cánh của thủ tướng tại Florida. Tờ Times lưu ý rằng Trudeau đang chịu "áp lực đáng kể" về mức thuế được đề xuất, mà các nhà kinh tế tin rằng sẽ đẩy Canada, đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, vào suy thoái. Khoảng 80% khí đốt của Canada được chuyển đến Hoa Kỳ, cũng như 40% dầu mỏ của nước này; sản xuất xe hơi cũng khiến hai quốc gia này "có mối liên hệ chặt chẽ". Kế hoạch của Trump sẽ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada.

.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Canada cho biết rằng thuế trả đũa đối với một số sản phẩm từ Hoa Kỳ đang được Canada cân nhắc. Thượng nghị sĩ đắc cử của Đảng Cộng hòa David McCormick của Pennsylvania, người cũng tham dự cuộc gặp Trump-Trudeau, đã đăng một bức ảnh của nhóm, trong đó có Thống đốc North Dakota Doug Burgum (người được Trump chọn làm Bộ trưởng Nội vụ); Howard Lutnick, người được tổng thống đắc cử đề cử làm Bộ trưởng Thương mại; và Mike Waltz, người được Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia. Một nguồn tin nói với AP rằng đó là một "bữa tối tích cực, rộng rãi kéo dài ba giờ". Ngoài cuộc thảo luận về thuế quan, các chủ đề thảo luận khác được cho là bao gồm fentanyl, chiến tranh Ukraine-Nga, NATO, quốc phòng và đường ống.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump muốn thấy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và thả các con tin trước lễ nhậm chức của ông, dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 1/2025.

.

"Tôi muốn mọi người ở Israel và trong khu vực biết rằng Trump đang tập trung vào vấn đề con tin. Ông ấy muốn việc giết chóc chấm dứt và giao tranh kết thúc", Graham nói với Axios trong một cuộc phỏng vấn, bày tỏ hy vọng rằng Trump và chính quyền Biden có thể cùng nhau nỗ lực giải quyết xung đột trong thời kỳ chuyển tiếp.

.

Thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng "chính sách bảo hiểm tốt nhất" chống lại Hamas không phải là Israel tái chiếm Gaza mà là một "cuộc cải cách" trong xã hội Palestine. Ông lập luận rằng cuộc cải cách như vậy đòi hỏi sự ủng hộ của các quốc gia Ả Rập, khiến cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa Israel và Ả Rập Xê Út đều phải bao gồm một thành phần của Palestine.

.

⦿ ---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết hôm thứ Sáu rằng mức thuế 25% đối với tất cả hàng hóa từ Canada mà Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố trước đó cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và công nghiệp của Hoa Kỳ.

.

Phát biểu với các phóng viên, Trudeau nhấn mạnh rằng "không có nghi ngờ gì" liệu Trump có thực hiện các kế hoạch của mình liên quan đến thuế quan hay không. "Một trong những điều thực sự quan trọng cần hiểu là khi Donald Trump đưa ra những tuyên bố như vậy, ông ấy có kế hoạch thực hiện chúng", ông lưu ý.Tuy nhiên, thủ tướng bày tỏ hy vọng rằng hai nước sẽ có thể tiếp tục hợp tác. "Chúng ta có thể tạo ra các cơ hội, tăng trưởng và việc làm tốt ở cả hai bên biên giới bằng cách trở thành đối tác và đồng minh mà chúng ta đã có trong nhiều thập niên", ông kết luận.⦿ ---- Cổ phiếu của công ty sản xuất máy bay không người lái Unusual Machines Inc. đã tăng gần 100% trong phiên giao dịch rút ngắn vào thứ Sáu, sau thông tin Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, đã tham gia ban cố vấn của công ty vào đầu tuần này."Việc Don Jr. tham gia ban cố vấn của chúng tôi mang đến cho chúng tôi chuyên môn độc đáo mà chúng tôi cần khi đưa hoạt động sản xuất linh kiện máy bay không người lái trở lại Hoa Kỳ", CEO Allan Evans cho biết trong thông báo. "Nhu cầu về máy bay không người lái là điều hiển nhiên. Chúng ta cũng phải ngừng mua máy bay không người lái và phụ tùng máy bay không người lái của Trung Quốc", Trump Jr. bình luận.Unusual Machines nhấn mạnh rằng hoạt động kinh doanh tiêu dùng của công ty "phụ thuộc rất nhiều vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc cho các sản phẩm và hoạt động của chúng tôi", nhưng cũng bày tỏ lo ngại về tác động tiềm tàng của mức thuế quan mà Washington đề xuất đối với ngành công nghiệp máy bay không người lái của Trung Quốc, cảnh báo rằng các biện pháp như vậy có thể làm gián đoạn hoạt động trong tương lai của công ty. Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Florida đã tăng 97,44% lên mức 19,29 đô la một cổ phiếu vào lúc 11:27 sáng theo giờ miền Đông.⦿ ---- Chính quyền Biden-Harris đã công bố vào thứ Sáu rằng Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) sẽ tăng mức trần cho các khoản vay SBA 7(a) từ 350.000 đô la lên 500.000 đô la và Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) sẽ ban hành hướng dẫn mua sắm cho các hợp đồng sắp tới và các cơ hội thầu phụ để giúp các cơ quan liên bang hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp nhỏ đang cạnh tranh để giành được hơn 700 tỷ đô la trong các hợp đồng liên bang.Ngoài hai hành động này, Biden-Harris cũng đã công bố rằng, trước Ngày Doanh nghiệp Nhỏ, các cơ quan liên bang sẽ tận dụng các doanh nghiệp nhỏ thiệt thòi (SDB: small disadvantaged businesses) để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và phát triển (R&D). Theo thông cáo báo chí của Bạch Ốc, chính quyền hiện tại tại Hoa Kỳ đã đầu tư 56 tỷ đô la vốn do SBA hỗ trợ vào các doanh nghiệp nhỏ vào năm 2023. Các đơn đăng ký kinh doanh mới đã đạt 20 triệu, tuyên bố cho biết đây là "con số cao nhất trong bất kỳ nhiệm kỳ Tổng thống nào trong lịch sử".⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành của JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon đã tư vấn cho Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump trước cuộc bầu cử tháng 11 và sau chiến thắng của ông, theo tờ New York Post đưa tin vào thứ sáu, trích dẫn bốn nguồn tin thân cận với nhóm chuyển giao của Trump.Theo báo cáo, Dimon và Trump đã liên lạc qua các kênh bí mật, giải quyết các vấn đề về thuế, thương mại, quy định ngân hàng và kế hoạch cắt giảm chi tiêu của chính phủ. "Họ đã nói chuyện thường xuyên trong nhiều tháng", một trong những nguồn tin cho biết. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Dimon đã phủ nhận các báo cáo cho rằng ông ủng hộ Trump. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, tổng thống đắc cử đã khẳng định rằng ông trùm ngân hàng sẽ không có vai trò gì trong chính quyền của mình. Công khai, vợ của Dimon đã xuống đường phát tờ rơi, kêu gọi bầu cho bà Kamala Harris.⦿ ---- Các công ty sản xuất xe hơi tại Hoa Kỳ và Châu Âu có thể mất tới 17% tổng lợi nhuận cốt lõi hàng năm của họ trong trường hợp xấu nhất nếu Hoa Kỳ áp đặt mức thuế quan cao đối với Châu Âu và các đồng minh chính của Hoa Kỳ là Mexico và Canada, một báo cáo từ S&P Global công bố vào thứ Sáu cho thấy. Tổng thống đắc cử Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế 25% đối với tất cả hàng hóa từ Canada và Mexico, và tăng thuế đối với Trung Quốc.Các hãng sản xuất xe Hoa Kỳ nhập khẩu hàng tỷ đô la phụ tùng và sản phẩm từ Mexico, nơi nhiều công ty vận hành các nhà máy hợp tác chặt chẽ với các đối tác Hoa Kỳ. Thuế quan đối với các sản phẩm đó có thể khiến giá xe tại Hoa Kỳ tăng mạnh sau nhiều năm tăng chóng mặt sau đại dịch. Báo cáo cảnh báo rằng việc Trump tái đắc cử "có khả năng sẽ làm gia tăng thêm những trở ngại mà ngành công nghiệp xe toàn cầu sẽ phải đối mặt trong năm 2025 vốn đã đầy thách thức".Theo báo cáo, các hãng sản xuất thiết bị gốc cao cấp như Volvo và Jaguar Land Rover có thể có nguy cơ cao hơn khi phải chịu mức thuế quan cao hơn do họ phụ thuộc vào hoạt động sản xuất tại Châu Âu. General Motors và Stellantis cũng có nhiều khả năng phải chịu mức thuế quan cao hơn do họ phụ thuộc vào hoạt động sản xuất tại Mexico và Canada, theo báo cáo lưu ý.Báo cáo cho biết các công ty này có thể thấy hơn 20% thu nhập của họ — trước lãi suất, thuế, khấu hao và khấu hao — có nguy cơ vào năm 2025. Trong khi đó, mức độ rủi ro đối với Volkswagen và Toyota không cao như vậy, từ 10 đến 20%, và dưới 10% đối với BMW, Ford, Mercedes-Benz và Hyundai, báo cáo cho biết thêm.Các kế hoạch thuế quan của Trump, vốn là cách ưa thích của ông để thúc đẩy sản xuất tại Hoa Kỳ và thúc đẩy các quốc gia khác đạt được các điều khoản thương mại thuận lợi hơn, đã phải đối mặt với sự phản đối từ cả Mexico và Canada. Mối đe dọa áp thuế quan mới nhất của ông nhằm mục đích buộc cả Mexico và Canada phải siết chặt biên giới với Hoa Kỳ.Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cảnh báo rằng đất nước của bà sẽ đáp trả bằng mức thuế quan của riêng mình nếu đối thoại giữa Hoa Kỳ và Mexico thất bại. Bà cho biết hôm thứ Ba rằng các cuộc đàm phán là "con đường tốt nhất để đạt được sự hiểu biết, hòa bình và thịnh vượng cho hai quốc gia của chúng ta".

Các quan chức kinh tế hàng đầu của Canada cũng cảnh báo Trump không nên làm đảo lộn mối quan hệ "cân bằng và cùng có lợi" giữa Hoa Kỳ và Canada, đồng thời chỉ ra lượng hàng Canada nhập khẩu từ quốc gia láng giềng ở phía nam.

.

⦿ ---- Một nhóm gồm 1.466 linh mục Công giáo, bao gồm năm thành viên giáo sĩ cấp cao, đã ra tuyên bố kêu gọi Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức. Tuyên bố được công bố hôm thứ Năm chỉ trích tổng thống vì đã không thực hiện nhiệm vụ theo hiến pháp và cáo buộc ông gây chia rẽ và làm suy yếu lòng tin của công chúng.

.

Các linh mục, bao gồm Tổng giám mục Ok Hyun-jin của Tổng giáo phận Gwangju và bốn giám mục khác, cho biết, "Chúng tôi không còn ngạc nhiên trước những gì Tổng thống Yoon làm. Chúng tôi tự hỏi, làm sao một người có thể hành động theo cách như vậy?" Họ cáo buộc Yoon là "một người dối trá, phủ nhận những gì tồn tại và tuyên bố những gì không tồn tại".

.

Tuyên bố tiếp tục, "Không thể bỏ qua tiếng kêu cứu dữ dội của người dân, chúng tôi tham gia tuyên bố công khai này để yêu cầu cách chức ông ta. Tổng thống Yoon đã không bảo vệ được Hiến pháp, bảo vệ đất nước, thúc đẩy thống nhất hòa bình và nâng cao phúc lợi của người dân. Đã đến lúc phải buộc ông ta chịu trách nhiệm và tuyên bố sa thải ông ta".

.

Các linh mục tiếp tục mô tả Yoon là "một người đàn ông bạo lực" cai trị một cách liều lĩnh mà không phân biệt điều gì là tốt hay xấu cho người dân. "Ông ta dường như không biết mình là ai hoặc đang làm gì, hành động như một con rối của những lợi ích riêng tư đã trao quyền lực mà người dân giao phó cho mình cho người khác", họ nói. "Ông ta là một nhà lãnh đạo kỳ quặc, người đã vỗ béo một số ít người vốn đã được hưởng đặc quyền trong khi đẩy tất cả những người khác vào cảnh diệt vong".

.

Tuyên bố kết thúc bằng lời kêu gọi hành động: "Là những công dân có chủ quyền, chúng ta không chỉ có quyền bầu cử mà còn có quyền bãi nhiệm. Chúng ta hãy hành động quyết đoán trước khi quá muộn, thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót để khôi phục lại ý thức về nhân tính".

.

Bản tuyên bố, được các linh mục và giám mục trên khắp đất nước ký kết, đánh dấu một thời điểm quan trọng của sự bất đồng quan điểm tập thể đối với Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc. Tổng thống vẫn chưa bình luận về vấn đề này.

.

⦿ ---- Công ty quản lý K-pop lớn nhất Hàn Quốc Hybe đã mất hơn 423 triệu đô la vốn hóa thị trường vào thứ Sáu sau khi nhóm nhạc tân binh NewJeans tuyên bố chấm dứt hợp đồng với công ty con ADOR của Hybe. Thông báo này, diễn ra sau nhiều tháng tranh chấp quản lý giữa ADOR và Hybe, đã khiến cổ phiếu của công ty giảm tới 6,97% vào thứ Sáu.

.

Nhóm nhạc nữ gồm năm thành viên, được thành lập vào năm 2022, đã tuyên bố trong một cuộc họp báo vào cuối thứ Năm rằng họ sẽ rời khỏi công ty quản lý, tuyên bố ADOR đã vi phạm hợp đồng với ban nhạc. "Ở lại đây sẽ là lãng phí thời gian và chỉ mang lại đau đớn về mặt tinh thần", thành viên nhóm Hanni cho biết. "Chúng tôi không thể đạt được gì về mặt chuyên môn khi ở lại đây, vì vậy năm người chúng tôi không thấy lý do gì để ở lại ADOR", theo bản dịch của hãng truyền thông Hàn Quốc Yonhap.

.

Hai tuần trước, NewJeans đã gửi thông báo pháp lý tới Hybe kèm theo danh sách các yêu cầu, bao gồm việc phục chức cho cựu CEO của ADOR là Min Hee-jin, nếu không, các thành viên trong nhóm sẽ đe dọa chấm dứt hợp đồng. Hãng truyền thông Hàn Quốc JoongAng Ilbo cũng đưa tin rằng danh sách các yêu cầu bao gồm "xử lý" một báo cáo nội bộ của Hybe có nội dung "loại bỏ NewJeans và bắt đầu lại".

.

Hanni cũng cho biết "không chỉ chúng tôi mà cả nhân viên của chúng tôi cũng bị đối xử tệ bạc, vô số hành vi ngăn cản và mâu thuẫn, cố tình giao tiếp sai và thao túng liên quan đến nhiều lĩnh vực". Cô không giải thích thêm. Hanni được cho là đã làm chứng trước quốc hội Hàn Quốc vào tháng 10, tuyên bố rằng cô đã bị quấy rối tại nơi làm việc tại hãng thu âm này.

.

⦿ ---- Quận San Bernadino: Một người phụ nữ đã để xe của mình ở bãi đậu xe của bưu điện Chino Hills chỉ trong vài phút vào thứ Hai. Khi cô quay lại, cửa sổ bên hành khách đã bị vỡ. Chiếc ví và ví hàng hiệu của cô đã biến mất. Theo Sở Cảnh sát Chino Hills, các nhà chức trách đã điều tra và xác định được hai nghi phạm. Vào thứ Tư, lệnh khám xét đã được thực hiện tại một ngôi nhà ở Rancho Cucamonga, dẫn đến việc xác định được một đồng phạm.

.

Trong quá trình khám xét đó, các nhà chức trách đã tìm thấy bằng chứng liên kết bộ ba này với một số vụ trộm cắp danh tính chưa được giải quyết khác. Trong số các vật phẩm mà các nhà chức trách tìm thấy có hàng chục thứ: ví bị đánh cắp, thẻ tín dụng, thẻ căn cước, bao gồm cả thẻ an sinh xã hội, hộ chiếu.

.

Các nghi phạm được xác định là cư dân Rancho Cucamonga David Bassett, 44 tuổi, Jimmy Griffin, 36 tuổi và Angela Desiderato, 42 tuổi. Cảnh sát cho biết họ đã được tăng tiền bảo lãnh cho những cá nhân này, xét đến số lượng các vật phẩm bị cáo buộc bị đánh cắp. Họ đều bị bắt vì tình nghi trộm xe, âm mưu, trộm cắp và sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp, biển số xe gian lận, tàng trữ tài sản bị đánh cắp và trộm danh tính. Chưa có thông tin chi tiết bổ sung nào được cung cấp ngay lập tức.

.

⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông có vẻ như đang lái xe khi say rượu đã bị cảnh sát Brea bắn chết, các nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Theo tuyên bố của Sở Cảnh sát Brea, các cảnh sát đã được thông báo vào lúc 4:42 chiều thứ Năm về một tài xế lái xe khi say rượu có thể ở khu vực Đường Lambert và Đường cao tốc Orange (57). Các cảnh sát phản ứng đã tìm thấy một chiếc xe trùng khớp với mô tả về chiếc xe có thể lái xe khi say rượu dựa vào tường chắn ở làn đường hướng tây của Đường Lambert, phía đông đường cao tốc, cảnh sát cho biết.

.

"Các cảnh sát đã tiếp xúc với tài xế", tuyên bố lưu ý. "Một lúc sau, một vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát đã xảy ra. Tài xế của chiếc xe đã được đưa đến bệnh viện địa phương, nơi nhân viên y tế tuyên bố anh ta đã tử vong". Cảnh sát không đưa ra lời giải thích về vụ nổ súng gây tử vong. Nhưng đoạn video được chiếu trên FOX11 cho thấy chiếc SUV lớn của nghi phạm đối đầu với một chiếc SUV tuần tra, đẩy nó vào ngã tư.

.

⦿ ---- Một người đàn ông Philadelphia đã đệ đơn kiện vợ cũ của mình, cô Trinh Nguyen,người hiện đang thụ án tù chung thân vì tội giết con tại ngôi nhà mà họ từng chung sống ở Upper Makefield. Edward Tini đã đệ đơn kiện lên tòa án Bucks County Common Pleas vào đầu năm nay sau khi Trinh Nguyen, 40 tuổi, bị kết án hai án chung thân cộng thêm tối đa 20 năm tù.

.

Vào tháng 12, Nguyen, 40 tuổi, đã nhận tội về hai tội danh giết người cấp độ một trong cái chết của Jeffrey Tini, 13 tuổi và Nelson Tini, 9 tuổi, và tội cố ý mưu sát cháu trai đã trưởng thành của Edward Tini vào ngày 2 tháng 5/2022. Bản nhận tội đã giúp Nguyen tránh được án tử hình, nếu bị kết tội. Nguyen đã bắn và gây thương tích chí mạng cho các con trai khi chúng đang ngủ trên giường. Các cậu bé đã tử vong vì vết thương của mình bốn ngày sau đó.

.

Trong khi cả hai cậu bé đều mang họ của Tini, cha ruột của Jeffery là người chồng đầu tiên của Nguyen, người mà cô đã ly hôn vào năm 2009. Nelson sinh năm 2012. Tini và Nguyen kết hôn vào năm 2015 và ly hôn vào năm 2021; họ đã chia sẻ quyền nuôi Nelson.

.

Theo đơn kiện, Tini đang yêu cầu bồi thường hơn 50.000 đô la. Anh đang tìm kiếm khoản hoàn trả cho chi phí tang lễ, chi phí quản lý tài sản, tiền lương đã mất và nỗi đau và sự đau khổ. Edward Tini cũng là người thi hành di chúc cho tài sản của con trai mình, người cũng được nêu tên là nguyên đơn. Vụ kiện lập luận rằng Nguyen không đủ điều kiện để nhận bất kỳ khoản nào từ tài sản của con trai cô là Nelson theo Quy chế về kẻ giết người của Pennsylvania, quy định này cấm những kẻ giết người bị kết án nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào do cái chết gây ra.

.

Luật sư Douglas Mormello, người đại diện cho Tini, đã không trả lời email yêu cầu bình luận về vụ kiện. Hồ sơ nộp không đề cập đến tài sản mà Nguyen sở hữu. Hồ sơ tòa án cho thấy cô đã nhận được khoản thanh toán 220.000 đô la vào thời điểm ly hôn. Tuy nhiên, tại phiên tòa, cô được đại diện bởi văn phòng luật sư bào chữa công.

.

Động cơ giết người chưa bao giờ được tiết lộ, nhưng vụ việc xảy ra một ngày trước khi Nguyen và các con trai của cô bị đuổi khỏi ngôi nhà ba phòng ngủ cho thuê trên Đường Timber Ridge vì không trả hơn 11.000 đô la tiền thuê nhà. Vài giờ sau khi bắn các con trai và cố gắng bắn cháu trai của chồng cũ, Nguyen đã bị bắt tại bãi đậu xe của một nhà thờ gần đó. Các nhà chức trách cho biết Nguyen có heroin trong cơ thể và cảnh sát mô tả đây là một nỗ lực tự tử.

.

Ngay sau khi bị bắt, Nguyen đã bị đưa vào Bệnh viện Tâm thần Norristown State để điều trị, nơi cô ở lại cho đến đầu năm nay khi cô được phát hiện có đủ năng lực tinh thần để ra tòa. Nguyen hiện đang bị giam giữ tại Cơ sở Cải huấn Tiểu bang ở Muncy.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyen dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức giám sát viên Quận 1 tiếp theo của quận tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng giám sát OC vào ngày 4 tháng 12/2024, theo một phát ngôn viên của quận.

.

Với khoảng 61% số phiếu bầu, theo kết quả không chính thức tính đến thứ Ba, Nguyen đã duy trì vị trí dẫn đầu trước Nghị viên Hội đồng thành phố Cypress Frances Marquez trong cuộc đua giành chức vụ Quận 1, đại diện cho toàn bộ hoặc một phần của Cypress, Fountain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, La Palma, Los Alamitos, Seal Beach và Westminster.

.

Văn phòng đăng ký cử tri OC phải gửi kết quả cuối cùng của tất cả các cuộc bầu cử trong quận đến tiểu bang trước ngày 3 tháng 12/2024. Hội đồng giám sát hiện đã lên lịch xác nhận kết quả cuộc đua giám sát viên vào ngày hôm sau. Các giám sát viên mới được bầu thường tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1. Nhưng ghế Quận 1 đã bỏ trống trong hơn một tháng.

.

Cựu Giám sát viên Quận 1 Andrew Do, người đã hết nhiệm kỳ và không thể tái tranh cử, đã từ chức vào tháng trước sau khi nhận tội tại tòa án liên bang về tội hối lộ liên quan đến một âm mưu liên quan đến việc biển thủ hàng triệu đô la tiền cứu trợ COVID.

.

"Do văn phòng Quận 1 đang bỏ trống kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2024, nên vị trí bỏ trống sẽ được lấp đầy bởi người nhận được số phiếu bầu cao nhất cho vị trí giám sát viên trong quận đó sau khi hội đồng công bố kết quả của cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11", một báo cáo của nhân viên quận cho biết là những gì được nêu trong điều lệ OC.

.

⦿ ---- Theo báo Global Sisters Report (GSR), vào mỗi thứ Hai, năm nữ tu Thiên chúa giáo ở Huế cùng 10 tình nguyện viên đã lên đường dọn dẹp và phục hồi những ngôi mộ bỏ hoang nằm rải rác khắp các ngôi làng nông thôn ở thị trấn Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam. Những ngôi mộ bị bỏ quên trong nhiều thập niên này ẩn mình dưới những đám cỏ dại và bụi rậm, bị tàn phá bởi nhiều năm mưa và lũ lụt. Thường thì chỉ còn lại những cây thánh giá hoặc bia mộ. Là một phần trong sứ mệnh phục hồi mộ, nhóm cũng dâng hương và cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất.

.

"Chúng tôi chăm sóc khoảng 100 ngôi mộ, hầu hết có niên đại từ năm 1968 và 1974", Sơ Marie Odile Ngô Thị Lam, người đứng đầu dự án, cho biết. Lam cho biết những năm này được đánh dấu bằng cuộc giao tranh ác liệt trong Chiến tranh Việt Nam giữa lực lượng Nam Việt Nam do Hoa Kỳ hậu thuẫn và những người cộng sản miền Bắc, dẫn đến nhiều người chết trong khu vực.

.

Gia đình của những người đã khuất đã chạy trốn khỏi khu vực trong chiến tranh hoặc đã qua đời, khiến những ngôi mộ bị bỏ hoang, Sơ cho biết. Các ngôi mộ đại diện cho nhiều nền tảng tôn giáo, phản ánh cộng đồng đa dạng bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Nữ tu đã bắt đầu dự án trùng tu mộ từ năm 2017 và cho đến nay, nhóm của bà đã sửa chữa và xây dựng lại 50 ngôi mộ bị hư hại nghiêm trọng bằng nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm địa phương.

.

"Công việc của chúng tôi nhằm mục đích an ủi người đã khuất và cầu nguyện cho linh hồn họ được Chúa ban ơn", bà nói với GSR. "Chúng tôi hy vọng rằng, theo thời gian, người thân của họ sẽ trở về để vinh danh và thăm mộ của họ".

.

Sáu gia đình đã có thể tìm thấy mộ của người thân thông qua công việc của nhóm, mặc dù khoảng cách và hạn chế về tài chính khiến họ không thể đến thăm thường xuyên. Lam nhấn mạnh rằng dự án cũng nhằm mục đích thúc đẩy sự tôn trọng đối với các ngôi mộ như nơi an nghỉ cuối cùng của người đã khuất. "Chăm sóc những ngôi mộ này là một hành động từ thiện của người theo đạo Thiên chúa đối với người đã khuất", bà nói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn vinh người đã khuất.

.

Bà lưu ý rằng nỗ lực này giúp xóa tan quan niệm sai lầm rằng người Công giáo coi nhẹ việc thờ cúng tổ tiên, thay vào đó, người Công giáo coi trọng việc chăm sóc người đã khuất như một nghĩa vụ thiêng liêng. Tổng giáo phận Huế phục vụ hơn 68.000 người Công giáo trong số dân số khoảng 2,3 triệu người ở các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Khu vực này là nơi có các tín ngưỡng bao gồm Phật giáo, Công giáo, Nho giáo, Đạo giáo và các tín ngưỡng bản địa như thờ cúng tổ tiên, Cao Đài và Đạo Mẫu.

.

⦿ ---- TIN VN. TP HCM có gần 53.000 người bệnh HIV. TP HCM hiện quản lý gần 53.000 bệnh nhân HIV, xu hướng lây nhiễm bệnh qua đường tình dục đang tăng những năm gần đây, vượt qua lây nhiễm đường máu. Thông tin được Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu chia sẻ ngày 30/12, tại Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12). Tính từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên của Việt Nam được phát hiện tại TP HCM vào tháng 12/1990, đến cuối tháng 9 năm nay, thành phố có 52.695 người nhiễm HIV được quản lý. Trong đó, 48.741 trường hợp đang điều trị thuốc kháng virus HIV, chiếm gần 25% tổng số bệnh nhân cả nước. Tỷ lệ nhiễm HIV giảm nhanh ở nhóm nghiện chích ma túy và phụ nữ bán dâm, song tăng nhanh qua đường lây tình dục. Giữa tháng 11, Bộ Y tế cũng cho hay 9 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 11.421 trường hợp phát hiện mới HIV dương tính, 1.263 trường hợp tử vong. Trong số người mới phát hiện nhiễm HIV, 83% là nam giới, độ tuổi chủ yếu từ 15 - 29 (40%) và 30 - 39 (27%), nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất là nam quan hệ tình dục đồng giới (42%).

.

⦿ ---- TIN VN. Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hơn 67 tỉ USD. Theo Báo Tuổi Trẻ. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541km, tốc độ thiết kế 350km/h và tổng mức đầu tư hơn 67 tỉ USD. Theo đó, dự án đường sắt tốc độ cao có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541km; điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM). Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa phận 20 tỉnh, thành: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM. Quốc hội quyết nghị đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa; phương tiện, thiết bị.

.

⦿ ---- TIN VN. Tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sau 8 năm tạm dừng. Theo VOV. Sau 8 năm tạm dừng, chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vừa được Quốc hội đồng ý cho tái khởi động nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh mới. Chiều 30/11, Quốc hội phê chuẩn Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, theo đó, Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo Tờ trình số 811/TTr-CP ngày 25/11/2024 của Chính phủ. Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương chỉ đạo bố trí nguồn lực thực hiện theo kết luận của cấp có thẩm quyền; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan, trong đó có Luật Năng lượng nguyên tử.

.

⦿ ---- HỎI 1: Ô nhiễm vi hạt tăng nguy cơ sản nạn cho các bà bầu?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các chất ô nhiễm nhỏ phát ra từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch và cháy rừng có thể làm tăng nguy cơ gây ra các kết quả sinh nở bất lợi. Theo nghiên cứu được công bố vào thứ sáu trên tạp chí Science, việc tiếp xúc với các hạt mịn (PM 2.5) có thể gây ra mức độ viêm cao hơn ở những người mang thai, có khả năng gây ra những tác động tiêu cực đến con cái của họ.

.

Các nghiên cứu trước đây đã xác định mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với PM 2.5 và các vấn đề sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, bao gồm tiền sản giật, trẻ nhẹ cân khi sinh và chậm phát triển ở trẻ nhỏ. Nhưng nghiên cứu mới nhất này, do một nhóm nghiên cứu do Đại học Harvard đứng đầu tại California thực hiện, là nghiên cứu đầu tiên khám phá mối quan hệ giữa các chất ô nhiễm này với sức khỏe của bà mẹ và thai nhi ở cấp độ tế bào đơn lẻ.

Chi tiết:

https://thehill.com/policy/energy-environment/5010833-fine-particle-pollution-birth-outcomes-study/

.

⦿ ---- HỎI 2: SunFed thu hồi dưa chuột từ 26 tiểu bang vì nghi nhiễm khuẩn salmonella?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một công ty sản xuất ở Arizona đang thu hồi tất cả các kích cỡ dưa chuột tươi nguyên quả của Mỹ tại 26 tiểu bang và một số vùng của Canada vì chúng có thể bị nhiễm khuẩn salmonella, công ty cho biết. SunFed cho biết trong một thông báo được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đăng trực tuyến vào thứ năm rằng dưa chuột mà công ty bán từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 đã bị thu hồi vì khả năng bị nhiễm khuẩn, có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong ở trẻ nhỏ, người già yếu và những người có hệ miễn dịch suy yếu. Theo công ty, những quả dưa chuột bị thu hồi được đóng gói trong các thùng các tông lớn có dán nhãn SunFed hoặc trong các hộp trắng thông thường hoặc thùng nhựa đen có dán nhãn ghi tên người trồng.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/cucumbers-recalled-26-states-over-214745799.html

.

.