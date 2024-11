Hôm nay, Thứ Năm, là Ngày Lễ Tạ Ơn 2024. Bây giờ, bạn có thể mở truyền hình ra xem cuộc diễn hành Lễ Tạ Ơn ở New York.

.

- Hôm nay diễn hành Lễ Tạ Ơn 2024.

- Robert F. Kennedy Jr. (Trump cử làm Bộ trưởng Y tế) muốn sa thải 600 bác sĩ, chuyên gia ở Bộ. So sánh tiêm chủng cho trẻ em là y hệt các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội Công giáo.

- Chính thức: bà Steel chịu thua, ứng cử viên đảng Dân chủ Derek Tran trở thành Dân Biểu liên bang địa hạt CA-45

- Cựu Dân biểu New York Lee Zeldin (Trump chọn làm Quản trị Bảo vệ Môi trường EPA): 1 bom ống có "thông điệp ủng hộ Palestine" đặt bên ngoài nơi ở

- Trump: đồng thuận với Tổng thống Mexico về việc hạn chế di cư vào Hoa Kỳ.

- Tổng thống Mexico: Mexico không đóng cửa biên giới mà là xây dựng cầu nối giữa các chính phủ và giữa các dân tộc

- CEO của Meta Inc., Mark Zuckerberg gặp Trump, bàn về tương lai của công nghệ Hoa Kỳ.

- Nhiều ứng cử viên được Trump chọn cho các vị trí hàng đầu trong chính quyền Trump bị hăm dọa bom, nhưng đều là giả

- Trump bổ nhiệm tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg làm phái viên dàn xếp hòa bình giữa Zelensky-Putin.

- 3 người Mỹ (có 2 gián điệp) bị giam tại TQ được thả về Mỹ để trao đổi tù nhân

- Elon Musk bung tiền, kiện liên tục để bịt miệng công nhân, người đụng chạm: luật áp dụng để bịt miệng quý vị, không áp dụng cho tôi

- Zelensky: xin Anh cho Ukraine gia nhập NATO và phát triển năng lực phòng thủ tầm xa

- Putin: sẽ tăng sản lượng tên lửa năm 2025, tên lửa Oreshnik có thể sánh ngang với vũ khí hạt nhân

- Nga: xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc khi Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev (ám chỉ chấp nhận thực tế 20% đất Ukraine đã bị Nga chiếm)

- Quốc hội Úc: cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

- TQ: phản đối thuế quan đơn phương kiểu Trump

- New Mexico: Chữa trị liệt dương, chích mũi thuốc chữa bệnh hóa ra làm liệt luôn, phòng khám y khoa bị tòa phạt 412 triệu đôla.

- Sau 30 năm ngồi tù oan, ra tù nhờ DNA, được trao bồi thường 13 triệu đô

- Lễ Tạ ơn 2024: giá thịt gà tây đã giảm 12% so với năm ngoái.

- Coi chừng chạy theo Google Maps: 3 người đi taxi qua cầu, lọt sông, chết

- HỎI 1: Ăn đường nhiều quá, sẽ bệnh mãn tính? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Giấc ngủ không đều sẽ gây đột quỵ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-28/11/2024) ⦿ ---- Hôm nay, Thứ Năm, là Ngày Lễ Tạ Ơn 2024. Bây giờ, bạn có thể mở truyền hình ra xem cuộc diễn hành Lễ Tạ Ơn ở New York. Đây là Lễ Tạ ơn thường niên lần thứ 98 của Macy tại Thành phố New York sẽ có 22 quả bóng bay lớn, 34 xe hoa tuyệt đẹp, 7 "bóng bay" có bánh xe và nhiều đoàn nghệ thuật tham dự. Khoảng 8.000 người diễn hành qua Manhattan, New York.



Cuộc diễn hành bắt đầu tại West 77th Street & Central Park West lúc 8:30 sáng theo giờ miền Đông và kết thúc tại cửa hàng chính Macy's Herald Square trên phố 34th Street lúc 12:00 trưa theo giờ miền Đông. Có 2,5 dặm khu vực công cộng được chỉ định để xem dọc theo tuyến đường 2024.

.

⦿ ---- Quốc hội Úc đã thông qua một dự luật vào thứ năm cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là luật đầu tiên thuộc loại này trên thế giới, khi mạng xã hội thường hạn chế độ tuổi của người dùng từ 13 tuổi trở lên.

.

Luật sẽ có hiệu lực sau một năm. Luật này áp dụng mức phạt lên tới 50 triệu đô la Úc (32 triệu đô la) đối với mạng xã hội nếu họ không thực hiện "các bước hợp lý" để thực thi các hạn chế nhưng không đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với trẻ em hoặc cha mẹ của chúng. Luật này không bao gồm các ứng dụng nhắn tin, nền tảng chơi game trực tuyến và "các dịch vụ có mục đích chính là hỗ trợ sức khỏe và giáo dục cho người dùng cuối".

.

⦿ ---- Trung Quốc tái khẳng định sự phản đối của mình đối với các biện pháp thuế quan đơn phương sau những bình luận gần đây của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump về việc áp dụng mức thuế quan cao đối với các đối tác thương mại, bao gồm cả Trung Quốc.

.

Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Năm đã nhấn mạnh rằng thuế quan tùy tiện sẽ không giải quyết được các vấn đề trong nước tại Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã nhấn mạnh lập trường nhất quán của mình chống lại các biện pháp như vậy, cho rằng bất kỳ sự leo thang thuế quan nào cũng có thể dẫn đến các phản ứng có đi có lại.

.

Các mức thuế mà Trump đề xuất, bao gồm 25% đối với Mexico và Canada và 10% đối với hàng hóa Trung Quốc, đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo trong số các quan chức và ngành công nghiệp trên toàn thế giới, những người cảnh báo về sự gián đoạn tiềm tàng trong nền kinh tế toàn cầu.

.

⦿ ---- New Mexico: Chữa trị liệt dương, chích mũi thuốc chữa bệnh hóa ra làm liệt luôn, phòng khám y khoa bị tòa phạt 412 triệu đôla. Bồi thẩm đoàn ở New Mexico đã trao cho một người đàn ông hơn 412 triệu đô la trong một vụ kiện sơ suất y khoa liên quan đến một phòng khám sức khỏe nam giới hoạt động tại một số tiểu bang. Các luật sư của người đàn ông này đã ăn mừng phán quyết hôm thứ Hai, nói rằng họ hy vọng phán quyết này sẽ ngăn chặn những người đàn ông khác trở thành nạn nhân của một âm mưu liên quan đến gian lận và những gì họ mô tả là tiêm vào dương vật nguy hiểm, theo AP.

.

Họ cho biết tổng số tiền bồi thường và trừng phạt là số tiền lớn nhất từng được bồi thẩm đoàn trao trong một vụ kiện sơ suất y khoa tại Hoa Kỳ. "Đây là một vụ kiện lập kỷ lục quốc gia và là chính đáng vì tôi không nghĩ rằng các chuyên gia được cấp phép lại có thể lừa đảo bệnh nhân để lấy tiền. Đó là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng nghĩa vụ ủy thác của họ", Lori Bencoe, một trong những luật sư đại diện cho nguyên đơn, cho biết. Phán quyết này được đưa ra sau phiên tòa được tổ chức tại Albuquerque vào đầu tháng này, tập trung vào các cáo buộc được nêu trong vụ kiện do các luật sư của người đàn ông này đệ đơn vào năm 2020.

.

Trung tâm Y tế NuMale và các quan chức công ty được nêu tên là bị đơn. Theo đơn khiếu nại, người đàn ông này đã 66 tuổi khi đến phòng khám vào năm 2017 để tìm cách điều trị tình trạng mệt mỏi và sụt cân. Phòng khám bị cáo buộc chẩn đoán sai và điều trị cho ông bằng "các mũi tiêm điều trị rối loạn cương dương xâm lấn" không cần thiết, gây ra tổn thương không thể phục hồi. Một luật sư khác của nguyên đơn, Nick Rowley, cho biết công ty y tế ngoài tiểu bang này đã lập ra một "kế hoạch gian lận để kiếm hàng triệu đô la từ việc lừa đảo những người đàn ông lớn tuổi". Ông cho biết bệnh nhân được thông báo rằng họ sẽ bị tổn thương không thể phục hồi nếu không đồng ý tiêm ba lần một tuần.

.

NuMale cũng có các phòng khám tại Colorado, Florida, Illinois, Nevada, Nebraska, North Carolina và Wisconsin. Theo hồ sơ tòa án, bồi thẩm đoàn nhận thấy rằng hành vi gian lận và cẩu thả của bị đơn đã gây ra thiệt hại cho nguyên đơn. Họ cũng nhận thấy rằng hành vi vô lương tâm của bị đơn đã vi phạm Đạo luật Thực hành Không công bằng (Unfair Practices Act).

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhắc lại lời kêu gọi cho Ukraine gia nhập NATO và phát triển năng lực phòng thủ tầm xa trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer vào thứ năm. Trong cuộc điện đàm, Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với cam kết của Anh trong việc cung cấp ít nhất 3 tỷ bảng Anh hàng năm. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác quốc phòng, sự tham gia của Ukraine vào hội nghị thượng đỉnh Lực lượng viễn chinh chung sắp tới tại Tallinn và đẩy nhanh thỏa thuận hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.

.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Nga leo thang các cuộc tấn công, với hơn 90 tên lửa và gần 100 máy bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng bom chùm. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo rằng Moscow có thể nhắm vào Kiev nếu cần thiết, làm tăng thêm tính cấp thiết của lời kêu gọi của Ukraine về các liên minh quốc tế mạnh mẽ hơn.

.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ Năm rằng Nga có kế hoạch tăng sản lượng tên lửa vào năm 2025, đồng thời nhấn mạnh rằng nước này có thể tiếp tục đáp trả Ukraine bằng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).

.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Putin cũng nhắc đến cuộc tấn công qua đêm ở Ukraine, xác nhận rằng Nga đã phóng 90 tên lửa và 100 máy bay không người lái, nhắm vào 17 địa điểm quân sự và công nghiệp của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công vào các khu vực của Nga như Bryansk và Kursk. Putin nhấn mạnh việc triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik mới sản xuất, tuyên bố sức mạnh của nó có thể sánh ngang với vũ khí hạt nhân trong các tình huống cụ thể.

.

⦿ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm thứ Tư rằng xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc khi Hoa Kỳ ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev. "Nếu Washington và các vệ tinh của họ [Liên Âu] ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, xung đột sẽ kết thúc", Medvedev tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Al Arabiya TV, đồng thời nói thêm rằng các cuộc không kích của Ukraine bên trong nước Nga càng làm chậm khả năng đàm phán hòa bình.

.

Vị quan chức này còn cáo buộc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tìm cách để lại cho người kế nhiệm ông, Tổng thống đắc cử Donald Trump, "di sản khó khăn nhất liên quan đến Ukraine", nhấn mạnh rằng "chính quyền Dân chủ" đã gây ra xung đột và "chính quyền này phải chịu trách nhiệm trực tiếp" về điều đó. Thực tế, Putin đã vô cớ xâm lược toàn diện Ukraine hồi tháng 2/2022, và bây giờ đã chiếm 20% lãnh thổ Ukraine.

.

⦿ ---- Robert F. Kennedy Jr. có cái nhìn tiêu cực về Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Năm 2019, ông gọi bộ phận vắc-xin của cơ quan liên bang là một doanh nghiệp phát xít và cáo buộc họ cố tình làm hại trẻ em. Ông cũng so sánh những gì ông coi là một âm mưu lan rộng nhằm che giấu tác hại của chương trình tiêm chủng cho trẻ em với việc che đậy tình trạng các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội Công giáo.

.

"Từ 'chủ nghĩa phát xít' (fascism) trong tiếng Ý có nghĩa là một bó que, bó đũa, và ý nghĩa của nó là bó que quan trọng hơn những que", Kennedy đã nói trong những phát biểu chưa từng được báo cáo trước đây vào năm 2019 tại một buổi tiếp kiến ​​riêng tại AutismOne, một hội nghị dành cho cha mẹ của trẻ tự kỷ. "Tổ chức, CDC và chương trình vắc-xin, quan trọng hơn những đứa trẻ mà nó được cho là phải bảo vệ.

.

"Đó cũng là lý do tại sao chúng ta lại có một vụ bê bối ấu dâm trong Giáo hội Công giáo", ông tiếp tục. "Bởi vì mọi người có thể tự thuyết phục mình rằng tổ chức, nhà thờ, quan trọng hơn những bé trai và bé gái đang bị hãm hiếp. Và mọi người đều im lặng. Báo chí, công tố viên, linh mục, giám mục, giám mục, Vatican, và thậm chí cả cha mẹ của những đứa trẻ không muốn tin rằng điều đó đang xảy ra, hoặc tin tưởng quá nhiều vào nhà thờ đến mức không muốn chỉ trích. Và bạn biết đấy, đó là phép ẩn dụ hoàn hảo cho những gì đang xảy ra với chúng ta. Phải có những bậc cha mẹ đứng lên và nói rằng, 'Chúng tôi chẳng quan tâm.'"

.

Kennedy đã đưa ra những nhận xét này và những nhận xét khác — hầu hết là chưa từng được đưa tin — trong nhiều năm xuất hiện tại AutismOne. Những bình luận, có từ năm 2013, bao gồm các tuyên bố rằng CDC là "hố đen tham nhũng", đầy rẫy những kẻ đầu cơ trục lợi, gây hại cho trẻ em theo cách mà ông cũng ví như "trại tử thần của Đức Quốc xã".

.

Kennedy, một nhà hoạt động chống vắc-xin, được biết đến là đã sử dụng — và đôi khi xin lỗi vì — ngôn ngữ và phép ẩn dụ cực đoan khi nói về những gì ông coi là mối đe dọa từ vắc-xin. Đó là thông tin sai lệch về chứng tự kỷ và thương tích hàng loạt mà các bác sĩ và quan chức y tế công cộng đã nhiều lần bác bỏ. Nhiều nghiên cứu trên khắp các quốc gia và châu lục đã phát hiện ra rằng vắc-xin an toàn, ngăn ngừa thương tích và cứu sống, và không gây ra chứng tự kỷ.

.

Bây giờ Kennedy có thể đưa quan điểm sai lầm của mình vào cơ quan mà ông đã chỉ trích mạnh mẽ, với tư cách là người được Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn làm người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

.

Kennedy đã công khai tuyên bố rằng ông có kế hoạch cắt giảm Viện Y tế Quốc gia (National Institutes of Health), nói với khán giả Arizona trong tháng này rằng ông sẽ thay thế 600 bác si, chuyên gia vào ngày đầu tiên làm việc tại Bộ y tế HHS. Năm ngoái, tại một hội nghị của tổ chức chống vắc-xin của riêng mình, Children’s Health Defense, Kennedy cho biết ông sẽ chuyển cơ quan này khỏi việc nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm.

.

⦿ ----Cựu Dân biểu New York Lee Zeldin, người được chọn làm Quản trị viên Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) mới trong nội các của Trump, cho biết hôm thứ Tư rằng một quả bom ống có "thông điệp ủng hộ người Palestine" đã được để bên ngoài nơi ở của ông. "Chúng tôi đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để tìm hiểu thêm khi tình hình này diễn biến", Zeldin cho biết, đồng thời nói thêm rằng không có thành viên nào trong gia đình ông ở nhà khi quả bom ống được phát hiện.

.

Trước đó, người phát ngôn của nhóm chuyển giao Trump-Vance Karoline Leavitt đã chia sẻ rằng nhiều người được bổ nhiệm đã được chọn tham gia chính quyền Trump đã bị đe dọa bạo lực và "hăm dọa hành hung". Cục Điều tra Liên bang (FBI) lưu ý rằng một cuộc điều tra về tình hình này sẽ được tiến hành.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã đồng thuận với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo về việc hạn chế di cư vào Hoa Kỳ. Trump tuyên bố rằng Mexico sẽ "ngay lập tức" hành động để ngăn chặn mọi người đến biên giới phía nam của Hoa Kỳ, mô tả đây là một bước quan trọng để giải quyết cái mà ông gọi là "cuộc xâm lược bất hợp pháp". "Bà đã đồng ý ngăn chặn Di cư qua Mexico và vào Hoa Kỳ, về cơ bản là đóng cửa Biên giới phía Nam của chúng ta", Trump đăng trên Truth Social.

.

Tổng thống đắc cử cũng nhấn mạnh rằng trong cuộc trò chuyện với Sheinbaum, hai người đã thảo luận về các biện pháp chống buôn bán ma túy và giải quyết tình trạng tiêu thụ ma túy trong nước. Ông mô tả cuộc thảo luận là "rất hiệu quả", nhấn mạnh vào các mục tiêu chung là giảm dòng ma túy chảy vào và tác động của nó đối với cả hai quốc gia.

.

⦿ ---- Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã lên X ngay sau khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng bà "đồng ý ngăn chặn" di cư vào Hoa Kỳ, để làm rõ lập trường của đất nước bà về vấn đề này, một lập trường dường như trái ngược với tuyên bố của Trump.

.

"Chúng tôi nhắc lại rằng lập trường của Mexico không phải là đóng cửa biên giới mà là xây dựng cầu nối giữa các chính phủ và giữa các dân tộc", Sheinbaum viết sau khi Trump cho biết cuộc trò chuyện của họ đã khiến bà đồng ý "ngăn chặn di cư qua Mexico và vào Hoa Kỳ, về cơ bản là đóng cửa Biên giới phía Nam của chúng ta". Sheinbaum tuyên bố rằng bà đã nói chuyện với Trump về "chiến lược toàn diện mà Mexico đã thực hiện để giải quyết hiện tượng di cư, tôn trọng nhân quyền. Nhờ đó, những người di cư và đoàn lữ hành được hỗ trợ trước khi họ đến biên giới."

.

⦿ ---- CEO của Meta Inc., Mark Zuckerberg đã gặp Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Tư tại dinh thự Mar-a-Lago của Trump ở Palm Beach, Florida, theo Politico đưa tin, trích dẫn lời một phát ngôn viên của Meta. Zuckerberg được cho là đã đánh giá cao lời mời thảo luận về đổi mới và gặp gỡ các thành viên trong nhóm của Trump. Cuộc trò chuyện được mô tả là có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của công nghệ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc thảo luận của họ không được tiết lộ.

.

Cuộc họp này góp phần vào sự tương tác ngày càng tăng giữa các nhà lãnh đạo công nghệ và chính quyền mới, với việc Trump cũng chọn CEO của Tesla, Elon Musk, làm người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (DOGE) mới thành lập.

.

⦿ ---- Ứng cử viên đảng Dân chủ Derek Tran sẽ trở thành Dân Biểu liên bang tiếp theo của Hạ viện Hoa Kỳ cho địa hạt quốc hội số 45 của California sau khi chính trị gia đảng Cộng hòa Michelle Steel lên tiếng nhượng bộ hôm thứ Tư. Steel đã gửi email cho những người ủng hộ bà, cảm ơn họ đã cho phép bà "(đền đáp) đất nước đã chào đón" bà. Steel cho biết: "Mọi thứ đều là ý Chúa và giống như mọi hành trình, hành trình này sẽ kết thúc để bắt đầu một hành trình mới."

.

NBC News cũng dự đoán Tran sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vì ông dẫn trước khoảng 613 phiếu vào chiều thứ Tư với 2.700 phiếu vẫn chưa được kiểm. Tran đã tuyên bố chiến thắng trước đương kim ứng cử viên vào thứ Hai, nói rằng chiến thắng của ông là "minh chứng cho tinh thần và sức bền bỉ của cộng đồng chúng ta".

.

"Là con trai của những người tị nạn Việt Nam, tôi hiểu rõ hành trình và sự hy sinh mà nhiều gia đình trong quận của chúng tôi đã thực hiện để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bố mẹ tôi đến đất nước này để thoát khỏi sự áp bức và theo đuổi Giấc mơ Mỹ, và câu chuyện của họ phản ánh hành trình của rất nhiều người ở Nam California", Tran cho biết trong một tuyên bố.

.

Cuộc đua giành một trong những khu vực cạnh tranh nhất cả nước đã kết thúc trong sự bất ngờ khi Tran, một cựu luật sư và là người mới tham gia chính trường, sẽ buộc Steel, người đã giữ nhiều vị trí có ảnh hưởng trong nhiều năm, bao gồm cả Hội đồng Giám sát Quận Cam và Hội đồng Bình đẳng Tiểu bang California, phải rời khỏi chức vụ.

.

⦿ ---- Một số ứng cử viên được Tổng thống đắc cử Trump lựa chọn cho các vị trí hàng đầu trong chính quyền của ông đã bị nhắm mục tiêu vào đêm Thứ Ba và sáng Thứ Tư bởi những gì mà người phát ngôn của nhóm chuyển giao Karoline Leavitt cho biết là "những mối đe dọa bạo lực, phi Mỹ đối với tính mạng của họ và những người sống cùng họ". Leavitt cho biết những người được đề cử đã bị nhắm mục tiêu bởi các cuộc tấn công từ đe dọa đánh bom đến "swatting", trong đó các cuộc gọi khẩn cấp giả mạo được thực hiện để chỉ đạo các đội SWAT hoặc các lực lượng thực thi pháp luật khác đến nhà của một người, NBC News đưa tin.Các nguồn tin nói với Fox News rằng gần một chục người được đề cử đã bị nhắm mục tiêu, bao gồm Pete Hegseth, người được Trump lựa chọn cho chức bộ trưởng quốc phòng và John Ratcliffe, người được Trump đề cử cho chức giám đốc CIA. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi những mối đe dọa này là "nguy hiểm và mất kiểm soát".Văn phòng của Dân biểu Elise Stefanik, người được Trump đề cử cho chức đại sứ tại Liên Hợp Quốc, cho biết bà đang lái xe đến Quận Saratoga của New York cùng chồng và cậu con trai 3 tuổi của họ thì "họ được thông báo về một mối đe dọa đánh bom vào nơi ở của họ". Cảnh sát cho biết các sĩ quan và đơn vị K9 đã quét ngôi nhà và không tìm thấy bất kỳ chất nổ nào.Lee Zeldin, người được Trump chọn làm quản trị viên EPA, cho biết trong một bài đăng trên X rằng một mối đe dọa đánh bom ống đã được "gửi kèm theo một thông điệp theo chủ đề ủng hộ người Palestine". Trong một bài đăng trên Facebook, văn phòng cảnh sát trưởng tại Quận Okaloosa của Florida cho biết một mối đe dọa đánh bom nhắm vào "hộp thư được cho là" của Matt Gaetz đã được nhận vào sáng thứ Tư, nhưng "cựu Dân biểu Gaetz KHÔNG phải là cư dân". Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết hộp thư đã được dọn sạch và không tìm thấy thiết bị nào.Các nguồn tin thực thi pháp luật nói với AP rằng những người khác bị nhắm mục tiêu bao gồm Susie Wiles, chánh văn phòng mới của Trump và Pam Bondi, người được Trump chọn làm Bộ trưởng Tư pháp sau khi Gaetz rút lui. Trong một tuyên bố, FBI cho biết họ "biết về nhiều mối đe dọa đánh bom và các vụ việc tấn công bằng vũ lực nhắm vào những người được đề cử và bổ nhiệm vào chính quyền sắp tới, và chúng tôi đang làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của mình". Leavitt cho biết lực lượng thực thi pháp luật "đã hành động nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho những người bị nhắm tới. Tổng thống Trump và toàn bộ nhóm Chuyển giao quyền lực rất biết ơn vì hành động nhanh chóng của họ". Các nguồn tin cho biết với NBC News rằng không có mối đe dọa nào được coi là đáng tin cậy.⦿ ---- Zelensky phải nói chuyện với Putin, đó là ý của Trump. Donald Trump đã kêu gọi một vị tướng đã nghỉ hưu làm phái viên chiến tranh Ukraine của mình, điều mà ông hy vọng sẽ dẫn đến hòa bình giữa đất nước này và nước Nga của Vladimir Putin sau gần ba năm chiến tranh. Người được chọn là Keith Kellogg, 80 tuổi, người đồng tác giả một bài báo vào tháng 4 kêu gọi Hoa Kỳ sử dụng viện trợ quân sự làm đòn bẩy để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Điện Kremlin.Kellogg, một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, đã phục vụ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia của Phó Tổng thống Mike Pence. Ông được cho là đã đàm phán với Trump tại Mar-a-Lago tuần này về việc trở lại làm việc tại Bạch Ốc. Một bộ ba nguồn tin nói với Reuters rằng Kellogg đã đích thân trình bày với Trump một kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng không nói rõ liệu kế hoạch đó có giống với những gì ông đã đề xuất trước đó trong bài nghiên cứu của mình hay không."Keith đã lãnh đạo một sự nghiệp Quân sự và Kinh doanh xuất sắc, bao gồm cả việc phục vụ trong các vai trò An ninh Quốc gia cực kỳ nhạy cảm trong Chính quyền đầu tiên của tôi", Trump viết trong thông báo của mình. "Ông ấy đã ở bên tôi ngay từ đầu! Cùng nhau, chúng ta sẽ bảo đảm HÒA BÌNH THÔNG QUA SỨC MẠNH, và Làm cho nước Mỹ và Thế giới AN TOÀN TRỞ LẠI!” Trước đó, đã có một đề nghị do TNS JD Vance đưa ra, kêu gọi đóng băng chiến tuyến và thương thuyết trên thực địa, nghĩa là Ukriane phải mất 20% đất đã bị quân Nga chiếm. Cả Putin và Zelensky đều không đồng ý đóng băng.⦿ ---- Ba người Mỹ bị giam giữ tại Trung Quốc đã được thả trong một cuộc trao đổi tù nhân, Bạch Ốc thông báo hôm thứ Tư. Việc thả người là kết quả của "nhiều năm làm việc", một người hiểu rõ tình hình nói với Politico, và giải quyết một tình huống đã gây gánh nặng cho quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc trong nhiều năm. "Chúng tôi vui mừng thông báo về việc thả Mark Swidan, Kai Li và John Leung khỏi nơi giam giữ tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói với CNN. "Họ sẽ sớm trở về và đoàn tụ với gia đình lần đầu tiên sau nhiều năm".Mark Swidan bị giam giữ vào năm 2012 vì các tội danh liên quan đến ma túy và bị kết án tử hình vào năm 2019. Kai Li và John Leung đều bị bắt vì các tội danh gián điệp. Li bị giam giữ vào năm 2016 và bị kết án 10 năm tù. Leung bị bắt vào năm 2021 và bị kết án chung thân vào năm 2023. Việc họ được thả được coi là một chiến thắng cho Joe Biden trong những tháng cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông. Hiện tại không còn tù nhân Mỹ nào ở Trung Quốc nữa và Hoa Kỳ đã hạ cấp mức cảnh báo đi lại xuống Cấp độ 2: Tăng cường thận trọng đối với Trung Quốc đại lục. Bạch Ốc từ chối chia sẻ danh tính của các tù nhân Trung Quốc được Mỹ thả để trao đổi.⦿ ---- Hầu như không ngày nào trôi qua mà tỷ phú Elon Musk không trở thành tiêu đề trên báo, dù là về các công ty của ông, các dòng tweet gây tranh cãi hay bi kịch cá nhân của ông. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, Musk đang âm thầm tham gia vào một hoạt động thâm hiểm hơn nhiều — sử dụng hệ thống pháp luật làm vũ khí để bịt miệng những người chỉ trích và bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời ngăn cản khách hàng của mình tiếp cận chính những quyền mà ông thường xuyên thực hiện.Đây là trường hợp điển hình của câu nói "Hãy làm như tôi nói, không phải như tôi kiện" (Do as I say, not as I sue) và là một diễn biến đáng lo ngại về công lý. Musk, CEO của Tesla, SpaceX và chủ sở hữu của X, có thái độ khinh thường rõ ràng đối với các quy định và sự giám sát của pháp luật. Ông nổi tiếng là người chỉ trích sự can thiệp của chính phủ và tự định vị mình là nhà vô địch về quyền tự do ngôn luận. Nhưng khi nói đến việc bảo vệ quyền lợi của chính mình, Musk sẵn sàng tận dụng chính các hệ thống quyền lực mà ông tuyên bố phản đối — đệ đơn kiện này đến vụ kiện khác để bắt nạt các đối thủ cạnh tranh, nhân viên và những người chỉ trích phải khuất phục.Một trong những ví dụ điển hình nhất về sự đạo đức giả của Musk nằm ở việc ông hung hăng sử dụng trọng tài cưỡng bức (forced arbitration) để bịt miệng nhân viên. Thông qua thủ đoạn pháp lý này, các công ty của Musk buộc người lao động phải giải quyết tranh chấp trong trọng tài kín, bí mật thay vì ra tòa công khai. Chiến thuật này không chỉ bảo vệ công ty của ông khỏi sự giám sát của công chúng mà còn ngăn cản người lao động liên kết với nhau trong các vụ kiện tập thể.Trọng tài cưỡng bức đặc biệt có hại vì nó phủ nhận cơ hội của người lao động tìm kiếm công lý tại một diễn đàn công bằng và cởi mở. Các tranh chấp được giải quyết trong các phiên tòa riêng tư, nơi mà người lao động thường bị bất lợi, với trọng tài viên thường phán quyết có lợi cho người sử dụng lao động. Đây là một công cụ được sử dụng để ngăn chặn các khiếu nại về quấy rối nơi làm việc, phân biệt đối xử, trộm cắp tiền lương và cho đến gần đây là quấy rối tình dục và tấn công tại nơi làm việc.Tuy nhiên, trong khi Musk áp dụng trọng tài cưỡng bức đối với nhân viên của mình, ông không hề ngần ngại đệ đơn kiện của riêng mình — 23 vụ kiện tại các tòa án liên bang kể từ tháng 7 năm 2023, theo một phân tích của Tạp chí Fortune. Trong các vụ kiện này, ông đã nhắm đến nhiều mục tiêu, từ các đối thủ cạnh tranh và các công ty khởi nghiệp đến các nhóm giám sát và thậm chí cả đối tác bạn tình cũ của ông, ngôi sao nhạc pop Grimes.Sự giàu có của Musk cho phép ông đệ đơn kiện này đến đơn kiện khác, kéo đối thủ của mình vào những cuộc chiến pháp lý kéo dài. Các vụ kiện của Musk thường có vẻ liên quan đến thù hận cá nhân hơn là những yêu sách hợp pháp.Một thẩm phán gần đây đã bình luận rằng vụ kiện mà Musk đệ đơn chống lại nhóm giám sát phi lợi nhuận Trung tâm Chống lại Lòng căm thù Kỹ thuật số (Center for Countering Digital Hate) là "về việc trừng phạt các bị cáo vì lời nói của họ". Nhóm này đã công bố một báo cáo chỉ trích các chính sách kiểm duyệt nội dung của Musk trên X và để đáp trả, Musk đã đệ đơn kiện cáo buộc họ gây ra cho công ty của ông "hàng chục triệu đô la" doanh thu quảng cáo.Đây không phải là một sự kiện đơn lẻ. Musk đã kiện Bộ Tư pháp, Ban Quan hệ Lao động Quốc gia và Cục Hàng không Liên bang — chỉ để nêu tên một số ít — phần lớn là vì các nhánh chính phủ này đã thách thức các hoạt động kinh doanh của ông hoặc chỉ trích các công ty của ông.Theo lời Angela Aneiros, một giáo sư luật tại Đại học Gonzaga: Các vụ kiện tụng của Musk được thúc đẩy bởi khối tài sản khổng lồ của ông và mong muốn trừng phạt những người đối đầu. Ông không nản lòng khi thua cuộc và có đủ nguồn lực để kiện tụng, kháng cáo và tái thẩm cho đến khi đạt được mục đích của mình.Trong khi Musk và các công ty của ông, chẳng hạn như Tesla, đã nhiều lần thực hiện các biện pháp cực đoan để ngăn chặn các vụ kiện tụng, vạch trần những thất bại của công ty, bao gồm các cáo buộc nghiêm trọng về phân biệt chủng tộc và quấy rối, thì vẫn có một số trường hợp công lý được thực thi cho những người bị oan.Năm 2023, một bồi thẩm đoàn đã trao 3,2 triệu đô la cho một cựu nhân viên Tesla, người đã phải chịu sự phân biệt chủng tộc trong công việc. Cùng năm đó, Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (Equal Employment Opportunity Commission) cũng đã đệ đơn kiện Tesla, cáo buộc công ty này khuyến khích quấy rối chủng tộc và trả thù những nhân viên lên tiếng. Tuy nhiên, không thể biết có bao nhiêu nhân viên hiện tại và trước đây đã bị từ chối công lý thông qua việc sử dụng trọng tài cưỡng bức.Các hành động pháp lý của Musk, dù là do cá nhân ông thực hiện hay thông qua một trong những công ty của ông, đều phơi bày sự đạo đức giả trong triết lý của ông. Trong khi công khai chỉ trích quy định của chính phủ và rêu rao quyền tự do ngôn luận, Musk lại bí mật sử dụng tòa án để ngăn chặn sự chỉ trích và bảo vệ lợi ích của chính mình.Đây là trường hợp điển hình của "luật cho quý vị, nhưng không áp dụng cho tôi", và nó gây tổn hại đến cả hệ thống pháp luật và niềm tin của công chúng nói chung. Việc Elon Musk lạm dụng hệ thống pháp luật nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải cải cách. Chúng ta phải đảm bảo rằng tòa án không phải là sân chơi cho những người giàu có và quyền lực để bịt miệng những người chỉ trích và đè bẹp đối thủ về mặt tài chính. Một bước quan trọng là chấm dứt trọng tài cưỡng bức, một hoạt động khiến nhân viên và người tiêu dùng không được ra tòa và khiến họ dễ bị công ty lạm dụng.Đồng thời, chúng ta phải buộc những cá nhân như Musk phải chịu trách nhiệm khi họ sử dụng tòa án để đe dọa và bắt nạt người khác. Sự giàu có của Musk không nên cho phép ông ta được hưởng một bộ quy tắc khác. Hệ thống pháp luật của chúng ta được thành lập trên nguyên tắc công lý bình đẳng theo luật pháp và đã đến lúc chúng ta bắt đầu sống theo lý tưởng đó.Bài phân tích trên là của Lori Andrus hiện là chủ tịch của Hiệp hội Công lý Hoa Kỳ (American Association for Justice) và là đối tác đồng sáng lập của Andrus Anderson LLP, có trụ sở tại San Francisco.⦿ ---- Trong gần ba thập niên ngồi tù oan, mẹ và bốn anh chị em của Michael Sullivan đã qua đời, bạn gái của ông tiếp tục cuộc sống của mình và ông đã bị đánh đập dã man trong một số vụ tấn công trong tù. Tất cả chỉ vì một vụ giết người mà ông luôn khẳng định mình không bao giờ phạm phải. Đầu tháng này, Sullivan, 64 tuổi, đã nhận được một mức độ công lý khi bồi thẩm đoàn Massachusetts phán quyết ông vô tội trong vụ giết người và cướp của Wilfred McGrath năm 1986.Ông đã được trao bồi thường 13 triệu đô la - mặc dù các quy định của tiểu bang giới hạn phần thưởng ở mức 1 triệu đô la cho các bản án oan, theo AP. Bồi thẩm đoàn cũng phát hiện ra một nhà hóa học của cảnh sát tiểu bang đã làm chứng gian tại phiên tòa, mặc dù lời khai của ông không phải là điều đảm bảo cho bản án của Sullivan. Đây là bản án mới nhất trong một loạt các bản án đã bị lật ngược tại tiểu bang trong những năm gần đây.Sullivan đã bị kết tội giết người và cướp có vũ trang vào năm 1987, sau khi cảnh sát cho biết McGrath đã bị cướp, bị đánh đập và xác bị vứt sau một siêu thị bỏ hoang. Chính quyền đã nhắm vào Sullivan sau khi họ biết được em gái anh ta đã ra ngoài với McGrath vào đêm trước vụ giết người và hai người đã đến căn hộ mà cô ấy sống chung với Sullivan. Một nghi phạm khác trong vụ giết người, Gary Grace, đã buộc tội Sullivan và được hủy bỏ các cáo buộc giết người. Sullivan bị kết án tù chung thân. Trong khi đó, Grace đã nhận tội đồng phạm sau một vụ giết người và bị kết án sáu năm tù.Năm 2011, vận mệnh của Sullivan đã thay đổi khi luật sư của anh ta yêu cầu xét nghiệm DNA - không có trong phiên tòa đầu tiên - đã giúp dẫn đến một phiên tòa mới vào năm 2012. Sullivan được thả vào năm 2013. "Điều quan trọng nhất là tuyên bố tôi vô tội trong vụ giết người, xóa nó khỏi hồ sơ của tôi", Sullivan hiện nói. "Tất nhiên, số tiền đó sẽ rất hữu ích với tôi". Sullivan sẽ tự thưởng cho mình một chiếc xe tải mới nhưng cho biết anh ta muốn tiết kiệm phần lớn số tiền đó để đảm bảo các cháu trai, cháu gái của mình có những thứ chúng cần.Sullivan không nhận được bất kỳ liệu pháp nào cho những khó khăn mà anh phải chịu đựng, nhưng luật sư của anh cho biết anh có kế hoạch yêu cầu tòa án, như một phần của phán quyết, cung cấp cho anh các dịch vụ trị liệu và giáo dục. Một đại diện của Bộ trưởng Tư pháp Massachusetts cho biết, "Chúng tôi tôn trọng phán quyết của bồi thẩm đoàn và đang đánh giá xem liệu kháng cáo có phù hợp hay không."⦿ ---- Lễ Tạ ơn năm 2024 mang đến tin vui cho hầu hết người Mỹ: giá một con gà tây đã giảm 12% so với năm ngoái. Tuy nhiên, bất chấp mức giảm chung này, người dân California vẫn phải đối mặt với mức giá gà tây cao nhất ở lục địa Hoa Kỳ. Một con gà nặng 15 pound có giá trung bình là 39,85 đô la ở California, theo một phân tích mới của FinanceBuzz.Dữ liệu năm nay cho thấy sự chênh lệch đáng kể về giá gà tây trên toàn quốc, với những người mua sắm ở Hawaii phải trả nhiều nhất. Một con gà nặng 15 pound ở Aloha State (Hawaii) sẽ khiến ngân sách ngày lễ giảm 52,85 đô la, cao hơn gần 70% so với mức trung bình toàn quốc là 31,16 đô la. Alaska theo sát phía sau với giá 44,85 đô la, phản ánh chi phí sinh hoạt cao liên tục ở các tiểu bang không liền kề, nơi giá vận chuyển hàng hóa tăng cao.⦿ ---- Coi chừng Google Maps: Ba người đàn ông đi taxi được cho là đã ngã tử vong khi Google Maps dẫn họ đi xuống một cây cầu đã bị lũ lụt gần đây làm gãy đôi, theo các báo cáo tại Ấn Độ. Vụ việc thương tâm xảy ra tại tiểu bang Uttar Pradesh vào giữa đêm thứ Bảy. Những người đàn ông đang đi giữa thị trấn Dataganj và Faridpur, một hành trình lái xe chỉ dài 24 dặm, khi Google Maps được cho là đã dẫn người lái xe xuống một con đường bắc qua sông Ramganga, một nhánh của sông Hằng.Chiếc xe lao khỏi cầu và những người ngồi trên xe không được cứu giúp trong suốt đêm, cho đến khi những người dân làng gần đó phát hiện ra chiếc xe bị đắm vào ngày hôm sau. Một quan chức địa phương nói với tờ Times of India rằng một cuộc điều tra đã được ra lệnh. "Chúng tôi sẽ có hành động chống lại các quan chức có tội", ông nói. Các báo cáo cho biết thêm rằng sông Ramganga đã cuốn trôi một phần của cây cầu sau trận lũ lụt gần đây.⦿ ---- HỎI 1: Ăn đường nhiều quá, sẽ bệnh mãn tính?ĐÁP 1: Đúng vậy. Hầu như mọi gia đình và nhóm bạn bè đều có người mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tự miễn dịch và/hoặc bệnh tim mạch. Mặc dù những tình trạng này có thể có nhiều nguyên nhân, một nghiên cứu mới cho thấy rằng một trong những nguyên nhân tiềm ẩn của tất cả chúng có thể là chế độ ăn uống của chúng ta. Chính xác hơn là chúng ta ăn gì và ăn như thế nào. Trong một nghiên cứu được công bố vào thứ Tư trên tạp chí khoa học Cell, nhà sinh vật học Richard Young chỉ ra rằng việc liên tục ăn quá nhiều đường bổ sung sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn bên trong tế bào. Và Young cho rằng tình trạng tắc nghẽn này là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh mãn tính.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Giấc ngủ không đều sẽ gây đột quỵ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Những người có thói quen ngủ không đều đặn có thể có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ cao hơn, một nghiên cứu mới cho biết. Kết quả cho thấy những người ngủ gật và thức dậy vào những thời điểm cực kỳ khác nhau trong ngày có nguy cơ mắc các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe liên quan đến tim có khả năng gây tử vong cao hơn 26%. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nguy cơ gia tăng này xảy ra bất kể những người này có ngủ đủ bảy đến chín tiếng theo khuyến nghị vào ban đêm hay không.Chi tiết: