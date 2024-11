Ai đứng sau lưng ông Tô Lâm?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra người thiên cổ từ ngày 19/07/2024, thọ 80 tuổi. Người thay thế là Đại tướng Công an Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Ông Trọng đã để lại hai gánh nặng “chống tham nhũng” và “xây dựng, chỉnh đốn Đảng” cho ông Tô Lâm.

Về phương diện chống tham nhũng, ông Tô Lâm đã tạo được uy tín khi giữ Bộ trưởng Bộ Công an. Chính ông Tô Lâm đã ra kế hoạch “bắt cóc” thành công Trịnh Xuân Thanh, kẻ tham nhũng đào thoát qua Đức.

Trong cuộc họp báo tại Hà Nội sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, tướng Tô Lâm nói: “Thời gian tới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ với mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp như thời gian vừa qua. Trong đó phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được đẩy mạnh theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.”

Ông Tô Lâm nói thêm: “Các cơ quan sẽ tập trung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước hết từ những cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy lùi "tham nhũng vặt" bằng nhiều giải pháp cụ thể; mở rộng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngoài khu vực nhà nước, góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng, bộ máy cơ quan Nhà nước. Các biện pháp kiểm soát quyền lực, chấn chỉnh đạo đức công vụ, tác phong, lề lối phục vụ nhân dân sẽ được tăng cường.”



Về kinh nghiệm bản thân, tướng Tô Lâm khoe tự mãn rằng: “Cá nhân tôi rất may mắn khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công an cũng đồng thời nhận nhiệm vụ Phó Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trực tiếp tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bám sát ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhiều năm. Do vậy tôi đã có những kinh nghiệm nhất định.

Hiện được sự tin tưởng của Đảng, tín nhiệm của nhân dân bầu tôi làm Tổng Bí thư, đồng thời giao luôn trọng trách Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tôi tin tưởng rằng công tác này sẽ được tiếp tục triển khai với phương hướng, cường độ, tần suất, nhịp điệu không thay đổi và nhất định chúng ta sẽ chiến thắng giặc "nội xâm".

Ông nói thế, nhưng chưa thấy ông ra tay. Theo Bách khoa Toàn thư Mở (BKTT) thì tình trạng tham nhũng vặt đã giảm ở Việt Nam, nhưng “quốc nạn tham nhũng quyền lực” lại gia tăng trong hàng ngũ những kẻ có chức có quyền. Tình trạng tẩu tán tài sản và tiến bạc tham nhũng ra nước ngoài đã hết kiểm soát nổi, trong khi ”lợi ích nhóm” không còn giữ kín trong nội bộ như trước đây.

Tình trạng này sẽ kềm chân ông Tô Lâm khi quyết định chống tham nhũng theo kế hoạch của ông Nguyễn Phú Trọng để lại, trong đó có tệ nạn “phe anh, phe tôi”, “đổ lỗi cho nhau” và “đùn đẩy trách nhiệm”.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không ngừng”, “không nghỉ”, đưa cuộc chiến chống “giặc nội xâm” tới thắng lợi cuối cùng.”

Bọn “giặc nội xâm” đã bị đánh từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2005, nhưng chúng vẫn “trơ ra”, theo lời ông Nguyễn Phú Trọng. Liệu ông Tô Lâm có làm nên cơm cháo gì không?



VẪN NHƯ CŨ



Bước sang lĩnh vực chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm không có sáng kiến mới trong dự thảo “Báo cáo chính trị” cho Khóa đảng XIV. Ông vẫn đi theo đường lối cũ, lặp lại chủ trương xưa cũ. Ông hô hào phải: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”



Chủ trương “không đổi mới chính trị” cũng không mới. Bóng mờ Nguyễn Phú Trọng vẫn lảng vảng trong đầu ông Tô Lâm khi ông nhắc lại: “Tiếp tục quán triệt sâu sắc những tư tưởng chỉ đạo của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đặc biệt là ba nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng văn kiện: Kiên định và đổi mới; kế thừa và phát triển; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách.”

“Trong đó, kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Với quan điểm “cũ mèm” như thế mà ông Tô Lâm vẫn có thể tự khoe: “Báo cáo chính trị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, phải thật sự có chất lượng, thật sự là cơ sở định hướng cho các văn kiện khác, thậm chí là “ánh sáng soi đường” cho những kỳ đại hội tiếp theo.”

Lời nói này của ông Tô Lâm giống như câu tục ngữ “chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng” của thời quan lại. Bởi vì khi còn sống ông Trọng đã nhìn nhận thực trạng bê bối của cán bộ, đảng viên. Ông nói: “Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, thậm chí có người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, phẩm chất, năng lực chưa ngang tầm nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc và quy chế làm việc, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, luật pháp, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát lớn vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng…”

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc: “Bốn nguy cơ (tụt hậu xa hơn về kinh tế; chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và tệ quan liêu; "diễn biến hoà bình") mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn hiện hữu, có mặt gay gắt hơn.”

Ông còn cho biết: “Tình hình tư tưởng trong Đảng và tâm trạng trong nhân dân, bên cạnh mặt tích cực là cơ bản, cũng có những biểu hiện đáng lo ngại. Nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức mới chỉ bước đầu được ngăn chặn, đẩy lùi.”

Do đó, ông yêu cầu: “Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…”

Đó là giấc mơ của ông Trọng khi còn sống. Bây giờ đến lượt ông Tô Làm phải làm theo “tư tưởng chỉ đạo” của ông Trọng. Nhưng liệu ông Tô Lâm có vượt qua khỏi những thất bại của ông Nguyễn Phú Trọng” không?



– Phạm Trần

(11/024)