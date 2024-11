- Chủ tịch Nước VN Lương Cường diễn văn, lo sợ [Trump] sẽ "cướp đi cơ hội việc làm của hàng trăm triệu người lao động". VOA: Chủ tịch Nước VN chỉ trích ông Trump khi nói chiến tranh thương mại dẫn đến nghèo đói? BBC: Việt Nam trước khả năng bị Trung Quốc sử dụng để lách thuế t

Hình trên: trong Chợ Bến Thành. Chủ tịch Nước Việt Nam Lương Cường đọc diễn văn, ám chỉ ông Trump sẽ là vô trách nhiệm nếu gây ra chiến tranh thương mại, vì sẽ dẫn đến nghèo đói toàn cầu.

- Chủ tịch Nước VN Lương Cường diễn văn, lo sợ [Trump] sẽ "cướp đi cơ hội việc làm của hàng trăm triệu người lao động". VOA: Chủ tịch Nước VN chỉ trích ông Trump khi nói chiến tranh thương mại dẫn đến nghèo đói? BBC: Việt Nam trước khả năng bị Trung Quốc sử dụng để lách thuế từ Mỹ trong nhiệm kỳ Trump 2.0. RFA: Chủ tịch Lương Cường cảnh báo nguy cơ chiến tranh thương mại giữa nỗi lo chính sách thuế quan từ Mỹ.

- Ukraine lên kế hoạch, chỉ mất vài tháng để làm bom hạt nhân chống Nga, nếu Trump cắt viện trợ quân sự.

- Jen Psaki (cựu thư ký báo chí Bạch Ốc): bà Harris thua Trump vì tin giả tràn ngập các nền tảng mới (YouTube, podcast, streaming)

- Các TNS Dân chủ thúc giục Bộ trưởng Tư pháp điều tra về liên hệ của Elon Musk với Putin

- Elon Musk: tôi sẽ dội bom hạt nhân vào kẻ nào nói tôi dính với chính phủ Nga

- Trump: cô Karoline Leavitt sẽ làm thư ký báo chí Bạch Ốc.

- Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ lo sợ giáo dân sẽ bị Trump trục xuất, gia đình ly tán (con là công dân sinh ở Mỹ, ba mẹ sẽ bị đuổi), nguy cơ di dân khi về nước

- Pete Hegseth (Trump cử làm Bộ trưởng quốc phòng) bị điều tra hồi năm 2017 vì tấn công tình dục 1 phụ nữ

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố cho dìm bản điều tra vụ cựu Dân biểu Matt Gaetz mua sex gái 17 tuổi

- Cổ phiếu các hãng dược lớn của Mỹ sụt thê thảm vì Trump cử Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

- Giới lãnh đạo Hồi giáo Mỹ đã kêu gọi bầu cho Trump (vì giận Biden-Harris) bây giờ la làng vì Trump nâng chức các quan chức đòi giúp Israel xóa sổ Hamas, chiếm đất Bờ Tây

- Trump cử Steven Cheung làm giám đốc truyền thông Bạch Ốc

- Elon Musk sẽ sớm huy động 6 tỷ đô la cho công ty xAI, sẽ định giá công ty trí tuệ nhân tạo này lên 50 tỷ đô

- Nữ diễn viên Rachel Zegler (ngôi sao điện ảnh Disney) viết lên mạng "lo lắng thêm 4 năm căm thù nữa", liển bị MAGA đòi Disney sa thải cô.

- Không hỏa thiêu xác, mà làm xác thành chất lòng sau khi sinh viên y khoa thực tập trên xác, Đại học ở Texas bị rầy

- Thủ tướng Nhật gặp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình, bày tỏ quan ngại về quân đội TQ hung hăng hơn ở Biển Đông.

- Siêu bão Man-yi đang tới Philippines.

- Tình báo TQ xâm nhập mạng T-Mobile, AT&T, Lumen, Verizon.

- Ba cô con gái của Malcolm X kiện ,đòi bồi thường 100 triệu đô đối với FBI, CIA, DOJ (Bộ Tư Pháp) và NYPD (Ty Cảnh Sát New York) vì không cản vụ ám sát Malcolm X năm 1965

- Phun khói làm nóng địa cầu nhiều nhất là Thượng Hải.

- Dân Mỹ sẽ tăng tiêu xài mùa lễ từ 2,5% đến 8% so với năm ngoái. Xài trung bình mùa lễ của người mua sắm là 1.638 đô cho quà tặng, du lịch và giải trí.

- Pentagon: trong năm 2023 có thêm 700 báo cáo về UFO (dĩa bay dị thường) nhưng không có dấu hiệu người ngoài hành tinh

- Hãng xe GM sa thải 1.000 người

- Gần 2/5 người Mỹ (39%) sợ các món ăn kém lành mạnh ngày lễ. Các bác sĩ nói ăn mùa lễ tưng bừng không sao, nếu bạn ăn lành mạnh và thể dục hàng ngày.

- HỎI 1: Cao niên: Ăn 2 tới 4 trứng gà/tuần sẽ giảm cholesterol trong máu, tăng trí nhớ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trên 40 tuổi, tăng mức thể dục, sẽ tăng thọ 5 năm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-16/11/2024) ⦿ ---- Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Bảy bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Peru. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ishiba đã bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về "hoạt động ngày càng gia tăng" của quân đội Trung Quốc tại Biển Đông. Hai nhà lãnh đạo đã đồng thuận "làm việc hướng tới việc thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau của các bộ trưởng ngoại giao tương ứng, cũng như đối thoại cấp cao về trao đổi văn hóa và kinh tế".

Trong khi đó, Tập Cận Bình cho biết quan hệ song phương đang trong "giai đoạn quan trọng của sự cải thiện và phát triển" và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản để "thúc đẩy toàn diện mối quan hệ chiến lược cùng có lợi và nỗ lực xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định".

⦿ ---- Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) đã thông báo hôm thứ Bảy rằng cơn bão nhiệt đới Pepito, còn được gọi là Man-yi, đã mạnh lên thành siêu bão khi nó hướng về Philippines. PAGASA cho biết lượng mưa lớn đến rất lớn dự kiến ​​sẽ xảy ra vào cuối tuần với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Cơ quan này cho biết Philippines cũng có thể phải hứng chịu những tác động đáng kể đến nghiêm trọng từ gió và nguy cơ cao về tình trạng dâng nước gây nguy hiểm đến tính mạng trong vòng 48 giờ tới.

⦿ ---- T-Mobile nằm trong số các mục tiêu của cuộc tấn công mạng Salt Typhoon được phát hiện vào tháng 10, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. Các công ty khác có khả năng bị xâm phạm bao gồm AT&T, Lumen và Verizon. Salt Typhoon, một nhóm tin tặc bị cáo buộc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc, nhằm mục đích truy cập "thông tin liên lạc qua điện thoại di động của các mục tiêu tình báo có giá trị cao", theo báo cáo.

Người phát ngôn của T-Mobile nói với WSJ rằng công ty sẽ "tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc này, hợp tác với các đồng nghiệp trong ngành và các cơ quan có thẩm quyền liên quan". Công ty viễn thông cho biết dữ liệu của họ cho đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng "theo bất kỳ cách đáng kể nào".

⦿ ---- VOA: Chủ tịch Nước Việt Nam chỉ trích ông Trump khi nói chiến tranh thương mại dẫn đến nghèo đói? Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA: "Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường nhận xét rằng bảo hộ, chiến tranh thương mại dẫn đến suy thoái, nghèo đói khi ông phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC ở Peru hôm 14/11, theo nội dung bài diễn văn của ông được đăng trên Báo Chính Phủ của Việt Nam và các báo khác ở trong nước. APEC là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương gồm 21 thành viên, bao gồm cả Mỹ và Việt Nam. Tuy ông Cường không đề cập đích danh Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ và báo chí Việt Nam không bình luận gì thêm, nhưng hãng tin kinh tế-tài chính Bloomberg cho rằng đó là một trong những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất đến nay về đường lối thương mại của ông Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 5/11."

⦿ ---- BBC: Việt Nam trước khả năng bị Trung Quốc sử dụng để lách thuế từ Mỹ trong nhiệm kỳ Trump 2.0. Theo BBC Tiếng Việt: "Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2024 ở thủ đô Lima của Peru vào ngày 14/11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường nói về cần bỏ tư duy "nhất bên thắng, nhất bên thua". "Nhìn lại lịch sử kinh tế thế giới hàng trăm năm qua, không ai có thể phủ nhận được là, chỉ khi thương mại được thúc đẩy, được kết nối, người dân được tham gia và thụ hưởng thì mới có phát triển, mới có thịnh vượng; và ngược lại, đóng cửa, bảo hộ, chiến tranh thương mại sẽ chỉ dẫn đến suy thoái, xung đột và nghèo đói. Hơn bao giờ hết, cần loại bỏ tư duy 'nhất bên thắng, nhất bên thua', không để chủ nghĩa dân tộc làm méo mó chính sách." Tuyên bố của ông Lương Cường được đưa ra trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ sẽ là một vấn đề gây khó chịu lớn đối với chính quyền Trump nhiệm kỳ 2, theo giới quan sát. Việt Nam theo đó có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của các biện pháp bảo hộ từ Washington."

⦿ ---- RFA: Chủ tịch Lương Cường cảnh báo nguy cơ chiến tranh thương mại giữa nỗi lo chính sách thuế quan từ Mỹ. Theo Đài Á Châu Tự Do RFA: "Đây được cho là một chỉ trích mạnh mẽ nhất nhắm tới cách tiếp cận về thương mại của Tổng thống đắc cử Donald Trump - người sẽ bước vào Nhà Trắng vào tháng 1 tới, theo nhận định của Bloomberg. “Đóng cửa, bảo hộ, chiến tranh thương mại sẽ chỉ dẫn đến suy thoái, xung đột và nghèo đói” - Chủ tịch Lương Cường phát biểu trong bài diễn văn vào ngày 14/1... tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế và hành xử có trách nhiệm, bởi mỗi quyết sách đưa ra đều có tác động rất lớn, dẫn đến hệ quả khôn lường... Việc áp đặt các tiêu chuẩn mới đối với thương mại, đầu tư mà không xuất phát từ cơ sở khoa học và thực tiễn khách quan, bỏ qua các khác biệt về trình độ phát triển, đặc thù của các quốc gia, thì không những cướp đi cơ hội việc làm của hàng trăm triệu người lao động, mà còn triệt tiêu sức sáng tạo và ngăn cản sự phát triển của doanh nghiệp."

⦿ ---- Ukraine lên kế hoạch, chỉ mất vài tháng để làm bom hạt nhân chống Nga, nếu Trump cắt viện trợ quân sự. Chuyên gia quân sự và biên tập viên của báo Defense Express, Valerii Riabykh, đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Radio NV lý do tại sao cuộc thảo luận đang diễn ra về khả năng Ukraine chế tạo vũ khí hạt nhân lại là một diễn biến tích cực.

Cũng cần nhắc rằng, vài năm sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine tách ra và tuyên bố độc lập vào tháng 12/1991, các xưởng sản xuất vũ khí hạt nhân đang nằm trên đất Ukraine. Nước Nga đòi tiếp nhận các kho vũ khí hạt nhân, và bản văn Bản ghi nhớ Budapest (Budapest Memorandum) được ký vào ngày 5 tháng 5/1994, trong các nước ký tên (có Nga, Mỹ, Anh) hứa bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi Ukraine bàn giao vũ khí hạt nhân cho Nga. Nhưng khi Nga tấn công Ukraine năm 2014, chiếm Crimea và Donbass, và tổng xâm lược Ukraine năm 2022, Ukraine không có vũ khí hạt nhân để ngăn cản Nga. Nhưng trình độ kỹ thuật của Ukraine vẫn có thể làm bom hạt nhân mới.

"Những tin tức và cuộc thảo luận kiểu này có lợi cho Ukraine", Riabykh nói với Radio NV. "Chúng nêu vấn đề về các đảm bảo an ninh được nêu trong Bản ghi nhớ Budapest (Budapest Memorandum). Mặc dù một số người cho rằng nó không hiệu quả, nhưng chúng tôi vẫn thấy rằng các quốc gia như Hoa Kỳ và Vương quốc Anh buộc phải thực hiện các nghĩa vụ đó, ngay cả khi họ không công khai coi Bản ghi nhớ Budapest là lý do cho hành động của họ".

Nhà phân tích quân sự này cũng chỉ ra cái mà ông gọi là "tình huống trớ trêu" khi Nga, một bên được cho là bảo đảm an ninh, lại là bên đầu tiên xâm lược và chiếm giữ lãnh thổ Ukraine. "Câu chuyện này có lợi cho chúng ta", Riabykh nói thêm.

Vào ngày 14 tháng 11/2024, tờ The Times đưa tin rằng Ukraine có thể phát triển một quả bom hạt nhân cơ bản bằng plutonium nếu Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Donald Trump cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo báo cáo, việc tạo ra một quả bom như vậy chỉ mất vài tháng, trích dẫn một bản ghi nhớ phân tích được chuẩn bị cho Bộ Quốc phòng Ukraine.

Đáp lại điều này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi tuyên bố rằng Ukraine không nghiên cứu cũng như không có kế hoạch phát triển bom hạt nhân dựa trên plutonium. Trước đó vào ngày 17 tháng 10, tờ báo Bild của Đức đã viết rằng Ukraine có thể khôi phục kho vũ khí hạt nhân của mình trong vòng vài tuần. Cố vấn Tổng thống Dmytro Lytvyn đã bác bỏ điều này, so sánh nó với các tuyên bố tuyên truyền của Nga.

Cùng ngày hôm đó, trong một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã làm rõ rằng Ukraine chưa bao giờ nói rằng họ đang chuẩn bị phát triển vũ khí hạt nhân. Zelenskyy nhắc lại rằng việc gia nhập NATO là ưu tiên của Ukraine, đặc biệt là vì Ukraine đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình theo Bản ghi nhớ Budapest, được cho là để đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. "Các đối tác châu Âu của chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Ukraine vào NATO", ông tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hỗ trợ toàn diện của phương Tây.

⦿ ---- Các thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã thúc giục Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Robert Storch điều tra các mối liên hệ bị cáo buộc của tỷ phú Elon Musk với các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, được các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đưa tin trước đó.

Trong một lá thư gửi cho Storch và Garland, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Jack Reed và Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, một thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại, đã gợi ý rằng SpaceX có thể phải cấm CEO Musk của mình khỏi các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la với các cơ quan chính phủ vì các mối liên hệ bị cáo buộc với các quan chức Nga.

"Những mối quan hệ này giữa một đối thủ nổi tiếng của Hoa Kỳ và ông Musk, người hưởng lợi từ hàng tỷ đô la tiền tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về độ tin cậy của ông Musk với tư cách là nhà thầu của chính phủ và người nắm giữ quyền miễn trừ", các nhà lập pháp nhấn mạnh.

⦿ ---- Elon Musk đã trả lời các lời kêu gọi điều tra về những liên lạc bị cáo buộc của Musk với chính phủ Nga, tuyên bố "Tôi sẽ tìm ra ai đưa ra những cáo buộc này và sẽ ném bom hạt nhân vào họ". Các Thượng nghị sĩ Dân chủ Jack Reed và Jeanne Shaheen đã thúc giục Bộ Tư pháp điều tra bản chất mối quan hệ của Musk với các quan chức cấp cao của Nga như tờ Wall Street Journal đưa tin. Báo cáo này tuyên bố Musk đã liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao khác trong vai trò là giám đốc điều hành của công ty công nghệ vũ trụ SpaceX.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo ông sẽ bổ nhiệm cô Karoline Leavitt làm thư ký báo chí Bạch Ốc. Cô Leavitt, 27 tuổi, từng là trợ lý thư ký báo chí trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump và là thư ký báo chí quốc gia của chiến dịch tranh cử tổng thống của ông.

"Karoline thông minh, cứng rắn và đã chứng tỏ mình là người giao tiếp cực kỳ hiệu quả. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cô sẽ xuất sắc trên bục phát biểu và giúp truyền tải thông điệp của chúng ta đến Người dân Hoa Kỳ khi chúng ta, Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", Trump bình luận.

⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố vào thứ Sáu rằng ông sẽ "mạnh mẽ yêu cầu" Ủy ban Đạo đức Hạ viện dìm bản báo cáo điều tra về cựu Dân biểu Florida Matt Gaetz, với lý do rằng việc công khai báo cáo sẽ cấu thành "vi phạm nghiêm trọng nghi thức, truyền thống và tinh thần của quy tắc", vì Gaetz không còn là một nghị sĩ đương nhiệm nữa.

"Luật của Hạ viện luôn quy định rằng một cựu thành viên nằm ngoài thẩm quyền của ủy ban đạo đức", Johnson nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng việc công bố báo cáo "sẽ mở ra chiếc hộp Pandora [tai họa chưa rõ]". Bản báo cáo điều tra chống lại Gaetz, cáo buộc ông này có hành vi tình dục sai trái với bé gái vị thành niên và sử dụng ma túy bất hợp pháp. Cuộc điều tra của ủy ban chống lại Gaetz một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đề cử Gaetz vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp.

⦿ ---- Cổ phiếu của các công ty dược phẩm lớn của Hoa Kỳ đã sụt giảm hôm thứ Sáu sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn nhà hoạt động chống vaccine Robert F. Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cơ quan y tế hàng đầu của Hoa Kỳ. Kennedy đã bị chỉ trích vì đưa ra những tuyên bố y khoa sai sự thật, bao gồm cả việc vaccine dẫn đến chứng tự kỷ ở trẻ em.

Kennedy cũng từng thề sẽ thanh trừng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, loại bỏ florua khỏi nguồn cung cấp nước công cộng và có lập trường cứng rắn chống lại thực phẩm siêu chế biến. Cổ phiếu của các công ty công nghệ sinh học và dược phẩm đã giảm, với chỉ số S&P 500 Pharmaceuticals giảm khoảng 2%.

Các nhà sản xuất vaccine bị ảnh hưởng nặng nề nhất hôm thứ Sáu, giảm trong ngày thứ hai sau thông báo bổ nhiệm Kennedy. Moderna thấy cổ phiếu đã giảm gần 7% sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Cổ phiếu của Moderna, công ty sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 và vi-rút hợp bào hô hấp, đã giảm khoảng 30% kể từ chiến thắng trong cuộc bầu cử của Trump vào ngày 5 tháng 11.

Đối thủ của Moderna là hãng dược Pfizer đã giảm 4,5% hôm thứ Sáu, trong khi Novavax, công ty có sản phẩm duy nhất là vaccine phòng ngừa COVID, đã mất gần 2%.

⦿ ---- Theo tin Reuters, các nhà lãnh đạo Hồi giáo Hoa Kỳ ủng hộ Donald Trump của Đảng Cộng hòa để phản đối việc chính quyền Biden ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza và các cuộc tấn công vào Lebanon đã vô cùng thất vọng trước những lựa chọn Nội các của Trump, họ nói với Reuters.

"Trump thắng là nhờ chúng tôi và chúng tôi không hài lòng với lựa chọn Ngoại trưởng của ông ấy và những người khác", Rabiul Chowdhury, một nhà đầu tư ở Philadelphia, người chủ trì chiến dịch Abandon Harris ở Pennsylvania và đồng sáng lập tổ chức Muslims for Trump, cho biết. Các chiến lược gia tin rằng sự ủng hộ của người Hồi giáo dành cho Trump đã giúp Trump giành chiến thắng ở Michigan và có thể đã tác động đến các chiến thắng ở các tiểu bang dao động khác.

Trump đã chọn thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, một người ủng hộ trung thành của Israel làm Ngoại trưởng. Rubio đã nói vào đầu năm nay rằng ông sẽ không kêu gọi cho lệnh ngừng bắn ở Gaza và rằng ông tin rằng Israel nên tiêu diệt "toàn bộ thành phần" của Hamas. "Những người này là những con thú hung dữ", ông nói thêm.

Trump cũng đề cử Mike Huckabee, cựu thống đốc Arkansas và là người bảo thủ trung thành ủng hộ Israel, người ủng hộ việc Israel chiếm đóng Bờ Tây và gọi giải pháp hai nhà nước ở Palestine là "không khả thi" làm đại sứ tiếp theo tại Israel.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bổ nhiệm Steven Cheung làm giám đốc truyền thông Bạch Ốc, thăng chức cho người phát ngôn của chiến dịch lên một trong những vị trí truyền thông hàng đầu tại Bạch Ốc. Cheung đã được bổ nhiệm làm phụ tá cho tổng thống và giám đốc truyền thông. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, Cheung đã giữ chức giám đốc phản ứng chiến lược.

Là một phần của cùng đợt bổ nhiệm, nhóm chuyển giao đã công bố đồng minh của Trump là Sergio Gor cũng sẽ giữ chức phụ tá cho tổng thống, cũng như giám đốc nhân sự tổng thống. "Steven Cheung và Sergio Gor là những cố vấn đáng tin cậy kể từ Chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của tôi vào năm 2016 và tiếp tục ủng hộ các nguyên tắc Nước Mỹ trên hết trong suốt Nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, cho đến Chiến thắng lịch sử của chúng ta vào năm 2024", Trump cho biết trong một tuyên bố.

Chức vụ giám đốc truyền thông Bạch Ốc tách biệt với vai trò là thư ký báo chí Bạch Ốc, mặc dù mọi người đã từng đảm nhiệm cả hai vai trò cùng lúc trong quá khứ. Trump vẫn chưa công bố thư ký báo chí. Cheung từ lâu đã được biết đến là người bảo vệ Trump một cách mạnh mẽ, nhưng vai trò của ông chủ yếu là đằng sau ống kính máy quay. Tuy nhiên, ông vẫn tích cực trên mạng xã hội, nơi ông vẫn là người bảo vệ ông chủ của mình một cách mạnh mẽ.

Ông đảm nhận một vị trí chứng kiến sự thay đổi bất thường trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Trong nhiệm kỳ đó, sáu người khác nhau đã giữ chức danh đó trong bảy nhiệm kỳ khác nhau. Không ai giữ được hơn một năm. Anthony Scaramucci khét tiếng chỉ giữ chức vụ này trong 11 ngày dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Cả ông và một giám đốc truyền thông khác của Bạch Ốc, Stephanie Grisham, kể từ đó đã chia tay với ông chủ cũ của họ.

Trước khi làm việc cho chiến dịch đầu tiên của Trump, Cheung là người phát ngôn của Ultimate Fighting Championship. Mối quan hệ giữa UFC và tổng thống đắc cử rất chặt chẽ; Trump thường ngồi ở võ đài trong các trận đấu UFC và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành UFC Dana White là bạn lâu năm của Trump, người đã phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào mùa hè này.

Cheung đã giải quyết các thông tin liên lạc của Trump trong một số sự kiện tai hại đáng đưa tin trong chiến dịch, bao gồm hậu quả của một sự cố được cho là tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nơi một cuộc đối đầu rõ ràng giữa một nhân viên nghĩa trang và các thành viên trong chiến dịch của Trump đã bị Quân đội khiển trách. Cheung đã hứa sẽ công bố video cho thấy cuộc đối đầu đó, nhưng không bao giờ thực hiện.

⦿ ---- Tỷ phú và doanh nhân Elon Musk dự kiến sẽ sớm huy động được 6 tỷ đô la cho công ty xAI, qua đó đưa định giá của công ty trí tuệ nhân tạo này lên 50 tỷ đô la, David Faber của CNBC đưa tin vào thứ sáu, trích dẫn nguồn tin. Theo các nguồn tin, khoản tài trợ này sẽ diễn ra vào tuần tới và sẽ được sử dụng để mua 100.000 chip Nvidia. Trong số tiền đã đề cập, 5 tỷ đô la được cho là đến từ các quỹ có chủ quyền ở Trung Đông, trong khi 1 tỷ đô la còn lại sẽ do các nhà đầu tư khác cung cấp. Công ty xAI của Musk, có trụ sở chính tại Vùng Vịnh San Francisco ở California, được thành lập vào ngày 9 tháng 3/2023.

⦿ ---- Nữ diễn viên Rachel Zegler, ngôi sao của Disney, đã công khai xin lỗi vì bài cô viết chỉ trích Donald Trump và những người ủng hộ ông sau cuộc bầu cử. Nữ diễn viên nổi tiếng với vai Bạch Tuyết đã viết trên Instagram rằng cô đã để "cảm xúc lấn át mình", theo Hollywood Reporter. "Lòng căm thù và sự tức giận đã khiến chúng ta ngày càng xa rời hòa bình và sự hiểu biết, và tôi xin lỗi vì đã góp phần vào cuộc thảo luận tiêu cực này". Zegler đã bị chỉ trích nghiêm trọng vì bài đăng gốc, trong đó cô lo lắng về "thêm 4 năm căm thù nữa", với những lời chỉ trích kêu gọi hãng phim Disney sa thải cô.

Cô Rachel Zegler, người cũng đóng vai Maria trong bản làm lại West Side Story của Steven Spielberg và vai Lucy Gray Baird trong phần tiền truyện của Hunger Games, sẽ vào vai công chúa trong phim của Disney dự kiến phát hành vào mùa xuân năm 2025. Tuy nhiên, theo tờ New York Post, nhiều người đang hứa sẽ tẩy chay bộ phim, hoặc thậm chí còn thúc giục Disney hủy bỏ bộ phim sau khi cô Zegler đăng bài trên story Instagram của cô, bài đăng này đã biến mất sau 24 giờ, Newsweek đưa tin. Tội nghiệp, nàng Bạch Tuyết của truyện thần tiên đang rơi vào xã hội Mỹ.⦿ ---- Tin giả đã thắng bà Harris. Cựu thư ký báo chí Bạch Ốc Jen Psaki đổ lỗi cho việc Phó Tổng thống Harris thua Tổng thống đắc cử Trump một phần là do thông tin sai lệch. “Một trong những điều đã thay đổi kể từ khi tôi tham gia chính trị chỉ là sự gia tăng tỷ lệ những người lấy thông tin từ các nền tảng không có cơ chế kiểm tra thực tế và không chịu trách nhiệm về việc phát tán thông tin sai lệch”, theo lời Psaki, người từng làm việc trong chính quyền Obama và là thư ký báo chí của Tổng thống Biden, đã nói với Katie Couric trong một tập podcast Next Question của cô.Cô lập luận rằng các kênh truyền hình địa phương và quốc gia phải chịu trách nhiệm cao hơn nhiều so với các kênh podcast và nền tảng truyền thông xã hội. “Truyền hình địa phương phải chịu trách nhiệm cao hơn so với các nền tảng truyền thông xã hội về mặt thông tin chính xác trên nền tảng của họ. Thật điên khùng”, cô nói thêm. “Luật phải thay đổi. Tôi thậm chí còn không biết toàn bộ câu trả lời cho câu hỏi đó nhưng đối với tôi, đó có vẻ là một vấn đề cốt lõi”.Cô cũng cho biết đảng Dân chủ cần làm tốt hơn công việc truyền tải thông điệp của mình đến cử tri bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông phi truyền thống (thí dụ YouTube, podcast, streaming platforms). Psaki đặc biệt nhắc đến sự xuất hiện của Trump trên podcast của Joe Rogan như một kênh liên lạc có thể đóng vai trò là yếu tố dứt điểm đối với cử tri."Tôi không nghĩ Joe Rogan xứng đáng được ghi nhận 100% công lao trong việc Donald Trump được bầu, nhưng đó là sự hiểu lầm về cách mọi người tiếp nhận thông tin và đánh giá thấp một số nền tảng mà Trump đang sử dụng", người dẫn chương trình của MSNBC tuyên bố.Cuộc phỏng vấn Trump do Rogan thực hiện qua làn sóng podcast bây giờ đã có hơn 50 triệu lượt xem trên YouTube. Rogan cho biết ông đã mời Harris tham gia phỏng vấn trên podcast nhưng yêu cầu cô đến phòng thu của y ở Austin, Texas. Bà Harris được cho là đã từ chối lời đề nghị do "phản ứng dữ dội" từ một số "nhân viên cấp tiến trong nội bộ Dân Chủ" theo lời chiến lược gia đảng Dân chủ Jennifer Palmieri đưa tin theo Mediate. (Nghĩa là: vào giờ chót, bả Harris không trả lời phỏng vấn trên podcast của Rogan và mất cơ hội nói chuyện với hàng chục triệu thính giả trung thành của Rogan.)⦿ ---- Pete Hegseth, ứng cử viên của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho chức bộ trưởng quốc phòng và là cựu người dẫn chương trình của Fox News, đã bị điều tra vào năm 2017 về "một vụ tấn công tình dục bị cáo buộc" tại một khách sạn ở California, nơi tổ chức một cuộc tụ họp của những người phụ nữ Cộng hòa, theo cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu.Hegseth không bị buộc tội và cảnh sát thành phố Monterey, trong tuyên bố trích dẫn một báo cáo của cảnh sát, đã không công bố bất kỳ thông tin nào về nạn nhân bị tấn công tình dục, người đã báo cáo vụ việc vào ngày 12 tháng 10/2017.Cảnh sát cho biết vụ tấn công bị cáo buộc xảy ra vào khoảng thời gian từ nửa đêm ngày 7 tháng 10 đến 7 giờ sáng ngày 8 tháng 10/2017 tại địa chỉ của Khách sạn và Spa Hyatt Regency Monterey trên Sân golf Del Monte. Theo trang web của tổ chức, Liên đoàn Phụ nữ Cộng hòa Quốc gia đang tổ chức một hội nghị tại khách sạn vào thời điểm đó.Lời cáo buộc này, được Vanity Fair đưa tin đầu tiên, xuất hiện sau khi Hegseth gần đây bị chỉ trích vì nhiều lý do, trong đó có việc ông cho rằng phụ nữ không nên tham gia chiến đấu và rằng ông muốn quân đội loại bỏ những quan chức "woke" ủng hộ các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập. Lập trường woke là cởi mở với đa dạng văn hóa, chống thái độ kỳ thị sắc tộc, kỳ thị phụ nữ.⦿ ---- Lo ngại giáo dân bị trục xuất. Đức Giám mục Mark Seitz cho biết mức độ lo ngại ngày càng tăng đối với những người nhập cư không có giấy tờ đã có mặt tại Hoa Kỳ. Trump, với tư cách là một phần của cách tiếp cận cứng rắn đối với vấn đề nhập cư, đã cam kết trục xuất hàng loạt. GM Seitz, chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ gần đây đã nói rằng hội nghị sẽ "lên tiếng mạnh mẽ" nếu điều đó trở thành hiện thực. Tuy nhiên, ông nói với báo Crux rằng nỗi sợ hãi trong số những người nhập cư không có giấy tờ đã tăng cao.Seitz nói với Crux rằng "Mức độ sợ hãi và bất an của họ đã tăng lên rất nhiều ngay cả trước khi các chính sách mới có hiệu lực. Hành động của chính quyền Biden chủ yếu ảnh hưởng đến những người ở các quốc gia gửi hoặc đang trên đường đến, nhưng chính quyền mới cũng sẽ tập trung vào những người đã ở đây. Họ đang gặp nguy cơ lớn khi gia đình bị chia cắt, hoặc bị gửi trở lại một nơi mà họ thậm chí không biết vì họ lớn lên ở Hoa Kỳ, vì vậy hiện tại có rất nhiều bất ổn ngay cả trước khi chính quyền mới vào cuộc.”Seitz, giám mục của El Paso, đã nói chuyện với Crux tại hội nghị chung mùa thu của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ diễn ra tại Baltimore từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11. Bỏ Trump sang một bên, Seitz cho rằng tình hình nhập cư hiện tại cả bên trong và bên ngoài biên giới quốc gia đều khiến hội nghị quan ngại.

Seitz giải thích rằng nhiều người nhập cư “sợ ở lại” nhưng cũng “sợ rời khỏi” quốc gia của họ vì tuyến đường đến Hoa Kỳ đã trở nên quá nguy hiểm. Seitz cho biết Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về tình hình vượt ra ngoài biên giới của mình vì họ đã “giao phó các hành động biên giới của mình cho các quốc gia như Mexico, Guatemala và Panama, v.v.” Ông nói thêm rằng khi các nhà lập pháp ở mọi cấp xem xét các chính sách nhập cư trong tương lai, họ cần xem xét tác động thực tế của các chính sách đó đối với con người.

“[Chính sách] phải bắt nguồn từ con người thực sự và đối với chúng tôi, những người theo đạo Thiên chúa, chính sách đó phải bắt nguồn từ những lời dạy của Chúa Kitô. Xin lỗi. Không có ngoại lệ”, Seitz cho biết. “Chúng ta phải bắt nguồn những gì chúng ta làm từ lời dạy của Chúa Jesus Christ, nếu không thì đó không phải là hành động tốt của con người và không phải là chính sách tốt.”

Seitz được bổ nhiệm làm giám mục của El Paso vào năm 2013, điều đó có nghĩa là ông đã làm việc với các quan chức địa phương, tiểu bang và liên bang về vấn đề nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống Barrack Obama, nhiệm kỳ đầu tiên của Trump và nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Joe Biden kết thúc vào tháng 1. Ông cũng đã làm việc với chính quyền Biden - và thậm chí đã gặp tổng thống vào năm 2023 - với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Di cư của USCCB, nơi ông đảm nhiệm vào năm 2022.

⦿ ---- Không hỏa thiêu xàc, mà làm xác thành chất lòng sau khi sinh viên y khoa thực tập trên xác. Các cơ quan quản lý tiểu bang Texas đã ra lệnh cho một trường y khoa Texas phải ngay lập tức dừng hoạt động hóa lỏng thi thể sau khi sử dụng chúng cho mục đích đào tạo và nghiên cứu.

Trong một lá thư yêu cầu ngừng hoạt động được gửi vào ngày 1 tháng 11 và được NBC News thu thập, Ủy ban Dịch vụ Tang lễ Texas cho biết họ đã phát hiện ra trong một cuộc thanh tra vào tháng 10 rằng Trung tâm Khoa học Y tế của Đại học North Texas ở Fort Worth đã "thực hiện bất hợp pháp việc xử lý cuối cùng đối với hài cốt con người bằng phương pháp thủy phân kiềm".

Thủy phân kiềm (alkaline hydrolysis), còn được gọi là hỏa táng bằng nước, được ca ngợi là một phương pháp thay thế thân thiện với môi trường cho hỏa táng truyền thống. Phương pháp này sử dụng nước, hóa chất và nhiệt để nhanh chóng phân hủy thi thể, để lại chất lỏng có thể đổ xuống cống và cặn khô giống như tro có thể trả lại cho người thân. Theo Ủy ban Tang lễ, phương pháp này cũng là bất hợp pháp ở Texas.

"Hoạt động này không được phép theo luật của tiểu bang Texas và cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn quản lý việc xử lý hợp pháp hài cốt con người", ủy ban cho biết trong lá thư gửi cho Tiến sĩ Sylvia Trent-Adams, Chủ tịch Trung tâm Khoa học Y tế.

Trong một tuyên bố với NBC News, người phát ngôn của Trung tâm Khoa học Y tế Andy North đã chỉ ra một phần của luật hành chính Texas liệt kê thủy phân kiềm là một lựa chọn để xử lý thi thể sau khi chúng được sử dụng cho mục đích nghiên cứu y tế. Nhưng Ủy ban Tang lễ cho biết luật đó không hợp lệ và đã bị thay thế bởi luật của tiểu bang, luật này chỉ cho phép hỏa táng hoặc chôn cất hài cốt con người. (Hỏa táng bằng nước là hợp pháp ở hơn 25 tiểu bang khác.) Ủy ban Tang lễ đe dọa sẽ phạt chương trình hiến tặng thi thể của Trung tâm Khoa học Y tế 5.000 đô la mỗi ngày và thu hồi giấy phép hoạt động nếu chương trình này không tuân thủ trong vòng 14 ngày. North cho biết trung tâm đã chủ động dừng hỏa táng bằng nước từ ngày 16 tháng 9.

⦿ ---- Ba cô con gái của Malcolm X đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 100 triệu đô la đối với một số cơ quan thực thi pháp luật và tình báo hàng đầu Hoa Kỳ, cáo buộc những nhóm này biết về các mối đe dọa đối với mạng sống của cha họ và không làm gì để ngăn chặn vụ ám sát ông ở tuổi 39. Theo AP, đơn khiếu nại do Ilyasah Shabazz và anh chị em của cô, cùng với gia sản của cố lãnh đạo dân quyền, chỉ trích FBI, CIA, DOJ (Bộ Tư Pháp) và NYPD (Ty Cảnh Sát New York) trong vụ bắn chết Malcolm X năm 1965, người cũng đã đổi tên thành El-Hajj Malik El-Shabazz. Đơn kiện tuyên bố rằng những nhóm này đã không can thiệp để ngăn chặn âm mưu ám sát khi họ nên làm như vậy, sau đó dành cả thập niên để che đậy, theo tờ Hill.

"Chúng tôi tin rằng tất cả bọn họ đều âm mưu ám sát Malcolm X, một trong những nhà lãnh đạo tư tưởng vĩ đại nhất của thế kỷ 20", luật sư Ben Crump cho biết tại một cuộc họp báo vào thứ Sáu, theo Reuters. Nhà hoạt động dân quyền đã bị bắn chết tại Audubon Ballroom ở Manhattan vào ngày 21/2/1965, bị ba người đàn ông bắn 21 phát khi vợ và bốn cô con gái của ông chuẩn bị nghe ông phát biểu. Ba nghi phạm đã bị kết án, nhưng vào năm 2021, hai trong số những bản án đó đã bị hủy bỏ sau khi các nhà điều tra cho biết một số bằng chứng "không chắc chắn", theo AP. Cùng năm đó, gia đình của Malcolm X đã đưa ra một lá thư được viết vào năm 2011 bởi cảnh sát NYPD Raymond Wood, người đã qua đời vào năm 2020, theo USA Today.

Wood tuyên bố rằng ông đã được yêu cầu dụ dỗ các thành viên trong nhóm an ninh của Malcolm X phạm tội, chỉ để họ có thể bị bắt và do đó khiến Malcolm X dễ bị tấn công. "Vào thời điểm đó, tôi không biết Malcolm X là mục tiêu", Wood viết. Gia đình Malcolm X hiện tuyên bố trong một bản tin rằng các cơ quan đang bị nghi ngờ về hoạt động của người da đen, tin rằng đó là mối đe dọa an ninh quốc gia—"dẫn đến việc nhắm mục tiêu không kiểm soát vào các nhà lãnh đạo nổi tiếng", bao gồm Malcolm X, Marcus Garvey và Tiến sĩ Martin Luther King Jr., theo tờ The Hill. Bốn cơ quan chính được nêu tên trong đơn kiện vẫn chưa đưa ra bình luận.

⦿ ---- Gây ô nhiễm nhiều nhất... Các thành phố ở Châu Á và Hoa Kỳ thải ra nhiều khí hâm nóng nhất, thúc đẩy biến đổi khí hậu, trong đó Thượng Hải là thành phố gây ô nhiễm nhất, theo dữ liệu mới kết hợp giữa quan sát và trí tuệ nhân tạo. Các quốc gia tham dự các cuộc đàm phán về khí hậu của LHQ tại Baku, Azerbaijan đang cố gắng đặt ra các mục tiêu mới để cắt giảm lượng khí thải như vậy và tìm ra số tiền mà các quốc gia giàu có sẽ phải trả để giúp thế giới thực hiện nhiệm vụ đó.

Dữ liệu này xuất hiện khi các quan chức khí hậu và các nhà hoạt động ngày càng thất vọng với những gì họ coi là sự bất lực của các cuộc đàm phán — và của thế giới — trong việc kiểm soát nhiên liệu hóa thạch làm nóng hành tinh và các quốc gia và công ty thúc đẩy chúng. Theo dữ liệu mới từ một tổ chức do cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore đồng sáng lập và được công bố vào thứ Sáu tại COP29, có 7 tiểu bang hoặc tỉnh thải ra hơn 1 tỷ tấn khí nhà kính, tất cả đều ở Trung Quốc, ngoại trừ Texas, đứng thứ sáu.

Sử dụng các quan sát vệ tinh và mặt đất, được bổ sung bằng trí tuệ nhân tạo để lấp đầy các khoảng trống, Climate Trace đã tìm cách định lượng carbon dioxide, methane và nitrous oxide giữ nhiệt, cũng như các chất gây ô nhiễm không khí truyền thống khác trên toàn thế giới, bao gồm lần đầu tiên tại hơn 9.000 khu vực đô thị.

Tổng lượng carbon dioxide và methane ô nhiễm trên Trái đất tăng 0,7% lên 61,2 tỷ tấn với methane tồn tại trong thời gian ngắn nhưng cực mạnh tăng 0,2%. Các con số này cao hơn các tập dữ liệu khác "vì chúng tôi có phạm vi bao phủ toàn diện như vậy và chúng tôi đã quan sát thấy nhiều khí thải hơn ở nhiều lĩnh vực hơn mức thường có", Gavin McCormick, đồng sáng lập Climate Trace cho biết.

256 triệu tấn khí nhà kính của Thượng Hải dẫn đầu tất cả các thành phố và vượt quá các quốc gia Colombia hoặc Na Uy. 250 triệu tấn của Tokyo sẽ xếp hạng trong top 40 quốc gia nếu đây là một quốc gia, trong khi 160 triệu tấn của Thành phố New York và 150 triệu tấn của Houston sẽ nằm trong top 50 về lượng khí thải trên toàn quốc. Seoul (Nam Hàn) xếp thứ năm trong số các thành phố với 142 triệu tấn.

"Một trong những địa điểm ở lưu vực Permian ở Texas là địa điểm gây ô nhiễm tồi tệ nhất trên toàn thế giới", Gore cho biết. "Và có lẽ tôi không nên ngạc nhiên về điều đó, nhưng tôi nghĩ đến mức độ ô nhiễm của một số địa điểm này ở Nga và Trung Quốc, v.v. Nhưng lưu vực Permian đang làm lu mờ tất cả chúng".

⦿ ---- Tăng tiêu xài mùa lễ. Nhìn chung, các nhà kinh tế đều dự đoán chi tiêu cho kỳ nghỉ lễ sẽ tăng so với mức của năm ngoái, tăng từ 2,5% đến 8%, theo một loạt dự báo từ nhiều nguồn khác nhau được UPI xem xét. Những con số đó đã khiến các nhà bán lẻ có tâm trạng lễ hội nói chung vì xu hướng chi tiêu cho kỳ nghỉ lễ cao hơn trong mỗi năm liên tiếp vẫn tiếp diễn.

Các dự báo được đưa ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế vững chắc cho đến nay trong mùa thu này. Tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Hoa Kỳ, hay GDP, đã tăng với tốc độ hàng năm là 2,8% trong quý thứ ba, sau khi tăng 3% trong ba tháng trước đó. Sự gia tăng GDP chủ yếu là do sự gia tăng chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong khi đó, lạm phát giá thực phẩm, mặc dù đã giảm từ mức cao kỷ lục kể từ đại dịch COVID-19, nhưng vẫn duy trì ở mức ổn định trong năm nay. Tháng trước, Bộ Nông nghiệp dự đoán giá thực phẩm sẽ kết thúc năm nay sẽ cao hơn 2,3%, trong khi năm 2025 có khả năng sẽ tăng thêm 2,4%.

Công ty dịch vụ tài chính và kế toán quốc tế PricewaterhouseCoopers dự đoán chi tiêu của người tiêu dùng trong mùa lễ năm nay sẽ tăng 7%, với mức chi tiêu trung bình của người mua sắm là 1.638 đô la cho quà tặng, du lịch và giải trí.

⦿ ---- Dĩa bay, dĩa bay... hay người ngoài hành tinh? Theo báo cáo được Pentagon và báo cáo của Giám đốc Tình báo Quốc gia công bố hôm thứ Năm, hơn 700 báo cáo về UFO (vật bay dị thường) đã được thực hiện trong năm ngoái. Báo cáo Hiện tượng dị thường không xác định (Unidentified Anomalous Phenomena) liệt kê 757 sự kiện mới, 485 sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 6 và 272 sự cố khác từ năm 2021 đến năm 2022 chưa từng được báo cáo cho cơ quan này trước đó.

Báo cáo năm ngoái chỉ trích dẫn 281 báo cáo mới về UFO trong thời gian xem xét. Các quan chức Pentagon cho biết hôm thứ Năm rằng sự gia tăng đột biến trong báo cáo năm nay có thể phần lớn là do nhận thức cao hơn về việc báo cáo các sự kiện như vậy, chứ không phải do chúng có thể ngày càng tăng về tần suất. Văn phòng Giải quyết dị thường toàn miền (All-Domain Anomaly Resolution Office), nơi nghiên cứu các vật thể bay không xác định, đã báo cáo tổng cộng 1.652 vật thể.

Các quan chức đã nhanh chóng chỉ ra trong báo cáo năm 2024 rằng mặc dù có một số hiện tượng mà họ không thể giải thích, nhưng họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy sự sống ngoài hành tinh chịu trách nhiệm cho những hiện tượng đó. AARO "không phát hiện ra bằng chứng nào về người ngoài hành tinh, hoạt động hay công nghệ", các nhà khoa học viết trong báo cáo năm nay.

⦿ ---- Nhân viên hưởng lương theo giờ nằm trong số khoảng 1.000 người bị sa thải do hãng xe General Motors công bố hôm thứ Sáu, phần lớn trong số đó ảnh hưởng đến cơ sở trung tâm kỹ thuật toàn cầu của công ty tại Warren, Mich. Hãng xe có trụ sở tại Detroit cho biết động thái này là một phần của nỗ lực tái cấu trúc và không có lĩnh vực nào bị nhắm mục tiêu. Công ty đang nhắm mục tiêu cắt giảm chi phí 2 tỷ đô la trong năm nay.

⦿ ---- Gần 2/5 người Mỹ (39%) lo lắng về việc phá vỡ thói quen ăn uống lành mạnh của họ trong những ngày lễ, theo một cuộc khảo sát mới của Orlando Health. Sara Riehm, một chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm cải thiện sức khỏe Orlando Health cho biết: "Ngày lễ chỉ đến một lần trong năm và việc thưởng thức một vài món ăn truyền thống và công thức nấu ăn yêu thích có thể có thêm một chút đường hoặc chất béo sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn hoặc phá vỡ thói quen lành mạnh của bạn. Trên thực tế, tôi thấy nhiều bệnh nhân của tôi lo lắng về việc tăng cân hơn là tăng cân thực sự trong những ngày lễ."

Khoảng 25% mọi người tin rằng họ nên bỏ bữa để tiết kiệm calo trước một buổi tụ họp trong kỳ nghỉ, nhưng điều đó chỉ khiến họ có khả năng ăn quá nhiều, Riehm cho biết. "Sẽ dễ dàng hơn nhiều để đưa ra quyết định lành mạnh hơn khi chúng ta không đói", Riehm nói. "Ăn một bữa ăn nhẹ bao gồm các chất dinh dưỡng no như protein và chất xơ trước bữa tiệc sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn và đưa ra những lựa chọn sáng suốt về những gì bạn đang ăn."

Tương tự như vậy, khoảng một phần ba (33%) số người cảm thấy họ cần "giải độc" (detox cho nhẹ cân) sau khi thưởng thức một số món ăn ngày lễ, cuộc khảo sát cho thấy. Riehm cho biết những chiến thuật này không chỉ không hiệu quả mà còn có khả năng gây hại.

Nếu bạn bình thường ăn lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, thì ăn cho vui trong mùa lễ sẽ không hại gì. Riehm cho biết, "Tính nhất quán thực sự là chìa khóa của cuộc chơi khi nói đến lối sống lành mạnh. Vì vậy, cũng giống như một bữa ăn lành mạnh sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả sức khỏe hoặc số liệu xét nghiệm của bạn, thì việc ăn một bữa ăn không lành mạnh cũng sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn".

⦿ ---- HỎI 1: Cao niên: Ăn 2 tới 4 trứng gà/tuần sẽ giảm cholesterol trong máu, tăng trí nhớ?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu tại Đại học California San Diego (UCSD) hiện đã phân tích dữ liệu sức khỏe của 890 nam và nữ và phát hiện ra rằng ăn hai đến bốn quả trứng một tuần có liên quan đến việc giảm mức cholesterol trong máu. Phân tích của họ dựa trên dữ liệu từ một nghiên cứu về lão hóa lành mạnh bắt đầu vào năm 1988 và đã thử nghiệm ba khía cạnh của chức năng nhận thức ở người trung niên hoặc lớn tuổi trong suốt bốn năm.

Trong số tất cả 531 phụ nữ được xem xét, những người báo cáo ăn nhiều trứng hơn cho thấy ít suy giảm trí nhớ ngắn hạn và dài hạn hơn. Không tìm thấy mối liên hệ nào như vậy ở những người đàn ông ăn nhiều trứng hơn. Tuy nhiên, một phân tích dữ liệu khác sử dụng cùng cơ sở dữ liệu nhưng một nhóm từ một thập niên khác đã phát hiện ra rằng những người đàn ông ăn nhiều trứng hơn đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra nhận thức, trong khi không tìm thấy mối liên hệ nào ở phụ nữ.

Chi tiết:

https://www.sciencealert.com/study-finds-eggs-might-protect-brain-health-and-lower-cholesterol

⦿ ---- HỎI 2: Trên 40 tuổi, tăng mức thể dục, sẽ tăng thọ 5 năm?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Nếu bạn trên 40 tuổi và tăng mức độ tập thể dục của mình lên mức của 25% những người cùng trang lứa, bạn có thể sống thêm trung bình 5 năm, một nghiên cứu mới tính toán. Đối với người trên 40 tuổi có mức độ hoạt động hàng ngày thấp nhất, một động thái tương tự có thể mang lại trung bình thêm 11 năm, cùng một báo cáo phát hiện. "Những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng [hoạt động thể chất] mang lại lợi ích sức khỏe lớn hơn đáng kể so với suy nghĩ trước đây", một nhóm do Lennert Veerman đứng đầu đã viết. Ông là giáo sư y tế công cộng tại Trường Y và Nha khoa thuộc Đại học Griffith ở Gold Coast, Queensland, Úc châu.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/15/over-40-getting-fit-add-years-life/4041731679591/

.