Thơ Mùa Thu 2024

dưới mái chèo vỡ một giấc mơ con sông trôi theo mắt đang yêu trôi trí nhớ em đôi tay dài ròng ròng cùng tháng năm bờ sông mở cửa nhìn nhau lá ướt chiêm bao. Có lẽ. Mãi mãi thơ đi qua bờ sông đi qua tháng ba qua bất an qua hơi thở bình nguyên em ngược gió mùa trăng hóa quỳ vàng(*) trong suốt dã quỳ vàng say khướt. Đợi môi đợi mùi trăng mùi cỏ mùi rừng mùi chim Phí mùi lá mục mùi mưa đợi nắng quê hương đợi màu da vòng eo đợi phì nhiêu cánh đồng đợi con sông chảy vào sinh nở hay con sông rồi không chờ đợi tràn bờ trí nhớ qua giấc mơ sương mù cũ kỹ một đời sông nước già nua ... bơi hay chỉ là ngắt nhịp hơi thở ngắt nhịp giấc mơ / ngắt nhịp câu thơ làm ướt con chữ và đám mây đang bơi như cá bơi không biết trời hay sóng nước xanh dòng sông hay ngà ngà trôi màu trắng hy vọng màu xa vời con sông màu mất ngủ lìa xa màu giấc mơ nát tan màu nhẹ gánh mỉm cười một chấm đỏ màu mong manh ngoảnh lại nhói đau màu câu thơ câu chữ màu da non xước da tiếng kêu màu trí nhớ màu xanh khoảng trống không ngờ giấy trắng màu không biết sợ ngòi bút màu không nỡ… thanh thiên ------------- (*): một sắc vàng giá lạnh hoang sơ của loài hoa thường ngủ quên ven bụi bờ/thường thức dậy bất ngờ thắp nắng. hoa như em/như mùa thu phố núi lơ mơ/ này cúc dại có bao giờ em nghĩ/ một loài hoa gió bụi rồi buồn… Lê Vĩnh Tài