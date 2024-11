Kinh Từ Bi -- Metta Sutta - song ngữ và 2 video

Video thực hiện để cúng dường Tam Bảo và tứ chúng. Dựa theo bản dịch của quý Thầy Thích Minh Châu, Thích Nhất Hạnh, Thích Thiện Châu, Cư sĩ Hoang Phong, Cư sĩ Phạm Kim Khánh và quý thầy trên hai mạng Sutta Central và Access to Insight.

Kinh Từ Bi, xuất phát từ Tạng Pali có tên là Kinh Metta Sutta, còn được gọi là Kinh Karaniya Metta, nội dung dạy tu thiền Tâm Từ, tức là lòng yêu thương vô lượng. Theo bản chú giải, duyên khởi cho Kinh Từ Bi là tích truyện một nhóm 500 vị sư sau khi nhận lời dạy từ Đức Phật đã tới một khu rừng để thiền định.

Dân làng dựng 500 chiếc lều dưới các gốc cây trong rừng để các vị sư trú ngụ. Tuy nhiên, quý thầy bị quấy rối cả ngày lẫn đêm bởi các thần cây, vì chư thần bất mãn với các vị sư tới ngụ trên đất của họ. Sự quấy nhiễu liên tục này đã làm phiền các vị sư, khiến họ không thể thiền định. Các vị sư đã trở lại thành Xá Vệ trình bày với Đức Phật và được dạy bài Kinh Từ Bi, để tu tâm từ, lấy tình yêu thương để giải trừ các trở ngại. Nhờ thực hành theo Kinh Từ Bi, các nhà sư đã xa lìa sợ hãi, và chuyển hóa được các vị thần, biến tâm sân hận của chư thần trở thành môi trường bình an và hòa hợp. Vào cuối mùa mưa đó, tất cả năm trăm vị sư đều đạt được quả vị A La Hán.

Người tu khéo léo trong thiện pháp, biết rõ con đường tới bình an, hãy giữ hạnh chính trực, khiêm tốn, lời nói dịu dàng. Người tu sống biết đủ, bình an, tĩnh lặng, trí tuệ, khéo léo, sống tiết kiệm, không kiêu ngạo, không đòi hỏi, và không bận việc đời.

Người tu sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc trí tuệ có thể khiển trách. Người tu luôn luôn giữ tâm niệm như sau.

Nguyện cho tất cả mọi người và mọi loài chúng sanh đươc sống trong bình an, hạnh phúc, và thảnh thơi.

Nguyện cho an lành tới với tất cả các loài chúng sanh, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh ra và những loài sắp sinh ra.

Nguyện cho đừng ai lừa dối ai, đừng ai khinh thường ai, đừng ai sát hại ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ.

Như một bà mẹ đem thân mạng mẹ che chở cho đứa con duy nhất, người tu đem lòng như thế để đối xử với tất cả mọi loài chúng sanh.

Người tu hướng tâm, đem lòng từ bi không giới hạn để bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên các bầu trời xuống dưới các cõi, từ trái sang phải, lòng từ bi không bị bất cứ những gì làm ngăn cách, trong tâm người tu không còn dính chút nào hờn oán hoặc căm thù.

Người tu nguyện giữ tâm trong chánh niệm từ bi như thế, dù bất cứ khi nào, dù là đang đi, đang đứng, đang ngồi, hay đang nằm, miễn là còn thức. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất.

Người tu xa lìa tà kiến, giữ giới, có đủ chánh kiến, nhiếp phục ái dục, không còn phải tái sanh, sẽ không đi đến thai tạng nữa.

This video is made as an offering to the Triple Gem and the fourfold assembly. This English version is translated by Mahathera Dhammananda.

The Metta Sutta, also known as the Karaniya Metta Sutta, is a discourse on loving-kindness found in the Pali Canon. According to the commentaries, the background story of the Metta Sutta recounts that a group of 500 monks was sent by the Buddha to meditate in a forest.

Villagers set up 500 tents at the base of trees in the forest for the monks to reside in. However, the monks were harassed day and night by tree devas, who resented their presence. This constant disturbance instilled fear in the monks, rendering them unable to meditate. In search of assistance, the monks approached the Buddha. He taught them the Metta Sutta, which emphasizes the cultivation of loving-kindness. By practicing this teaching, the monks were able to dispel the fear and negative energy emanating from the devas, transforming their hostile environment into one of peace and harmony. By the end of that rainy season, all five hundred monks attained arahantship.

METTA SUTTA

English translation by Mahathera Dhammananda

He who is skilled in doing good and

who wishes to attain that state of calm

should be able, upright, perfectly upright

obedient, gentle, and humble

Contented, easily looked after,

with few duties, simple in livelihood,

controlled in senses, discreet, not impudent,

not greedily attached to families.

He should not commit any slight wrong,

so that other wise men might find fault in him.

May all beings be happy and safe,

may their hearts be wholesome

Whatsoever living beings there are;

feeble or strong, long, stout or medium,

short, small or large, seen or unseen.

Those dwelling far or near,

those who are born and those

who are to be born.

May all beings, without exception,

be happy minded.

Let not one deceive another nor despise any

person whatsoever in any place.

In anger or ill-will,

let him not wish any harm to another.

Just as a mother would protect her

only child at the risk of her own life,

even so let him cultivate a boundless heart

towards all beings.

Let thoughts of boundless love pervade the

whole world; above, below and across

without any obstruction,

without any hatred, without any enmity.

Whether he stands, walks, sits or lies down,

as long as he is awake,

he should develop this mindfulness.

This, they say is the highest conduct here.

Not falling into error,

virtuous and endowed with insight,

he discards attachment to sensuous desires.

Truly, he does not come again; to be conceived in a womb.

.