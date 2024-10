Cùng Nhau Tranh Đấu Cho Quyền Tự Do

Lời Tòa Soạn: Chỉ còn 5 ngày nữa là đến Ngày bầu cử 2024, với sự ủng hộ toàn phần của ban biên tập và tờ Việt Báo dành cho Phó Tổng Thống / ứng cử viên Kamala Harris, chúng tôi trân trọng và vinh dự đăng bài viết của Phó Tổng Thống Kamala Harris gửi đến cộng đồng cử tri người Mỹ gốc Việt trên số báo thứ Sáu trước Ngày bầu cử, với hy vọng và cầu nguyện Xin cho Ý Dân được nên.





***





Ở đất nước Hoa Kỳ, tự do vẫn luôn là ánh sáng soi đường cho mọi người dân. Riêng với cộng đồng người Việt tỵ nạn đến Hoa Kỳ cách đây khoảng 50 năm, mục tiêu theo đuổi này không chỉ là lý tưởng sống mà còn là một cứu cánh, một đường dây sinh tồn. Đối mặt với thảm kịch của biết bao nhiêu người, trong số đó có bản thân các bạn, cha mẹ và ông bà của các bạn, những người đã phải vượt qua đại dương, băng qua rừng rậm, lúc bằng thuyền, khi bằng đường bộ để thoát khỏi chế độ áp bức và xây dựng một cuộc sống mới trên đất nước này.





Nhân khi chúng ta sắp tưởng niệm 50 năm ngày Sài Gòn thất thủ, hãy cùng nhau suy ngẫm về hành trình phi thường của cộng đồng của các bạn, cộng đồng người Mỹ gốc Việt hải ngoại, hiện đã có hơn hai triệu người. Khả năng phục hồi của các bạn đang tỏa sáng qua những thành công của cộng đồng mà các bạn đã xây dựng được. Câu chuyện của các bạn chính là câu chuyện của nước Mỹ. Từ câu chuyện này, mỗi chúng ta đều phải ý thức được, và đều phải nhớ rằng: tự do là điều mà tất cả chúng ta phải hết sức trân trọng và bảo vệ.





Mẹ của tôi chỉ mới 19 tuổi khi bà một mình vượt băng qua thế giới, đi từ Ấn Độ đến tiểu bang California với một ước mơ không hề lay chuyển là được trở thành một nhà khoa học chữa lành bệnh ung thư ngực. Mẹ tôi đã dạy tôi một điều là không bao giờ phàn nàn về sự bất công, mà hãy tự mình hành động, hãy tự làm một việc gì đó để giải quyết cho sự bất công này. Vì vậy, từ khi còn trẻ, tôi đã có một ý muốn rất nhất định rằng tôi phải làm một công việc gì đó mà có thể bảo vệ được người dân, và đó chính là câu chuyện về toàn bộ sự nghiệp của tôi. Trước đây, khi là một công tố viên tại tòa án, tôi đứng lên bảo vệ phụ nữ và trẻ em; chống lại những kẻ săn mồi. Khi là Bộ Trưởng Tư Pháp ở tiểu bang California, tôi đã tiếp quản các ngân hàng lớn và trao trả 20 tỷ đô la lại cho những gia đình đã phải đối mặt với việc bị tịch biên nhà, bị tịch thu tài sản thế chấp. Suốt mấy năm nay, là phó tổng thống Hoa Kỳ, tôi đã và đang tích cực bảo vệ những người lao động và những người cao niên. Và vào thời điểm này, vì tôi biết rằng mỗi người dân Mỹ đều muốn có một nhà lãnh đạo tranh đấu cho dân và vì dân và vì tôi tin mọi người dân Mỹ đều rất xứng đáng có một nhà lãnh đạo biết bảo vệ dân chúng của mình, chính vì thế nên tôi mới tham gia tranh cử vào chức vụ Tổng Thống của nước Mỹ.





Cuộc tranh cử này nói lên hai tầm nhìn rất khác nhau đối với đất nước chúng ta: một là tập trung hướng về tương lai, còn một là tập trung nhìn về quá khứ. Tôi, đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới đầy lạc quan với một Con Đường Mới Tiến Tới Phía Trước — một con đường bảo đảm rằng chúng ta không phải sẽ sống một cuộc sống chỉ để vượt qua, để tồn tại mà sẽ còn được sống một cuộc sống tiến về phía trước, đầy sự phát triển.





Tôi lớn lên trong một gia đình trung lưu, tôi đã tận mắt biết những khó khăn mà các gia đình lao động luôn phải đối mặt. Tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi đã phải làm việc suốt ngày đêm để làm cho xong mọi công việc, mẹ chuẩn bị bữa ăn trưa cho chúng tôi mang theo, trước khi tôi và em gái tôi, Maya thức dậy, mẹ thanh toán cho xong các hóa đơn sau khi chúng tôi đã đi ngủ. Với tư cách là tổng thống, tôi sẽ xây dựng một Nền Kinh Tế Tạo Nên Cơ Hội nơi mà mọi người dân Mỹ đều có cơ hội sở hữu một ngôi nhà, tạo dựng một đời sống sung túc, và khởi nghiệp vững vàng.





Kế hoạch của tôi là sẽ cắt giảm thuế cho 100 triệu người Mỹ, hạ thấp giá cả các nhu yếu phẩm, thực phẩm, hàng tạp hóa. Giải quyết đồng thời tình trạng thiếu nhà ở bằng cách xây dựng ba triệu ngôi nhà mới và tiếp quản những chủ công ty đang mua bất động sản một cách không công bằng và đang tăng giá thuê nhà. Tôi nhớ mẹ tôi đã phải để dành tiền trong hơn 10 năm mới mua được ngôi nhà đầu tiên cho gia đình. Cuối cùng thì ngày vui ấy cũng đã đến, lúc đó, dù tôi hãy còn là một cô gái nhỏ, tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi, bà đã rất sung sướng đến thế nào. Vì thế, tôi muốn người dân Mỹ sẽ đạt được ước mơ có một căn nhà, sẽ được bước chân vào cánh cửa của ngôi nhà mình, và sẽ có cảm giác phấn khích, hạnh phúc cũng như mẹ tôi đã từng có được trước đây vậy.





Kế hoạch của tôi là sẽ cắt giảm chi phí khởi nghiệp cho các nhà buôn bán nhỏ, trong đó có cả việc tăng khoản khấu trừ thuế cho các doanh nhân từ 5.000 đô la lên đến 50.000 đô la. Chủ các nhà buôn bán nhỏ vừa là những nhà lãnh đạo dân sự cũng vừa là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Chủ các doanh nghiệp nhỏ vừa là những cố vấn, vừa là người tuyển dụng tại địa phương; đó là một phần của nền văn hóa cộng đồng của chúng ta, vì thế thành phần này rất xứng đáng được hỗ trợ và bảo vệ về mọi mặt.





Kế hoạch của tôi là sẽ cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, nhất là cho những người cao niên, để họ có thể sống hạnh phúc trong tuổi già. Tôi sẽ bảo vệ Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe, một chương trình mà nhờ đó nhiều người Mỹ gốc Việt đã có thể tham gia Chương trình Bảo Hiểm với Giá Cả Phải Chăng. Đồng thời, tôi sẽ tăng cường Medicare để chi trả dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người lớn tuổi, giảm bớt gánh nặng của công việc chăm sóc giữa các thế hệ trong gia đình. Tôi đã từng chăm sóc mẹ tôi khi bà bị ung thư, và tôi hiểu được sự căng thẳng của công việc chăm sóc người lớn tuổi, bệnh hoạn trong gia đình.





Tôi sẽ đối đầu với tội phạm và bạo lực chống người Mỹ gốc Á. Trong khi ông Donald Trump kích động sự thù hận, căm ghét người Mỹ gốc Á; và đã không bảo vệ chúng ta trong mùa đại dịch thì tôi đã đấu tranh bảo vệ người dân có thể sống một cuộc sống mà không có sự sợ hãi. Là đương kim phó tổng thống Hoa Kỳ, tôi đã phân bổ 15 tỷ đô la cho các sáng kiến thực thi pháp luật và an toàn công cộng tại các địa phương, đồng thời ban hành luật chống tội phạm thù hận. Người tị nạn Việt Nam, hơn ai hết, nên biết tầm quan trọng của những vấn đề này. Vào những năm cuối của thập niên 70 và những năm đầu của thập niên 80, ngư dân Việt Nam ở Vịnh Mễ Tê Cơ Texas đã phải đối mặt với sự chống đối quyết liệt từ Ku Klux Klan, những người này đã đe dọa ngư dân Việt Nam, khủng bố họ xua đuổi họ ra khỏi bờ vịnh này. Đất nước chúng ta phải học hỏi không chỉ từ những khoảnh khắc đẹp nhất mà còn từ những khoảnh khắc đen tối nhất để đảm bảo rằng những khoảnh khắc đen tối sẽ không bao giờ bị lập lại.





Chúng ta cũng cần chỉnh lại hệ thống di dân hợp pháp đã có những sai lầm trước đây. Tôi sẽ ký dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng mà ông Trump đã phá hoại chỉ vì lợi ích chính trị cá nhân của ông, cho nên thay vì sửa chữa ông ta thích để yên những vấn đề này để ông có đề tài mà nói. Thật sự là tôi bác bỏ một sự lựa chọn sai lầm giữa hai công việc, một là bảo vệ biên giới của chúng ta và một là tạo ra hệ thống nhập cư an toàn, trật tự và nhân đạo. Tôi không nghĩ chúng ta phải có một lựa chọn mà thay vào đó chúng ta có thể và sẽ phải thực hiện cả hai.





Kết quả trong kỳ bầu cử này có tầm quan trọng rất lớn. Ông Donald Trump và các đồng minh của ông sẽ cắt giảm tiền Social Security và Medicare, tước bỏ các biện pháp bảo vệ chăm sóc sức khỏe bằng cách chấm dứt chương trình Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe, mà không có kế hoạch thay thế. Ông Donald Trump sẽ áp đặt cái mà tôi gọi là "thuế bán hàng Trump", với ý định đánh thuế ít nhất là 20 phần trăm trên các mặt hàng nhu yếu phẩm hằng ngày; các nhà kinh tế đã ước tính ý định hành động này của ông Trump sẽ khiến một người trung bình phải trả thêm hơn 4.000 đô la mỗi năm. Các chính sách của ông Trump sẽ gây ra suy thoái vào giữa năm 2025 và đẩy lạm phát lên cao.





Chúng ta không thể để điều này xảy ra. Và tôi xin hứa, tôi sẽ đấu tranh và bảo vệ cho quyền tự do cùng sự lãnh đạo trên toàn cầu của đất nước Hoa Kỳ.

Tôi đã đi tới 21 quốc gia và đã gặp gỡ hơn 150 nhà lãnh đạo thế giới để thúc đẩy các lợi ích của nước Mỹ. Năm 2021, tôi đã là Phó Tổng Thống đương nhiệm đầu tiên của chính phủ Mỹ đến thăm Việt Nam và tái khẳng định cam kết của chúng ta về sự an ninh của Việt Nam đối với sự xâm lược của Trung Cộng. Đồng thời, tôi cũng đã nêu lên và nhấn mạnh về vấn đề bảo vệ nhân quyền của người dân sống trong nước Việt Nam và sẽ không bao giờ né tránh những cuộc đối thoại khó khăn. Trong khi ông Trump thân thiện với những tên bạo chúa và những kẻ độc tài, thì tôi sẽ không bao giờ do dự hay dao động trong việc bảo vệ an ninh và những lý tưởng khác của nước Mỹ - Bởi vì tôi biết mình đứng ở đâu và tôi biết Hoa Kỳ thuộc về đâu trong cuộc đấu tranh dai dẳng giữa dân chủ và chuyên chế.





Tôi luôn dành suốt cuộc đời mình để phục vụ chỉ cho một đối tượng: đó là dân chúng Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng là đất nước có số lượng người nhập cư Việt Nam đông nhất thế giới. Các bạn xứng đáng có được một nhà lãnh đạo luôn quan tâm đến các bạn và sát cánh cùng các bạn. Chúng ta yêu đất nước của mình, và một trong những hình thức cao nhất của lòng yêu nước là việc đi bầu cử và đấu tranh cho những lý tưởng của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta có thể hiện thực hóa lời hứa của nước Mỹ với người dân.***

(Nguyên bản tiếng Anh)





Together, We Can Fight for Our Freedoms

By Vice President Kamala Harris

In America, freedom has always been our guiding light. For Vietnamese refugees who came to the United States decades ago, this pursuit was not just an ideal but a lifeline. In the face of tragedy, many of you, your parents, and your grandparents traversed oceans and jungles, traveling by boat and on foot to escape oppression and build new lives here.

As we approach the 50th anniversary of the fall of Saigon, we reflect on the extraordinary journey of the Vietnamese American diaspora, now more than two million strong. Your resilience shines through the thriving communities you have built. Your story is America’s story: a powerful reminder that freedom—tự do—is something we must all cherish and protect.

My mother was 19 when she crossed the world alone, traveling from India to California with an unshakable dream to be the scientist who would cure breast cancer. She taught me to never complain about injustice, but do something about it. So at a young age, I decided I wanted to do the work of fighting for people, and that has been the story of my entire career. As a courtroom prosecutor, I stood up for women and children against predators. As Attorney General of California, I took on the big banks and delivered $20 billion for families who faced foreclosure. As Vice President, I have stood up for workers and seniors. Now, I am running for president—because I believe Americans want and deserve a leader who will fight for all the American people.

This election is about two very different visions for our nation: one focused on the future, the other on the past. I represent a new, optimistic generation of leadership and will chart a New Way Forward—one that ensures you can not just get by, but get ahead.

I grew up in a middle class household, and I know firsthand the struggles working families face. I remember my mother working around the clock to make things work, packing lunches before me and my sister Maya woke up, and paying bills after we went to bed. As president, I will build an Opportunity Economy where every American has the opportunity to own a home, to build wealth, to start a business.

I will cut taxes for 100 million Americans, lower costs on necessities like food and groceries, and address the housing shortage by building three million new homes and taking on those corporate landlords who are unfairly buying up properties and increasing rental prices. My mother saved for well over a decade to buy our first home. I was a teenager when that day finally came, and I can remember how excited she was. I want all Americans to get their foot in the door, achieve their dreams of homeownership, and feel that excitement like my mother was able to.

My plan will lower the costs of starting a small business, including by increasing the tax deduction for entrepreneurs from $5,000 to $50,000. Small business owners are civic leaders as much as they are business leaders. They mentor, hire locally, and are part of the cultural fabric of our communities and deserve to be lifted up in every way.

I also have a plan to lower health care costs, especially for people as they age, so they can grow old with dignity. I will defend the Affordable Care Act, which many Vietnamese Americans rely on, and strengthen Medicare to cover in-home care for seniors, easing the strain on families providing intergenerational care. I took care of my mother when she was sick with cancer, and I understand the strain that eldercare can put on families.

I will confront crime and anti-Asian violence. While Donald Trump incited hate and failed to protect us during the pandemic, I have fought for the right to live without fear. As Vice President, I delivered $15 billion to local law enforcement and public safety initiatives, and enacted legislation to combat hate crimes. Vietnamese refugees know the importance of these issues. In the late 1970s and early 1980s, Vietnamese fishermen on the Texas Gulf Coast faced violent opposition from the Ku Klux Klan, who tried to drive them out through intimidation and terror. Our nation must learn not only from our best moments, but also from our darkest ones to ensure that they are never repeated.

We also need to fix our broken immigration system. I will sign the bipartisan border security bill that Trump sabotaged for political gain, because he prefers to run on a problem instead of fixing a problem. And I reject the false choice between securing our border and creating a system of immigration that is safe, orderly, and humane. We can and must do both.

This election, the stakes could not be higher. Donald Trump and his allies would cut Social Security and Medicare, and strip away health care protections by ending the Affordable Care Act, with no plan to replace it. He will impose what I call a “Trump sales tax,” intending to put an at least 20 percent tax on everyday necessities, which economists have estimated would cost the average person more than $4,000 more a year. His policies would cause a recession by mid-2025 and drive up inflation.

Now, let’s be clear: Donald Trump is an unserious man, but the consequences of him ever getting back into the White House are brutally serious. Trump threatens to be a dictator “on day one”—he speaks of terminating the Constitution and using the military against Americans. His own national security officials warn he is unhinged and unstable, and out for unchecked power. Consider what he intends to do if we give him power again, especially after the U.S. Supreme Court ruled he would be immune from criminal prosecution. He would wield the powers of the presidency not to improve your life, not to strengthen our nation, but to serve himself.

We cannot let this happen. And I promise to fight for our freedoms and global leadership.

I have traveled to 21 countries and met over 150 world leaders to advance America’s interests. In 2021, I became the first sitting vice president to visit Vietnam and reaffirmed our commitment to its security in the face of the People’s Republic of China’s aggression. At the same time, I raised the issue of human rights and will never shy away from difficult conversations. And while Trump cozied up to tyrants and dictators, I will never waver in defense of America’s security and ideals—because in the enduring struggle between democracy and tyranny, I know where I stand and I know where the United States belongs.

Throughout my life, I have always served one client: the people. The United States is home to the largest number of Vietnamese immigrants in the world, and you deserve a leader who sees you and stands with you. We love our country, and one of the highest forms of patriotism is to vote and fight for our ideals. Together, we can realize the promise of America.