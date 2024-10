Tu Viện Linh Ứng Tổ Chức Lễ Vía Bồ Tát Quan Thế Âm và Lễ Kỷ Niệm mười Năm Thành Lập Tu Viện

Garden Grove (Bình Sa) -- Sáng Chủ Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024, Tu Viện Linh Ứng, tọa lạc tại số 11401 Mac Street, Garden Grove, CA 92841 do Thượng Tọa Thích Minh Hạnh làm viện chủ đã long trọng tổ chức Lễ Vía Bồ Tát Quan Thế Âm và Lễ Kỷ Niệm mười Năm Thành Lập Tu Viện Linh Ứng. Đây là thông lệ hằng năm cứ vào ngày 19 tháng 9 Âm lịch, Chư Tăng và Phật tử Tu Viện linh Ứng đều trang nghiêm tổ chức ngày lễ vía Đức Quan Thế Âm và đặc biệt năm nay lễ Kỷ Niệm Mười Năm Thành Lập Tu Viện Linh Ứng.

Lễ bắt đầu từ Thứ Tư ngày 16 tháng 10 đến Chủ Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024





Lễ khai mạc dưới sự Chứng minh của Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California và hằng trăm đồng hương Phật tử tham dự. Ngày nầy cũng là ngày giỗ đầu của Mủ Đỏ Tâm Bảo Hoàng Tấn Kỳ nên Bà Quả phụ Tâm Hương, phu nhân của Cố Mủ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ đã mời một số quý niên trưởng, quý chiến hữu, thân hữu, cộng đồng đến tham dự rất đông.





Buổi lễ bắt đầu, ban thỉnh sư cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni đảnh lễ Tam Bảo tại Chánh Điện, trong dịp nầy vị đại diện ban thỉnh sư có lời tác bạch: “ Hôm nay, trong không khí trang nghiêm của đạo tràng Tu Viện Linh Ứng, trong ánh hào quang của Chư Phật, dưới sự chứng minh của Ngài Hòa Thượng, Chư Tôn Đức Tăng Ni, chúng con Phật tử Tu Viện Linh Ứng ba nghiệp thanh tịnh, thành kính đảnh lễ cúng dường Tam Bảo, Ngài Hòa Thượng chứng minh, Chư Tôn Đức Tăng Ni và dâng lên bài tác bạch . Đây thật là một đại sự nhân duyên cho toàn thể Chư Tăng và Phật tử Tu Viện Linh Ứng được cung nghinh ngài Hòa Thượng chứng minh và chư Tôn Đức Tăng Ni, cầu nguyện và hồi hướng phước báu đến Tu viện Linh Ứng nhân buổi lễ kỷ niệm Chu Niên 10 năm thành lập Tu Viện Linh Ứng.





Kính bạch quý Ngài,





Thừa tự Pháp và truyền thừa Pháp của Chư Phật là bổn nguyện của Tăng Già, cho nên Chúng con được kính nghe:

Tăng là các nhà sư thanh tịnh,

Thể không không, chẳng dính bụi trần.

Ly gia, cắt ái, khinh thân,

Dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh.

Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp,

Đem đạo mầu dạy khắp thế gian.





Do căn lành đã gieo trồng trong tiền kiếp, nay hội đủ duyên lành, chúng con được sinh trưởng trong ngôi nhà chánh pháp; lại được phúc duyên hạnh ngộ minh sư, gần gũi các bậc thiện tri thức. Chúng con hôm nay có chánh tín Phật, Pháp, Tăng, đồng nguyện vọng, đồng tâm trí, tin vào Ân đức 3 ngôi Tam Bảo, có nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn, để giải thoát khổ sinh tử luân hồi, cho nên, tất cả chúng con thành tâm 3 nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, sắm sửa vật thực và tứ sự, thành kính cúng dường chư tôn đức Tăng Ni:





Của này vốn của thiện lương

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành

Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng

Xin Chư Tăng hưởng dụng chứng minh





Nguyện cầu phước thiện này làm nhân dẫn dắt chúng con đến đạo quả Niết Bàn. Nguyện cầu cho mọi Phật sự tại Tu Viện Linh Ứng được hanh thông. Ngưỡng mong chư Thiên hộ trì dẫn dắt những người hữu duyên vân tập về Tu viện Linh Ứng tu tập để thân tâm được an lạc. Cầu mong Chánh Pháp được nối tiếp mãi mãi; những khóa thiền được tổ chức tại tu viện sẽ luôn được những bậc thiện hữu trí thức hoan hỷ hành trì. Chúng con thành tâm hồi hướng phước báu này đến Cửu Huyền Thất Tổ ký tự tại Tu Viện Linh Ứng, nguyện cho tất cả được sở cầu như ý nguyện. Cầu mong phước thiện cúng dường này được thành tựu đến thân bằng quyến thuộc của chúng con, cầu mong cho những thân bằng quyến thuộc được thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Chúng con thành tâm chia phần phước thiện cúng dường này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng sinh đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả quý vị hoan hỷ thọ phần phước báu này rồi được thoát khỏi mọi khổ đau, được an lạc lâu dài…”