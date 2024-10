Nên Làm Gì Khi Cầm Trên Tay Hóa Đơn Y Tế Kê Giá Trên Trời Hoặc Có Thể Có Sai Sót?

Quý vị sẽ làm gì khi nhận được một hóa đơn y tế mà quý vị không thể chi trả hoặc cảm thấy không hợp lý? (Nguồn: pixabay.com)

Ở Hoa Kỳ, có rất nhiều người thường phải chật vật với các hóa đơn y tế, nên họ thậm chí không dám đi bác sĩ hoặc lỡ có đi bác sĩ thì đành phải chịu cảnh giật gấu vá vai. Nhìn vào các hóa đơn y tế, rất khó để hiểu rõ chúng ta đang bị tính tiền cho những cái gì, bởi vì ngay cả các chuyên gia trong nghề có khi phải vò đầu bứt tai để giải thích những mục ghi trên hóa đơn và quyền lợi bảo hiểm.

Trong nghiên cứu Understanding America Study được công bố gần đây của khoa học gia Erin Duffy từ Đại học Southern California, một cuộc khảo sát được thực hiện với trên 1,135 người lớn ở Hoa Kỳ để tìm hiểu cách giải quyết khi họ gặp phải các hóa đơn y tế rắc rối và phiền toái. Kết quả cho thấy việc tự bảo vệ quyền lợi của mình, chẳng hạn như liên lạc trực tiếp với phòng tài chính của bệnh viện, có thể mang lại lợi ích đáng kể khi giải quyết các hóa đơn y tế. Nếu không chủ động liên lạc, quý vị có thể bỏ lỡ cơ hội để được giảm bớt gánh nặng tiền bạc.

Làm thinh thì thua thiệt!

Trong số những người tham gia cuộc khảo sát, cứ 5 người thì có 1 người cho biết trong năm ngoái họ đã nhận được hóa đơn y tế mà họ cảm thấy không hợp lý hoặc không thể chi trả. Gần 35% số hóa đơn này đến từ các phòng khám bác sĩ, khoảng 20% là từ các phòng cấp cứu hoặc dịch vụ khẩn cấp, và hơn 15% đến từ các bệnh viện. Ngoài ra, còn có các hóa đơn từ phòng xét nghiệm, trung tâm chụp hình chẩn bịnh và phòng khám nha khoa.

Hơn 61% số người tham gia khảo sát đã liên lạc với phòng tài chính để giải quyết hóa đơn mà họ cảm thấy có vấn đề, nhưng 40% lại không làm điều này. Tại sao? Khoảng 86% cho rằng việc liên lạc sẽ không thay đổi được gì.

Tuy nhiên, thực tế là việc mang hóa đơn đi hỏi phòng tài chính thực sự có lợi. Với những người đã liên lạc phòng tài chính, có gần 76% nhận được sự hỗ trợ giúp giảm bớt chi phí của những hóa đơn mà họ không thể chi trả; gần 74% được điều chỉnh lại khi phát hiện có sai sót trong hóa đơn; và gần 62% thương lượng thành công để hóa đơn của mình được giảm giá.

Ngoài ra, sau khi gọi điện cho phòng tài chính, có 18% cho biết họ đã được giải thích chi tiết về các khoản phí mình phải trả; 16% được giúp sắp xếp kế hoạch thanh toán linh hoạt; và 7% khỏi phải trả tiền vì được hủy toàn bộ hóa đơn. Dù vậy, cũng có gần 22% bệnh nhân cho biết vấn đề của họ vẫn chưa được giải quyết, và 24% nói rằng chẳng có gì thay đổi sau cuộc gọi.

Nhưng điều đáng chú ý là, phần lớn những người tham gia khảo sát cho biết các vấn đề của họ có thể được giải quyết chỉ trong chưa đầy một giờ, chỉ với một cuộc gọi điện thoại đơn giản.

Chỉ cần gọi điện để thắc mắc

Nghiên cứu cho thấy rằng những người thích giao tiếp đồng thời không dễ bị thuyết phục thường chủ động liên lạc để giải quyết vấn đề liên quan đến hóa đơn y tế hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người chưa có bằng đại học, thiếu hiểu biết về tài chính hoặc không có bảo hiểm y tế ít khi chủ động liên lạc với các bộ phận tài chính. Sự khác biệt này có nghĩa là những người không gọi điện có thể phải trả nhiều tiền hơn cho dịch vụ y tế, hoặc bị mắc nợ y tế nhiều hơn so với những người chủ động liên lạc.

Có nhiều người đang tham gia các chương trình bảo hiểm y tế có mức tự chi trả cao, bao gồm cả những chương trình có mức phí deductible cao. Mô hình bảo hiểm “hướng tới người tiêu dùng” này nhằm mục đích khuyến khích người tiêu dùng cẩn trọng hơn về vấn đề chi phí khi tìm kiếm và lựa chọn các dịch vụ y tế. Tuy nhiên, mô hình này lại đặt gánh nặng lên vai bệnh nhân để họ tự mình giải quyết các vấn đề về thanh toán.

Theo một nghiên cứu gần đây, 87% các bệnh viện tại Hoa Kỳ có cung cấp các chương trình thanh toán hóa đơn khác nhau cho bệnh nhân trả dần dần, nhưng chỉ có 22% bệnh viện đăng thông tin chi tiết về các chương trình này trên trang web của họ. Ai muốn biết thêm thông tin về các chương trình trả góp này thì phải gọi điện trực tiếp đến bệnh viện để hỏi.

Ở một nghiên cứu khác, nhóm của Duffy đã đóng giả làm bệnh nhân đang muốn làm phẫu thuật đầu gối không cấp thiết (elective surgery) và gọi đến các bệnh viện để tìm hiểu các thông tin về hỗ trợ tài chính, các gói thanh toán và các tùy chọn thời gian thanh toán. Mặc dù các thông tin này thường có sẵn, nhưng lại rất khó để tìm hiểu. Trong số những bệnh viện mà nhóm nghiên cứu đã liên lạc, có khoảng 18% bệnh viện là họ không thể gặp được với tư vấn viên có thể cung cấp đầy đủ thông tin, ngay cả khi đã gọi ba lần vào ba ngày khác nhau. Thường thì họ được hướng dẫn vòng vèo qua nhiều bước, có khi phải liên lạc qua ba nơi khác nhau mới có thể nhận được tất cả thông tin cần thiết.

Trong những năm gần đây, các quyết sách gia đã đạt được những bước tiến quan trọng trong mục tiêu minh bạch giá cả. Thí dụ, các bệnh viện được yêu cầu phải công khai giá cả của các dịch vụ và sản phẩm mà họ cung cấp. Những phương thức và chính sách này cũng giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin về hỗ trợ tài chính và giải quyết các vấn đề liên quan đến hóa đơn.

Ngần ngại gì mà không gọi?

Để giảm thiểu gánh nặng tiền bạc, bệnh nhân nên chủ động trong việc liên lạc và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Một nữ đồng nghiệp của Duffy, biết bạn mình đang nghiên cứu vấn đề này nên đã hỏi ý kiến về một hóa đơn mà người nhà nhận được, trị giá 425 MK cho một dịch vụ tại trung tâm cấp cứu. Họ cảm thấy hóa đơn này bị đôn giá lên và không hợp lý, khiến ngân sách của gia đình cô ấy bị thâm hụt khá nhiều.

Duffy khuyên đồng nghiệp của mình nên gọi đến phòng tài chính của trung tâm đó để bày tỏ những thắc mắc và bất bình về hóa đơn, để xem liệu có thể thay đổi số tiền phải trả hoặc thời gian thanh toán hay không.

Cuộc gọi thật sự có hiệu quả. Cô đồng nghiệp của Duffy được cung cấp ba lựa chọn:

a. Chia nhỏ số tiền cần trả thành nhiều đợt; b. Chi trả dứt điểm một lần thì chỉ cần trả 126 MK; c. Có thể được hỗ trợ tài chính nếu đủ điều kiện dựa trên mức thu nhập.

Cuối cùng, cô đồng nghiệp của Duffy chọn (b) và chỉ phải trả chưa đến một phần ba số tiền ban đầu trên hóa đơn.

Vì vậy, lần tới nếu nhận được một hóa đơn y tế khiến quý vị băn khoăn lo lắng, hãy nhấc máy lên tự mình gọi hỏi hoặc nhờ một người bạn thích giao tiếp đồng thời không dễ bị thuyết phục gọi hỏi giúp mình. (Vb biên dịch)