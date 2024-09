Linh mục Nguyễn Hữu Lễ ra mắt Bút ký "I Must Live"

Sinh hoạt cộng đồng





Linh mục Nguyễn Hữu Lễ phát biểu trước cử tọa.

“Trước khi làm linh mục, tôi là người Việt Nam”. Đó là lời phát biểu của linh mục Nguyễn Hữu Lễ trong buổi ra mắt Bút ký Tôi Phải Sống bằng tiếng Anh (I Must Live do Austin Macauley Publishers xuất bản) tại Little Sài Gòn, quận Cam, Hoa Kỳ chiều 29 tháng 9, 2024.



Trong buổi trưa nắng chan hòa đầu thu còn sót lại của mùa hè, khoảng 300 người đã tề tựu tham dự buổi ra mắt sách của linh mục. Ngài cho biết hôm nay không phải là buổi hội luận chính trị, nhưng là ngày tâm tình, ký tặng sách I Must Live cho đồng hương, nhất là cho giới trẻ.



Mở đầu chương trình, ông Trần Quốc Bảo phát biểu: “Tôi xin thay mặt Ban Tổ Chức trân trọng cảm tạ toàn thể quý thân hữu, quý đồng hương, đã đến dự buổi họp mặt hôm nay thật đông đảo, thật đúng giờ!



Vâng, thưa quý vị, đây không phải là một buổi Hội Thảo Chính Trị, cho nên, như quý vị thấy, đã không có phần giới thiệu quan khách, thân hào nhân sĩ thông thường.

Đây là buổi họp mặt để cùng tâm tình, hàn huyên với một vị khách đến từ phương xa, rất xa, từ Nam Bán Cầu.



Nhưng nói là một vị khách thì e rằng không đúng, vì dù ở thật xa, những đã rất quen thuộc gần gũi với hầu hết chúng ta!



Và vị khách này, dù đã dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa từ lúc còn son trẻ, nhưng đã khẳng định lập trường bằng câu nói bất hủ “ Trước khi làm Linh Mục, tôi là một người Việt Nam ”.



Và để thể hiện căn bản cốt lõi “ tôi là một người Việt Nam ” vị khách này đã dồn hết tâm huyết để hoàn thành quyển sách kể lại cuộc đời mình mà nay đã trở thành tác phẩm tạo kỷ lục với hơn 70 nghìn cuốn được ấn hành, một kỷ lục không chỉ ở hải ngoại, mà ngay cả trong nước! Đó là bút ký “Tôi Phải Sống” ra đời năm 2003.



Nhưng vị khách này không phải chỉ nói và viết, mà còn thể hiện lập trường “ Tôi là một người Việt Nam ” bằng những hành động cụ thể.



Đó là phát động “Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn” năm 2005 với cuốn phim tài liệu “Sự Thật về Hồ Chí Minh” ra đời tháng 7 năm 2009, quảng bá hơn 30 nghìn bản DVD (thời đó chưa có YouTube), và không lâu sau đó đã phổ biến ấn bản tiếng Anh “ Ho Chi Minh – The Man and The Myth ” gây tiếng vang lớn không chỉ trong và ngoài Việt Nam mà cả trong giới nghiên cứu ngoại quốc.



Và tích cực và trực tiếp hơn nữa, đầu năm 2010, vị khách này cũng đã tham gia hình thành một liên minh chính trị với tên Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, gồm 3 đoàn thể là Phong Trào Sài Gòn, Tập Hợp Đồng Tâm, và Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, cùng một số quý vị Nhân Sĩ đã có quá trình đấu tranh lâu dài và bền bỉ từ ngay sau ngày 30/4/1975!



Hơn một năm sau, Lực Lượng Cứu Quốc đã thành lập đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, phát thanh về Việt Nam liên tục hơn 14 năm qua.”



Linh mục cho biết trong dịp phát hành bút ký lần 2 năm 2003 [lần 3 năm 2013], “... Một niềm vui rất lớn của tôi là khi Bút ký Tôi Phải Sống vừa chào đời đã được sự đón tiếp nồng nhiệt của rất nhiều người thuộc nhiều giới khác nhau. Nhận thấy số lượng sách được in theo sự ước tính dè dặt lúc đầu [hơn ba ngàn cuốn] không thể đáp ứng được nhu cầu số đồng hương tìm đọc sách càng lúc càng gia tăng nên chúng tôi phải nghĩ tới việc in lần thứ hai này với số lượng lớn hơn”. Linh mục cho biết trong dịp phát hành bút ký lần 2 năm 2003 [lần 3 năm 2013], “... Một niềm vui rất lớn của tôi là khi Bút ký Tôi Phải Sống vừa chào đời đã được sự đón tiếp nồng nhiệt của rất nhiều người thuộc nhiều giới khác nhau. Nhận thấy số lượng sách được in theo sự ước tính dè dặt lúc đầu [hơn ba ngàn cuốn] không thể đáp ứng được nhu cầu số đồng hương tìm đọc sách càng lúc càng gia tăng nên chúng tôi phải nghĩ tới việc in lần thứ hai này với số lượng lớn hơn”.



Ngài kể rằng để tìm hiểu thêm, năm 2011 linh mục ghé vào một tiệm sách ở Nam Cali tìm cuốn Tôi Phải Sống. Cô bán hàng cho biết sách đã hết từ lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn có người hỏi vì hiệu sách này mấy năm trước có bán. Trong năm 2003 sau khi sách ra đời, đã có nhiều bài phê bình, thư góp ý, chỉ ra những chỗ sai sót, các lỗi chính tả... Linh mục chân thành cám ơn tất cả những góp ý đó và trong lần in thứ ba này, dù đã cố gắng hiệu đính, gọt dũa tối đa nhưng chắc không thể nào tránh hết mọi sơ sót, ông viết nhất là “các dấu hỏi ngã luôn là một thứ ‘tội tổ tông’ đối với người miền Nam như tôi” trong bút ký.



Giáo sư Trần Thị Thức - phu nhân Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, người bị giam cầm 20 năm trong lao tù cộng sản - tham dự buổi ra mắt sách cho biết, “Tôi và linh mục Lễ sinh cùng ngày cùng tháng nên hai người thường đùa với nhau là anh em sinh đôi”.



“Linh mục Nguyễn Hữu Lễ trước kia là chánh xứ họ đạo La Mã, Bến Tre, bị Cộng Sản bắt năm 1976 vì tội chống chế độ và bị đi tù suốt 13 năm, trong đó 11 năm tại các trại tù miền Bắc, trong đó có trại trừng giới Quyết Tiến nằm sát biên giới Trung Quốc, thường được gọi là trại Cổng Trời! Ông xuất bản cuốn bút ký “Tôi Phải Sống” kể lại kinh nghiệm 13 năm trong lao tù CSVN và từ đó rút ra một bài học cho con đường dân tộc phải đi trong tương lai. Cuốn sách này đã được tái bản nhiều lần và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất (“best seller”) của cộng đồng người Việt hải ngoại” (Việt Nam Thời Báo).



Linh mục cho biết số tiền nhận được từ các buổi ra mắt bút ký, một phần ngài sẽ gửi về cho các em bị tật bẩm sinh, một phần ngài dành cho Đài Đáp Lời Sông Núi.



Linh mục từng tuyên bố, “Con người rồi sẽ chết, nhưng đấu tranh cho tự do, nhân quyền của người Việt Nam sẽ phải còn tiếp tục. Trong mấy năm qua, tôi đã nhờ nhiều người, tìm cách chuyển ngữ cuốn sách “Tôi Phải Sống” qua tiếng Anh để phổ biến, tố cáo tội ác vô cùng dã man của bọn cộng sản. Bọn chúng đã biến những người tù thành những con vật; đối xử tàn bạo, độc ác vô chừng. Tôi muốn thế giới phải nhìn thấy điều này.”



Đó là lý do cho sự ra đời của Bút ký.



Cuối buổi ra mắt, cả hội trường đã xếp hàng kiên nhẫn chờ ông ký tặng sách. Được biết Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đang phục vụ tại Giáo Phận Auckland, New Zealand trong chức vụ Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam và đã nghỉ hưu năm 2020.





-- Tạ Dzu

