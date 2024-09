Chọn ai? Tại sao không Trump?

Bốn năm trước tôi đã viết một loạt bài có tựa đề: Tiếng Nói Cử Tri 1.2-3-4... đăng trên Việt Báo. Kẻ bênh người chống, có đến mấy trăm cái còm dài vô cùng tận. Ngày TT Biden nhậm chức mới hết chuyện.



Tôi đã định không viết về những đề tài liên quan đến việc bầu cử năm nay. Nhưng sau khi nghe bà "Có Nụ Cười Xấu" (lời của ai đó) nói hay quá, tôi đã "lỡ tay" viết vài dòng khen. Chỉ bấy nhiêu thôi mà đất bằng dậy sóng. Thậm chí bài sau tôi viết về hai nhân vật: ƯCV tổng thống và phó TT đại diện cho đảng DC. Khen họ từ hai gia đình nghèo, chiến đấu vươn lên qua những chặng đường khó khăn, để hôm nay cơ hội đến, được đảng đề cử (và đang có cơ hội 45% trở thành TT thứ 47 Hoa Kỳ). Một bài viết với mục đích giới thiệu với con cháu và các bạn trẻ VN: Hãy có một ước mơ, có ý chí vươn lên... Tất có ngày sẽ thành công ở đất nước nhiều cơ hội này.





Trích:



-"Nước Mỹ Cơ Hội.

Tim Walz tên đầy đủ là Timothy James Walz, sinh ngày 6-4-1964. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo tại một ngôi làng nhỏ chỉ có khoảng 400 cư dân ở Nebraska. Làm nông thì vừa chán vừa ít cơ hội, nên 17 tuổi ghi danh vào vệ binh quốc gia, sau khi huấn luyện chỉ là anh lính lác đến phục vụ tại tiểu bang Minesota. Trong thời gian phục vụ, nhờ những quyền lợi được ưu đãi dành cho quân nhân ông trở lại trường học và tốt nghiệp đại học Minnesota University năm 2001. Sau 24 năm vì không đồng ý về cuộc chiến tranh Irac nên xin giải ngũ trở về đời sống dân sự với cấp bậc trung sĩ và xin được công việc làm thầy giáo ở một trường trung học, giống như hàng triệu công chức khác. Vừa dạy học vừa làm huấn luyện viên cho đội bóng bầu dục của trường này. Trong một cuộc thi đấu hàng năm, đội ông đã chiếm giải nhất toàn tiểu bang.

Nhận được sự khích lệ do chính các học sinh của ông dạy dỗ và hỗ trợ vận động, ông đắc cử vào hạ viện liên bang Hoa Kỳ, phục vụ tại nghị trường này 6 khóa 12 năm (2007-2019). Đắc cử trở thành thống đốc T.B. Minesota năm 2019 và đang phục vụ nhiệm kỳ thứ hai tại đây.

Hiện nay Thống đốc Tim Walz được đảng Dân Chủ đề cử tranh chức vụ phó tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 này.

***





Kamala Harris tên đầy đủ là Kamala Devi Harris.

Ngày sinh: 20 tháng 10, 1964 (59 tuổi), Oakland, CA

Cha mẹ: Donald J. Harris, Shyamala Gopalan Harris

Chồng Douglas Emhoff (kết hôn 2014)

Giáo dục: UC Law San Francisco (1986–1989), Howard University (1986), Westmount High School (1981)

Theo lời kể của cô em gái cũng là một luật sư. Năm 1959, mẹ của họ lúc đó là một cô gái trẻ 19 tuổi du học sinh từ Ấn Độ đến Hoa Kỳ để học tập. Học xong thay vì trở về nước để lập gia đình với người đàn ông được gia đình kết hợp. Bà ở lại và kết hôn với ông Donald J Harris, một di dân đến từ Jamaica.

Thời thơ ấu của chị em cô trong gia đình này cũng giống như bao nhiêu cư dân người Mỹ, vì nhu cầu cuộc sống và công việc nên phải di chuyển từ tiểu bang này đến tiểu bang khác. Khi đến San Francisco họ đã sống chật chội ở tầng dưới của một căn nhà. Vì thiếu thốn nên họ được các người hàng xóm tốt bụng cho chơi đồ chơi chung với con cái họ... Đại để họ xuất thân trong một gia đình nghèo.

Theo thời gian, bà Kamala Harris học tiểu học, trung học, đại học rồi chuyên ngành luật. Tốt nghiệp năm 1986, sau đó đảm nhiệm các chức vụ: công tố viên San Francisco, bộ trưởng tư pháp tiểu bang California, đắc cử nghị sĩ liên bang, được TT Biden chọn để đứng chung và được bầu để trở thành phó tổng thống Hoa Kỳ năm 2021.

Hiện nay bà được đảng Dân Chủ đề cử để tranh chức TT với ông D.J.Trump vào tháng 11 này.

Các con cháu và các bạn trẻ thân mến.

Hình ảnh và sự xuất thân cuả hai nhân vật kể trên rất gần gũi với hoàn cảnh của mỗi gia đình người Việt chúng ta.

Thế hệ chúng tôi di dân sang Hoa Kỳ và các nước tự do khác để trốn chạy chủ nghĩa độc tài Cộng Sản. Một lý do khác là tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc đời. Dù những ngày tháng mới định cư ở đây có nhiều thách đố khó khăn, nhưng mỗi người đã tìm mọi cách để vượt qua. Kể như chúng tôi đã làm chiếc cầu để những thế hệ kế tiếp có cơ hội được học hành và thăng tiến cuộc sống.

Có rất nhiều người trưởng thành đã, đang và còn tiếp tục đóng góp để xây dựng quốc gia này với tất cả lòng nhiệt thành và sự yêu nước của họ. Bởi cơ hội cho mỗi người là bằng nhau, không hoặc ít có sự bất bình đẳng ở đây. Thành công hay không, lớn hay nhỏ là do ước mơ, sự chăm chỉ và đôi khi cũng cần có đôi chút may mắn của mỗi người. Thế hệ chúng tôi đã qua đi, nhưng cơ hội cho các bạn trẻ còn đó. Hãy thể hiện ước mơ của mình để mai kia sẽ có một ông, bà Nguyen, Tran, Đinh, Trinh, Mai... trở thành tổng thống của quốc gia vĩ đại này.

Như tôi đã viết nhiều lần, hôm nay xin nhắc lại. Nền chính trị ở Hoa Kỳ do những tổ phụ sáng lập, cơ chế ấy đã vận hành ít nhất từ thời TT Abraham Lincoln đến nay. Đó là thiết lập cơ chế lưỡng đảng, ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp để cân bằng quyền lực, bầu cử tự do để người dân có thể chọn lựa người đại diện cho mình trong chính quyền. Cách nhìn và sự chọn lựa trong việc bầu cử không có sự đúng-sai. Mỗi người đều có quyền chọn và bầu cho người mình thích và cảm nhận được, trước hết vì quyền lợi của mình, cách tiếp cận các thông tin để đánh giá sự hơn thiệt, lợi hại... mà chọn qua lá phiếu. Nếu chọn lầm chỉ một nhiệm kỳ là rớt đài, vậy thôi.

Tôi tin lòng yêu nước nước của mỗi người chúng ta là giống nhau, ai cũng muốn cho đất nước này được phát triển, được bình an... để chúng ta ta mãi có được cuộc sống đủ đầy, ấm no, hạnh phúc. Hãy tiếp tục làm tròn các nghĩa vụ và đóng góp bằng hành động để thể hiện lòng yêu nước ấy. Tôi tôn trọng ý kiến và sự khác biệt. Hãy thể hiện sự hòa nhã, tôn trọng lẫn nhau. Đó chính là thể hiện lối sống văn minh và văn hóa ở đây vậy."

Hovan Nguyen



Hết trích

Thế mà cũng bị đủ mọi lời dè bỉu mắng mỏ, trách móc. Thậm chí có người thêu dệt thêm những sự kiện không có thật chỉ với mục đích ngậm máu phun người...Tôi đành phải viết thêm mấy bài nữa trình bày với bạn hữu về góc nhìn của mình qua những đề tài mà nhiều người quan tâm. Tôi không có mục đích thuyết phục ai thay đổi lập trường, bởi "đã lỡ yêu rồi, làm sao quay (xe) được anh ơi". Những lý do: Di dân, chủ nghĩa xã hội, cướp bóc, mất an ninh, chống phá thai... chỉ là những hư chiêu, hoặc không đúng sự thật, hoặc không đúng mục tiêu. Tôi có giải thích cách mấy cũng vô ích. Bởi Trump vĩ đại quá, thần thánh quá... Người ta chọn Trump. Trump. Và Trump. Bất kể lý do gì.Bài này tôi viết chi tiết hơn về những lý do tại sao tôi không bầu cho cựu TT Trump. Xin các vị yêu mến Trump phản hồi đúng chủ đề: 1- Những điều tôi viết sai. 2- Lý do các bạn bầu cho Trump? Những dữ kiện đó sẽ là nền tảng cho việc tranh luận. Không nói bâng quơ, chung chung, theo cảm tính.Và đây, những lý do tai sao tôi không yêu Trump:Trước năm 2016:- Khoe khoang, ngạo mạn. Mặt lúc nào cũng vênh vênh, váo váo...- Coi thường phụ nữ. Rất tởm khi nghe Trump nói: "Khi mình nổi tiếng mình có quyền bóp..."- Hai vụ nói về sự liêm chính: Lường gạt lấy tiền sinh viên đến học trường Trump, sau phải bồi thường 20 triệu trả lại cho sinh viên. Mở Quỹ từ thiện gạt người, sau bị toà án đóng cửa.- Rất bất lịch sự, thiếu nhân cách trong các cuộc tranh luận. (Debate)- Tuyên bố lung tung nhưng không làm được, đơn cử một việc: Xây tường biên giới, bắt Mexico trả.- Kiêu ngạo khi nói: Tôi biết về quân sự nhiều hơn một vị tướng quân đội. Thực chất chỉ là một thương gia lương lẹo.