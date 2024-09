Đoạn Kết Câu Chuyện Cạm Bẫy Tình Yêu



Phó Tế Nguyễn Mạnh San



Mới đây tác giả đã viết lại câu chuyện mối tình đầu tan vỡ của chị nữ tu Theresa mà đã được Nhà Dòng của chị ở VN cho phép chị ra ngoài lập gia đình với một người đàn ông độc thân ngoan đạo. Nhưng ông này thuộc hạng người keo kiệt, bủn xỉn, bần tiện đếm lu nước mắm tính củ dưa hành, chỉ biết yêu tiền trên hết mọi sự không biết thương yêu vợ.



Nếu ai muốn biết rõ thêm chi tiết câu chuyện này, xin hãy đọc câu chuyện "Cạm Bẫy Tình Yêu" trên Google.com thì sẽ rõ hơn. Sau hơn 1 năm chung sống với nhau là vợ chồng, chị Theresa không thể nào chịu đựng nổi tình trạng chồng chị đối xử với chị như là một kẻ nô lệ tình dục cho chồng "Cơm No Bò Cưỡi" nên chị đành phải nhất quyết nạp đơn xin ly dị chồng trước tòa án và dù có bị chính quyền Hoa Kỳ trục xuất trả về nguyên quán VN đi chăng nữa, thì chị cũng sẵn lòng gánh chịu hậu quả không tốt đẹp này. Vì theo luật di trú Hoa Kỳ quy định nếu lấy nhau chưa đủ 2 năm chung sống với nhau, mà ly dị nhau mà một trong hai người không phải công dân Hoa Kỳ thì Có Thể bị trục xuất trả về nguyên quán vì Bị Coi là 2 người giả vờ (Pretend) lấy nhau để người vợ hay chồng không có quốc tịch được quyền ở lại Hoa Kỳ, chờ đợi tới thời gian vừa đủ 2 năm sẽ được cấp phát thẻ thường trú thực thụ 10 năm.



Nhưng quan trọng hơn thế nữa, đối với đời sống tâm linh theo đạo Công Giáo không cho phép ly dị, mà trong khi chị lại là nữ tu đã khấn trọn đời trung thành với Chúa, thì lại càng không nên ly dị chồng. Tuy nhiên chị tin tưởng Chúa là vị nhân từ nhân hậu vô cùng, Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi của con người vì lòng yếu đuối dễ sa ngã tội lỗi trên thế gian này; nhưng miễn sao người phạm tội phải biết ăn năn sám hối, xin thề hứa sẽ không tái phạm tội lỗi nữa.



Thế rồi sau hơn một năm nạp đơn xin ly dị tại tòa, chị đã nhận được bản án ly dị của tòa án gửi tới và tiếp theo sau khi Sở Di Trú phỏng vấn chị, chị cũng được nơi đây cấp phát cho thẻ thường trú thực thụ 10 năm vì sau kết quả của cuộc điều tra của Sở Di Trú xác nhận đơn tố cáo của chồng chị để yêu cầu trục xuất chị trả về VN vì chị đã giả vờ lấy anh làm chồng, để được quyền ở lại Hoa Kỳ thì hoàn toàn sai sự thật 100%.



Nói tóm lại sau khi mọi thủ tục giấy tờ pháp lý đã được hoàn tất đầy đủ, chị liền gửi đơn xin nhập vào một Dòng Nữ Tu Kín Carmelite ở Hoa Kỳ và không đầy 4 tháng sau, chị nhận được thư báo tin cho biết đơn xin của chị được nhà dòng chấp thuận. Chị Theresa nhận được tin mừng này làm cho tâm hồn chị quá sung sướng đến nỗi vài ngày lẫn đêm chị chẳng cảm thấy đói bụng hay mệt mỏi thân xác tí nào và chị cũng không bao giờ có thể quên được chị đã phạm tội với Chúa 2 lần liên tiếp từ bỏ lời thề trọn đời với Chúa.



Lần thứ nhất chị đã không giữ trọn lời thề với Chúa sẽ là nữ tu trung thành đời đời với Chúa trong tu viện, nhưng chị đã cởi bỏ áo nữ tu ra ngoài đời lập gia đình. Lần thứ nhì chị cũng lại không giữ trọn lời thề trong Thánh Lễ hôn phối của chị trước mặt Chúa với chồng là: Em sẽ thương yêu anh đến suốt cuộc đời em. Nhưng bây giờ chị đã tự bỏ chồng. Thôi! còn có gì để mà nói nữa. Thế mà sau này Chúa vẫn tha thứ 2 lần phản bội lời thề với Chúa vừa kể trên đây, cho phép chị được quay trở về làm nữ tôi tớ của Ngài để tiếp tục phục vụ tha nhân như Ngài hằng mong muốn.



Hiện nay được biết chị đang phục vụ trong tu viện dòng kín Carmelite Convent này ở một tiểu bang Hoa Kỳ nhưng không được phép tiếp xúc với bất cứ một ai bên ngoài, dù là người họ hàng thân thuộc trong gia đình. Hàng ngày ngoài những giờ kinh nguyện tập thể trong tu viện, chị theresa đươc giao cho trọng trách phụ làm bánh bột mì mình thánh Chúa để giao cho các Nhà Thờ trong giáo phận, cộng thêm với đôi bàn tay khéo léo thủ công nghệ của chị, chị đã làm những món đồ chơi con nít (baby toy) trông rất đẹp, để giao cho 2 cửa tiệm bán đồ chơi con nít trong 2 trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Do đó chị đã góp phần đem lại cho Nhà Dòng thêm một nguồn lợi tức hàng tháng đáng kể mà chị đang đảm nhiệm thêm công việc nay hàng ngày trong Nhà Dòng hiện nay.



Nhưng chị cảm thấy rất sung sướng tràn đầy niềm hạnh phúc trong tâm hồn vì được tiếp tục phục vụ Thiên Chúa qua một môi trường hoạt động hiện tại hoàn toàn khác biệt với môi trường hoạt động trước kia của chị tại tu viện cũ ở VN, là chỉ cần cố gắng ăn nói sao cho hấp dẫn trước công chúng để gây quỹ tài chánh cho Nhà Dòng được thành công tại quốc ngoại (Oversea Missionary Nun For Raising Fund) để đem về tài chánh cho Nhà Dòng tại quê nhà nuôi dưỡng các em nữ chủng sinh đang tu học ăn ở nội trú trong dòng. .

Mới cách đây vài tháng, vì tác giả bài viết đã từng hướng dẫn vấn đề pháp lý về luật di trú cho trường hợp của chị nữ tu Theresa với sở Di Trú Hoa Kỳ. Nên chị đã điện thoại báo tin cho tác giả biết hiện nay chị là một nữ tu chính thức đã khấn trọn đời thuộc một dòng tu kín Hoa Kỳ (Carmelite Convent). Chị đã được Mẹ Bề Trên dòng này tin cậy và được các chị em nữ tu trong dòng quý mến, nể phục chị như người chị cả trong một đại gia dình chị em nữ tu sống thuận hòa với nhau trong cùng một nhà. Rồi một hôm, Mẹ Bề Trên gọi chị vào một căn phòng riêng biệt gặp Mẹ Bề Trên để nghe Mẹ kể lại một sự việc mới xảy ra có liên hệ mật thiết với chị Theresa như sau.Mới đây có một người khách lạ đến văn phòng nhà dòng, tự giới thiệu với nhân viên văn phòng tên ông là Thương nói là chồng cũ của nữ tu Theresa đang tu tại đây, xin cho phép được gặp mặt Mẹ Bề Trên nhà dòng, để thuật lại cho Mẹ Bề Trên ghe về một phép lạ (A Miracle) xảy ra cho ông sau khi ông được biết tin chị Theresa được chấp nhận quay trở về làm nữ tu tại nhà dòng Carmelite này. Vì hiểu rõ luật lệ dòng tu kín rất nghiêm khắc, không cho phép người bên ngoài được quyền gặp mặt các nữ tu, ngay cả những thân nhân trong gia đình của nữ tu cũng khó được gặp mặt ngoài lý do đặc biệt mới được phép gặp mặt. Nhưng trong trưòng hợp này, với một mục đích duy nhất là ông chỉ muốn xin được gặp Mẹ Bề Trên để ông được thuật lại câu chuyện phép lạ này cho Mẹ Bề Trên nghe, để yêu cầu Mẹ Bề Trên hãy thuật lại phép lạ này cho chị Theresa biết phép lạ này mà thôi, chứ trước mặt Chúa ông hoàn toàn không hề có một mưu đồ gì khác.Tin cậy vào lời yêu cầu này của ông với lý do rõ rệt mà ông đã nói với nhân tiếp tân trong tu viện biết và trước khi chấp thuận lời yêu cầu này của ông, liền ngay sau đó Mẹ Bề Trên hỏi ý kiến với chị Theresa xem chị có đồng ý để Bà gặp ông Thương không? Chị Theresa hoàn toàn đồng ý. Một tuần lễ sau theo đúng hẹn, ông đến gặp Mẹ Bề Trên tại phòng khách và để mở đầu câu chuyện trước khi ông kể lại chi tiết cho Mẹ Bề Trên nghe phép lạ xảy ra với ông sau khi ông biết tin chị Therasa được phép chấp thuận trở về làm nữ tu kín trong Tu Viện Carmelite này, ông nhận thấy không cần thiết phải kể lại nguyên do tại sao chị Theresa ly dị ông vì sự đối xử quá sức tệ bạc làm chồng của ông với chị, mà chắc chắn Mẹ Bề Trên cũng đã biết hết rồi. Nếu những ai chưa biết nên đọc câu chuyện "Cạm Bẫy Tình Yêu" trên Google.com sẽ rõ.Kể từ ngày chị Theresa trở lại là nữ tu của Chúa trong dòng Carmelite này đã làm cho những tính say mê tật xấu như ich kỷ, tham lam tiền bạc tài sản của ông trên hết mọi sự thì nay không còn nữa. Ông chỉ biết dốc hết thì giờ làm việc bác ái để giúp đỡ trực tiếp cho những người tàn tật, đau yếu, nghèo khổ ngoài xã hội đang cần sự giúp đỡ của mọi người, mà nay trong lòng ông mới cảm thấy thật sự sung sướng hạnh phúc biết bao. Vì ông nhận ra rằng chì vì quá mê say tiền bạc trước kia của ông mà chị Theresa đã phải ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng hết nổi nên chị đành phải ly dị ông. Do đó giờ đây ông chỉ biết tình nguyện đi làm những công tác từ thiện để đền bù vào những lỗi lầm trước kia của ông và xin Chúa tha tội cho ông. Nay ông mới hiểu rõ tiền rừng bạc biển cũng không thể nào đem lại hạnh phúc trường cửu cho con người trên thế gian này được.Sau khi chị Theresa được nghe lại Mẹ Bề Trên kể lại chuyện ông Thương tâm sự cho Mẹ Bề Trên nghe, trong lòng chị Theresa không hề xao xuyến hay luyến tiếc cho mối tình đầu tan vỡ giữa chị với ông Thương xưa kia, trái lại chị lại cảm thấy rất biết ơn ông đã cho chị có dịp ăn năn sám hối tội lỗi của chị là đã từ bỏ 2 lần lời thề hứa trung thành với Chúa, thì nay Ngài đã tha tội cho chị để chị được phép quay trở về với Ngài, tiếp tục giúp đỡ tha nhân như Ngài hằng mong muốn và cũng vì hành vi của chị ly dị chồng là anh Thương, thì nay cũng gián tiếp giúp anh Thương biết từ bỏ nết hư tật xấu của anh để trở thành con cái yêu quý của Chúa.Hơn thế nữa đối với riêng chị Theresa, giờ đây trong lòng chị mới cảm thấy thấm thía, thấu hiểu được câu nói ý nghĩa thâm sâu của các bậc tiền nhân để lại cho con cháu noi theo câu nói: Tu Là Cõi Phúc Tình Là Dây Oan.

Phó Tế Nguyễn Mạnh San