Tội Ai Làm Người Đó Chịu



PT. Nguyễn Mạnh San



Nếu quý vị độc giả nào đã đọc câu chuyện tình cảm éo le, oan trái tràn đầy nước mắt: "Thằng Cu Tí và Thằng Cu Tèo" và nếu quy vị nào chưa đọc, thì xin hãy mở Google.com sẽ thấy đế tài này thuật lại 2 vị cao niên về thăm VN để hưởng tuần lễ trăng thanh gió mát quê nhà, sau nhiều năm phải rời bỏ quê hương để sống tha hương ngàn trùng xa cách nơi đất khách quê người đi tìm sự tự do. Nay mới có dịp được quay trở về thăm quê cha đất tổ, đồng thời còn được thưởng thức những món ăn đặc sản quê hương Bia ôm và Bia nằm nội hóa nữa. Chúng ta cũng nên hiểu rõ sự khác biệt giữa Bia ôm với Bia nằm như thế nào. Bia ôm sẽ không gây ra hậu quả nào đáng thương hay đáng trách cho người nam cũng như cho người nữ, cả đôi bên đều cảm thấy tâm hồn sảng khoái mái lẫn hứng thú như chỉ muốn ôm chặt vào lòng nhau qua đôi cánh tay từ ái yêu thương của nhau, để tặng cho nhau những nụ hôn nồng cháy nẩy lửa, ghi dấu giây phút cảm hứng tình yêu lên ngôi của 2 kẻ cụm ly uống Bia ôm với nhau.



Nhưng trái lại uống Bia nằm, lúc khởi sự nằm ôm sát bên nhau, tay trong tay má kề má, cả hai người đều cảm thấy như đang đi lạc vào cõi thiên thai, cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh dâng tràn lên khắp tâm hồn, làm cho cà hai thân xác nửa tỉnh nửa mê, không còn biết trời trăng mây nước là gì nữa. Rồi sau một cơn mê hồn trận giữa 2 người kéo dài cho đến giây phút cuốn cùng cuộc chiến, lúc đó thân xác của người nam mới cảm thấy ê chề, mệt mỏi, chán chường và đổ lỗi là tại nguyên do Thằng Cu Tí nhà mình gây ra nông nỗi này. Còn về bên phía người nữ thì rất hài lòng thỏa mãnh vì đã được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh lý tình dục mong đợi của mình bấy lâu nay như đã được kể lại chi tiết trong câu chuyện "Thằng Cu Tí và Thằng Cu Tèo" đã được phổ biến rộng rãi trên báo chí mới đây.



Bối cảnh thứ nhất trong câu chuyện Cu Tí: Sau khi hai người đã uống Bia nằm với nhau, yêu nhau thắm thiết và ký giấy hôn thú với nhau để trở thành vợ chồng chính thức.Trước khi ông quay trở về lại Hoa Kỳ, vợ ông dẫn ông về tỉnh nhỏ để ra mắt mẹ vợ, thì bất chợt như một trái bom nguyên tử nổ tung lên vì bà vừa nhìn thấy mặt đứa con rể, bà bị ngất xỉu ngã gục ngay xuống đất vì nhận ra ông là chồng của bà trước kia và con gái bà nay lại là vợ của chồng bà, mà chính nó cũng là đứa con ruột của ông. Nếu ai muốn biết rõ câu chuyện éo le đau thương này, xin hãy đọc câu chuyện Thằng Cu Tí và Thằng Cu Tèo trên Google.com.



Thật quá đau lòng con quốc quốc, biết nói sao đây khi 3 đường đời không có lối thoát nên bà đành phải ngậm đắng nuốt cay, đành phải chấp nhận thằng con rể của mình cũng là người chồng yêu quý trước kia của bà mà cách đây máy chục năm về trước, bà đã phải dành dụm một số tiền khá lớn để giúp phương tiện cho chồng vượt biên năm 1976 sang Hoa Kỳ và bà đã phải hy sinh thân xác giữ lòng chung thủy với chồng mấy chục năm qua, làm lụng vất vả chân tay để nuôi dưỡng đứa con gái trưởng thành như ngày nay. Giờ đây nó lại vô tình lấy chồng của bà là bố ruột của nó, sắp sinh cho ông một bé trai, để rồi trong tương lai ông sẽ nạp đơn xin bảo trợ cho vợ và con trai của ông sẽ sinh ra cùng với bà là mẹ vợ hiện tại của ông và cũng là vợ trước kia của ông nữa, sang đoàn tụ với ông ở Hoa Kỳ.



Xin nhắc lại cậu con trai này vừa là con ông mà cũng vừa là cháu nội của ông nữa. Cậu tốt nghiệp ngành y khoa sản phụ và nổi danh là một bác sĩ nội khoa trẻ tuổi tài giỏi tại một tỉnh nhỏ chỉ có khoảng 3 ngàn dân cư. Sau này cậu con trai cũng biết rõ câu chuyện tình cảm éo le, ngang trái thầm kính trong gia đình của cậu, mà khi cậu còn đang học lớp 3 tiểu học, cậu vẫn nhớ lại những lúc bố cậu nô đùa với cậu, ông thường nói trêu chọc cậu: Mày là con của Thằng Cu Tí chứ không phải con tao đâu nhé. Nhưng lúc đó cậu hoàn toàn chẳng hiểu Thằng Cu Tí là ai, chỉ biết lặng thinh, không dám đặt câu hỏi gì thêm với bố. Mãi sau này cậu lên bậc trung học cậu mới vỡ lẽ ra là Thằng Cu Tí chính là bố cậu đấy và từ đó bố cậu không còn dám nói đùa rỡn câu này với cậu nữa, mà trong lòng ông bố cũng như vẻ bề ngoài, lúc nào cũng tỏ ra rất lấy làm hãnh diện là đã có một đứa con trai bác sĩ nổi danh là cậu, làm vẻ vang cho cả dòng dõi họ hàng ông ngoài xã hội tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này.

Người ta thường hay nói trong cái xui lại có cái hên, không ai biết trước được ngoại trừ Thượng Đế và quả thật đúng như trong câu chuyện này. Để tỏ lòng hiếu thảo đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ cậu và sự săn sóc nâng đỡ tinh thần tận tình hàng ngày của Bà Ngoại, tức là mẹ ruột của mẹ cậu dành cho cậu, mà bà cũng là Bà Nội của cậu vì bà là người vợ đầu tiên của bố cậu. Thật mọi sự quá éo le đau thương cho gia đình cậu được coi là độc nhất vô nhị. Nhưng kết quả mọi chuyện đều trôi qua êm thắm tốt đẹp bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Do đó mỗi năm cậu đều mua vé máy bay đi du lịch vòng quay thế giới (World Tour) cộng thêm 2 tấm Thẻ Tín Dụng (Credit Card) để tặng cho bố mẹ cậu và tặng cho Bà Ngoại cậu tha hồ muốn mua sắm loại quà gì theo ý thích cá nhân.Bối cảnh thứ nhì trong câu chuyện Cu Tèo: Nôi dung của câu chuyện này cũng tương tự như câu chuyện trên đây, uống Bia ôm mãi hai tâm hồn cảm thấy vẫn chưa được thỏa mãn đôi tim mới biết yêu đang lên ngôi, nên hai người đồng ý với nhau chuyển sang kiểu uống Bia nằm cho thích thú hơn. Nhưng chỉ có điều khác biệt với câu chuyện trên là 2 người không thể lấy nhau làm chồng làm vợ được. Mặc dù hai người rất thương yêu nhau thắm thiết như cá với nước. Nhưng khổ một nỗi gặp phải sự chống đối mãnh liệt của bố mẹ nàng. Vì bố nàng là em ruột của bố chàng, có nghĩa là nàng và chàng đều mang cùng một dòng máu huyết tộc trực tiếp, nàng là con ông Chú còn ông là con ông Bác, mà theo truyền thống gia tộc anh em con Chú con Bác ruột không được quyền lấy nhau làm vợ làm chồng, sẽ bị xã hội lên án nặng nề là phạm tội loạn luân.Vậy trước khi chia tay với nhau để chàng trở về Hoa Kỳ, nàng cho chàng biết là nàng đã mang thai đứa bé gái với chàng được hơn 4 tháng nay rồi. Chàng thề hứa danh dự với nàng là chàng sẽ săn sóc chu đáo từ vật chất lẫn tinh thần cho đứa bé, từ lúc nó mới sinh ra cho đến khi nó đủ trí khôn và nhớ đề tên riêng (First Name) của chàng trong giấy khai sanh của nó, để ghi dấu mối tình éo le đau thương dang dở này giữa nàng với chàng. Biết đâu trong tương lai khi nó khôn lớn, nó muốn đoàn tụ với bố nó ở Hoa Kỳ nếu bố nó còn sống, thì chàng sẽ tìm đủ mọi cách để đưa nó qua đây sống gần bố. Nếu ai muốn biết rõ thêm chi tiết câu chuyện này, xin hãy đọc câu chuyện Thằng Cu Tí và Thằng Cu Tèo trên Google.com . Sau này có một số bạn bè biết chuyện riêng tư của đương sự khi về thăm quê hương uống Bia nằm với cô cháu gái xinh dẹp đi tới đâu rồi, thì chàng trả lời một cách mỉa mai, châm biếm là hoàn toàn cũng tại lỗi Thằng Cu Tèo nhà tôi gây ra, chứ đương sự đâu có muốn thế.Cách đây hơn 1 năm, tình cờ tôi gặp lại đương sự ở Trung Tâm Thương Mại VN Phước Lộc Thọ, California và được đương sự cho biết ông đã bảo trợ cho đứa cháu gái xinh đẹp mà nó cũng là cô con gái yêu quí nhất đời của ông sang Hoa kỳ rồi, sau khi nó đã học hết bậc trung học ở VN. Tôi không hỏi ông bảo trợ cho cô ta sang đây bằng cách nào. Ông cho tôi biết sau khi cô tốt nghiệp cử nhân MS ưu hạng về điện tử (Computer Programmer) và cô được tuyển dụng vào làm việc cho Cơ Quan Khoa Học Không Gian gọi tắt là NASA ở Houston, Texas cho đến nay, mà cô là 1 trong 5 khoa học gia nằm trong đội ngũ viết phương trình phóng phi thuyền không gian lên vệ tinh trong tương lai. Đây không những là một trong những kế hoạch quan trọng bậc nhất của Hoa Kỳ nói chung mà còn đem lại niềm tự hào vinh dự cho người quốc gia VN ở hải ngoại nói riêng. Vì thế chủ đề trên đây "Tội Ai Làm Người Đó Chịu" tiêu biểu cho nội dung ý nghĩa chính xác sâu xa qua câu chuyện: Thằng Cu Tí và Thằng Cu Tèo như đã được phổ biến rộng rãi trên báo chí mới đây.Phó Tế Nguyễn Mạnh San