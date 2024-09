Nước Mỹ trở thành cộng sản thế nào?



Nhã Duy



Khi Donald Trump liên tục tấn công liên danh Kamala Harris và Tim Walz là "cộng sản", nhóm MAGA ủng hộ ông ta cũng đồng loạt lặp lại điều này. Kể cả Elon Musk cũng đăng lên mạng xã hội tấm ảnh AI chế hình chân dung bà Kamala mang áo hồng vệ binh, đội mũ búa liềm.



Vậy bà Kamala hay nước Mỹ dưới thời đảng Dân Chủ đã và sẽ trở thành cộng sản như thế nào?



Nhóm MAGA bản xứ có thể chưa hiểu và thật sự sống qua một thể chế cộng sản nên việc họ lặp lại lời Donald Trump không là điều đáng ngạc nhiên. Còn những MAGA Việt từng sống qua thể chế cộng sản, kể cả bị giam cầm dưới tay nhà cầm quyền, thì hơn ai hết họ phải hiểu cộng sản là gì.



Nếu đã quên, cứ nhìn câu chuyện đảng và cả nhóm "hồng vệ binh" mạng cùng giới truyền thông đang hè nhau ức hiếp một thiếu niên 17 tuổi tại Việt Nam hiện nay.



Là một học sinh giỏi và tài năng tại cuộc thi kiến thức Olympia, em đã tìm hiểu, học hỏi, tự vấn rồi dẫn đến những nhận thức về đảng và trăn trở về xã hội một cách trưởng thành hơn so với bạn bè trang lứa. Những biến chuyển tâm lý và nhận thức thay đổi, em "coi đảng như một thế lực xấu", rồi cố gắng nhìn đảng một cách tích cực hơn nhưng cuối đành thất vọng mà "kệ đảng", tập trung vào cá nhân mình với mục tiêu được du học nước ngoài.



Chỉ vậy thôi mà em bị gán là "vô ơn, phản bội, phản quốc" (!?), đủ mọi ngôn từ dành đấu tố kẻ thù của đảng. Có báo còn mớm lời đề nghị cấm em thi tốt nghiệp trung học, tước lại vòng nguyệt quế đã chiến thắng và cấm xuất cảnh nếu được học bổng nước ngoài. Tất cả những gì đang xảy ra chỉ nhằm thanh trừng một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành, "lỡ dại" chia sẻ những suy nghĩ của mình với nhóm nhỏ bạn bè.



Chuyện em học sinh "chê đảng" vừa xảy ra tại Việt Nam này chỉ là một trong muôn vàn chuyện nhỏ nhất trong xã hội cộng sản mà những MAGA Việt không thể không thấy, không biết.



Đó là cộng sản.



Quay sang Mỹ, không ít những MAGA Việt dùng đủ loại ngôn từ dung tục, tệ hại nhất để nhục mạ, kỳ thị giới lãnh đạo quốc gia như từng có mối căm phẫn lâu đời. Rồi họ ung dung ra quán cà phê hay quán nhậu để tiếp tục bàn chuyện "đại sự" và lo lắng cho nước Mỹ sắp trở thành cộng sản. Có cả những người được hưởng những quyền lợi an sinh miễn phí hay ưu đãi nhất mà chính phủ dành cho họ. Nước Mỹ cho họ đặc ân về quyền tự do ngôn luận và quyền bày tỏ suy nghĩ mà chẳng hề bị trấn áp hay trả thù như tại các quốc gia cộng sản thật sự.



Bây giờ quay lại lý do tại sao đảng Dân Chủ và bà Kamala Harris lại bị chụp mũ cộng sản?



Nền kinh tế tư bản vốn là nền kinh tế thị trường, do tư nhân vận hành và quyết định theo quy luật thị trường. Tất nhiên nước Mỹ vẫn đang và sẽ luôn vận hành như vốn dĩ. Tuy vậy phải nhìn nhận là, nước Mỹ đã đi xa khỏi cái thời mà sự chênh lệch xã hội không quá cách biệt và giới chủ nhân còn có tinh thần quốc gia, không quá tham lam và chịu nhiều áp lực lợi nhuận trước cổ đông như hiện nay.



Nhóm MAGA nhắm vào chính phủ đương nhiệm chỉ trích khi vật giá leo thang mà không mảy may xem tiền của họ đã chạy vào túi ai. Nếu xăng dầu, bảo hiểm y tế, thuốc men, thực phẩm, hàng tiêu dùng... tăng giá đến mức chóng mặt thì lợi nhuận của những tập đoàn trong các kỹ nghệ này cũng gia tăng những khoản lời kỷ lục. Số lượng đại triệu phú, tỉ phú gia tăng và tài sản của nhóm này tăng nhanh và cao chưa từng có trong vài năm qua.



Thay vì theo chính sách và lý thuyết của đảng Cộng Hòa truyền thống, là khi các hãng xưởng ăn nên làm ra, họ sẽ giúp phát triển kinh tế và thu dụng nhân công nhiều, giúp phát triển kinh tế quốc gia. Còn hiện nay, các tập đoàn giàu có này một khi phát triển đã tái đầu tư và thuê mướn nhân công tại nước ngoài để tránh thuế và tăng mức lợi nhuận, tránh những ràng buộc về luật lệ lao động và quyền lợi nhân công cao tại Mỹ.

Khi nội các Tổng thống Joe Biden đề nghị các biện pháp kiểm soát giá cả từ các hãng xăng dầu, bảo hiểm, dược phẩm hay thực phẩm..., Trump và đồng minh ông ta đồng thanh hô to "cộng sản, cộng sản". Khi phía Dân chủ muốn đề ra chính sách y tế, giáo dục mang lợi ích toàn dân, cả nhóm lại cùng nhau "cộng sản, cộng sản". Khi bà Kamala muốn khống chế sự thao túng giá cả hay đề ra các mức đóng góp công bằng hơn với giới chủ nhân giàu có, thủ lợi cá nhân này một khi đắc cử, cả nhóm lại cùng hô hào "cộng sản, cộng sản". Đây chỉ là vài trong những chính sách dân sinh nhắm đến lợi ích người dân, lại bị chụp mũ cộng sản.



Phia đảng Cộng Hoà và Donald Trump cổ xúy cho việc cắt giảm hoạt động chính phủ, tư nhân hóa hầu hết hoạt động chính phủ, kể cả vấn đề y tế, giáo dục, an sinh xã hội, trong khi các luật lệ và việc chính phủ kiểm soát các hoạt động tư nhân này trong mục đích bảo vệ người dân.



Nếu không có cơ quan môi trường EPA, các hãng sản xuất sẽ không tuân thủ các luật lệ về ô nhiễm. Không có cơ quan kiểm soát y tế thực phẩm FDA, các hãng sẽ tung ra thị trường đủ loại dược phẩm và thực phẩm thiếu an toàn. Không có cơ quan an toàn xa lộ NHTSA, rủi ro tai nạn giao thông sẽ bất lường với các xe thiếu an toàn. Không cục thương mại FTC, ai sẽ bảo vệ người dân trước các thủ đoạn lừa đảo khách hàng... Đây chỉ là một vài cơ quan chính phủ được thành lập trong mục đích bảo vệ quyền lợi người dân trong nền kinh tế thị trường.



Muốn xem phía đảng Dân Chủ đã "xen vào" hoạt động kinh tế tư nhân như cáo buộc thế nào, thử lấy Tesla như một điển hình.



Elon Musk trở thành tỉ phú giàu nhất nhì thế giới khi mới ngoài tuổi 50 dù anh ta không phải là nhà phát kiến hay sáng lập Tesla, lẫn Paypal như một số người đã nghĩ. Elon chỉ là một nhà đầu tư nhạy bén khi nắm bắt được tiềm năng của các hãng, như việc đầu tư vào Tesla sau khi Tesla ra đời được năm năm.



Không nhờ gần nửa tỉ đô la, chính xác là 485 triệu mà nội các Tổng Thống Obama đã cho Tesla vay vào năm 2010 nhằm giúp đỡ kế hoạch phát triển xe điện thì có lẽ Tesla đã phá sản vì chỉ bán được chỉ vài trăm xe mỗi năm và có tổng thu chỉ hơn trăm triệu đô la vào thời bấy giờ.



Theo bảng tổng kết của tờ Los Angeles Times, tổng cộng tất cả số tiền mà chính phủ đã từng giúp cho Tesla qua nhiều chương trình khác nhau là khoảng 4.9 tỉ đô la, giữ cho Tesla tồn tại và đạt đến ngôi vị bá chủ xe điện hôm nay.



Tuy nhiên, sau khi đã phát triển, Tesla lại đưa hãng sang Tàu, lập xưởng tại Đức, Canada, Mexico. Đầu năm nay, Tesla thông báo sa thải khoảng 10% trong số khoảng 140 ngàn nhân viên toàn cầu, thì gần một nửa số nhân viên bị sa thải này là nằm tại California và Texas. Năm 2023, lợi nhuận của Tesla là 15 tỉ đô la và thuế doanh nghiệp là âm năm tỉ. Đúng vậy, không những Tesla và nhiều tập đoàn lớn khác không đóng thuế mà còn có mức thuế âm, có thể khấu trừ cho các năm tới. Đó cũng là kiểu sổ sách kế toán của những tập đoàn như Trump Organization.



Có lẽ Elon Musk đã quên chuyện những nội các phía đảng Dân Chủ đã "can dự vào hoạt động tư nhân" và giúp cho Tesla cùng chính anh ta trở thành tỉ phú như thế nào, mà hiện nay đang dùng mạng xã hội và ảnh hưởng của mình mà hô hào theo Donald Trump và chụp mũ cho bà Kamala là cộng sản sau khi được Trump hứa hẹn sẽ cho tham gia nội các nếu đắc cử.



Cộng sản là độc đảng, là sự cầm quyền độc tài, phi dân chủ, là sự thu tóm quyền lực vào cá nhân, phe nhóm và gia tộc. Cộng sản là sự đàn áp người phản kháng, trấn áp quyền tự do ngôn luận của người dân, đè bẹp quyền tự do báo chí. Cộng sản là dùng chính trị để điều hành kinh tế, là sự vận hành kinh tế tập quyền trong những lãnh vực lợi nhuận.



Với vài dẫn chứng kể trên, liệu một người bình thường có thể tiếp tục bảo rằng nước Mỹ đang trở thành cộng sản?



