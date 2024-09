Liên Đoàn Hướng Đạo Lĩnh Nam Với Nước, Nắng Và Nóng.

Dưới sự tổ chức thật chu đáo của Trưởng và Phụ Huynh, các em Hướng Đạo Sinh Liên Đoàn Hướng Đạo Lĩnh Nam đang hào hứng vui đùa cùng nước, nắng và nóng trong tuần lễ của HAPPY LABOR DAY 2024.

Liên Đoàn Hướng Đạo Lĩnh Nam là một tổ chức bất vụ lợi, sinh hoạt theo hệ thống liên đoàn bao gồm các ngành Tráng, Thanh, Thiếu và Ấu. Liên Đoàn được thành lập vào ngày 12 tháng 11 năm 2022, không ngoài mục đích tạo một môi trường vui chơi lành mạnh cho các em trong lứa tuổi thanh-thiếu niên, nhất là trang bị cho các em, trước khi đến tuổi trưởng thành, một số kiến thức cơ bản trong cuộc sống mà gia đình và học đường chưa hoặc không có điều kiện chuẩn bị.

Với hoài bão đóng góp một bàn tay để cùng nhau xây dựng cộng đồng người Việt nơi xứ người, Liên Đoàn Lĩnh Nam được thành lập do một nhóm huynh-trưởng đã từng sinh hoạt với phong trào Hướng Đạo Việt Nam trong gần hai thập niên qua với chủ trương:

Không hoạt động hay tham gia các tổ chức, đảng phái chính trị và không phân biệt tôn giáo.

Không chấp nhận chủ nghĩa Cộng Sản.

Hướng dẫn và rèn luyện các em thanh thiếu niên những đức tính tự lập, kỷ luật, vị tha, thể hiện tinh thần đồng đội trong môi trường sinh hoạt, vui chơi để trở thành những công dân hữu dụng qua phương pháp giáo dục hàng đội tự trị của Hướng Đạo.

Hướng dẫn các em thanh thiếu niên giữ gìn lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc Việt.

Liên Đoàn Hướng Đạo Lĩnh Nam là thành viên chính thức của Hội Đồng Trung Ương-Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN), Hội Tinh Thần Trần Văn Khắc, Hội Nam Hướng Đạo Hoa-Kỳ (Boy Scouts USA), Hội Nữ Hướng Đạo Hoa-Kỳ (Girl Scouts USA) và trực thuộc Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây-Nam Hoa-Kỳ.

Các ngành Tráng, Thanh, Thiếu (Nam & Nữ), Ấu (Sói con & Chim non) của Liên Đoàn Hướng Đạo Lĩnh Nam được sự dẫn dắt bởi:

Ban Cố-vấn: Tr. Hồ Đăng (Ủy-viên Liên-lạc Hướng Đạo Trưởng-niên, HĐTƯ-HĐVN), và Tr. Nguyễn Tư Nhân (Trưởng Ban Nghiên Cứu Hiến Chươngv và Bầu Cử, HĐTƯ-HĐVN).

Các Đơn-vị Trưởng và Phụ-tá Trưởng các ngành gồm: Ngành Tráng: Tr. Nguyễn Trí Tuệ (Tổng Thư-ký, HĐTƯ-HĐVN). Ngành Thanh: Tr. Trần Liễu; Phụ-tá: Tr. Phạm Katelyn. Ngành Thiếu (Nam): Tr. Trần Chí Hồng-Tiên (Trưởng Ban Kế Hoạch và Phát Triển, HĐTƯ-HĐVN); Phụ-tá: Tr. Trần Quỳnh. Ngành Thiếu (Nữ): Tr. Tammy Nguyễn Phương Thảo (Ủy-viên Đại Diện Miền Tây-Nam Hoa-Kỳ, HĐTƯ-HĐVN); Phụ-tá: Tr. Bùi Ngọc Thúy. Ngành Ấu (Sói con và Chim non) : Tr. Sonny Trần Sơn; Phụ-tá: Tr. Bùi Ngọc Thúỵ



Ngoài việc trau dồi, học hỏi các kỷ năng hướng đạo, chúng tôi chú trọng thêm về nhữnh sinh hoạt ngoài trời như dã ngoại, thám du, cắm trại, hiking và một số trò chơi thể thao dưới nước như bơi lội, chèo thuyền (canoes, kyakies, paddling v.v.) không ngoài mục đích rèn luyện thể lực cá nhân và tinh thần đồng đội. Cũng trong tinh thần tương thân tương ái, anh em Hướng Đạo một nhà, Liên Đoàn Lĩnh Nam đã tham gia các trại kết thân như Trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới Thẳng Tiến XII (năm 2022 tại Irvine), Trại Liên Kết XVIII (năm 2024 tại El Dorado, Long Beach), Trại Huấn Luyện Sắp Sẵn Kỳ II (dành cho Thiếu-sinh vào năm 2023 tại Hurkey Creek, Riverside), Chào Cờ Đầu Năm và sinh hoạt tưởng-niệm Ngày Tinh-Thần Trần Văn Khắc (người sáng lập phong trào Hướng Đạo Việt Nam vào năm 1930) do Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây-Nam Hoa-Kỳ tổ chức, v.v., song song, Liên Đoàn Lĩnh Nam cũng luôn luôn hưởng ứng tham gia sinh hoạt cộng đồng như Tết Nguyên-Đán cổ truyền (Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California) và Tết Trung-Thu cộng đồng hàng năm, phát thức ăn miễn phí (phát chẩn) cho những người thiếu may mắn và vô gia-cư (do thành phố Stanton bảo trợ và tổ chức mỗi tam-cá-nguyệt).

Liên Đoàn Hướng Đạo Lĩnh Nam sinh hoạt hàng tuần vào mỗi thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 12 trưa tại Park West Park (aka Tony Lam Park), gần ngã tư McFadden Ave. và Beach Blvd.

Vui lòng liên lạc Liên Đoàn Trưởng Đặng Ngọc Trân, để tìm hiểu và ghi danh.

Số điện thoại liên lạc (714) 717-5830

Email: baovuivetrandang4hdvn@gmail.com.