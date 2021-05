Chiến Dịch "Lời Khuyên Từ Những Người Từng Hút Thuốc" Của CDC Trở Lại Lần Thứ 10 Với Những Quảng Cáo Mới Để Giúp Người Việt Nam Hút Thuốc Lá Cai Thuốc

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt hỗ trợ miếng dán nicotine và tư vấn qua điện thoại miễn phí





Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) sẽ bắt đầu năm thứ mười của chiến dịch Lời Khuyên Từ Những Người Từng Hút Thuốc (Tips®) với những quảng cáo mới để khuyến khích người hút thuốc lá bỏ hút. Chiến dịch Tips là chương trình phổ biến thông tin giáo dục về thuốc lá đầu tiên trên toàn quốc được liên bang tài trợ và đã giúp hơn 1 triệu người lớn ở Mỹ bỏ hút thuốc và tác động đến hàng triệu người khác nỗ lực thử cai thuốc.





Quảng cáo sẽ bắt đầu từ tháng Tư đến tháng Chín trên một số hệ thống phát thanh trực tuyến, truyền hình kỹ thuật số và trên mạng. Các quảng cáo Tips mới nhất sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện riêng của những người đang bị bệnh liên quan đến hút thuốc lá. Thêm vào đó, quảng cáo mới sẽ kể những câu chuyện của các thành viên trong gia đình chăm sóc cho người thân bị bệnh do hút thuốc lá. Chăm sóc cho một người thân bị bệnh liên quan đến hút thuốc lá có thể ảnh hưởng nhiều phương diện trong đời sống của người chăm sóc, bao gồm khả năng để làm việc hoặc việc giữ gìn sức khoẻ về tinh thần và thể xác.





Tiến sĩ Deirdre Lawrence Kittner, giám đốc Văn Phòng Phụ Trách về Hút Thuốc và Sức Khoẻ của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) phát biểu: "Trong gần một thập kỷ, chiến dịch Tips đã tác động đến hàng triệu người giúp họ quyết định nỗ lực bỏ hút thuốc để giữ gìn sức khỏe. Bằng cách mạnh dạn chia sẻ những câu chuyện riêng tư về bản thân, những người hùng đã tình nguyện tham gia vào các quảng cáo mới này góp tiếng nói thay cho hơn 16 triệu người đang sống với một căn bệnh liên quan đến hút thuốc lá."





Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo sư Y Học Gia đình và Sức khoẻ Cộng đồng tại Đại Học California San Diego chia sẻ: "Chiến dịch Tips của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) có hiệu quả trong việc gây sự chú ý đến những tác hại của việc hút thuốc và kết nối mọi người với các nguồn hỗ trợ để giúp họ cai thuốc. Là một nhà nghiên cứu về sức khoẻ cộng đồng và đã từng làm việc trong lãnh vực tìm tòi những phương pháp cai thuốc lá trong nhiều năm, tôi biết rất rõ về những tai hại khủng khiếp của việc hút thuốc lá. Hãy liên lạc với ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt bằng cách gọi 1.800.778.8440, ghi danh trên trang mạng hoặc dùng dịch vụ nhắn tin để được nhân viên tư vấn cai thuốc lá nói tiếng Việt giúp đỡ bạn trong quá trình bỏ hút thuốc."

Chiến dịch Tips® khuyến khích những người Việt hút thuốc lá gọi vào ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt, số 1.800.778.8440, hoặc vào trang mạng www.asq-viet.org để được giúp cai thuốc lá miễn phí, và những ai hội đủ điều kiện sẽ nhận được miếng dán nicotine miễn phí dùng đủ trong hai tuần. ASQ cũng hỗ trợ người đã cai thuốc nhưng vẫn còn gặp trở ngại để duy trì việc cai thuốc lâu dài. Người hút thuốc có thể gửi tin nhắn [Bỏ hút thuốc] đến số 66819 để nhận được sự giúp đỡ (xin lưu ý là công ty điện thoại của bạn có thể tính cước phí tin nhắn nếu số điện thoại của bạn không có dịch vụ nhắn tin miễn phí). Những người không hút thuốc cũng có thể gọi ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt, 1.800.778.8440, để được hướng dẫn cách giúp đỡ cho người thân của mình cai thuốc lá.

Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:





ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ) và được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC). ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIỄN PHÍ, bằng tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Đại Hàn và Việt Nam, cho cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Những người hút thuốc hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào các dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.





Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ)





Tiếng Việt Nam 1-800-778-8440 www.asq-viet.org





Tiếng Quảng Đông và Quan Thoại 1-800-838-8917 www.asq-chinese.org





Tiếng Đại Hàn 1-800-556-5564 www.asq-korean.org





To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org