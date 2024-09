Cai Thuốc Lá Cho Một Tương Lai Tươi Sáng Hơn Nhân Dịp Tết Trung Thu: Thẻ Quà Tặng $20 và Miếng Dán Nicotine Miễn Phí Từ ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt

Bắt đầu từ bây giờ, những người ghi danh hợp lệ và hoàn tất cuộc gọi để lập kế hoạch cai thuốc với một nhân viên tư vấn nói tiếng Việt sẽ nhận được Thẻ Quà Tặng $20 như một món quà khích lệ tinh thần. Bên cạnh đó, những người hút thuốc lá hội đủ điều kiện sẽ nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần khởi đầu để hỗ trợ quá trình cai thuốc lá của họ.

Hãy ghi danh ngay ngay vì nguồn cung cấp giới hạn!

Bạn có thể ghi danh để nhận các dịch vụ miễn phí bằng cách:

Từ năm 1993, ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt (1-800-778-8440) đã cung cấp dịch vụ cai thuốc lá miễn phí tại tiểu bang California. Vào năm 2012, ASQ được tài trợ để mở rộng dịch vụ miễn phí này trên toàn Hoa Kỳ. Hiện nay, chúng tôi đã giúp hơn 21.000 người bắt đầu hành trình cai thuốc lá của họ.

Dù bạn đang cai thuốc lá hay đang cần biết cách để giúp người khác cai, bạn đều có thể góp phần vào nỗ lực chung để đạt được một cuộc sống lành mạnh hơn. Những nhân viên tư vấn tận tâm sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ thiết thực và khuyến khích phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi hiểu rằng cai thuốc lá có thể khó khăn nhưng với sự hỗ trợ đúng cách, bạn có thể đạt được một tương lai không khói thuốc.

Liên lạc với chúng tôi bằng một trong những cách sau đây:

Gọi điện thoại hoặc ghi danh qua trang mạng

Dịch vụ bằng tin nhắn

Gửi tin nhắn "Bỏ hút thuốc" đến số 66819 để nhận những tin nhắn giúp đỡ bằng tiếng Việt.

To learn more about ASQ, visit http://www.asiansmokersquitline.org/