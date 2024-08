Mũi Tên và Bài Ca

Tôi bắn mũi tên vào không trung

vào tận nơi nào ở thế gian, tôi không rõ

tên bay nhanh, bay xa, và mắt tôi

không sao theo kịp nỗi đường bay

Tôi thổi bài ca vào không trung,

tiếng hát vang xa tận nơi nào ở thế gian, tôi không rõ

bởi làm gì có cặp mắt nào đủ tinh thông trên cao

xuyên thấu mọi nỗi niềm khúc ca tôi bày tỏ

Lâu ngày sau tôi tình cờ tìm thấy

mũi tên xưa ghim nguyên vẹn trong sồi;

Và bài ca, từ khúc đầu đến kết

vang lên trong tiếng hát* một người quen.

Henry Wadsworth Longfellow

Hòa Bình Lê dịch

(tặng anh Đ.Q.A.T. và cây "nỏ thần")



*Bản gốc câu này là "I found again in the heart of a friend." Xin dịch chữ "Heart" thành "tiếng hát" diễn tả nỗi lòng.