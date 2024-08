New York: Quận Nassau Ra Luật Mới Cấm Che Mặt Nơi Công Cộng

Hôm thứ Ba (6/8), Quận Nassau ở ngoại ô thành phố New York ra luật mới cấm mọi người che giấu mặt mũi ở những nơi công cộng, đặc biệt là khi tham gia các cuộc biểu tình. (Nguồn: pixabay.com)

WASHINGTON – Hôm thứ Ba (6/8), Quận Nassau ở ngoại ô thành phố New York đã thông qua một dự luật cấm đeo các loại khẩu trang và mặt nạ nhằm che giấu mặt mũi ở những nơi công cộng, chẳng hạn như trong các cuộc biểu tình; luật này đặc biệt nhằm vào những người biểu tình ủng hộ Palestine và phản đối Hoa Kỳ hỗ trợ Israel trong cuộc chiến ở Gaza, theo Reuters.

Theo các nhà lập pháp của Quận Nassau (do Đảng Cộng Hòa kiểm soát), luật mới nhằm ngăn chặn những người biểu tình có các hành vi bạo lực và bài trừ Do Thái che giấu mặt mũi để trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các nhà hoạt động ủng hộ dân quyền cho rằng đây là sự vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Dự luật được thông qua vào tối thứ Hai với sự ủng hộ của toàn bộ 12 nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa và 7 phiếu trắng của các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ. Theo luật mới, việc đeo khẩu trang hoặc mặt nạ để che giấu mặt mũi ở nơi công cộng là một tội nhẹ (misdemeanor), có thể bị phạt tù lên đến một năm và phạt tiền 1,000 MK. Cũng có ngoại lệ cho một số trường hợp, chẳng hạn như vì lý do sức khỏe, tôn giáo hoặc văn hóa.

Bruce Blakeman, Giám Đốc Điều Hành Quận Nassau, cho biết: “Trừ khi có vấn đề về sức khỏe hoặc vì lý do tôn giáo, người ta chẳng có lý do gì phải che giấu mặt mũi để tránh bị nhận dạng khi đến những nơi cộng cộng cả.”

Liên Đoàn Tự Do Dân Quyền New York (NYCLU) chỉ trích luật mới xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Susan Gottehrer, giám đốc khu vực Quận Nassau của NYCLU, giải thích: “Ẩn danh giúp bảo vệ những người muốn bày tỏ các quan điểm chính trị không được ưa chuộng. Cấm người biểu tình đeo khẩu trang giấu mặt có thể làm nhụt chí mọi người khi muốn tham gia vào những hoạt động nhằm gây ảnh hưởng đến các vấn đề chính trị, và luật này rất dễ bị áp dụng bừa bãi, bất công.”

Gottehrer cũng cho rằng những ngoại lệ được đưa ra là không thỏa đáng. Bà nhấn mạnh: “Cảnh sát Quận Nassau không phải là các chuyên gia về y tế hoặc tôn giáo, nên họ không đủ chuyên môn để quyết định ai cần đeo khẩu trang và ai không cần.”

Washington là đồng minh quan trọng của Jerusalem. Trong thời gian gần đây, ở Hoa Kỳ, đặc biệt là tại New York, có rất nhiều cuộc biểu tình phản đối xung đột Israel-Palestine ở Gaza. Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của gần 40,000 người, gây ra cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng và buộc gần như toàn bộ dân số 2.3 triệu người ở Gaza phải di tản.

Trong thời gian xảy ra cuộc chiến ở Gaza, ở Hoa Kỳ ngày càng có nhiều cuộc biểu tình cùng với những hành vi thù địch đối với Hồi giáo, kỳ thị người Palestine và bài trừ Do Thái.