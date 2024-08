Cảm động, khi đất nước còn chia đôi: Lim (đội Nam Hàn) dùng điện thoại chụp lưu niệm trên bục giải thưởng cùng với các vận động viên Bắc Hàn. vận động viên Bắc Hàn (huy chương bạc) Nam Hàn (huy chương đồng) đứng chung bục vinh quang với tấm hình hy hữu. Báo đài Bắc Hàn im lặng. (Photo: đài UNTV)

.

- Hôm nay đại biểu Dân Chủ bắt đầu bỏ phiếu qua mạng để đề cử bà Harris làm ứng cử viên Tổng Thống

- Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, D-N.Y., ra dự luật: vì không phải là vua, Tổng Thống vẫn phải bị truy tố

- Hơn 400 nhà đầu tư mạo hiểm và lãnh đạo công nghệ cam kết ủng hộ Ban tranh cử tổng thống của Harris.

- Josh Shapiro (Thống đốc Pennsylvania ) gặp nhóm thẩm tra của bà Harris hôm Thứ Tư để được phỏng vấn

- TNS Dân Chủ Mark Kelly: Trump là "ông già tuyệt vọng, sợ hãi" vì bà Harris chắc chắn sẽ thắng cử 2024

- Trump lại vu khống bà Harris là người đã phá hủy kỹ nghệ năng lượng, đã phá hủy San Francisco và California (?)

- Rudy Giuliani đạt được thỏa thuận phút chót để giải quyết vụ phá sản

- Nhiều nhà lập pháp Cộng hòa lo ngại Trump sẽ bỏ rơi Ukraine và Đài Loan, vì Vance từng ngăn chận viện trợ Ukraine

- Trump lặp lại trước Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia: Sẽ ân xá cho người bạo loạn 6/1/2021

- Công đoàn United Auto Workers tuyên bố ủng hộ PTT Harris

- Trump lại vu khống bà Harris: tôi bất ngờ vì bà Harris đổi sang da đen

- Trump: phản đối ý tưởng mọi người dân Mỹ làm chủ xe điện, vì Mỹ cần khai thác xăng

- TT Biden thúc đẩy thêm đợt xóa nợ sinh viên cho hàng triệu người đi vay.

- TT Biden khều cựu TT Obama: về hôn nhân đồng giới, tôi cấp tiến hơn, đã đi đầu

- Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ ra sách gần trùng thời điểm với hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump

- Mỹ cắt giảm 25.885 việc làm trong tháng 7, giảm 47% so với tháng 6.

- Hãng xe Volkswagen doanh thu quý 2 đạt 83,3 tỷ euro, tăng 4,1%

- Toyota: lợi nhuận ròng 3 tháng đã tăng 1,7% lên 8,9 tỷ USD

- Honda Motor ký với Nissan Motor và Mitsubishi để cùng nhau khám phá khuôn khổ cho điện khí hóa và phát triển trí tuệ.

- Công tố: xe Tesla đã đâm và giết chết một người đi xe máy hồi tháng 4 lúc đó là đang chạy trên hệ thống "Tự lái hoàn toàn"

- 3 người bị buộc tội khủng bố ngày 11 tháng 9/2001 thỏa thuận nhận tội để ra tù

- Nga trao ttrả tù nhân với Mỹ: Evan Gershkovich (phóng viên WSJ) và cựu chiến binh TQLC Hoa Kỳ Paul Whelan về Mỹ

- Đại sứ Nga tại Israel: Mỹ được Israel thông báo vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh trên đất Iran.

- Gaza: 39.480 người Palestine đã bị giết, 91.128 người bị thương

- TQ: TQ "mong đợi" người Palestine thành lập được một nhà nước độc lập "càng sớm càng tốt".

- Israel: đã tiêu diệt Mohammed Deif, một chỉ huy quân sự của Lữ đoàn al-Qassam thuộc Hamas.

- Một chuyến bay của Lufthansa từ Munich đến Tel Aviv đã hạ cánh tại Cyprus vì phi hành đoàn từ chối bay đến Israel

- Hai hãng hàng không United Airlines và Delta Air Lines hủy tất cả các chuyến bay đến Israel vì an ninh

- Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel để trả đũa cho vụ ám sát Haniyeh

- Thế Vận 2024: Tình yêu của chàng là bánh Tây muffin sôcôla

- Cảm động, bóng bàn đôi: vận động viên Bắc Hàn (huy chương bạc) Nam Hàn (huy chương đồng) đứng chung bục vinh quang và tự chụp hình tự sướng. Báo đài Bắc Hàn im lặng.

- Thể dục nghệ thuật nam: Shinnosuke Oka (Nhật) huy chương vàng, 2 vận động viên TQ chiếm HC bạc và đồng

- Túc cầu nữ: Đội tuyển nữ Hoa Kỳ thắng Úc tỷ số 2-1, sẽ đá với Nhật ở trận tứ kết vào Thứ Bảy

- Làng Thế Vận: hơi chật đối với nữ vận động viên, nhiều cô ra khách sạn ở cho tiện nghi.

- Meta PLatforms Inc. doanh thu quý 2 năm đạt 39,1 tỷ đô la, tăng 22%

- Thống kê: ăn thịt đỏ chế biến làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

- Đi bộ để giải trí & chữa bệnh: 67,2% ở giới giàu nhất, 46,9% ở giới nghèo dưới tiêu chuẩn. Đi bộ nhiều nhất là Mỹ gốc Á (63,8%), rồi người da trắng (61,5%), người gốc Tây Ban Nha (53,5%) và người Mỹ da đen (49,2%).

- California: cháy rừng nhiều phần cũng là do bất cẩn của cư dân

- California: nhiều bệnh nhân kiện 1 bác sĩ vụ gắn camera uay phim ở phòng vệ sinh phòng khám

- Quận Los Angeles: từ chối lệnh Thống Đốc vụ giải tán lều trại vô gia cư, vì nhà tù L.A. không đủ chỗ giam họ

- San Jose: Hanh Hong Huynh bị án tù 3 tháng vì nhập trái cây bất hợp pháp từ VN

- TIN VN. Nhà nước thanh minh thanh nga qua VTV1: Thầy Minh Tuệ bình an, hàng ngày khất thực.

- TIN VN. Bắt tạm giam nhóm Việt kiều xô xát đánh người từ quán bar ra ngoài đường ở TPHCM.

- TIN VN. Hỗ trợ khẩn cấp 900 lao động bị doanh nghiệp nợ lương ở Bình Dương.

- HỎI 1: Tới 73% người chăm sóc trẻ em từ trung học trở xuống nói chi phí tựu trường mùa này tăng đáng lo? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Gần 60% người Mỹ trưởng thành nói họ đi bộ trong tuần qua để giải trí, và cả tập thể dục lành mạnh? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-1/8/2024) ⦿ ---- Honda Motor Co. đã công bố vào thứ năm rằng họ đã ký một biên bản ghi nhớ với Nissan Motor và Mitsubishi để cùng nhau khám phá việc tạo ra một khuôn khổ cho điện khí hóa và phát triển trí tuệ. Theo tài liệu, các hãng sản xuất xe hơi sẽ "tiếp tục đẩy nhanh các sáng kiến ​​nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon và một xã hội không có tai nạn giao thông". Honda đã thêm vào thông cáo của mình rằng "sự hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ môi trường, công nghệ điện khí hóa và phát triển phần mềm [nhu liệu], các cuộc thảo luận đang được tiến hành trên phạm vi rộng".

.

"Chúng tôi hy vọng rằng sự kết hợp giữa công nghệ và kiến ​​thức do Nissan và Honda vun đắp, cũng như sức mạnh và kinh nghiệm của Mitsubishi Motors, sẽ cho phép chúng tôi giải quyết nhanh hơn nhiều vấn đề liên quan đến điện khí hóa và trí tuệ trên quy mô toàn cầu, và giúp dẫn đầu các cải cách xã hội với tư cách là người dẫn đầu", Giám đốc điều hành đại diện, Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành, Mitsubishi Motors Takao Kato nhận xét.

.

⦿ ---- Theo báo cáo hôm thứ Năm của Challenger, Gray & Christmas, Inc., việc cắt giảm việc làm tại Hoa Kỳ đạt 25.885 việc làm vào tháng 7, đánh dấu mức giảm 47% so với mức 48.786 việc làm vào tháng 6. Con số mới này thể hiện mức tăng 9% so với mức cắt giảm 23.697 việc làm vào tháng 7 năm 2023 và là tổng số cao nhất của tháng 7 kể từ năm 2020. Tổng số việc làm trong năm tính đến thời điểm hiện tại là 460.530, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành Công nghệ dẫn đầu về việc cắt giảm việc làm trong tháng 7 với 6.009 việc làm, phản ánh những thay đổi lớn của ngành và giảm so với số liệu năm 2023.

.

⦿ ---- Hãng xe Volkswagen đã công bố vào thứ năm rằng doanh thu bán hàng của họ trong quý 2 năm tài chính 2024 đạt 83,3 tỷ euro, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán xe giảm 2,8% xuống còn 2,3 triệu xe, trong khi lượng xe giao cho khách hàng giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,2 triệu xe và sản lượng giảm 3,2% xuống còn 2,3 triệu xe. Thu nhập sau thuế trong ba tháng giảm mạnh 4,2% xuống còn 3,6 tỷ euro.

.

⦿ ---- Toyota Motor Corporation cho biết hôm thứ Năm rằng lợi nhuận ròng của công ty trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 đã tăng 1,7% lên 1,3 nghìn tỷ Yên (8,9 tỷ đô la). Thu nhập hoạt động của công ty trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 đạt 1,3 nghìn tỷ Yên, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu đạt 11,8 nghìn tỷ Yên, tăng 12,2%. Doanh số bán hàng trong nước giảm 14% xuống còn 330.000 xe trong quý, trong khi doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á tăng.

.

⦿ ---- Công tố tiểu bang Washington đã xác định rằng chiếc xe Tesla đã đâm và giết chết một người đi xe máy gần Seattle hồi tháng 4 lúc đó là đang chạy trên hệ thống "Tự lái hoàn toàn" (Full Self-Driving) của xe Tesla này tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Các nhà điều tra từ Đội tuần tra tiểu bang Washington đã phát hiện ra điều này sau khi tải xuống thông tin từ máy ghi dữ liệu sự kiện trên chiếc Tesla Model S 2022, theo phát ngôn viên của cơ quan, Đại úy Deion Glover cho biết. "Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục trong trường hợp này", Glover nói với AP. Ông cho biết công tố viên Quận Snohomish sẽ xác định xem có bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra trong vụ án hay không.

.

Tuần trước, CEO của Tesla, Elon Musk cho biết "Tự lái hoàn toàn" sẽ có thể hoạt động mà không cần sự giám sát của con người vào cuối năm nay. Ông đã hứa về một đội xe taxi robot trong nhiều năm. Trong cuộc gọi hội nghị về thu nhập của công ty, ông thừa nhận rằng những dự đoán của ông về vấn đề này "đã quá lạc quan trong quá khứ". Sau vụ tai nạn ở một vùng ngoại ô cách Seattle khoảng 15 dặm về phía đông bắc, tài xế đã nói với một cảnh sát rằng anh ta đang sử dụng hệ thống Autopilot của Tesla và nhìn vào điện thoại di động của mình trong khi chiếc Tesla đang di chuyển.

.

"Điều tiếp theo anh ta biết là có một tiếng nổ và chiếc xe lao về phía trước khi tăng tốc và đâm vào xe máy phía trước anh ta", cảnh sát viết trong một tài liệu về nguyên nhân có thể xảy ra. Tài xế 56 tuổi đã bị bắt để điều tra về tội giết người bằng xe "dựa trên việc thừa nhận mất tập trung khi lái xe, trong khi ở chế độ Tự động lái (Autopilot mode) và bị điện thoại di động làm mất tập trung khi đang di chuyển về phía trước, tin tưởng vào máy móc để lái xe thay anh ta", bản tuyên thệ cho biết. Người lái xe máy, Jeffrey Nissen, 28 tuổi, đã chết tại hiện trường.

.

Cái chết của Nissen ít nhất là cái chết thứ hai ở Hoa Kỳ liên quan đến hệ thống "Lái xe hoàn toàn tự động" của Tesla. Trong các tài liệu điều tra, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia trước đó cho biết họ đã phát hiện một trường hợp tử vong và 75 vụ tai nạn trong khi hệ thống đang được sử dụng. Không rõ liệu hệ thống có phải là nguyên nhân gây ra tử vong hay không. Xe Tesla có hai hệ thống lái xe bán tự động, "Tự lái hoàn toàn", có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ lái xe ngay cả trên đường phố thành phố, và Autopilot, có thể giữ xe trong làn đường của mình và tránh xa các vật thể phía trước. Đôi khi tên của hai hệ thống này bị nhầm lẫn bởi chủ xe Tesla và công chúng. Tesla cho biết hiện tại không có hệ thống nào có thể tự lái và người lái xe phải sẵn sàng kiểm soát bất cứ lúc nào.

.

⦿ ---- Ba người đàn ông bị buộc tội âm mưu các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9/2001, bao gồm cả kẻ chủ mưu Khalid Shaikh Mohammad, đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên, theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Tư. "Cơ quan triệu tập các Ủy ban quân sự, Susan Escallier, đã ký kết các thỏa thuận trước khi xét xử với Khalid Shaikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin 'Attash và Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, ba trong số những người bị cáo buộc đồng phạm trong vụ án ngày 11 tháng 9/2001", Pentagon cho biết. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết nào về các điều khoản và điều kiện cụ thể của thỏa thuận trước khi xét xử được công bố.

.

Ba bị cáo vụ 11 tháng 9 bị giam giữ tại Guantanamo vì bị cáo buộc cung cấp đào tạo, hỗ trợ tài chính và hỗ trợ khác cho 19 tên khủng bố đã cướp máy bay chở khách và đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, được cho là sẽ tránh được án tử hình, tờ New York Post đưa tin, trích dẫn lời của ba người thân của các nạn nhân vụ 11 tháng 9/2001 được Văn phòng Ủy ban quân sự (OMC) thông báo về thỏa thuận này.

.

⦿ ---- Phóng viên tờ Wall Street Journal Evan Gershkovich và cựu chiến binh TQLC Hoa Kỳ Paul Whelan đã được thả như một phần của một cuộc trao đổi tù nhân lớn với Hoa Kỳ, theo một số báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương và Bloomberg TV vào thứ năm. Cả hai người đàn ông đều bị giam tại Nga vì tội gián điệp và theo Russia Today, họ được cho là đang trên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, tờ Moscow Times tiết lộ trong một báo cáo khác rằng Gershkovich có thể được trả lại Hoa Kỳ trong một cuộc trao đổi đa quốc gia bao gồm Đức và Belarus.

.

Gershkovich, một công dân Hoa Kỳ 32 tuổi, đã bị Nga bỏ tù từ tháng 3 năm 2023 khi anh ta bị Cơ quan An ninh Liên bang của Nga giam giữ trong khi đang thực hiện nhiệm vụ đưa tin ở Yekaterinburg. Vào tháng 6, các công tố viên Nga đã phê chuẩn một bản cáo trạng cáo buộc rằng anh đang thu thập thông tin thay mặt cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA).

.

⦿ ---- Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, D-N.Y., đã công bố một dự luật hôm nay nhằm đảm bảo rằng các tổng thống không được miễn truy tố hình sự. Dự luật này là phản ứng trực tiếp đối với phán quyết của Tòa án Tối cao vào tháng trước rằng Trump có một số quyền miễn trừ đối với các khía cạnh trong hành vi tổng thống của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi dự luật được Thượng viện thông qua, nó vẫn sẽ phải đối mặt với một sự gia tăng khó khăn tại Hạ viện, nơi do các đồng minh Cộng hòa của Trump kiểm soát. Dự luật có tên là ‘No Kings Act’ (Đạo luật Không có vua ở Mỹ).

.

⦿ ---- Hơn 400 nhà đầu tư mạo hiểm và lãnh đạo công nghệ đã cam kết ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của Harris. Các doanh nhân Mark Cuban và người sáng lập LinkedIn Reid Hoffman nằm trong danh sách ngày càng dài các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã ký vào một lá thư được công bố trên trang web mới “VCs for Kamala”. Lá thư viết: “Chúng tôi dành thời gian để tìm kiếm, đầu tư và hỗ trợ các doanh nhân đang xây dựng tương lai. Chúng tôi ủng hộ doanh nghiệp, ủng hộ giấc mơ Mỹ, ủng hộ tinh thần kinh doanh và ủng hộ tiến bộ công nghệ”.

.

“Chúng tôi cũng tin rằng nền dân chủ là xương sống của quốc gia. Chúng tôi tin rằng các thể chế mạnh mẽ, đáng tin cậy là một đặc điểm, không phải là lỗi, và ngành công nghiệp của chúng tôi — và mọi ngành công nghiệp khác — sẽ sụp đổ nếu không có chúng”, lá thư tiếp tục. “Đó là những gì đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử này. Mọi thứ khác, chúng tôi có thể giải quyết thông qua đối thoại mang tính xây dựng với các nhà lãnh đạo chính trị và các thể chế sẵn sàng đối thoại với chúng tôi”.

.

⦿ ---- Hôm nay bắt đầu bỏ phiếu cho đại biểu Dân Chủ. Cuộc điểm danh trực tuyến của Ủy ban Quốc gia Dân chủ để đề cử bà Harris làm ứng cử viên tổng thống Dân Chủ đã bắt đầu vào hôm nay từ lúc 9 giờ sáng theo giờ miền Đông và sẽ kết thúc vào thứ Hai ngày 5 tháng 8.

.

Chủ tịch DNC Jaime Harrison đã thông báo hôm thứ Ba rằng chỉ có bà Harris đủ điều kiện để được bỏ phiếu và 3.923 đại biểu đã kiến ​​nghị đưa bà vào danh sách đề cử. DNC cho biết Harris đã giành được sự ủng hộ của 99% đại biểu tham gia. Đảng Dân chủ đang tổ chức cuộc điểm danh trực tuyến trước đại hội bất thường để hoàn tất đề cử trước hạn chót có tên trên phiếu bầu tổng tuyển cử của tiểu bang Ohio là ngày 7 tháng 8/2024.

.

⦿ ---- Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro đã gặp nhóm thẩm tra của bà Harris hôm Thứ Tư 31/7 khi quá trình lựa chọn ứng cử viên phó tổng thống của bà sắp kết thúc, một nguồn tin thân cận với cuộc họp cho biết với NBC News. Bà Harris không có mặt tại cuộc họp với Shapiro, nguồn tin cho biết. Bloomberg là nơi đầu tiên đưa tin về cuộc họp. Shapiro và Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer đã cùng nhau vận động cho Harris hôm thứ Hai tại vùng ngoại ô Philadelphia.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly hôm Thứ Tư đã chỉ trích Donald Trump là "ông già tuyệt vọng, sợ hãi" để đáp lại những bình luận mà cựu tổng thống đưa ra về cuộc đua của đối thủ Kamala Harris vào năm 2024. Trước đó, tại hội nghị của Hiệp hội các nhà báo da đen quốc gia, Trump đã nói, "Bà ấy luôn có nguồn gốc Ấn Độ và bà ấy chỉ quảng bá cho nguồn gốc Ấn Độ. Tôi không biết bà ấy là người da đen cho đến một số năm trước khi bà ấy tình cờ chuyển sang da đen. Và bây giờ bà ấy muốn được biết đến là người da đen. Vì vậy, tôi không biết, bà Harris là người Ấn Độ hay bà ấy là người da đen?"

.

Khi được CBS hỏi về những bình luận này, TNS Kelly, người đang là ứng viên chức Phó tổng thống cho Harris, cho biết Trump trong tuần qua "đã bị đá đít". Ông cũng giải thích lý do tại sao ông nghĩ Trump "lo lắng" về đối thủ mới nhất của mình sau khi Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua. "Bà Harris sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 và bà ấy sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của chúng ta. Những bình luận của ông Trump không phải là điều bất ngờ đối với ông ấy. Trump đã làm điều này trước đây, ông sẽ không thay đổi, với tôi khá rõ ràng tại sao ông Trump lại làm điều này".

.

⦿ ---- Trump lại vu khống bà Harris, cho là bà đã phá hủy kỹ nghệ năng lượng. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa sẽ chấm dứt "cuộc chiến Biden-Harris chống lại năng lượng của Hoa Kỳ", bao gồm cả "cuộc chiến khủng khiếp" của họ về khai thác khí đá phiến. Trong cuộc vận động của mình tại Harrisburg, Pennsylvania, Trump đã cảnh báo rằng việc mất đi ngành khai thác khí đá phiến ở tiểu bang này sẽ "gấp bốn lần thuế". Ông cũng chiếu một đoạn video của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong đó bà tuyên bố rằng bà "ủng hộ lệnh cấm khai thác khí đá phiến".

.

"Và đó chính là nơi bà ấy ở, bà ấy là một người cực tả đã phá hủy San Francisco", Trump nói sau khi chiếu đoạn video, tuyên bố rằng bà ấy sẽ tiếp tục "phá hủy đất nước giống như bà ấy đã làm với California".

.

⦿ ---- Cựu thị trưởng thành phố New York và cựu luật sư của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump, Rudy Giuliani, đã đạt được thỏa thuận vào phút chót để giải quyết vụ phá sản của mình, theo AP đưa tin vào thứ năm. Theo thỏa thuận, Giuliani sẽ trả khoảng 400.000 đô la cho một cố vấn tài chính do các chủ nợ của ông thuê và sẽ tránh trả lời các câu hỏi về tình hình tài chính của mình tại tòa án phá sản, điều mà trước đó ông đã bị một thẩm phán đe dọa.

.

Trước đó, một thẩm phán đã bác bỏ vụ phá sản của Giuliani do ông liên tục không tiết lộ nguồn thu nhập và tuân thủ các lệnh của tòa án. Việc nộp đơn xin bảo vệ phá sản theo Chương 11 được đưa ra sau khi một thẩm phán liên bang phán quyết rằng ông phải bắt đầu bồi thường thiệt hại cho hai nhân viên bầu cử do vụ kiện được đệ trình chống lại ông. Lý do 2 nhân viên bầu cử kiện Giuliani vì ông chụp mũ sai trái 2 người này đổi phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden trong bầu cử 2020, làm nhiều người cuồng Trump mang súng tới tận nhà hăm dọa giết, và 2 người này phải trốn khỏi nhà trong nhiều tháng.

.

⦿ ---- Các nhà lập pháp Cộng hòa quan tâm đến an ninh quốc gia đang lo ngại về những gì họ thấy là sự chia rẽ ngày càng gia tăng giữa họ và cựu Tổng thống Trump về các vấn đề chính, bao gồm chiến tranh ở Ukraine, duy trì liên minh NATO và bảo vệ Đài Loan khỏi sự xâm lược của Trung Quốc. Hành động của Trump trong ba tuần qua đã gây ra sự bối rối và lo ngại trong số các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu vào đầu năm nay để phê duyệt hàng chục tỷ đô la nhằm ngăn chặn cuộc xâm lược Ukraine của Nga và ngăn chặn Trung Quốc tấn công Đài Loan, một đồng minh và đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ.

.

Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa quan tâm đến quốc phòng coi lời mời của Trump tới Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đến thăm Trump tại Mar-a-Lago sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington là một diễn biến đáng lo ngại, xét đến mối quan hệ chặt chẽ của Orbán với Tổng thống Nga Vladimir Putin và những nỗ lực của ông nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của NATO đối với việc bảo vệ Ukraine. Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến ở Ukraine đã rất thất vọng khi Trump chọn Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio), người lãnh đạo phe chống viện trợ cho Ukraine, làm người bạn đồng hành của mình.

.

Và các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện cảm thấy bất an về lời của Trump rằng Đài Loan nên trả nhiều tiền hơn cho quốc phòng và từ chối cam kết bảo vệ hòn đảo này. Một thượng nghị sĩ Cộng hòa, yêu cầu giấu tên, cho biết "đó là một câu hỏi lớn" liệu Trump có ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine hay sẽ bảo vệ Đài Loan nếu bị Trung Quốc tấn công hay không.

.

"Tôi không nghĩ ông Trump muốn tham gia vào xung đột hoặc trả tiền cho các cuộc xung đột trên khắp thế giới", vị thượng nghị sĩ này nhận xét. "Không có câu hỏi nào về việc JD Vance ở đâu", nhà lập pháp này nói về việc Trump chọn thượng nghị sĩ Ohio làm bạn đồng hành tranh cử của mình. Và vị thượng nghị sĩ này gọi cuộc gặp của Trump với Orbán tại Mar-a-Lago là "đáng lo ngại".

.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell (Ky.) đã lập luận vào đầu năm nay rằng Đảng Cộng hòa đã “chuyển hướng phong trào cô lập” trong hàng ngũ của mình khi phần lớn các thượng nghị sĩ GOP bỏ phiếu cho gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la, bao gồm 61 tỷ đô la cho Ukraine. Nhưng điều đó hiện đang bị nghi ngờ sau khi Trump chọn Vance tham gia cùng ông trong danh sách ứng cử viên Cộng Hòa. Những người phản đối việc tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine đã hoan nghênh sự lựa chọn này và coi đó là dấu hiệu cho thấy Trump sẽ thay đổi hướng đi nếu được bầu vào tháng 11.

.

Thượng nghị sĩ Ron Johnson (R-Wis.), người phản đối việc gửi thêm tiền cho Ukraine, cho biết việc chọn Vance làm bạn đồng hành của Trump “loại trừ khả năng xác nhận lập trường của chính quyền tiếp theo”. “Tổng thống nói rằng ông ấy sẽ chấm dứt chuyện đó trong vòng 24 giờ”, Johnson nói, ám chỉ đến những bình luận của Trump về cuộc chiến. Vance nói với The Hill vào tháng 4 rằng khoản viện trợ 61 tỷ đô la được phê duyệt cho Ukraine sẽ là gói viện trợ lớn cuối cùng trong cùng loại được Quốc hội thông qua.

.

⦿ ---- Trump đã nói một lần nữa vào hôm Thứ Tư rằng ông sẽ ân xá cho những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 nếu ông thắng cử. Cuộc bạo loạn là do người ủng hộ Trump muốn ngăn chận thủ tục trao quyền cho người thắng cử năm 2020 đã tấn công bạo lực vào Điện Capitol Hoa Kỳ, khiến hơn 140 cảnh sát bị thương. Trump nói trong một hội thảo tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia: “Ồ, chắc chắn rồi, tôi sẽ ân xá. Nếu họ vô tội, tôi sẽ ân xá cho họ. Họ đã bị kết án bởi một hệ thống rất nghiêm ngặt.”

.

⦿ ---- Hôm thứ Tư, công đoàn United Auto Workers tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2024. Việc công đoàn ủng hộ không có gì đáng ngạc nhiên. Chủ tịch UAW Shawn Fain đã từng lên tiếng phản đối Trump. Công đoàn Detroit trước đây cũng ủng hộ đảng Dân chủ, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden. Fain tiếp tục chỉ trích Trump khi ủng hộ Harris.

.

"Nhiệm vụ của chúng tôi trong cuộc bầu cử này là đánh bại Donald Trump và bầu Kamala Harris để xây dựng trên thành tích đã được chứng minh của bà trong việc mang lại lợi ích cho tầng lớp lao động", Fain cho biết trong một tuyên bố. "Chúng ta có thể đưa một tỷ phú trở lại văn phòng, người phản đối mọi thứ mà công đoàn của chúng ta ủng hộ, hoặc chúng ta có thể bầu Kamala Harris, người sẽ sát cánh cùng chúng ta trong cuộc chiến chống lại lòng tham của các tập đoàn".

.

Fain và Trump đã bất đồng quan điểm - công khai trao đổi nhận xét - kể từ khi nhà lãnh đạo công đoàn được bầu vào đầu năm ngoái. Trump đã kêu gọi sa thải Fain trong một bài phát biểu vào đầu tháng này tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Công đoàn phản hồi bằng một bài đăng gọi Trump là "kẻ phá hoại và tỷ phú", đồng thời nói thêm rằng "đó là người mà ông ta đại diện. Chúng tôi biết mình đang ở phe nào. Không phải phe của ông ta".

.

⦿ ---- Trump lại vu khống bà Harris: Phát biểu trước một phòng họp toàn các nhà báo da đen ở Chicago, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết đối thủ của ông trong cuộc đua giành chức tổng thống, Phó Tổng thống Kamala Harris, "đã chuyển sang da đen" ("turned Black") cách đây nhiều năm. Khi trả lời câu hỏi về việc đảng Cộng hòa gọi Harris là "người được DEI thuê", Trump đã hỏi phóng viên về định nghĩa của DEI (Diversity, equity, and inclusion: Đa dạng, công bằng và hòa nhập) và dường như đặt câu hỏi về nguồn gốc của Harris.

.

"Vì vậy, tôi đã biết cô ta từ lâu - gián tiếp, không trực tiếp nhiều - và cô luôn có nguồn gốc Ấn Độ. Và cô ta chỉ quảng bá cho nguồn gốc Ấn Độ. Tôi không biết cô ta là người da đen cho đến một số năm trước khi cô tình cờ chuyển sang da đen", Trump nói. "Và bây giờ cô ta muốn được biết đến là người da đen. Vì vậy, tôi không biết, cô ta là người Ấn Độ hay người da đen?"

.

Ông tiếp tục nói rằng sự thay đổi đã xảy ra "đột ngột", khi cô ấy "chuyển sang và trở thành người da đen". Về việc liệu ông có nghĩ Harris là "người được DEI thuê" hay không, Trump cho biết ông không biết. "Có thể", ông nói. Thực tế, mẹ của Harris là người Ấn Độ, cha là người da đen Jamaica.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định hôm thứ Tư rằng ông phản đối ý tưởng tất cả công dân Hoa Kỳ sở hữu xe điện, vì ông tin tưởng mạnh mẽ rằng mọi người nên có quyền lựa chọn giữa xe hybrid (lưỡng năng: điện và xăng) hoặc xe chạy bằng xăng nếu họ thích.

.

Trong hội nghị của Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia tại Chicago, Trump nhấn mạnh rằng mặc dù CEO Elon Musk của Tesla đã ủng hộ ông, nhưng ông có kế hoạch thúc đẩy ngành công nghiệp dầu mỏ nếu được bầu lại vì đất nước này có "nhiều vàng lỏng, dầu xăng dưới chân chúng ta hơn bất kỳ quốc gia nào khác, nhiều hơn Ả Rập Saudi, nhiều hơn Nga…" Ông đề cập rằng bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên ngầm tự nhiên mà đất nước đã sở hữu, giá cả và chi phí sẽ giảm gần như chắc chắn.

.

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden đang có động thái khác nhằm xóa nợ sinh viên cho hàng triệu người đi vay. Chính quyền Biden-Harris đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ sẽ bắt đầu gửi email cho người đi vay vào thứ Năm ngày 1 tháng 8 với thông tin liên quan đến các quy định được đề xuất để cho phép Bộ trưởng Giáo dục xóa nợ cho một số người đi vay tiền liên bang thời sinh viên.

Thế Vận 2024:

Cảm động, khi đất nước còn chia đôi: Lim (đội Nam Hàn) dùng điện thoại chụp lưu niệm trên bục giải thưởng cùng với các vận động viên Bắc Hàn. vận động viên Bắc Hàn (huy chương bạc) Nam Hàn (huy chương đồng) đứng chung bục vinh quang với tấm hình hy hữu. Báo đài Bắc Hàn im lặng. (Photo: đài UNTV)

Hanh Hong Huynh

Bắt tạm giam nhóm Việt kiều xô xát đánh người từ quán bar ra ngoài đường ở TPHCM.

Hỗ trợ khẩn cấp 900 lao động bị doanh nghiệp nợ lương ở Bình Dương.

Nhà nước thanh minh thanh nga qua VTV1: Thầy Minh Tuệ bình an, hàng ngày khất thực.

Email sẽ không nêu rõ người đi vay nào đủ điều kiện được cứu trợ sắp tới, cũng như không nhận được email đảm bảo đủ điều kiện để được xóa nợ, chính quyền viết trong một tuyên bố. Người đi vay sẽ có thời gian đến ngày 30/8 để liên hệ với bên dịch vụ cho vay của họ để từ chối bất kỳ khoản cứu trợ nào mà họ có thể nhận được."Chính quyền Biden-Harris đã cam kết cung cấp cứu trợ nợ sinh viên cho càng nhiều người đi vay càng tốt càng nhanh càng tốt và hôm nay, khi chúng ta sắp kết thúc quá trình lập quy định kéo dài, chúng ta đã tiến thêm một bước nữa để thực hiện lời hứa đó", Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona cho biết trong tuyên bố.Bản dự thảo các quy định được đề xuất đã được công bố vào tháng 4 trước khi trải qua giai đoạn lấy ý kiến công chúng như một phần của quá trình lập quy định đã đàm phán — quá trình dài mà Cardona đề cập đến. Kế hoạch này đã được triển khai kể từ khi Tòa án Tối cao bác bỏ kế hoạch ban đầu của Biden về việc xóa nợ lên đến 20.000 đô la cho mỗi người vay vào tháng 6 năm 2023. Chính quyền cho biết nếu các quy tắc được hoàn thiện theo dự thảo, những người vay đủ điều kiện sẽ không phải thực hiện bất kỳ hành động nào để được xóa nợ. Tuy nhiên, những người vay chọn không tham gia sẽ không có cơ hội chọn tham gia lại.⦿ ---- Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama về vấn đề hôn nhân đồng giới trong một cuộc họp với các phóng viên vào thứ Ba, khi rạn nứt giữa hai người lộ vẻ gia tăng. "Chuyện này, tôi thực sự tự hào về vị trí của mình", Biden nói với các phóng viên khi được hỏi về "di sản của ông dành cho người Mỹ LGBTQ. Tôi là người đầu tiên công khai ủng hộ hôn nhân đồng giới. Bạn còn nhớ vấn đề nhỏ với chính quyền Obama không?"Biden đang ám chỉ đến một thời kỳ hồi năm 2012, khi ông đã né tránh Obama về vấn đề này trong thời điểm căng thẳng của cuộc bầu cử tổng thống, tuyên bố rằng ông "hoàn toàn thoải mái" với hôn nhân đồng giới trên chương trình Meet the Press của NBC mặc dù Obama đã tránh né vấn đề này, theo The Telegraph.Vài ngày sau, Obama đã chấp thuận và khẳng định lập trường [cởi mở] của Biden. Sau đó, Biden đã xin lỗi Obama vì đã đi trước ông, theo CNN. Việc nhắc lại này diễn ra sau khi Obama gây áp lực cùng với Dân biểu Nancy Pelosi (D-CA) và những nhân vật lớn khác của đảng để đẩy Biden ra khỏi cuộc tranh cử Tổng Thống 2024.⦿ ---- Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ cạnh tranh với cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump trên bảng xếp hạng sách khi bà phát hành phần tiếp theo của "The Light We Carry" vào tháng 12. Trên Instagram, Obama đã công bố cuốn "OVERCOMING: A Workbook", do Crown Publishing Group xuất bản, như một hướng dẫn giúp độc giả "mở khóa sức mạnh của bạn" thông qua "các hoạt động chu đáo, lời nhắc viết phản ánh và các công cụ theo dõi thói quen".Theo Obama, cuốn sách cũng được thiết kế để giúp độc giả "xuất hiện trong các mối quan hệ của bạn và chia sẻ toàn bộ bản thân bạn với người khác". Bà nói thêm, "Tôi rất mong được nghe bạn nghĩ gì về nó!"Vào ngày 24 tháng 9, bà Melania Trump sẽ phát hành cuốn hồi ký đầu tay của mình, Melania. Cuốn sách đang được quảng bá là "một câu chuyện mạnh mẽ và truyền cảm hứng về một người phụ nữ đã tự tạo ra con đường của mình", nhưng đã có nhiều đồn đoán về cách câu chuyện của Trump sẽ được kể sau khi bà Melania dường như bị phát hiện hồi tháng 4/2017 đã đạo văn một bài phát biểu năm 2008 của bà Obama.⦿ ---- Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov hôm thứ Năm cho biết ông tin rằng Hoa Kỳ đã được thông báo về các kế hoạch và hành động của Israel tại Iran dẫn đến vụ giết hại nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Viktorov nói với kênh tin tức Russia-24: "Xét đến mức độ quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Israel, tôi có thể cho rằng họ đã được thông báo ở một mức độ nào đó và thậm chí có thể tham gia theo một cách nào đó."Hơn nữa, phái viên lưu ý rằng vụ ám sát Haniyeh sẽ làm giảm khả năng đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận bắt giữ con tin giữa Israel và Hamas, vì thủ lĩnh bị giết của nhóm chiến binh này là một nhân vật quan trọng trong các cuộc đàm phán. Ông cũng nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại ở Trung Đông là "nguy hiểm và cực kỳ nghiêm trọng".⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết trong một bản cập nhật vào thứ Năm rằng 39.480 người Palestine đã bị giết ở Dải Gaza kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bắt đầu cách đây 300 ngày. 91.128 người đã bị thương. Trong vòng 24 giờ qua, 35 người đã tử vong và 55 người phải nhập viện, theo tin này.⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết hôm thứ Năm rằng Trung Quốc "mong đợi" người Palestine thành lập được một nhà nước độc lập "càng sớm càng tốt". Ông bày tỏ hy vọng rằng các phe phái Palestine khác nhau có thể hòa giải để tạo điều kiện cho việc thành lập một nhà nước chung. Lin đưa ra nhận xét này tại một cuộc họp báo khi được yêu cầu bình luận về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Cuộc xung đột giữa Hamas và Israel, bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, hiện đang đe dọa lan sang một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận hôm thứ Năm rằng họ đã tiêu diệt Mohammed Deif, một chỉ huy của Lữ đoàn al-Qassam thuộc cánh quân sự Hamas. Quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào Deif trong cuộc tấn công vào Khan Younis vào ngày 13 tháng 7, tuy nhiên, cái chết của vị chỉ huy 58 tuổi này vẫn chưa được xác nhận cho đến tận bây giờ. Một thành viên giấu tên của nhóm chiến binh này trước đó đã tuyên bố rằng người đàn ông "bị truy nã gắt gao nhất" của Israel đã sống sót sau cuộc tấn công. Cái chết của ông đánh dấu cái chết của thủ lĩnh Hamas cấp cao nhất bị giết kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái.Deif được cho là đã đóng vai trò chủ chốt trong việc lập kế hoạch tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 và đã tham gia vào nhiều hành động "khủng bố" chống lại Israel trong những năm trước khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2023. Chỉ huy Al-Qassam, người mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant gọi là "Osama Bin Laden của Gaza", cũng đã hợp tác chặt chẽ với thủ lĩnh Gaza của Hamas, Yahya Sinwar, IDF cho biết trong tuyên bố.⦿ ---- Một chuyến bay của Lufthansa từ Munich đến Tel Aviv đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Larnaca ở Cyprus sau khi phi hành đoàn từ chối bay đến Israel, theo Channel 12 đưa tin vào thứ năm. Hãng hàng không đã thông báo với hành khách rằng máy bay sẽ hạ cánh tại Cyprus vì lý do kỹ thuật và sau đó sẽ xác định xem chuyến bay có tiếp tục hành trình đến Israel hay không. Sau một thời gian trên mặt đất, hãng hàng không đã quyết định đưa máy bay trở về Đức. Đại diện của Lufthansa nói với Channel 12 của Israel rằng việc hạ cánh tại Cyprus là "biện pháp phòng ngừa do hoạt động an ninh".⦿ ---- Hai hãng hàng không United Airlines và Delta Air Lines đã quyết định hủy tất cả các chuyến bay đến Israel một lần nữa, theo ABC News đưa tin vào thứ Tư. "Delta đang liên tục theo dõi môi trường an ninh đang diễn biến và đánh giá các hoạt động của chúng tôi dựa trên hướng dẫn an ninh và báo cáo tình báo và sẽ thông báo bất kỳ thông tin cập nhật nào khi cần thiết", Delta cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ đưa ra quyết định về việc nối lại dịch vụ với trọng tâm là sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn", United nói thêm.Động thái này diễn ra sau những diễn biến gần đây ở Trung Đông, sau khi Israel ám sát các quan chức cấp cao của Hamas và Hezbollah trong một cuộc tấn công vào Beirut và Tehran, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.⦿ ---- Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã ra lệnh tấn công trực tiếp vào Israel để trả đũa cho vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh, theo tờ New York Times đưa tin hôm thứ Tư, trích lời các quan chức Iran. Theo các nguồn tin, lệnh này được đưa ra tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Tuy nhiên, hiện tại, vẫn chưa rõ Iran đang có kế hoạch tấn công chính xác như thế nào, điều này có khả năng làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông trong bối cảnh chiến tranh ở Gaza và các cuộc đối đầu bất thường giữa Israel và Hezbollah.Trong số các phương án được thảo luận, các chỉ huy quân đội Iran sẽ cân nhắc một cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu quân sự ở gần Tel Aviv và Haifa. Ngoài ra, phương án tấn công phối hợp từ Iran và các mặt trận khác nơi Iran có lực lượng đồng minh, bao gồm Yemen, Syria và Iraq, cũng sẽ được xem xét, các nguồn tin cho biết.⦿ ----Tình y6eu của chàng là món bánh Tây. Đối với một vận động viên Olympic, thứ duy nhất quý giá hơn huy chương vàng là... một chiếc bánh muffin sô cô la. Henrik Christiansen, một vận động viên bơi lội người Na Uy đã tham gia thi đấu ở nội dung bơi tự do 800 mét nam và sẽ tham gia thi đấu ở nội dung bơi tự do 1500 mét nam vào ngày 3 tháng 8, đã phải lòng những chiếc bánh muffin sô cô la của Làng Olympic — và anh ấđã ghi lại toàn bộ sự kiện này trên TikTok."Đánh giá một số bữa ăn mà tôi đã có ở Làng Olympic cho đến nay", Christiansen đã viết trong video đầu tiên của mình có món ăn sô cô la này. Anh đánh giá chiếc bánh muffin này là điểm "11/10" và mô tả nó là [ngon tới] "điên khùng".Một đại diện của Sodexo Live, công ty cung cấp dịch vụ ăn uống của Pháp phục vụ món ăn yêu thích mới của Christiansen, nói với TODAY.com rằng món ăn này được phục vụ tại tiệm bánh mà họ điều hành tại Làng Olympic.⦿ ---- Hy hữu: vận động viên Nam và Bắc Hàn đứng chung bục vinh quang và tự chụp hình tự sướng. Trong khi trận tranh huy chương vàng bóng bàn đôi nam nữ (mixed doubles) diễn ra đầy kịch tính vào thứ Ba, thì những gì diễn ra sau đó đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Thế vận hội Paris: một bức ảnh tự sướng trên bục vinh quang có sự góp mặt của những người giành huy chương bạc là Bắc Hàn và những người giành huy chương đồng là Nam Hàn.Cảnh tượng mang tính biểu tượng này diễn ra sau khi đội tuyển Trung Quốc được xếp hạng cao nhất là Wang Chuqin và Sun Yingsha giành huy chương vàng trước những người ở hạng thấp hơn là Bắc Hàn, Ri Jong Sik và Kim Kum Yong, với tỷ số 4-2 (11-6, 7-11, 11-8, 11-5, 7-11, 11-8) tại South Paris Arena 4. Hai vận động viên người Nam Hàn Lim Jong-hoon và Shin Yu-bin đã giành huy chương đồng vào đầu thứ Ba khi đánh bại đội đến từ Hồng Kông với tỷ số 4-0.Sau lễ trao huy chương, ba đội đã tụm lại để chụp một loạt ảnh tự sướng do Lim của Nam Hàn chụp, người đã sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 6. (Công ty điện thoại thông minh Nam Hàn cung cấp cho những người chiến thắng tại Thế vận hội Paris chiếc điện thoại mới để chụp "Ảnh tự sướng chiến thắng" (Victory Selfie) trên bục vinh quang.)Khoảnh khắc thiện chí hiếm hoi này diễn ra khi quan hệ liên Triều đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua giữa những quả bóng bay chứa đầy rác, tiếng loa tuyên truyền và một loạt các cuộc thử nghiệm vũ khí và tập trận quân sự liên tục. Về mặt kỹ thuật, hai nước láng giềng chia rẽ này vẫn đang trong tình trạng chiến tranh trong hơn 70 năm.Hình ảnh về buổi chụp ảnh tự sướng nhanh chóng lan truyền trên các trang tin tức và mạng xã hội của Nam Hàn, nhưng tương tác giữa các vận động viên Bắc Hàn và Nam Hàn vẫn còn hạn chế. Lim nói với các phóng viên: "Không có [cuộc trò chuyện] nào khác ngoài việc chúc mừng khi tôi gặp những người giành huy chương bạc và bắt tay."Tính đến chiều thứ Tư theo giờ địa phương, truyền thông nhà nước Bắc Hàn vẫn im lặng. Huy chương bạc hôm thứ Ba đã khép lại hành trình Lọ Lem của đội bóng bàn Bắc Hàn, đội tham gia giải đấu với vị trí hạt giống cuối cùng trong số 16 người tham gia. Ở vòng mở màn, đội đã gây bất ngờ lớn trước đội bóng số 2 thế giới Nhật Bản. Huy chương này là huy chương đầu tiên của Bắc Hàn kể từ Thế vận hội Rio de Janeiro 2016. Quốc gia bị cô lập này đã rút lui khỏi Tokyo 2020 do lo ngại về đại dịch COVID-19 và sau đó bị Ủy ban Olympic quốc tế cấm tham gia Bắc Kinh 2022.⦿ ---- Shinnosuke Oka của Nhật Bản đã giành được vị trí đầu tiên vào thứ Tư trong trận chung kết toàn năng thể dục nghệ thuật nam tại Thế vận hội 2024, với số điểm là 86,832 và giành huy chương vàng. Boheng Zhang của Trung Quốc, bám sát phía sau, chiếm vị trí thứ hai và giành huy chương bạc, với số điểm là 86,599. Ruoteng Xiao của Trung Quốc đứng thứ ba, giành huy chương đồng với 86,364 điểm. Illia Kovtun của Ukraine đã không giành được huy chương, chỉ về đích ở vị trí thứ tư với 86,165 điểm.⦿ ---- Túc cầu nữ: Trinity Rodman và Korbin Albert đều ghi bàn để dẫn dắt Đội tuyển quốc gia nữ Hoa Kỳ vượt qua Úc, khép lại vòng bảng của giải đấu bóng đá Olympic Paris vào thứ Tư tại Marseille. Đội tuyển Mỹ, đội trước đó đã giành được một suất vào vòng loại trực tiếp, đã sút xa hơn đối thủ 20-6 trong chiến thắng 2-1 vào thứ Tư tại Sân vận động Marseille.Họ đã chiến thắng trong ba trận đầu tiên để giành chiến thắng tại Bảng B. Đội tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Nhật Bản trong trận tứ kết lúc 9 giờ sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Bảy. Tiền đạo Michelle Heyman đã hỗ trợ hậu vệ Alanna Kennedy ghi bàn thắng duy nhất cho Úc trong thời gian bù giờ của trận chung kết Bảng B. Đội tuyển Úc, đội đã có thành tích 1-2 ở vòng bảng, đã bị loại khỏi giải đấu.⦿ ---- Làng Thế Vận: hơi chật đối với nữ vận động viên. Trong khi Làng Olympic mang đến cho các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới cơ hội duy nhất trong đời để gặp gỡ và giao lưu, một số vận động viên Olympic ở Paris đã chọn rời đi sớm, phàn nàn về chỗ ở đông đúc, giường bằng giấy các tông và thời gian đi lại dài đến địa điểm thi đấu. Các ngôi làng làm nơi ở tại hầu hết các kỳ Thế vận hội đều nổi tiếng với chỗ ở đơn sơ và bầu không khí giống như ký túc xá đại học, nhưng một số ít vận động viên ở Paris được cho là đã bất ngờ trước tình hình này và đang lựa chọn khách sạn thay thế.Ngôi sao quần vợt người Mỹ Coco Gauff đã cho người hâm mộ xem trước hậu trường trong một video TikTok có tiêu đề "10 cô gái [vận động viên], [chỉ có] hai phòng tắm", được thiết lập với nhạc nền kinh dị. Một người bình luận đề xuất đến khách sạn và Gauff trả lời: "Tất cả các cô gái quần vợt đã chuyển đến khách sạn trừ tôi. vì vậy bây giờ chỉ có 5 cô gái, hai phòng tắm."⦿ ---- Meta PLatforms Inc. đã công bố vào thứ Tư rằng doanh thu của công ty trong quý 2 năm tài chính 2024 đạt 39,1 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong giai đoạn ba tháng được báo cáo, thu nhập ròng và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng vọt 73% so với cùng kỳ năm 2023, lần lượt đạt 13,5 tỷ đô la và 5,16 đô la. Trong quý 3, công ty dự kiến doanh thu của mình đạt từ 38,5 tỷ đô la đến 41 tỷ đô la. Cổ phiếu của Meta đã tăng 3,19% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc sau báo cáo.⦿ ---- Đừng nên ăn thịt xông khói (bacon) và xúc xích (hot dogs) ngày lễ: Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng ăn thịt đỏ chế biến làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Chỉ cần ăn hai khẩu phần thịt đỏ chế biến mỗi tuần có liên quan đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ tăng 14%, so với những người ăn ít hơn ba khẩu phần mỗi tháng. Những phát hiện này đã được trình bày vào thứ Tư tại Hội nghị quốc tế Alzheimer's Association International Conference ở Philadelphia.Nghiên cứu do Yuhan Li, hiện là Phó giáo sư tại Khoa Y học mạng Channing thuộc Bệnh viện Brigham and Women ở Boston, hướng dẫn. Cô đã tiến hành nghiên cứu khi còn là sinh viên sau đại học tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan. Phát hiện chính: Những người cho biết họ ăn một phần tư khẩu phần hoặc nhiều hơn bất kỳ loại thịt đỏ chế biến nào mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí cao hơn 14% so với những người ăn ít hơn 1/10 khẩu phần mỗi ngày.⦿ ---- Thống kê của Mỹ "2022 National Health Interview Survey" cho thấy người giàu đi bộ để giải trí nhiều hơn. Khi thu nhập tăng, tỷ lệ những người cho biết họ thường xuyên đi bộ để giải trí cũng tăng theo. Ví dụ, trong khi hơn hai phần ba số người (67,2%) ở tầng lớp giàu nhất làm như vậy, thì tỷ lệ này giảm xuống còn chưa đến một nửa (46,9%) đối với những người lớn có thu nhập gia đình dưới mức nghèo liên bang, báo cáo cho biết.Theo chủng tộc, người Mỹ gốc Á đi bộ nhiều nhất (63,8%), tiếp theo là người da trắng (61,5%), người gốc Tây Ban Nha (53,5%) và người Mỹ da đen (49,2%). Tất nhiên, hàng triệu người Mỹ thấy mình đi bộ chỉ để đi từ điểm A đến điểm B. Báo cáo của NCHS phát hiện ra rằng 16,2% người lớn cho biết họ đi bộ "để di chuyển" và không giống như đi bộ giải trí, tỷ lệ đi bộ để di chuyển có xu hướng tăng khi thu nhập giảm.⦿ ---- California: cháy rừng nhiều phần cũng là do bất cẩn của cư dân. Họ làm những việc nguy hiểm, thế là gây ra cháy rừng. Đẩy một chiếc xe hơi đang cháy vào rãnh ven rừng. Cắt cỏ vào một ngày hè nóng nực. Lái xe khi vỏ xe hơi xẹp. Đốt giấy vệ sinh thay vì đóng gói chúng ra khỏi khu cắm trại. Nổ bom khói tại các bữa tiệc. Trong điều kiện nóng, khô đã sẵn sàng cho hỏa hoạn, hành động của mọi người có thể nhanh chóng leo thang từ một sai lầm vô hại — chẳng hạn như đóng cọc kim loại vào mặt đất khô cằn — thế là gây ra ngọn lửa giết chết một lính cứu hỏa.Con người — dù cố ý, liều lĩnh hay chỉ đơn giản là bất cẩn — chịu trách nhiệm cho khoảng 95% các vụ cháy rừng ở California. Chỉ riêng năm ngoái, con người đã gây ra hơn 7.000 vụ cháy rừng ở California; trên toàn quốc, con số này là hơn 50.000 vụ cháy rừng.⦿ ---- California: Một số bệnh nhân đang kiện một bác sĩ nắn xương ở Valencia sau khi một camera ẩn kín được cho là đã được tìm thấy trong phòng tắm của phòng khám. Hơn một chục bệnh nhân, bao gồm cả trẻ em, được cho là đã bị camera quay phim. Theo Sở Cảnh sát Santa Clarita, một nhân viên tại The Joint Chiropractic ở Valencia cho biết anh ta đã tìm thấy một chiếc camera trong phòng tắm vào ngày 8 tháng 5.Phòng vệ sinh đó là phòng vệ sinh duy nhất tại chỗ, được nhân viên và bệnh nhân sử dụng. Các luật sư hiện đang đại diện cho bốn trẻ em và 17 người lớn được cho là đã bị ghi hình. "Tôi cảm thấy vô cùng bị xâm phạm và dễ bị tổn thương", một bệnh nhân cho biết. "Xấu hổ, nhục nhã, không có đủ từ ngữ để diễn tả những gì tôi đang cảm thấy". Cảnh sát đã bắt Nicholas Vanderyde, 40 tuổi vào tháng trước vì tội tàng trữ nội dung khiêu dâm mô tả trẻ vị thành niên và quay video trong phòng.⦿ ---- Quận Los Angeles:Hội đồng Giám sát Quận Los Angeles đã tuyên bố vào thứ Ba rằng các nhà tù của quận sẽ không được sử dụng để giam những người bị di dời khỏi nơi ở của họ. Hội đồng đã thông qua một động thái vào thứ Ba, khẳng định rằng những người trong các khu trại vô gia cư không thể bị đưa đến nhà tù của quận. Giám sát viên Hilda Solis nói: "Chỉ bằng cách quét sạch mọi người khỏi đường phố khỏi vỉa hè và đưa họ vào tù sẽ không giải quyết được vấn đề vô gia cư này".Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã lên án quyết định của Thống Đốc Newsom vào tuần trước, nói rằng việc dỡ bỏ các nơi trú ẩn tạm thời sẽ hình sự hóa những người vô gia cư mà không giải quyết hiệu quả cuộc khủng hoảng người vô gia cư. Với lời khai ủng hộ từ Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Robert Luna và người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Người vô gia cư, quận L.A. vẫn khẳng định rằng cách tiếp cận ưu tiên chăm sóc của mình, ưu tiên các dịch vụ, đang có hiệu quả.Giám sát viên Kathryn Barger tin rằng, mặc dù bà ủng hộ chỉ thị của Newsom về việc di dời các khu trại, nhưng bà không nghĩ rằng cơ sở hạ tầng của quận đã sẵn sàng để xử lý những vấn đề có thể xảy ra tiếp theo.⦿ ----, một chủ doanh nghiệp ở San Jose đã bị kết án tù sau khi bị kết tội nhập cảng trái cây bất hợp pháp từ Việt Nam, được phát hiện có một loài ruồi giấm (fruit fly) xâm lấn. Luật sư Quận Santa Clara Jeff Rosen tuyên bố hôm thứ Tư rằng Hanh Hong Huynh, 43 tuổi, đã nhận án tù ba tháng. Huynh bị kết tội âm mưu nhập cảng và bán trái cây vi phạm luật nông nghiệp của liên bang và tiểu bang.Một đồng phạm trong vụ án, Thanh Tuyen Huynh, 38 tuổi, trước đó đã nhận tội tham gia vào một âm mưu và bị kết án phục vụ cộng đồng. Hai bị cáo không có họ hàng với nhau. Rosen nói: "Nông nghiệp đang phát triển mạnh mẽ của Quận Santa Clara phải được bảo vệ. Văn phòng này ủng hộ các vườn cây ăn quả, trang trại và nguồn thực phẩm dồi dào mà chúng sản xuất."Rosen cho biết vụ án này là vụ truy tố trọng tội đầu tiên của văn phòng ông về tội nhập cảng trái cây bất hợp pháp vi phạm Bộ luật Thực phẩm và Nông nghiệp. Theo các công tố viên, 2 người này đã sắp xếp để trái cây được vận chuyển từ Việt Nam vào năm 2022, xác định nhầm các mặt hàng là cá khô, cà phê hoặc trà để tránh bị kiểm tra. Các mặt hàng bất hợp pháp bao gồm langsat hoặc lanzones, là loại trái cây nhiệt đới có hình dạng giống quả nho lớn.Theo văn phòng Biện lý, một số mặt hàng được phát hiện "bị nhiễm rất nhiều" ấu trùng của một loại ruồi giấm phá hoại đặc hữu của Đông Nam Á. Thường được gọi là ruồi giấm phương Đông, loài này được coi là "mối đe dọa đáng kể" đối với ngành nông nghiệp của tiểu bang. Theo Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm California (CDFA), loài ruồi này được biết là gây hại cho hơn 230 loại cây trồng, bao gồm cam quýt và các loại trái cây khác, cùng với quả mọng, hạt và rau. Ruồi giấm xâm lấn cũng là đối tượng của lệnh cách ly gần đây ở các quận Santa Clara và Contra Costa.⦿ ---- TIN VN.Theo báo VietnamNet. 2 nhóm Việt kiều Úc mâu thuẫn, xô xát từ trong quán bar ra tận ngoài đường ở trung tâm TPHCM, khiến 3 người bị thương, gây mất an ninh trật tự. Công an quận 1, TPHCM ngày 1/8 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 người gồm: Anthony Vu Phi Long Phạm (35 tuổi), Amin Huzaifah (24 tuổi) và Nguyen Michael (29 tuổi, đều mang quốc tịch Úc) cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Được biết, 3 người trên nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch. Rạng sáng 29/6, Anthony Vu Phi Long Phạm, Amin Huzaifah và Nguyen Michael cùng khoảng 10 người khác đến uống rượu, vui chơi, giải trí tại quán bar Atmost (ở đường Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1). Tại đây, nhóm của Anthony xảy ra mâu thuẫn với nhóm Việt kiều Úc của Minh Nguyen (37 tuổi). Hai bên chửi bới rồi lao vào ăn thua và bị bảo vệ của quán bar mời ra khỏi quán. Trước quán bar, nhóm của Anthony tấn công nhóm anh Minh Nguyen để dằn mặt.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tin Tức. Sáng 1/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đang tiến hành phát tiền hỗ trợ khẩn cấp từ nguồn vận động xã hội hóa cho 900 lao động tại Công ty Cổ phần Xuất, nhập khẩu Hoàng Sinh, bị nợ lương nhiều tháng qua, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.⦿ ---- TIN VN.Đoạn video "Ông "Thích Minh Tuệ" xuất hiện trên VTV ngày 31/7/2024 (kênh VTV1)" chỉ ngắn khoảng 1 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=PnEobZInqFo

.

.

⦿ ---- HỎI 1: Tới 73% người chăm sóc trẻ em từ trung học trở xuống nói chi phí tựu trường mùa này tăng đáng lo?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát vào tháng 7 của U.S. News & World Report, với chi phí mua sắm cho năm học mới cao hơn năm ngoái, việc chi trả cho việc này sẽ rất khó khăn đối với đại đa số người Mỹ. Gần ba phần tư người chăm sóc trẻ em từ mẫu giáo đến trung học – khoảng 73% – cho biết chi phí đã tăng trong năm qua và nhiều người cho biết họ sẽ phải vật lộn để chi trả cho việc mua sắm cho năm học mới. Gần 32% cho rằng chi phí là thách thức nhưng có thể thực hiện được, 32% khác cho biết họ sẽ cần cắt giảm các khoản chi tiêu khác và 11% không chắc chắn họ sẽ chi trả như thế nào.

Chi tiết:

https://money.usnews.com/credit-cards/articles/survey-73-say-back-to-school-expenses-have-increased-in-the-past-year

.

⦿ ---- HỎI 2: Gần 60% người Mỹ trưởng thành nói họ đi bộ trong tuần qua để giải trí, và cả tập thể dục lành mạnh?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Gần 60% người Mỹ trưởng thành cho biết họ đã đi bộ trong tuần qua để giải trí, và thậm chí có thể là tập thể dục lành mạnh, theo một thống kê mới của liên bang. Dữ liệu từ Khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia năm 2022, một cuộc khảo sát đại diện cho các hộ gia đình tại Hoa Kỳ, cho thấy năm ngoái "58,7% người lớn đã đi bộ để giải trí trong 7 ngày qua", mặc dù những người đi bộ và những người ngồi trên ghế dài là khác nhau. Giới tính tạo nên sự khác biệt: Trong khi 60,5% phụ nữ cho biết họ đi bộ để giải trí, thì điều đó đúng với 56,9% nam giới.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/07/31/60-percent-American-adults-walk-leisure-exercise/7661722432215/

.

.