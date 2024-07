Tuyên Bố của Tổ Chức Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến PIVOT về Quyết Định Kết Thúc Tái Tranh Cử của TT Biden

Trong suốt ba năm rưỡi qua, TT Biden đã phục vụ người dân Hoa Kỳ một cách xuất sắc qua những chương trình mở rộng bảo hiểm sức khỏe, thi hành xóa nợ cho các sinh viên phải vay mượn dưới lãi suất cắt cổ để trả học phí, hỗ trợ lương bổng tối thiểu giúp cho người lao động đủ sống, và thi hành các chương trình có tích cách lịch sử để đối phó với nạn biến đổi khí hậu. Khi quyết định chấm dứt cuộc tái tranh cử TT hôm Chúa Nhật vừa qua, ông đã đóng góp thêm một hành động có ảnh hưởng lâu dài vào bảng thành tích của ông.





Khi quyết định chấm dứt cuộc tranh cử nhiệm kỳ hai, TT Biden đã đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên lợi ích cá nhân. Đây là một hành động hy sinh chưa từng thấy ở một nhà lãnh đạo đương thời. Hành động to tát này của ông càng có ý nghĩa sâu đậm hơn trong tình trạng hiện nay khi nền dân chủ và tự do của đất nước Hoa Kỳ đang lâm nguy.





Cộng đồng người Việt tỵ nạn là một cộng đồng non trẻ trên đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta, những người dân tỵ nạn và con cháu của người Việt tha hương, hiểu rõ hơn ai hết những cảm xúc bất diệt khi tự do đánh mất đã tìm được lại. Chúng ta không bao giờ coi nền tự do dân chủ Hoa Kỳ như một chuyện hiển nhiên, và chúng ta nhận định rõ ràng quê hương thứ hai này đang đối phó những nguy hiểm từ một đảng chính trị sẵn sàng cướp quyền hành cai trị bằng vũ lực như họ đã cố tình thực hiện trong vụ bạo động gây chết người vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021.





Qua hành động vô tiền khoáng hậu đầy lòng nhân ái và hy sinh trong Chúa Nhật qua, TT Biden đã chu toàn nghĩa vụ lãnh đạo cao cả của ông để kết thúc tốt đẹp một nhiệm kỳ trong nhiều thử thách. Với lòng can đảm và tin tưởng, ông đã đặt cuộc tranh cử vào tay người kế vị và người dân. Trong phấn khởi về một tương lai sáng lạng, tổ chức PIVOT hân hạnh đáp nhận sứ mệnh ông giao phó. Chúng tôi sẽ đóng góp tâm sức, tài chánh, và năng lượng để hợp sức cùng toàn thể người dân cấp tiến Hoa kỳ, nhất là người Mỹ gốc Việt, để giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tối quan trọng năm 2024.