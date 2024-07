Quang cảnh lễ chào cờ

Westminster, California (Thanh Huy) - Tại hội trường Nhật Báo Người Việt vào chiều Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2024, Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc và thân hữu đã tổ chức đêm nhạc kỷ niệm “45 năm Quốc Tế cứu thuyền nhân Việt Nam 20/7/1979-20/7/2024”. Mặc dù một buổi chiều với nhiều sinh hoạt diễn ra tại khu Little Sài Gòn nhưng số người tham dự đã ngồi kín hội trường, nhiều người còn phải đứng chung quanh để thưởng thức chương trình nhạc và nghe kể lại những kỷ niệm một thời vượt biển gian nan sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.



Đa số những người tham dự là thuyền nhân, trong đó có Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa, Nha Sĩ Kim Loan, Nhà văn nhà báo Phan Tấn Hải va phu nhân, nhà báo Kỳ Phát, Xướng Ngôn Viên, nhà báo Ngọc Ân, các cơ quan truyền thông có Phan Đại Nam Đài Truyền Hình SBTN, Nguyễn Viết Hưng, Việt Phố TV, Văn Lang, Người Việt, Thanh Huy, Việt Báo.v.v… Dân cử có Dân Biểu Tiểu Bang Ông Tạ Đức Trí…



Mở đầu chương trình, Ca Sĩ Phong Dinh lên điều hợp chương trình nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.



Ca Sĩ Phong Dinh hát Quốc Ca Hoa Kỳ

Sau đó Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hưởng ứng tham dự đông đão của quý đồng hương. Ông cho biết: “Mục đích của Đêm 45 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân Việt Nam,” là bày tỏ lòng biết ơn của người tị nạn Việt Nam đối với thế giới gồm nhiều quốc gia, nhiều tổ chức bác ái, những ân nhân hảo tâm, đã cứu giúp họ qua Hội nghị Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân Việt Nam 45 năm xưa. Và cũng để nhắc nhớ tinh thần thuyền nhân vượt biển và cũng là dịp để các thuyền nhân hội ngộ ôn lại những kỷ niệm…”



Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc chào mừng quan khách và đồng hương Ông tiếp “Ngày 20 Tháng Bảy, 1979, hơn 60 quốc gia đã họp tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, để bàn cách cứu giúp thuyền nhân Việt Nam đang khốn khổ tại các trại tị nạn Đông Nam Á và gặp nguy hiểm trên biển cả như sóng to gió lớn và hải tặc cướp giết. Kết quả của hội nghị này là nhiều quốc gia đồng ý nhận định cư thêm người tị nạn Việt Nam, tăng ngân sách viện trợ cho các trại tị nạn thuyền nhân ở Đông Nam Á, khuyến khích tàu thuyền ngoại quốc cứu vớt thuyền nhân giữa biển khơi.



Cũng nhờ hội nghị này mà chính quyền Malaysia và chính quyền Thái Lan không còn xua đuổi thuyền nhân và kéo ghe thuyền của họ ra lại biển cả rồi chặt đứt dây kéo.



Quan trọng hơn cả là hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam vượt biển và những người vượt biên bằng đường bộ được định cư khắp thế giới, tạo nên một cộng đồng Việt Nam tự do ngày nay.



Thuyền nhân Việt Nam mãi biết ơn tấm lòng nhân đạo của thế giới…”



Ngay sau đó ban hợp ca lên hát bản ‘Thuyền Nhân Hành Khúc” một sáng tác mới hùng hồn của Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc.



Hợp ca Thuyền Nhân Hành Khúc Chương trình văn nghệ tiếp nối qua những tiếng hát: Như Mai, Philip Huy, Ngọc Diệp, Nam Trân, Erlinda Dương, Đào Tâm, Huy Hoàng, Mạnh Quân, Phương Trang, Ngọc Quỳnh, Lâm Dung, Ái Liên, Đoàn Cẩn, Phong Dinh, Thy An, Nhàn Nguyễn… qua những nhạc phẩm do Trần Chí Phúc sáng tác như: Mai Em Đi- Xác Em Nay Ở Phương Nào- Vượt Biển Tình Người- Kota Bharu Kỷ Niệm- (bản nhạc nầy đã được Nha Sĩ Kim Loan người đã từng ở trại tỵ nạn Kota Bharu lên giới thiệu qua phần trình bày của ca sĩ Đào Tâm)-Thu Tiễn Người-Chiều Ohio-Mời Em Ghé Phố Bolsa-Sài Gòn Em Ở Đó- Cánh Chim Hải Âu-Đưa Em Thăm Huế-Mai Mốt Em Về Đâu-và cuối cùng với bản hợp ca “Cảm Ơn Tấm Lòng Thế Giới”



Nhạc đệm với Lê Sĩ Dự dương cầm, Trúc Linh và Trần Chí Phúc tây ban cầm, âm thanh Tuyền Soundman.





Trong dịp nầy, Dân Biểu Tiểu Bang Trí Tạ (Địa Hạt 70) trong lời phát biểu cho biết: “Vừa qua ông có hỏi nhạc sĩ Trần Chí Phúc chi tiết liên quan đến thuyền nhân Việt Nam, để đệ trình lên Hạ Viện California một nghị quyết về thuyền nhân Việt Nam, ghi nhận và vinh danh họ qua hành trình đi tìm tự do. Sau khi tìm hiểu ông biết được hai cột mốc thời gian rất quan trọng của thuyền nhân Việt Nam, một là thời gian khoảng Tháng Chín năm 1978, đó là lúc đỉnh cao của số người Việt rời bỏ Việt Nam có thể là cao nhất. Khi tiếp xúc với nhạc sĩ Trần Chí Phúc, chúng tôi biết thêm là cột mốc thứ hai là ngày 20 Tháng Bảy năm 1979, có 60 quốc gia đã họp tại Liên Hiệp Quốc để đưa ra những giải pháp để giúp đỡ thuyền nhân Việt Nam.”





Sau đó, Dân Biểu Trí Tạ đã trao tặng bằng tưởng lục của Hạ Viện California đến nhạc sĩ Trần Chí Phúc, để ghi nhận những đóng góp của “Nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã dùng sáng tác âm nhạc của mình để gìn giữ những căn cước tị nạn của tập thể người Việt chúng ta. Thế hệ đi trước đã hy sinh quá nhiều trên hành trình tìm tự do, với lòng khát khao Việt Nam phải có tự do, và chúng tôi tin rằng thế hệ sinh ra và trưởng thành tại Hoa Kỳ sẽ tưởng nhớ và tranh đấu cho hai chữ Tự Do.”





Trong phần kể lại những kỷ niệm thuyền nhân Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa kể “ông vượt biên từ Rạch Giá cùng với nhạc sĩ Trần Chí Phúc, ông là người lên ghe cuối cùng, bất ngờ một loạt súng nổ. Ông hoảng sợ nhảy xuống biển bơi vào bờ khi vợ ông đã thoát được.”





Ông tiếp: “Nhưng vì thương vợ và lòng khao khát tự do, một tháng sau tôi lại vượt biên, đến được Thái Lan. Chính tôi ở đó đã cùng bạn bè chôn xác một người mẹ đã chết vẫn còn ôm cứng đứa con. Chúng tôi đã lập ngôi mộ với mộ bia có khắc ‘Một ngôi mộ hai trái tim.’ Nhìn cảnh ấy, chúng tôi hiểu rằng tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào.”





“Nhìn lại lịch sử dân tộc, khi chúng ta về phương Nam để mở mang bờ cõi, cũng như sau Hiệp Định Geneve, chúng ta đi về miền Nam, nhưng vẫn còn ở trong nước. Nhưng lần vượt biển này, chúng ta mãi mãi xa rời không biết bao giờ trở về được quê hương. Tại sao có quê hương mà phải bỏ đi, vì nơi đó không có tình người, không có tự do, không có tất cả,…”









BS. Michael Đào kể về kỷ niệm trên đảo Bác Sĩ Michael Đào kể ông vượt biên “bán chính thức” năm 1979 cùng với gia đình, trên một chiếc tàu bé nhỏ chứa khoảng 600 người!



“Rất may mắn lúc ấy tàu chúng tôi đi yên lành tới đảo KuKu, một trong nhiều đảo của Nam Dương. Phải tự làm nhà lá để ở tạm trên đảo không có người, vài tháng sau mới được tiếp tế từ Liên Hiệp Quốc về lương thực. Chúng tôi rất mang ơn những hội của người ngoại quốc cưu mang, tôi được may mắn sang Hoa Kỳ, được ăn học thành tài trong ngành y. So với những người anh trong gia đình, tôi là người nghèo nhất.”





Bác sĩ Michael Đào chia sẻ khi thành công nơi xứ người, ông luôn nhớ ơn nước Mỹ đã cưu mang giúp đỡ thuyền nhân rất nhiều, và đã giúp đỡ tài chánh để bệnh viện Orange Coast Memorial hoàn thành phòng soi tim mạch, phòng cấp cứu, mổ tim, trong cuối năm rồi…





Xướng Ngôn Viên, nhá báo Ngọc Ân lên có đôi lời kể lại những chuyến đi về các trại tỵ nạn để tìm mộ của những thuyền nhân không may mắn và bày tỏ lòng biết ơn của những ân nhân đã chôn cất thuyền nhân… Lời phát biểu ngắn gọn nhưng đã làm xúc động những người tham dự.





Tiếp nối chương trình là ca khúc “Mai Mốt Em Về Đâu,” Trần Chí Phúc sáng tác năm 1985 qua một bài thơ của một cô gái thuyền nhân, lời tâm sự của ca sĩ Phong Dinh và tiếng đàn của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, kể lại tâm sự hoang mang của một nữ thuyền nhân khi không biết thân phận mình sẽ trôi về đâu, nhưng đối với người nhạc sĩ thì hành trang mang theo dù khắp bốn phương trời chỉ là tình yêu quê hương mà thôi.





Trong dịp nầy, Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc cho ra mắt Tuyển tập “Pulau Bidong Giã Từ,” 12 ca khúc do ông sáng tác.





Đặc biệt, nhạc sĩ vừa in xong tập nhạc mang tên Pulau Bidong Giã Từ gồm 12 ca khúc vượt biển mà ông viết trong thời gian 45 năm, từ 1979 đến 2024, để kỷ niệm cuộc đời thuyền nhân như “Xác Em Nay Ở Phương Nào,” “Leamsing Chiều Tị Nạn,” “Mai Mốt Em Về Đâu,” “Cám Ơn Tấm Lòng Thế Giới”…