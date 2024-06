Louisiana Ban Hành Luật Buộc Các Lớp Học Phải Trưng Bày Mười Điều Răn

Hôm thứ Tư (19/6), Louisiana trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ ban hành luật buộc tất cả các lớp học ở trường công lập phải trưng bày một tấm áp phích về Mười Điều Răn. (Nguồn: pixabay.com)

Hôm thứ Tư (19/6), Thống đốc tiểu bang Louisiana Jeff Landry đã ký ban hành một luật mới quy định tất cả các lớp học ở trường công lập phải trưng bày Mười Điều Răn, theo Reuters.

Louisiana đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ ra lệnh tất cả các lớp học ở trường công lập phải trưng bày một tấm áp phích về Mười Điều Răn của Chúa Trời.

Liên hội American Civil Liberties Union (ACLU) ngay lập tức tuyên bố sẽ khởi kiện để ngăn chặn luật mới của Louisiana, vì cho rằng luật này phạm vào sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước theo Hiến pháp Hoa Kỳ và một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện.

Cùng với dự luật buộc trưng bày Mười Điều Răn, Thống đốc Landry cũng đã ký một loạt dự luật khác được thiết kế để “mở rộng đức tin trong các trường công lập.” Landry nói tại buổi lễ ký kết: “Muốn tôn trọng luật pháp, quý vị phải bắt đầu từ người đã truyền lại những luật lệ đầu tiên, đó là Moses.”

Theo tín ngưỡng của Cơ đốc giáo và Do Thái giáo, Thiên Chúa đã hiện ra và ban cho nhà tiên tri Moses Mười Điều Răn (Ten Commandments).

Ngoài việc trưng bày Mười Điều Răn, luật mới cũng cho phép các trường học thuê các tuyên úy (chaplains), và cấm giáo viên không được nói đến các vấn đề liên quan đến thiên hướng về tình dục (sexual orientation) hoặc bản dạng giới (gender identity), cũng như yêu cầu phải có sự cho phép của phụ huynh khi sử dụng tên và đại từ theo mong muốn của học sinh chuyển giới.

Landry cũng đã ký một số luật khác, bao gồm mở rộng chương trình kèm cặp học hành cho những học sinh gặp khó khăn trong việc học, cải thiện trình độ môn toán, và giảm bớt yêu cầu về chương trình giảng dạy đối với giáo viên.

Liên hội ACLU và chi nhánh ACLU ở Louisiana, cùng với các tổ chức vô vụ lợi Americans United for Separation of Church and State (xin tạm dịch là Người Mỹ Đoàn kết vì Sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước), và Freedom from Religion Foundation (Tự do Tôn giáo) tuyên bố sẽ đệ đơn kiện thách thức điều luật đòi trưng bày Mười Điều Răn. Luật này buộc các lớp học thuộc trường công lập trong tiểu bang phải trưng bày tấm áp phích với phông chữ lớn, rõ ràng, dễ đọc các nội dung của Mười Điều Răn.

Các nhóm phản đối cho biết chưa từng có tiểu bang nào khác ở Hoa Kỳ ra luật như vậy, và rằng các chính trị gia không nên áp đặt học thuyết tôn giáo ưa thích của họ lên học sinh và gia đình học sinh ở các trường công lập.

Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ cấm chính phủ thiên vị hoặc áp đặt bất kỳ tôn giáo nào lên người dân. Năm 1980, trong vụ Stone v. Graham, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng luật của tiểu bang Kentucky về việc treo Mười Điều Răn trong trường học là vi hiến.