Chương Trình Nhạc Sống chủ đề “Anh Trai Vượt Thời Gian”

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Đượcbầu làm sòng bài tuyệt vời nhất bên ngoài Las Vegas và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại cơ sở sang trọng xa hoa này. Cống hiến 5,500 máy kéo "nóng" nhất, 152 bàn bài, một khách sạn 1,100 phòng và 'suite', món ăn thức uống, Spa sang trọng, và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một nơi đến không đâu sánh kịp ở Cali. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Pechanga Band of Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com . Xin Follow Pechanga Resort Casino trên Instagram Facebook và trên X @PechangaCasino