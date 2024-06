MỪNG KHÁNH TUẾ

THÊM MỘT TUỔI HẠ



Thích Nữ Giới Hương

Mỗi mùa xuân đến, hoa mai hoa đào đua nhau nở, pháo nổ tưng bừng chào đón những ngày mới của năm. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng xúng xính trong bộ quần áo mới, quây quần bên mâm bánh chưng bánh tét, chúc tết, tặng nhau phong bì lì xì may mắn (lucky money) màu đỏ, đó là lúc chúng ta rất vui vì ai cũng được thêm một tuổi và trưởng thành hơn.

Trong đạo Phật, mỗi mùa hạ an cư (ba tháng mùa hạ cấm túc) chư tăng ni được thêm một tuổi đạo, tuổi của tu tập trưởng dưỡng giới thân tuệ mạng,

Thêm một tuổi đời là tính từ năm sinh, ngày chúng ta vừa lọt lòng ra đời cho đến ngày nay. Theo Châu Á, vào tết âm lịch thì được cộng thêm một tuổi. Theo Châu Âu và các Châu khác khi tết dương lịch, vào ngày đầu tiên của năm mới thì được tính thêm một tuổi.

Trong khi đó, nhà Phật có hai cách tính tuổi đạo:

Một là tính từ ngày vào chùa, từ giả gia đình, cuộc đời trần thế, xuất gia, xuống tóc, làm chú điệu học đạo, nếp sống thánh hiền, ở trong chốn thiền môn.

Hai là tính từ ngày thọ giới cụ túc Tỳ-kheo (thầy) hay Tỳ-kheo-ni (Sư cô). Mỗi năm có ba tháng an cư kiết hạ (sau lễ Phật đản), quý thầy và quý sư cô đi nhập hạ tu tập thì sẽ được tính thêm một tuổi đạo, tuổi hạ, hạ lạp. Cho nên, vào ngày Tự tứ (thường là vào dịp lễ Vu Lan), ngày đó chúng ta thường làm lễ khánh tuế Chư Tôn Thiền Đức Giáo Phẩm, Nhị bộ Tăng già, chúc mừng quý ngài được thêm một tuổi của giới thân huệ mạng.

Trường hạ Chùa Điều Ngự ngày 3-12 tháng 6 năm 2024

Thế nào là tuổi của giới thân huệ mạng?

Thân xác vật chất này là do nương tinh cha huyết mẹ mà có, đó là thân của đất nước gió lửa. Lớn lên, mượn đất nước gió lửa bên ngoài để duy trì mạng căn như hít thở không khí (gió), ánh nắng mặt trời (lửa), ăn cơm, rau, ngũ cốc (đất), uống nước (nước), nương các chất đó mà tạm gọi là xác thân. Còn giới thân huệ mạng là thân tinh thần, do giữ các giới luật của Phật như tỳ-kheo (250 giới), tỳ-kheo-ni (348 giới), đặc biệt trong ba tháng an cư, cấm túc ở một chỗ, chuyên tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, khai mở giới-định-tuệ, lấy đó làm chất liệu nuôi dưỡng thân mạng tinh thần của mình.

“Giới thân” là lấy sự trì giới luật tinh nghiêm, oai nghi tế hạnh, đạo đức lương thiện, thanh tịnh trong sáng làm thân của mình; giống như giới hương, lấy hương của giới hạnh làm hương thơm trang nghiêm đạo tâm.

“Huệ mạng” nghĩa là lấy trí tuệ làm mạng sống của chính mình. Mọi hành động, lời nói, suy nghĩ đều chánh kiến, đúng đắn và sáng suốt. Nếu sống không chánh hạnh, chánh nghiệp, xử lý mọi tình huống tà kiến, sai lầm thì mạng căn của mình bị đứt đoạn, nên nhà Phật có câu: “Duy tuệ thị nghiệp” (chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của mình).

Các hành giả an cư (Ni sư Giới Hương chấp tay cầm chuỗi)

Ba tháng an cư là ba tháng huân tu, kết tinh thuần thục oai nghi tế hạnh, thức tỉnh giác ngộ, nên mỗi một hành giả an cư được thêm một tuổi hạ của giới thân, huệ mạng.

Đó là món quà quý nhất mà chúng ta dâng lên Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thánh Tổ, Sư Trưởng, Chư tôn đức giáo phẩm giáo thọ và các đàn na tín thí hộ trì các trường hạ, cho chúng ta thuận duyên tưới tẩm hạt giống giới-định-tuệ và nuôi lớn tuổi hạ “giới thân huệ mạng” của mình.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma-ha-tát.

Trường hạ Chùa Điều Ngự ngày 12 tháng 06 năm 2024

Kính bút,

Thích Nữ Giới Hương

huongsentemple@gmail.com