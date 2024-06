Đám Giỗ Lần Thứ Năm Của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Tưởng niệm Ân Sư Hòa Thượng Thích Quảng Thanh (1951- 2019) - Hình của Hồ Triều Lam

Lúc 3 giờ chiều, ngày Chúa Nhật 9/6/2024, ở chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana, Hòa Thượng trụ trì Thích Thông Hải, ban trị sự của chùa và đồng hương Phật tử tổ chức đám giỗ cho cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, với sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thượng Tọa, Đại Đức, ni sư, sư cô khắp nơi về chùa để tụng kinh cho Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.





Thượng Tọa Chúc Hiền, xướng ngôn viên long trọng chào quan khách đến từ nhiều nơi. Hòa Thượng Thích Thông Hải, viện chủ, khai mạc buổi lễ tưởng niệm và kể về công đức của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã thành lập ngôi chùa tráng lệ này. Sau đó, Hòa Thượng Thích Phước Thuận phát biểu cảm tưởng với lòng thương mến cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.

Hòa Thượng Thích Phước Thuận, áo choàng đỏ

Thầy Quảng Thanh vượt biên đến Nam Dương, làm việc Phật sự ở một ngôi chùa trong trại tị nạn. Định cư ở California, ở chùa Hương Tích thành phố Santa Ana. Sau này, thầy thành lập chùa Bảo Quang ở đường Magnolia, thành phố Garden Grove. Sau mua nhà thờ ở Santa Ana làm chùa, thầy sửa lại mái chùa cong cong như ở Việt Nam. Thầy in sách, báo Trúc Lâm đến số 73. Mỗi năm in 3 lần, đại lễ Phật Đản, Vu Lan và báo Xuân. Bài vở rất có giá trị, do những cây bút chuyên nghiệp của các Hòa Thượng, phật tử, nhà văn, nhà báo.

Thầy phát cơm cho người không nhà 26 năm, mỗi tuần ngày thứ ba. Thầy không ngơi nghỉ ngày nào, giúp tiền lợp mái nhà cho nạn nhân bão lụt ở quê nhà. Tổ chức những lớp học tiếng Việt cho trẻ em, dạy múa hát, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, cây kiểng, tổ chức nhạc thính phòng. Thầy giữ một chương trình của Hòa Thượng Thích Viên Lý là "Hành Trình Giác Ngộ" và cũng làm việc với thầy Viên Lý trên tivi. Thầy chụp hình rất đẹp và chiếm nhiều giải thưởng quốc tế ở Anh. Thầy sáng tác nhiều thơ, và thơ của thầy được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc. Thầy tặng cho đời nhiều CD, DVD nổi tiếng về thiền, về đạo.

Nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc từ thơ của thầy như nhạc sĩ Hoàng Văn Quế, Võ Tá Hân, Thùy Linh, Lâm Hoàng Thạch, Nam Hưng, v.v. Bút hiệu của thầy là Thanh Trí Cao. Được trình bày với những tiếng hát ngọt ngào của Nguyên Khang, Bảo Yến, Quang Dũng, Thùy Linh, Nguyễn Hồng Nhung, v.v.

Mơ ước của thầy còn nhiều nhưng chưa thực hiện được, như sưu tầm nhiều di tích Phật giáo cho bảo tàng viện, hàng trăm bài thơ của thầy chưa phổ thành nhạc, những tác phẩm của thầy chưa in thành sách. Trong đời này có ai ra đi mà thực hiện được tất cả giấc mơ của mình?

Một cảnh cảm động nhất mà Phật tử kể cho chúng tôi nghe. Khi thân mẫu của thầy hấp hối ở Việt Nam, người nhà gọi sang nói rằng tất cả con cháu đều có mặt bên giường bệnh của bà cụ, nhưng chỉ thiếu có thầy nên bà cụ không nhắm mắt. Lúc đó thầy đang tụng kinh cầu an cho thân mẫu. Người nhà chuyển điện thoại cho thầy. Một tay gõ mõ, một tay cầm điện thoại và nói:

- Con lạy mẹ, mẹ đi bình yên. Con không thể về được.

Hòa Thượng Quảng Thanh cũng như cố Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu thường nói với đệ tử rằng: Còn Cộng Sản là không về.

Hòa Thượng Thích Thông Hải- trụ trì chùa Bảo Quang, đọc diễn văn khai mạc buổi lễ

Các thầy rất kính mến thầy Quảng Thanh nên những vị ở xa về California thường ghé chùa Bảo Quang thăm thầy, và những vị ở gần mỗi lần thầy có làm lễ, thì hàng trăm vị đến tham dự.

Những tác phẩm của thầy thì nhiều lắm như Dấu Ấn Nghệ Thuật, giấy dầy, hình ảnh rất đẹp. Những tác phẩm đã chiếm giải thưởng quốc tế. Ở chùa nơi nào cũng có tranh rất đẹp, như phòng ăn, trên tường có những bức tranh đã chiếm giải thưởng quốc tế.





Thượng Tọa Chúc Hiền, xướng ngôn viên long trọng chào quan khách đến từ nhiều nơi.

Ở sân chùa có rất nhiều tượng Phật. Có một tượng Phật nằm dưới gốc cây thật to. Tàng cây cổ thụ này có thể che cả sân khấu, nhất là mùa hè, người làm vườn phải dọn dẹp rất nhiều.

Có một con thuyền của người tị nạn ở trong hồ. Đây là di tích của người tị nạn Việt Nam lớn nhất trong nhân loại. Mấy trăm ngàn người bỏ mình trên biển cả, vượt biển bằng thuyền đánh cá mỏng manh. Có người đã làm mồi cho cá. Có người thuyền bị hải tặc đánh đập, hay sóng đánh chìm. Người tị nạn bỏ mạng sống của mình để tìm Tự Do, để cho con cái có tương lai.

Thầy Quảng Thanh vượt biển bằng thuyền. Thầy sinh năm 1951 ở Bình Thuận. Tên thật là Dương Thanh Tùng. Khi thầy làm thơ lấy bút hiệu là Thanh Trí Cao.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành, viện chủ chùa Liên Hoa đến dự lễ giỗ cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Thầy Quảng Thanh viên tịch lúc 12:45 phút sáng Chúa nhật ngày 9 tháng 6 năm 2019, có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Minh Mẫn, thầy Phước Hậu, thầy Huệ Minh, và một số nam nữ Phật tử xung quanh tụng kinh cầu siêu cho Hòa Thượng.

Mỗi lần có đại lễ Vu Lan, Phật Đản, thì có sự chứng minh của Hòa Thượng Chơn Thành, Hòa Thượng Minh Mẫn, Hòa Thượng Huệ Minh và nhiều tu sĩ, huynh trưởng gia đình Phật tử của chùa Bảo Quang đều có mặt. Thầy có giọng nói mạnh mẽ, nên khi nói chuyện không cần micro, tiếng của thầy vẫn mạnh mẽ, vang trong gió.

Mơ ước của thầy Quảng Thanh thì nhiều lắm. Mơ ước Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải. Trong chương trình "Hành Trình Giác Ngộ" của thầy trên đài truyền hình, lúc nào vào chương trình cũng như cuối chương trình thầy đều cầu nguyện cho Việt Nam như trên.

Hòa Thượng Quảng Thanh đã về với Phật, nhưng ngôi chùa Bảo Quang vẫn đồ sộ, sừng sững trong gió. Phật tử vẫn đến chùa và những lớp học tiếng Việt vẫn tiếp tục. Hoa vẫn nở, chim vẫn hót líu lo trong các hàng cây ở chùa, nhưng sao tiếng hót của chim buồn quá, có lẽ thầy trụ trì đã đi, đi xa và đi mãi mãi không trở lại chùa. Xin hồn thiêng của thầy phù hộ cho Phật Tử, cho đồng hương thực hiện được giấc mơ của mình.

Chùa mái ngói cong cong, uy nghi tráng lệ vẫn sừng sững, trời đất rộng mênh mông, nỗi buồn của nhiều người vấn vương trong mắt, trong giọng nói, trong nốt nhạc, trong lời ca cầu nguyện cho một Hòa Thượng hết lòng giúp đỡ mọi người lúc đau khổ hay lúc bệnh hoạn, hay lúc ra đi.

Đám giỗ lần thứ năm của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh vô cùng cảm động. Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh có linh thiêng về đây chứng kiến các chư tôn đức, Phật tử đang cầu nguyện cho ngài. Ở sân chùa, dưới hồ có chiếc thuyền tị nạn, có những con rùa đang lội nhởn nhơ, búp sen đang nở rung rinh trong gió. Đời sống có vẻ thanh bình nhưng Hòa Thượng Thích Quảng Thanh không còn nữa, ngài ở Niết Bàn xin về đây chứng kiến tấm lòng của tất cả mọi người đang cầu nguyện cho ngài.

Orange County, 10/6/2024

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)