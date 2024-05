Du Tăng Minh Tuệ – Bước chân nở hoa Phật giáo quê nhà

Mấy ngày nay hình ảnh vị sư tên Minh Tuệ lan tràn trên các kênh Youtube. Vào các trang mạng gõ chữ Minh Tuệ thì hiện ra nhiều Video cho thấy đông đảo người dân cùng đi bộ trên đường với Sư; khi Sư ngồi nghỉ chân trong nghĩa trang hay gốc cây thì hàng trăm người bao quanh; có người lễ bái Sư bày tỏ lòng kính trọng đối với một vị tăng tu theo Hạnh Đầu Đà của Phật Giáo. Mấy ngày nay hình ảnh vị sư tên Minh Tuệ lan tràn trên các kênh Youtube. Vào các trang mạng gõ chữ Minh Tuệ thì hiện ra nhiều Video cho thấy đông đảo người dân cùng đi bộ trên đường với Sư; khi Sư ngồi nghỉ chân trong nghĩa trang hay gốc cây thì hàng trăm người bao quanh; có người lễ bái Sư bày tỏ lòng kính trọng đối với một vị tăng tu theo Hạnh Đầu Đà của Phật Giáo.

Vào trang mạng tìm hiểu thân thế của sư Minh Tuệ thì biết rằng Sư quê quán ở Hà Tĩnh, trước khi đi tu thì Sư tốt nghiệp đại học, từng làm việc rồi xuất gia. Mấy năm trước sư Minh Tuệ tay ôm bình bát ( là một nồi cơm điện cũ ), đầu trần, đi khất thực bằng chân không trên nhiều nẻo đường đất nước. Rồi cơ duyên tới, có ai đó quay hình sư Minh Tuệ đi khất thực đưa lên Youtube và thu hút nhiều người xem; rồi nhiều người bắt chước tiếp tục quay hình, cập nhật hóa bước chân du hành của Sư với nhiều người dân và Phật tử đi cùng.

Hình ảnh một vị tăng sĩ là sư Minh Tuệ đi trên đường lớn, theo sau là đoàn người già trẻ thanh niên phụ nữ cùng đi; có cả công an giao thông giữ trật tự; là một điều hiếm lạ đang diễn ra ở quê nhà ; trong một chế độ cai trị độc tài của Cộng Sản.

Nhìn những người kính cẩn quì lạy sư Minh Tuệ, những người dân háo hức đồng hành cùng Sư, mà lòng tôi xúc động. Trong đêm tối, Sư vào một nghĩa trang ngồi nghỉ thì người dân cũng vào theo, họ thắp những ngọn nến tạo cảnh tượng lung linh như hoa đăng mùa Lễ Phật Đản đang cận kề.

Sư Minh Tuệ đang thực hành pháp tu Hạnh Đầu Đà, ăn mỗi ngày một bữa, đi khất thực bằng chân không, ngủ ngồi với tư thế kiết già, chỗ ngủ là một gốc cây, hang động, y phục của Sư được chắp vá bằng những miếng vải thừa. Đây là một pháp tu trong mấy chục ngàn pháp tu của Phật Giáo mà ít người noi theo. Pháp tu khổ hạnh này giúp cho hành giả không bị vướng vào các thú vui như ăn, ngủ; chế ngự được thể xác mà từ đó ý chí mạnh mẽ hơn, tâm thức trong sáng hơn. Hành giả giữ mình trong các giới luật Phật Giáo và khi giữ được Giới thì tâm trở nên Định và Trí Tuệ phát sinh.

Cũng nên biết thêm rằng trong giới luật có ghi là các tăng sĩ khi trú qua đêm dưới gốc cây thì vài đêm phải đổi chỗ để tránh việc tâm sinh quyến luyến vào một nơi chốn.

Nhiều năm xưa tại Việt Nam đã có người tu Hạnh Đầu Đà nhưng thời đó chưa có máy quay hình mà đưa lên Youtube cho nên ít người biết. Thời này đã khác, hình ảnh sư Minh Tuệ lan truyền khắp thế giới.

Trong hoàn cảnh Phật giáo Việt Nam tại quê nhà đang tối tăm với những ma tăng, với những tên công an đội lốt tăng sĩ theo chính sách của nhà nước để kiểm soát Phật giáo thì sự xuất hiện của sư Minh Tuệ trở nên sáng chói như là một ngọn đuốc trong đêm tối, khởi lên niềm tin hoan hỷ trong lòng Phật tử và người dân.

Họ so sánh hình ảnh trái ngược của các ma tăng như Thích Chân Quang gọi sư Minh Tuệ là “ba trợn”, ma tăng Thái Trúc Thái Minh gieo sự mê tín vào lòng Phật tử để thu tiền cúng dường bạc tỉ, các ma tăng do công an đội lốt uống rượu, dâm dục; khác với bóng dáng vị sư Minh Tuệ đi khất thực, ăn ngày một bữa, không nhận thêm mọi sự bố thí nào, không có chùa to, nơi nghỉ là một chỗ hoang vắng yên tịnh.

Theo lý lẽ của cuộc đời “ Vật cực tắc phản” thì trong sự xuống cấp sa đọa cùng cực của Phật giáo Việt Nam tại quê nhà dưới sự kềm kẹp của Việt Cộng, bỗng nảy sinh hình ảnh đẹp đẽ của du tăng khất sĩ Minh Tuệ, làm khởi lên niềm tin hoan hỷ trong lòng Phật tử và người dân . Có người đã rơi lệ vì xúc động, có người quì lạy tôn xưng Sư là Bồ tát tái sinh để cứu giúp Phật giáo Việt Nam trong cơn đại nạn.

Sư Minh Tuệ không thuyết pháp nhiều nhưng hành động cử chỉ và sự tu tập của ngài trở nên tấm gương để nhiều người noi theo.Đó là sự khổ hạnh, là giới luật của một tăng sĩ Phật giáo mà thời buổi này hiếm thấy.

Chưa biết sự tu tập của sư Minh Tuệ sẽ ra sao trong những ngày sắp tới với sự ảnh hưởng vào đông đảo người dân ở quê nhà, sự can thiệp của công an, sự đánh phá của kẻ xấu, của thế lực ma tăng và lòng ngưỡng mộ của hàng triệu Phật tử khắp nơi.

Cho dù ra sao, thì hình ảnh của sư Minh Tuệ là một duyên lành cho Phật giáo tại quê nhà, tạo niềm tin cho Phật tử đang ngao ngán với ma tăng hoành hành ở nhiều chùa và Giáo hội.

Bước chân vân du khất thực nở những đóa hoa. Đã có 4 câu thơ ca ngợi hình ảnh du tăng “ Bát cơm muôn vạn nhà. Thân chơi muôn dặm xa. Mắt xanh nhìn trần thế. Mây trắng hỏi đường qua.” Tôi xin đặt lại hai câu cuối để xưng tụng sư Minh Tuệ ; “ Bình bát muôn vạn nhà. Thân chơi muôn dặm xa. Nguyện tu hạnh Đầu Đà. Quê hương Pháp nở hoa ( Quê hương Pháp nạn qua.)





– Trần Chí Phúc

California, Mùa Phật Đản 2024