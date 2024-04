Làm Đậm Đà Thêm Hương Vị Hải Sản: Phỏng Vấn Dada Ngo, Sáng Lập Viên The Boiling Crab

Cathleen Greiner, NOCCCD, Katie Kalvoda, Advance OC, Katie Tran, Kenneth Nguyen, The Vietnamese Podcast, Cindy Ngoc Tran, Mayor Pro Tem, City of Garden Grove. Dada Ngo, The Boiling Crab, Kristin Nguyen, Garlic and Chives, Matt West, Asst. City Manager, City of Garden Grove, Lisa Kim, City Manager, City of Garden Grove



Trong thế giới khởi nghiệp của ngành ẩm thực, nơi hương vị gặp gỡ và các khuynh hướng mới bắt đầu, ít có những câu chuyện hấp dẫn như The Boiling Crab (



Trong thế giới khởi nghiệp của ngành ẩm thực, nơi hương vị gặp gỡ và các khuynh hướng mới bắt đầu, ít có những câu chuyện hấp dẫn như The Boiling Crab ( https://theboilingcrab.com/ ). Được thành lập vào năm 2004 bởi Dada và chồng, nhà hàng chuyên về hải sản này đã trở thành một cái tên phổ biến, được biết đến với những hương vị sống động và cái thú gặp nhau để ăn uống. Trong một dịp phỏng vấn gần đây với Kenneth Nguyễn (podcast The Vietnamese), Dada chia sẻ tường tận về những ngày đầu của The Boiling Crab, và hành trình dẫn đến sự thành công mang tính biểu tượng của nó.

Xuất thân của Dada, mặc dù không giống như những chủ nhà hàng bình thường khác, nhưng lại thể hiện sự quyết tâm và kiên cường của cô. Ban đầu theo học ngành dược tại Kansas University, Dada sớm chuyển sang nghiên cứu về phụ nữ, và cuối cùng trở thành người tuyển dụng trong ngành công nghiệp nhà hàng. Sau khi gặp chồng mình, một người đánh bắt cua ở Texas, cô được làm quen với những hương vị sống động của hải sản luộc. Khao khát hương vị đó, sau khi chuyển đến sinh sống tại California, Dada và chồng quyết định khôi phục lại hương vị và không gian cho chính mình, đổ tiền dành dụm từ đám cưới để mở quán Boiling Crab đầu tiên ở Garden Grove, California. Với quyết tâm và tầm nhìn rõ ràng, họ đã giới thiệu món hải sản luộc cho những thực khách mới, thách thức các truyền thống, và tạo ra một thị trường cho riêng mình trong thế giới ẩm thực.









Quyết định dấn thân vào hành trình khởi nghiệp luôn có những thách thức. Dada nhớ rất rõ những khó khăn gặp phải trong việc tìm nguồn tài trợ; giải quyết những vấn đề phức tạp của việc bắt đầu kinh doanh trong một ngành xa lạ với một sản phẩm xa lạ. Như cô đã chia sẻ trong phỏng vấn, “Chúng tôi liên tục bị từ chối ý tưởng kinh doanh, không ai biết chúng tôi đang cố gắng làm cái gì. Nhiều người thậm chí còn không biết con crawfish là gì và luộc là gì.” Từ việc sử dụng tối đa thẻ tín dụng để vay mượn, từ những người ủng hộ nhiệt tình, thậm chí đi đến từng nhà để nhận đủ sự ủng hộ để có được giấy phép bán bia rượu, mỗi bước tiến đều cần có niềm tin và sự kiên tâm vững chắc.

Từ một góc phố địa phương ở Garden Grove, The Boiling Crab nhanh chóng trở thành một hiện tượng nổi tiếng khắp nơi, một điếu khiến chính Dada cũng rất ngạc nhiên. Cô nhớ lại những ngày đầu, khi ý tưởng mở rộng quy mô kinh doanh còn chưa được nghĩ đến. Quyết định mở các địa điểm tiếp theo không phải do sự tăng trưởng mang tính chiến lược kinh doanh, mà đúng hơn là do nhu cầu quá lớn từ khách hàng, yêu cầu có The Boiling Crab ở các khu vực lân cận. Phương châm lấy khách hàng làm trung tâm này đã đưa The Boiling Crab đến những địa điểm mới; có bạn bè và gia đình tham gia với tư cách là đối tác, để giúp đáp ứng nhu cầu ở các vùng khác nhau.





Trước sự tăng trưởng nhanh chóng, Dada tin tưởng vào tầm quan trọng của việc duy trì tính thực tế, và kết nối với khách hàng trong suốt tiến trình mở rộng quy mô. Bằng cách chọn một vị trí thu hút trong lĩnh vực nhà hàng, The Boiling Crab vẫn giữ được sức hấp dẫn độc đáo của mình trong khi tiếp tục phát triển.





Giờ đây, hai thập kỷ sau khi mở nhà hàng đầu tiên, The Boiling Crab đã trở thành một trung tâm đặc biệt của sự kết nối, nơi những mối quan hệ và ký ức được tăng cường nhờ những món ăn ngon. Bất chấp những thời điểm khó khăn, Dada tìm thấy niềm vui của mình trong niềm vui của những khách hàng tại nhà hàng của cô. Từ những nhóm bạn tụ họp cùng thưởng thức crawfish và xúc xích, cho đến các nhân viên đang thăng tiến trong nghề nghiệp; thậm chí các cặp đôi gặp gỡ và kết hôn với nhau nhờ The Boiling Crab. Nhà hàng này không còn chỉ là nơi ăn uống; nó là môi trường nuôi dưỡng tình thân và những kỷ niệm lâu dài. Dada nhận ra rằng điều quan trọng nhất cuối cùng vẫn là con người và các mối quan hệ mà họ xây dựng được thông qua những kinh nghiệm chia sẻ. Có thể xem đó là lý do tại sao The Boiling Crab tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Tuần tới: phỏng vấn với người sáng lập Garlic and Chives and podcast không thể bỏ qua với The Vietnamese!





Cuộc phỏng vấn trên là một phần trong chuỗi sự kiện do tổ chức phi lợi nhuận Advance OC tổ chức, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Advance OC là đối tác của NorthSTAR (Systems To Access Resources) hợp tác để xây dựng môi trường khởi nghiệp tại Quận Cam. Môi trường này được thiết kế để soi tỏ hướng đi, và loại bỏ các rào cản đối với tinh thần khởi nghiệp trong các cộng đồng có ít đại diện và có nguồn lực hạn chế.