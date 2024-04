Hoa Kỳ Sẽ Bán Cho Ukraine Các Thiết Bị Nâng Cấp Hệ Thống Phòng Không HAWK

Ước tính số thiết bị Hoa Kỳ sẽ bán cho Ukraine trong đợt này có tổng giá trị lên tới 138 triệu MK. (Nguồn:YouTube)

Một viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết, Washington sẽ bán cho Ukraine thiết bị trị giá tới 138 triệu MK để bảo trì và nâng cấp hệ thống phòng không HAWK, nhằm giúp ứng phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) và hỏa tiễn hành trình của Nga, theo Reuters.

Hoa Kỳ bắt đầu vận chuyển hỏa tiễn đánh chặn HAWK tới Ukraine vào năm 2022, như một bản nâng cấp cho hệ thống hỏa tiễn phòng không Stinger - một hệ thống nhỏ hơn và có tầm bắn ngắn hơn.

Kể từ đó, Ukraine đã nhận được một số hệ thống phòng không, bao gồm cả hệ thống Patriot do Hoa Kỳ sản xuất. Theo một viên chức giấu tên, đợt bán thiết bị quân sự khẩn cấp này có giá trị lên tới 138 triệu MK.

Dù nguồn viện trợ từ Hoa Kỳ đã bị hạn chế khá nhiều, Kyiv đã nhận được khoản tài trợ quân sự nước ngoài trị giá 300 triệu MK như một phần của dự luật chi tiêu quốc phòng hàng năm vừa được ký thành luật. Số tiền tài trợ sẽ được sử dụng để thanh toán cho thiết bị, bao gồm các hệ thống kỹ thuật và tích hợp cho thông tin liên lạc cũng như tân trang các thiết bị phụ trợ cho HAWK.

Ngoài ra, danh mục viện trợ còn bao gồm các thành phần tái chứng nhận hỏa tiễn cho các đơn vị cũ hơn, công cụ, thiết bị hỗ trợ và thử nghiệm, phụ tùng thay thế, v.v…

Khoảng 5 nhân viên chính phủ Hoa Kỳ và 15 đại diện nhà thầu sẽ tới Châu Âu để hỗ trợ đào tạo và bảo trì. Quyền rút vốn của Tổng Thống trước đây đã được sử dụng để chuyển các thiết bị HAWK tới Ukraine. Điều khoản đó cho phép Hoa Kỳ chuyển giao các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ của Hoa Kỳ một cách nhanh chóng để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp, không cần sự chấp thuận của Quốc Hội.

MIM-23 HAWK – tên viết tắt của “Homing All the Way Killer” – được giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1950, khi quân đội Hoa Kỳ tìm cách đánh bại các cuộc tấn công bằng chiến đấu cơ thả bom chiến lược trên cao. Theo Bộ Tư Lệnh Kiểm Soát Vòng Đời Hệ Thống Hỏa Tiễn và Hàng Không của Quân đội Hoa Kỳ, vũ khí này đã được nâng cấp trong nhiều năm để giải quyết tình trạng gây nhiễu và các vấn đề khác, và sau đó đã được xuất cảng sang hơn mười quốc gia.