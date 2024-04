Trang Thơ Thứ Bẩy tuần này hân hạnh có sự góp mặt của nhà thơ Hoàng Thủy Trâm, lần đầu đến với Việt Báo, cùng các nhà thơ khác Lê Hưng Tiến, Lê Chiều Giang, Trần Hạ Vi, mỗi người một phong vị thơ, một thể cách sáng tạo, cùng làm nên tiếng nói thơ của thời đại mình đang sống, cùng tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh. Việt Báo trân trọng giới thiệu.

LÊ HƯNG TIẾN

Hội An Phố

Tôi đi tìm phố cho riêng tên mình

Những tiếng nói chào nghiêng cánh vẫy

Mỗi bước thậm thình trong phế tích

Âm xưa nhỏ giọt giọt trên từng cây số nhạc ngựa

Tôi hỏi bao người về đường ngói đỏ

Nơi sầm uất không phải là đô thị phố

Tên mỗi cây gọi vào núi quên lãng

Gọi vào địa chỉ không nhà không số

Tôi hỏi phố không mùa không ướt

Phố trả lời không phải trước và cũng không phải sau

Tên mình lẫn vào dòng chảy mới

Mỗi cuốc phố là mỗi cái tên quên mùa

Những con chữ nhảy lò cò

Nắng vỡ ra niềm khát

Tay gieo hạt xanh xanh trong mắt

Hơi thở ấm bàn chân

The thé tinh khôi

Làm ngọt trái tim

Khi nắng được tẩm liệm trong suốt

Xúc cảm bắt đầu đỏ ối

Những tầng nghĩa làm hồn chuông run rẩy

Con người lại bỏ hoang hoài bao dung

Chỉ vì ong bướm hút quên những phần bí mật.

Im lặng

Mùa gió lên hương

Nắng ngẫu nhiên làm nụ hồng chuyển màu

Người ta xâu bình yên thành từng địa hạt nước mắt

Choàng vào ai phù sa rỗng

Thời gian lên không

Những đứa trẻ tắm gội những con chữ nhọc nhằn

Phơi ải vầng trăng móc. Và miền nắng móc

Những người lớn cũng móm mém những con chữ hằn học

Phơi ải vầng trăng khuyết. Và miền nắng khuyết

Khát vọng tức tưởi

Máu xông từ đầu mắt tay

Khi đỉnh điểm thái dương loe loé

Những con chữ bỗng hiển linh

Và nắng được tẩm liệm trong suốt.

Áp lực từ những cánh hoa rơi

Những ngọn núi không số

Khối lượng công việc chất chồng trên đỉnh đồi

Hai bầu sữa đổ vào lũng con gái không xanh

Cánh đồng lúa trẩy hạt hạt hạt

Nước mắt cũng chảy hạt hạt hạt tươi vui vụ mùa

Bay bay bay

Không gian chật chội ký ức

Ngôi nhà thiếu tiếng đùa giỡn của những con chữ

Tôi hái tay mình trên hàng cây long não

Khối việc chất chồng ánh sang

Hây da... hây da... hây da...

Tiếng gọi của những con chữ đòi phóng sinh

Đòi tôi bỏ khối núi tưởng

Điểm vào những cánh hoa rơi không số

Hoa hồng, hoa bằng lăng tím, hoa bò cạp vàng và đo đỏ đường cong môi mắt

Bóc tách không số cái đẹp

Hãy phóng sinh những cánh hoa rơi

Hãy phóng sinh những con chữ chưa sống qua mùa ý tưởng

Hãy phóng sinh khối việc chất chồng trên lũng con gái không xanh

Và hãy phóng sinh tôi

Má tôi

Khói rơm thảy tro vào miệng đất

Cò con vạt trắng giêng hai

Má tôi gánh mặt trời lên núi

Để bán cánh chân con cò.

Người qua kẻ lại đói đồng không

Ai mua ai bán cái lông bông lần

Má tôi đong đếm ngày và đêm

Ủ từng lớp tinh sương

Để cò con lẩy bẩy thèm.

Khi vệt sáng hấc linh tinh

Những ngọn cỏ ngoai ngoải miền sám hối

Má tôi cùi cụi dệt mảng khói rạ

Làm con cúi nhảy tọt mồ hôi.

Con cò bắt đầu đói đồng chiêm

Má tôi mới thảy tro vào miếng đất

Mặt trời vó ngựa

Những hạt hạt đắng đót từ phận người sinh sôi.

*

LÊ CHIỀU GIANG

Sa Di

Ta ôm bình bát. Đứng

giữa trời

Cánh chim bay qua

Thả ngàn thư ngỏ

Ta tung.

Rải...

Lời trăm năm theo gió

Trôi giạt về đâu? Hỡi

Thế gian…

Đứng giữa nắng mưa

Ngày sắp hết

Bình bát ta

Đầy.

Những bóng trăng

*

HOÀNG THỦY TRÂM

Ly cà phê buổi sáng



ly cà phê buổi sáng

rừng phục sinh bao la

tiếng sóc đùa nhảy nhót

đâu chỉ riêng mình ta



nghĩ về buổi chiều muộn

trong ngày đất nước buồn

một con tàu lướt sóng

bao phận người lệ tuôn



ly cà phê pha loãng

nằm trên miệng giếng khô

hỡi những ngày trôi giạt

đất liền giờ nơi mô



hỡi những người trôi giạt

giữa muôn trùng sóng xô

hỡi những hồn trôi giạt

hiển linh đến bây giờ



ly cà phê buổi sáng

rừng xanh chìm nhấp nhô



(30.03.2024)







Cà phê Phục Sinh



Cà phê Phục Sinh sáng nay em có vui

Có buồn, có tủi, hận gì tôi?

Ba ngày thập giá Chúa sống lại

Còn những hồn oan dân nước tôi?



Nếu tin số phận là định trước

Thiên thần và ác quỷ phân tranh

Nếu tin nợ duyên là định trước

Sao em phải nước mắt vòng quanh?



Phục Sinh nắng gãy trên cành

Tôi gieo mình về phía chiều đã mất

Gió héo khô chuỗi hạt Phật tay gầy

Tôi lần nhặt nửa thế kỷ đạn bom những ngày



(30.03.2024)





Hoàng hôn bìa rừng



Anh giật mình sau giấc chiều muộn

Nắng đã tàn

Một đàn muỗi bay ngang

kêu u u

Anh giơ tay

Cái vợt lóe sáng

nhoang nhoáng

Những linh hồn muỗi bay lên bay lên



Trái bắp luộc chỏng chơ trên bàn

Ngẩn ngơ đàn muỗi đực

quyết tâm

đeo bám



Ly chanh muối mặn chát

anh bị sặc

ho khan



Bóng tối nhập nhoạng

Tiếng điện thoại reo vang

Anh giật mình

rớt mắt kiếng

sờ soạng



đôi chân trần

nhỏ nhắn

ấm nóng

của ai



Sao Hôm khúc khích cười dài

ngoài cửa sổ



(8.3.2024)

Đi cắm trại trong rừng tùng



Đi cắm trại trong rừng tùng

Gần bờ biển

Đêm xuống

Tám người và một chai Scotch

Tám trái bắp nướng

lăn qua lăn lại

lửa đỏ

ấm cả màn đêm



Tiếng hải cẩu hát ngoài xa

hay tiếng em cười

lũ nhóc ở nhà có học bài

hay đang nghịch



Đi cắm trại trong rừng tùng

tuyết rơi

anh nhớ Robert Frost

và lối mòn chưa ai đi qua



Giữa những tràng tếu táo gần xa

anh chui vào một góc

loay hoay đọc tin nhắn

và

nhớ em



(01.03.2024)





*

TRẦN HẠ VI



Em và Sài Gòn



Em là Sài Gòn của anh tự nghìn xưa

It hurts me here

Đau lắm



Hoa lệ của một thời tự do tươi thắm

Nền văn học khai phóng nhân bản miền Nam

Những Nhã Ca, Túy Hồng, Trùng Dương, Thụy Vũ, Nguyễn Thị Hoàng

Em đeo chiếc khẩu trang năm 2024

Đến ngồi cạnh và nắm lấy tay anh

Uống cùng anh ly cà phê pha bột bắp



Người ta chê cà phê dở

Tiếng em cười lanh lảnh pha lê

Sài Gòn hồn nhiên mở lối đón những người con đi xa trở về

Em hồn nhiên nhớ nhung giận dỗi rồi hăm dọa

Và gọi đó là tình yêu



Tình yêu ở đây trong ngực trái của anh

Sài Gòn trở mình hàng me xanh thẫm

Một chiều mái tóc em bay bay

Cô gái có nụ cười tỏa nắng



Tình yêu càng sâu đậm

Có phải sẽ càng đau đớn nhiều hơn

Nắng Sài Gòn vương hương



(22.03.2024)







Song tử 2



Nói ra thì anh dỗi

Em thấy phần trẻ con

Trong anh. Non xanh, nghịch ngầm

Mặc cảm giấu sau đôi kính cận

Gái bỏ, gái chê



Chúng ta giống nhau lớn lên ở vùng quê

Giờ chia nhau thêm mặc cảm

xấu xí, không hấp dẫn người khác giới

Chúng ta đã cố gắng

Chúng ta đã làm rất tốt

Qua thời gian



Em rải tình như lúa

Anh siêu hút mỹ nữ làng thơ

Biết chăng tự những trống vắng bơ vơ

Trên, dưới, trong, ngoài

Chúng ta cất kỹ



Em nhạy cảm vụn vỡ

Sống như quyển sách mở

Đau thương muối xát thẩm thấu hết vào lòng

Anh lang bạt phiêu bồng

Tâm thật thà nhân hậu

Nhưng phải mặc bộ quần áo đẹp nhất

Đứng hàng đầu

Long trọng

Bắt tay hai trăm người



Nói ra thì anh dỗi

Em thấy phần trẻ con

Đằng sau phần người lớn

Đằng sau phần người già

Đằng sau mái tóc bạc

Đằng sau những nếp nhăn



Em thương đứa trẻ

Em thương người lớn

Em thương người già

Thương cả những ích kỷ hôm qua

Và những lời nói cốt giữ gìn mặt mũi



Nói ra thì anh dỗi

Anh mãi là

hai đứa trẻ

của em



(30.03.2023)

đàn ông & đàn bà



đàn ông mới biết đàn ông xạo

đàn bà quá khờ khạo cả tin

để đàn ông mở cửa trái tim mình

và vẫn ôm nhiều đàn bà khác



đàn ông mới biết đàn ông xạo

lời diễm tình câu chuyện kể thật hay

đàn bà nghe mắt lấp láy mê say

trao nồng nàn tỉnh ra thì đã lỡ



đàn ông mới biết đàn ông xạo

đàn bà khờ đã biết xạo vẫn yêu

có gì đâu một chiều nắng liêu xiêu

chắc anh ấy có nhiều khổ tâm khác



đàn ông mới biết đàn ông xạo

im lặng nửa vời anh đâu nói chi đâu

em tự hiểu tự nghĩ tự u sầu

thương anh miết vì đôi câu chuyện thảm



đàn ông mới biết đàn ông xạo

đàn bà vẫn khờ khạo cả tin

nếu không có chữ sex và chữ tình

đàn ông và đàn bà đều không xạo



(30.01.2024)