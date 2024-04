Vụ Lừa Đảo Vàng Miếng 789,000 MK Đã Bị Lật Tẩy Như Thế Nào?

Thủ đoạn của bọn lừa đảo ngày càng tinh vi khó lường, mọi người cần đề cao cảnh giác và giữ tỉnh táo, sáng suốt để tự bảo vệ mình và người thân. (Nguồn: pixabay.com)



Trong suốt 30 năm làm cảnh sát ở ngoại ô Maryland, Lisa Bromley đã tham gia vào nhiều hoạt động và nhiệm vụ khác nhau. Làm cảnh sát ngầm lật tẩy các âm mưu mua bán ma túy. Điều tra các vụ cướp có vũ trang. Giải quyết các vụ xe công vụ gây tai nạn.

Nhưng phải cho đến tuần trước, bà mới tự mình đội tóc giả và đeo khẩu trang phòng COVID-19, đóng vai nạn nhân 60 tuổi trong một vụ lừa đảo đã cuỗm mất số vàng miếng trị giá khoảng 789,000 MK. Kế hoạch được vạch ra là khiến kẻ lừa đảo tìm đến một bãi đậu xe thuộc cộng đồng Leisure World của Quận Montgomery để lừa đánh cắp thêm vàng.

Kế hoạch này đã thành công. Trong một bản tin hôm thứ Sáu tuần qua, các viên chức thực thi pháp luật đã loan báo vụ bắt giữ Wenhui Sun, 34 tuổi, đến từ Lake Arbor, California. Chính quyền địa phương và liên bang cho biết hành vi lừa đảo của Sun là một phần trong khuynh hướng ngày càng được bọn lừa đảo áp dụng nhiều. Cụ thể, những kẻ lừa đảo thường đóng giả thành nhà điều tra liên bang, dụ dỗ nạn nhân mua vàng miếng – và chuyển vàng đi nơi khác để giữ cho an toàn – trong khi các điều tra viên đang cố gắng nhận dạng những kẻ trộm có thể đã xâm nhập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Bromley đã dành cả thập niên để làm nhà điều tra tội phạm tài chánh và từng điều tra một vụ án tương tự vào năm ngoái, trong đó nạn nhân mất hơn 1 triệu MK. Bà cho biết: “Chúng đang sử dụng mọi biện pháp có thể để tiếp cận nạn nhân. Thật đáng buồn!”

Kỹ thuật của bọn lừa đảo rất tinh vi, chúng làm bộ vừa lo lắng vừa tạo ra áp lực tinh thần, khuyến cáo nạn nhân là nếu không hành động nhanh chóng, họ sẽ không chỉ bị mất tiền tiết kiệm mà còn bỏ lỡ cơ hội giúp chính phủ bắt những kẻ trộm nguy hiểm. Đặc Vụ Giám Sát FBI Keith Custer, chuyên phụ trách những vụ lừa đảo tương tự tại đơn vị thực địa của FBI tại Baltimore cho biết: “Khi thấy nạn nhân đã cắn câu, kẻ lừa đảo sẽ tiếp tục giở trò.”

Nạn nhân của các vụ lừa đảo vàng miếng và các vụ lừa đảo tương tự có thể là những người có trình độ cao. Custer cho biết: “Bác sĩ, luật sư, giám đốc. Tôi đã thấy khá nhiều nạn nhân như vậy rồi.”

Theo hồ sơ tòa án, Sun đang bị giam giữ không được bảo lãnh tại ngoại tại nhà tù Quận Montgomery và bị buộc tội trộm cắp hơn 100,000 MK và âm mưu trộm cắp hơn 100,000 MK. Hiện chưa liên lạc được với luật sư của Sun.

Với Bromley và các đồng nghiệp trong bộ phận tội phạm tài chánh của cảnh sát Quận Montgomery, vụ án bắt đầu vào ngày 10/3, khi một phụ nữ gọi đến để trình báo rằng bà nghi mình đã bị lừa. Nhằm bảo vệ quyền riêng tư, người phụ nữ được cảnh sát xác định là Nạn Nhân Số 1 trong hồ sơ tòa án; bà cho biết vào tháng 2, bà nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông tự xưng là “Mark Cooper” đang làm việc cho “Văn phòng Tổng Thanh Tra, Ủy Ban Thương Mại Liên Bang,” theo bản khai trước tòa của các thám tử.

‘Mark Cooper’ nói với người phụ nữ rằng bà là nạn nhân của vụ trộm danh tánh dẫn đến một cuộc điều tra liên bang về rửa tiền và ma túy. Sau đó, người này đưa cho nạn nhân liên lạc với một người xưng là “Sĩ quan David Freeman,” người này nói có thể cấp cho bà số An Sinh Xã Hội mới và sẽ cho bà vào chương trình bảo vệ nhân chứng, nhưng chỉ khi nào cuộc điều tra kết thúc với sự hợp tác hoàn toàn của bà.

Các thám tử viết: “Để đảm bảo sự hợp tác và bảo đảm tài sản của mình, Nạn Nhân Số 1 đã được chỉ đạo mua các thỏi vàng, sau đó giao cho các đặc vụ FBI để họ mang chuyển vào Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ.”

Đặc vụ Custer cho biết, những kẻ lừa đảo thường ba hoa về các biện pháp bảo vệ vàng nghiêm ngặt: “Chúng thường gợi lên hình ảnh về các ngân hàng Dự Trữ Liên Bang hoặc kho vàng ở Fort Knox.”

Và một lý do khác khiến bọn lừa đảo muốn dụ nạn nhân mua vàng miếng – thường được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng cho những người bán hợp pháp, sau đó vàng sẽ được gởi qua bưu kiện bảo đảm. Custer cho biết, khi vàng được giao đến nơi, bọn lừa đảo chỉ cần thuyết phục nạn nhân giao vàng cho chúng – tránh để nạn nhân phải chạy ra ngân hàng để rút tiền, có thể làm dấy lên sự nghi ngờ từ các giao dịch viên và nhân viên ngân hàng.

Trong vụ án ở Quận Montgomery, nạn nhân đã chuyển khoản số tiền đầu tiên trị giá 331,817.54 MK cho một đại lý bán vàng vào ngày 21/2. Hai tuần sau, khi nạn nhân liên lạc với những kẻ lừa đảo, gởi cho chúng những tấm hình chụp màn hình điện thoại cho thấy tình trạng đơn hàng của mình, số vàng đã được chuyển cho những kẻ lừa đảo qua UPS.

Bọn lừa đảo dặn Nạn Nhân Số 1 gặp một “bưu tá” gần bãi đậu xe bên ngoài Leisure World. Bà đã làm theo lời chúng, để số vàng được đóng hộp ở đằng sau xe của bưu tá, rồi xe chạy đi.

Cảnh sát cho biết ngày hôm sau, bọn lừa đảo lại tiếp tục chiêu trò, thuyết phục nạn nhân chuyển 457,410.34 MK cho đại lý bán vàng để mua thêm vàng. Vào ngày 8/3, bà lại gặp bưu tá, lần này là ở một bãi đậu xe khác gần chỗ cũ, rồi giao gói vàng thứ hai. Tên này lái chiếc xe tải Dodge Ram gắn biển số New York, nhận hàng rồi nhanh chóng bỏ đi.

Hai ngày sau, nhận ra mình bị lừa, người phụ nữ đã gọi báo cảnh sát.

Theo các thám tử, các đoạn clip từ camera giám sát gần bãi đậu xe cho thấy biển số xe tải giúp họ lần theo dấu vết đến một công ty cho thuê xe ở New York, và sau đó là theo dấu đến Sun. Máy đọc biển số xe tự động cũng theo dõi chiếc xe tải chạy từ New York đến Maryland vào ngày nhận gói vàng thứ hai.

Các nhà điều tra yêu cầu nạn nhân tiếp tục liên lạc với bọn lừa đảo, báo rằng bà còn nhiều vàng để dụ chúng quay lại; nhưng cảnh sát cũng khá lo ngại rằng bọn lừa đảo có thể ‘đánh hơi’ thấy mưu kế này. Thám tử Sean Petty kể: “Tôi đã rất lo lắng. Nhưng quả nhiên là nghề của họ. Họ đã làm mọi việc đâu ra đó.”

Mưu kế này đã thành công, bọn lừa đảo cho biết chúng sẽ quay lại để lấy một lô hàng mới.

Lần này, một nhóm gồm các thám tử tội phạm tài chánh và các cảnh sát chìm, trong đó có Bromley, đã cải trang và chờ đợi. Hôm thứ Hai, mới hơn 7 giờ tối, một chiếc Jeep Wagoneer màu đen – do Sun lái – đã đến trạm bảo vệ của Leisure World và được cho phép đi qua.

Theo các thám tử, hắn dừng lại ở điểm hẹn, lúc đó Bromley đặt một chiếc hộp màu nâu – giả là hộp đựng vàng – ở ghế sau. Chiếc Wagoneer chạy đi và bị bao vây bắt giữ ngay sau đó.

Theo hồ sơ tòa án, Sun khai rằng một người bạn ở Trung Quốc đã kêu hắn lái xe đến Maryland để lấy một gói hàng. Sun khai cũng đã nhận được gói hàng vào ngày 8/3 nhưng quả quyết là không biết trong đó có gì.

“Sun thừa nhận rằng đã đến Tennessee, Montana, New York và Maryland, nhưng cho biết nơi duy nhất hắn nhận gói hàng là Maryland,” các nhà điều tra viết.

Hồ sơ tòa án cũng cho biết các nhà điều tra tìm thấy trong xe của Sun một vé máy bay đến California vào ngày hôm đó. Sun khai đã hoãn chuyến đi để lấy gói hàng nhưng sẽ lên đường đến California vào ngày hôm sau. Nhưng rồi hắn đã bị bắt và tống vào tù.