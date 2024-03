Võ Văn Thưởng mất chức, tại sao?

Chính luận

– Có gi tốt đâu mà chuyển giao?



Ngày 20/03/2024 mở ra thời kỳ bất ổn chính trị mới ở Việt Nam với quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng và Chính phủ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông là cánh tay mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời có nhiều triển vọng giữ chức Tổng Bí thư đảng.

Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân Đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.”

Ông Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước chưa đầy một năm từ ngày 02/03/2023. Như vậy, chỉ trong một năm đã có 2 Chủ tịch nước mất chức. Người trước ông Thưởng là Nguyễn Xuân Phúc, người bị lên án đã để cho cấp dưới quyền tham nhũng trong vụ Kittest Covid Việt Á và hồi hương công nhân Việt Nam ở nước ngoài về nước để tránh Covid. Tuy nhiên, ông Phúc đã phủ nhận cáo buộc này.



LÝ DO THAM NHŨNG?



Mặc dù chuyện ông Võ Văn Thưởng bị buộc rời bỏ quyền hành còn trong hỏa mù, nhưng cùng lúc rộ lên lý do ông bị thất sủng vì có dính tới tham nhũng trong dự án Tuyến đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, có vốn đầu tư lên đến 1000 tỷ đồng, khi ông giữ chức Bí thư tỉnh Quảng Ngãi năm 2012. Ngoài ra cũng có tin ông Thưởng đã “nâng đỡ” chuyện làm ăn và tham nhũng của người anh họ Đặng Trung Hoành, huyện uỷ viên, Chánh văn phòng Huyện uỷ Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.



AI THAY ÔNG THƯỞNG?

Vậy ai sẽ thay ông Thưởng làm Chủ tịch Nước, mặc dù chức vụ này chỉ làm công tác nghi lễ?

Có 3 người nổi bật là Thủ tướng Phạm Minh Chính, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 tại Thanh Hóa. Ông mang quân hàm Thiếu tướng Công an. Người thứ hai là ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957 tại Nghệ An, là một chuyên gia về Tài chính và Ngân hàng. Người thứ 3 là Đại tướng Công an Tô Lâm, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957 tại Hưng Yên. Ông là người tin cậy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác điều tra tham nhũng. Người thư tư là bà Trương Thị Mai, sinh ngày 23 tháng 1 năm 1958 tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà hiện là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng dù tìm xong Chủ tịch nước mới, công tác nhân sự của đảng CSVN vẫn còn muôn vàn chông gai, hầm hố của các phe cánh giăng ra cho “con mồi” Tổng Bí thư, thay ông Trọng tại Đại hội Đảng XIX, tháng 1/2026.Theo Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 2-1-2020 thì:Với những tiêu chuẩn này, liệu ai trong số 4 lãnh đạo hàng đầu nêu trên sẽ lọt vào mắt ông Nguyễn Phú Trọng, vì ông vừa là Trưởng Tiểu ban Văn kiện đảng, đồng thời kiêm luôn Trưởng Tiếu ban Nhân sự đảng khóa XIV.CÓ ĐÂU MÀ CHUYỂNTuy nhiên, trong phát biểu tại phiên họp của Tiểu ban Nhân sự đảng khóa XIV, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một điểm mới. Ông nói: “. (Diễn văn, ngày 13/3/2024)Nhìn lại sau gần 15 năm giữ chức Tổng Bí thư, ông Trọng thừa nhận: “”.Viết đến đây tôi nhớ lại câu nói ý nghĩa và thâm thúy của cố Thượng nghị sỹ Việt Nam Cộng hòa Phạm Nam Sách khi ông gặp tôi tại một cuộc Hội thảo cách nay trên 30 năm. Ông nói: “Như vậy thì ông Trọng lấy đâu ra những con người tốt và việc tốt để chuyển giao cho thế hệ mới?Bằng chứng như ông nhìn nhận: “Ngoài ra, người đứng đầu đảng còn muốn rút hết tâm gan ra để phân bua một lần trước khi về hưu tại Đại hội toàn quốc tháng 1/2026 khi ông nói thẳng: “Do đó, ông Trọng kêu gọi: “