BƯỚC THEO HẠNH NGUYỆN TỔ KIỀU ĐÀM DI



Thích Nữ Giới Định



Một ngày mới bắt đầu với nhiều hoài ước thật đơn sơ mong sao mình và tất cả mọi người có những giây phút thật thảnh thơi an lành trong từng tâm niệm, lời nói và hành động thật nhẹ nhàng bình an, để cho một ngày sống có tràn đầy ý nghĩa, tuy đơn sơ và dễ dàng nhưng cũng không phải dễ như mình nói hay suy nghĩ đâu bạn nhé!



Sáng nay thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2024 bầu trời Santa Ana không mưa trong sáng, đang vui nhộn đón những bước chân của chư tăng ni đang thiền hành, bách bộ trong khuôn viên chùa Bảo Quang để chờ xe bus đến dự lễ Tưởng Niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di tại Huong Sen Buddhist Temple 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570 do Ni Sư Thích Nữ giới Hương trụ trì và là trưởng ban tổ chức Đại lễ năm nay.

Lúc 8:00 giờ xe bắt đầu chuyển bánh, hơn một tiếng đồng hồ xa xa thấp thoáng đã thấy tu viện Hương Sen với đồi núi bao bọc chung quanh. Hương sen đây rồi, một ngôi chùa Ni đơn sơ, trước cổng chùa với hàng chữ Thành Kính Cung nghinh chư tôn đức tăng ni quang lâm. Chào mừng chư phật tử. Tiếng A Di Đà Phật chào nhau vang cả một góc trời nhỏ của Riverside Country trong tình thân thiện, trên môi mọi người nở nụ cười an lành. Trang trọng với hàng chữ: Nam Mô Đương Lai Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật. Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di Và Chư Trưởng Lão Ni Tiền Bối Hữu Công.



Gió lộng trời cao đất ghập nghềnh

Đón mừng đại chúng đáo Hương Sen

Tâm thành dâng cúng lên Sư Tổ

Nhân ngày kỷ niệm rạng ngời xưa.



Những bước chân của chư tôn đức tăng ni theo lời cung thỉnh của Ni Sư trụ trì và ban tổ chức đại lễ sẽ kinh hành từ chánh điện qua nhiều nơi an vị thánh tượng chư phật bồ tát, tiếng niệm phật âm vang mọi người cảm nhận được chư phật Bồ tát thiên long bát bộ đang quang giáng đạo tràng mật thùy gia hộ cho mọi phật sự chùa Hương Sen đều thành tựu viên mãn. Những bậc cấp lên xuống, những cỏ dại ven đường như đang reo mừng chào đón, những động vật côn trùng nhỏ nhít, các chú chim trên cành líu lo hót vang cũng như đang được thừa hưởng ân đức cao quý đó để mong được thoát kiếp súc sanh. Nhìn những thành tựu hôm nay biết bao nhiêu tháng năm gian khổ, nước mắt mồ hôi, tâm nguyện của Ni sư trụ trì, ni chúng, phật tử đã đổ xuống mãnh đất này thật vô số kể để cho cây đơm trái bông nở hoa, ánh sáng phật pháp lan tỏa trên mãnh đất khô cằn sỏi đá Hương Sen, làm nhân thiện lành cho người phật tử có duyên đến nơi chốn xa xôi này. Con xin cúi đầu thành kính đảnh lễ.

Photo: Về bên Thánh Tổ Kiều Đàm Di



Đại chúng thiền hành, hữu nhiễu, đảnh lễ, chụp hình lưu niệm trước tôn tượng Thánh Tổ. Tôn tượng Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di đang uy nghi đứng vững trước cơn gió lộng rừng xanh, Ngài vẫn ung dung từ ái nhìn đàn con dại của mình trong chiếc y vàng giải thoát, những đứa con gái của Ngài từng giây từng phút phải chiến đấu với nội ma ngoại cảnh không phải là dễ dàng, bao nhiêu cám dỗ vật chất, tiền tài, danh vọng, tình cảm.. Ánh mắt của Ngài làm cho ai đối diện cũng nhận được một tình thương lan tỏa từ người mẹ hiền kính quý và âm thầm phát nguyện tiến tu đạo nghiệp không dám biếng trễ.



Sáng nay có sự quang lâm của hòa thượng thích Tuệ Uy trụ trì tu viện Liên Hoa Sanh, thành phố Big Bear ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng ban đạo từ, những lời dạy của Hòa thượng thật gần gũi sách tấn hàng ni giới dõng mãnh thêm trên con đường hoằng pháp lợi sanh báo phật ân đức. Đặc biệt hơn nữa, năm nay có sự hiện diện của Sư trưởng viện chủ Tu Viện Đại Bi, thật gần gũi thật kính thương, Sư bà nhắc nhở hàng ni chúng phải nổ lực tinh tấn tu tập vì người nữ có nhiều chướng ngại trên con đường tu đạo giải thoát, nên ở trong đại chúng để rèn luyện chí nguyện xuất gia của mình cho vững chãi và thường hành trì tụng giới trong mỗi nữa tháng không được lãng xao.



Nam Mô Đương Lai Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật

“Ái gia phong ngàn năm còn ghi dấu

Gương sáng ngời Thánh Tổ Kiều Đàm Di”



Hàng Ni giới chúng con hôm nay được tắm mình trong chánh pháp Như Lai, được xuất gia thọ cụ túc giới là nhờ lời thỉnh cầu ba lần tha thiết của Tôn giả An Nan lên Đức Thế Tôn cho phép Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề xuất gia tu đạo. Di mẫu đã xả bỏ tất cả châu báu, mọi tiện nghi xa hoa lầu các, rũ bỏ phấn son lụa là, khoát lên mình chiếc y vàng giải thoát cùng với 500 người nữ dòng họ Thích Ca tuân giữ bát kỉnh pháp làm vị Tỳ Kheo Ni đầu tiên trong giáo pháp Như Lai. Di Mẫu thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy pháp hành thiền định, trong một thời gian ngắn nhờ tinh cần nổ lực đã chứng đắc thánh quả A La Hán. Tại Tinh Xá Kỳ Viên, Thế Tôn xác nhận “ Di Mẫu Mahapajapaty là vị thánh kinh nghiệm đệ nhất, sống hưởng thọ hạnh phúc, giải thoát, niết bàn.”Khi nghe Thế Tôn ba tháng sẽ nhập niết bàn, vì không muốn nhìn thấy cảnh đó nên đã xin Đức Phật được cùng với 500 tỳ kheo ni nhập niết bàn trước. Sau khi trà tỳ giữa chúng hội Đức Phật tuyên bố “Đây là xá lợi của Tỳ Kheo Ni Gotami, một bậc trượng phu. Những gì bậc trượng phu làm được, Tỳ kheo ni Gotami đều làm được”. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ Ký cho Ngài tương lai thành phật hiệu Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật.



Đức Thánh Tổ Ni bậc dõng mãnh tinh cần tu tập, Ngài đã thay Đức phật lãnh đạo Ni đoàn, đưa hàng nữ nhân thoát vòng xiềng xích phân biệt của chế độ giai cấp phong kiến xã hội thời bấy giờ. Thánh Tổ đã giải phóng cho thân phận người nữ trong bổn phận làm vợ làm mẹ làm dâu gò bó trong một gia đình nhỏ của họ… Sau một thời gian tu tập tinh cần trong chánh pháp Như Lai đã có nhiều bậc Ni chứng đắc thánh, từ sơ quả Tu đà hoàn đến A la hán quả được Đức phật ấn chứng không khác gì bên Đại tăng…



“Chuông không ngại ngày đêm mưa gió thổi

Chuông không vì sông bể núi đèo ngăn

Tiếng của chuông là bản thệ xa xăm

Đây vọng lại mấy ngàn năm âm hưởng.”



Thế hệ kế thừa của Tổ sư ni đã có hàng hàng lớp lớp chư tôn trưởng lão tiền bối ni đã cùng với đại tăng chung vai làm phật sự, trãi qua bao thăng trầm của lịch sử đất nước, của phật giáo từ quá khứ đến hiện tại vẫn ngày một phát triển hơn. Giáo lý phật đà đã có những ảnh hưởng rất lớn đối cácvị lãnh đạo đất nước, những nhà trí thức khi họ đang tại vị làm cho đất nước nhân dân được an cư lạc nghiệp hơn, người bình dân cũng hiểu được thế nào là nhân quả qua ý nghĩa “nhân nào thì quả đó”...

Photo: Trang nghiêm tưởng niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di



Hôm nay đây, những người con gái của Thế Tôn và Thánh Tổ Ni, đọc lại trang sử hào hùng dũng cảm vô úy của người xưa mà lòng không khỏi dâng lên những xúc động trong tâm thức, hổ thẹn cho chính mình. Năm vóc gieo sát đất, tự phát nguyện dấn thân hành đạo phụng sự chúng sinh dù gặp nhiều gian nan thử thách, chuyên tâm tu trì Giới Định Tuệ để đoạn trừ tham sân si nghiệp chướng, tự nghiêm khắc với bản thân mình không dễ duôi để cho giặc phiền não lôi cuốn vào ngũ dục, lục trần. Nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ cho chúng ta thân người tìm nhân duyên cho vào cửa đạo, nhớ đến công ơn thầy tổ cho thọ đại giới dự vào trong Tăng bảo, có cơ hội ra khỏi vòng sanh tử triền lụy, công ơn đàn na tín thí cung cấp tứ sự cúng dường cho chúng ta mọi sự cần dùng trong sinh hoạt hàng ngày, công ơn tổ quốc có những người đã hi sinh thân mình bảo vệ đất nước thanh bình cho chúng ta an tâm hành đạo. Làm phật sự ở xứ người với vô vàn gian truân nhưng không vì thế mà lùi bước, vì chúng ta đang trên con đường nghịch dòng sanh tử, phải quyết tâm bền chí lập nguyện không quên chí nguyện ban sơ“phát túc siêu phương tâm hình dị tục.”



Buổi lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di và Chư Trưởng Lão Ni Tiền Bối Hữu Công lần thứ ba tại Hương Sen Temple đã khép lại trong tinh thần hòa hợp, hoan hỷ và thanh tịnh. Chúng con ở xứ Mỹ một nơi còn non trẻ đối với nền văn hóa phật giáo Việt Nam, nhưng chúng con hết sức quyết tâm cùng hứa nguyện mỗi năm ngồi lại với nhau để ôn lại công hạnh của chư Tổ đồng thời nhắc nhở rèn luyện thêm ý chí của hàng ni giới chúng con. Sang năm 2025 tại Tu viện Huyền Không San Jose do Ni sư Thích Nữ Giới Tâm (Nguyên Thiện) cùng ni chúng và đạo tràng thành tâm phụng cúng tưởng niệm tổ Sư lần thứ tư. Chúng con xin cúi đầu đảnh lễ chư Đại Tăng kính nguyện quý ngài pháp lạc vô biên hóa duyên vô ngại, thân tâm thường lạc phật sự viên thành; thân chúc chư phật từ luôn an lạc trong tâm tư, giải thoát trong đời sống và thành công trong mọi lãnh vực.



Nam Mô Đương Lai Nhất Thiết Chúng Sanh

Hỷ Kiến Phật tác đại chúng minh.

Photo: Chư Tôn Đức Ni ở mặt trước của Chùa Hương Sen