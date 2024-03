Bay Qua Trời Vô Ngại

Nắng ấm được một tuần những ngày cuối đông. Khi tang lễ bắt đầu diễn ra, trời cũng trong veo, lung linh bóng nắng. Màu hoàng y của hàng trăm tăng sĩ sáng lên dưới những đèn hoa đỏ thắm được trang trí từ những ngày trước đó để chuẩn bị đón Tết nguyên đán. Có vẻ gì trái nghịch trong quang cảnh đồng thời trình hiện của một lễ tang và một hội xuân. Nhưng trong một ý nghĩa nào đó, dường như sự kết thúc của một cái này là nhân duyên để tái hiện một cái khác – như trong kinh Phật từng minh thị: “Do cái này có mặt nên cái kia có mặt. Do cái này không có mặt nên cái kia không có mặt. Do cái này sinh nên cái kia sinh. Do cái này diệt nên cái kia diệt.” (1) Mùa đông đã sẵn có sắc xuân rực rỡ; mùa xuân đã ươm mầm cho những ngày nắng hạ chói chang.





“Cười với nắng một ngày sao chóng thế

Nay mùa đông, mai mùa hạ buồn chăng” (2)





Không ngại chi với việc cười vui, buồn khóc theo vận hành vô thường của bốn mùa đổi thay. Trong niềm vui có nỗi buồn; trong tang tóc có niềm hy vọng, tin yêu. Người đến, rồi người đi. Người đi, rồi người sẽ về.



Trăm năm cuộc đời, vượt qua chính mình, vượt qua bao khó nhọc, khúc mắc trên đường đạo để thâm nhập biển tuệ Phật Pháp, từ đó tận tụy truyền trao sở kiến sở văn cho người đi sau. Không lập chùa, sống một đời với hạnh vô trụ xứ, tự tại không vướng mắc; nhờ vậy mới có nhiều thời gian cho việc giáo dục, đào tạo. Nơi nào cần thì đến; xong việc thì đi. Ứng hiện nơi đâu, khai mở kiến văn cho đồ chúng nơi đó, gieo chủng tử chánh thiện cho quần sinh khắp nơi. Gần một thế kỷ chỉ tận tụy làm mỗi một việc, một hướng là hoằng pháp: viết sách, dịch kinh, giảng dạy cho các trường lớp Phật học và đạo tràng khắp châu lục, quốc gia. Công đức lợi sinh như vậy, không thể nghĩ bàn.





Ngày kế tiếp, mưa rơi nhiều không ngăn được những đoàn người kính viếng lễ tang. Vì đâu mà được nhiều người quý phục, cảm mến như thế? – Không phải vì những chức danh chức vụ cao tột trong giáo hội này, tổ chức kia, mà chính vì sống không tham cầu danh vị, lợi dưỡng; luôn tiếp xử với mọi người bằng sự lân mẫn, bình dị, khiêm cung. Ra đi không có tài sản vật chất gì để lại, chỉ có di sản hoằng pháp to lớn của kinh văn, luận giải được sáng tác và biên dịch từ một trí tuệ cao thâm.





Ngày cuối cùng, đưa người đến nơi trà tỳ; mưa nhè nhẹ, lất phất rơi. Rồi mưa tạnh, nắng chợt ửng lên. Trời tây hiển hiện một cầu vồng ngũ sắc. Cánh hạc thong dong bay qua trời, vô ngại.



_____________

(1) Câu này tìm thấy rải rác trong nhiều kinh của Trung Bộ, HT. Thích Minh Châu dịch, cũng như trong kinh Trường A-hàm, bản Hán: "Nhược thử hữu tắc bỉ hữu, nhược thử vô tắc bỉ vô, nhược thử sinh tắc bỉ sinh, nhược thử diệt tắc bỉ diệt…” (Nếu cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không; cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt).

(2) Thơ Tuệ Sỹ, bài Không Đề.





Hình bìa của Internet







CHÁNH PHÁP Số 148, tháng 03.2024





NỘI DUNG SỐ NÀY:





THƯ TÒA SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4

XUÂN GIÁP THÌN – 2024 (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8

TỨ CHÁNH CẦN ĐẾN HIỆN QUÁN (HT. Thích Đức Thắng) trang 9

AI ĐIẾU LÃO SƯ THẮNG HOAN VIÊN TỊCH (HT Thích Huyền Tôn) trang 11

HÀNH ĐẠO KHÔNG MỎI MỆT (HT. Thích Như Điển), trang 12

TỰ TẠI TRONG SINH TỬ (TT. Thích Như Giải xướng – Trúc Nguyên họa), trang 13

RỢP BÓNG TÙNG LÂM (Nguyên Siêu), trang 14

ĐẠO LÀM ANH TRONG MỖI DỊP XUÂN VỀ (HT. Thích Thái Hòa), trang 15

CÁO BẠCH: ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN VIÊN TỊCH (HĐGP GHPGVNTNHK), trang 16

TIỂU SỬ ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN, HIỆU LONG HOAN (Môn đồ Pháp quyến) trang 17

XUẤT TRẦN THƯỢNG SĨ (thơ Hàn Long Ẩn), trang 19

THỐNG TƯ V/V TỔ CHỨC LỄ TRUY TÁN CÔNG HẠNH ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN (GHPGVNTNHK), trang 20

THÔNG BẠCH LỄ TƯỞNG NIỆM, THỌ TANG TLHT THÍCH THẮNG HOAN (HĐGPTW Viện Tăng Thống GHPGVNTN), trang 21

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN (TK Thích Chúc Hiền), trang 22

NGƯỠNG VỌNG THẮNG HOAN ÂN SƯ (thơ Thích Đồng Trí), trang 24

NHỮNG YẾU TỐ TẠO NÊN SỰ KỲ VĨ CỦA THẮNG HOAN ĐẠI SƯ (Thích Minh Tuệ), trang 25

KÍNH LẠY NGƯỜI (thơ Thích Phổ Hương), trang 29

VỊ THẦY Y CHỈ CỦA ĐỜI TÔI (Chủng Ngạn Thích Từ Đức), trang 30

TIỄN THẦY, NHƯ TRỜI BIỂN RỘNG (thơ Diệu Viên), trang 32

VÔ THƯỜNG GIÀ BỆNH (Nhóm Áo Lam GĐPTVN), trang 33

XUÂN MÃI XUÂN (Nguyễn Thế Đăng), tr. 34

NHỮNG CHIẾC LÁ, AI ĐÓ CHẾT (thơ Lưu Lãng Khách), trang 35

KHÔNG TRANH CHẤP LÀ PHÁP TRANG NGHIÊM (Quảng Tánh), trang 36

TỨ CÚ LỤC BÁT LỤC CĂN LỤC TRẦN (thơ Vĩnh Hữu), trang 38

Ý NGHĨA “NƯƠNG THUYỀN BÁT NHÔ LÀ GÌ? (TN Hằng Như), trang 39

TIỄN THẦY (thơ Khánh Hoàng), trang 41

VÌ SƯ YÊU BÓNG TỐI (Hạnh Chi), trang 42

NĂM RỒNG KỂ CHUYỆN RỒNG (Nguyên Giác), trang 47

CÔNG ĐỨC HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP CỦA ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN (Thích Phổ Huân), trang 49

5 BÀI ĐƯỜNG THI VỀ MÙA XUÂN (Pháp Hoan dịch), trang 50

NHỚ LỜI ÔN DẠY (PT. Diệu Danh), trang 51

XUÂN TINH KHÔI, HOA RỤNG THỀM XUÂN (thơ Tịnh Bình), trang 56

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 57

TUỆ SỸ và LÝ HẠ... (Tâm Nhãn), trang 59

THƠ VÀ XUÂN, VÃN XUÂN (thơ Minh Đạo), trang 60

KRISNAMURTI VÀ BÀI CA VỀ NGƯỜI YÊU (Huỳnh Kim Quang), trang 61

GHPGVNTNHK TỔ CHỨC TANG LỄ ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN (Thanh Huy), trang 64

ĐAU MẮT (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 66

ĐỌC BÀI THƠ “LÂM ĐỘNG ĐÌNH” CỦA MẠNH HẠO NHIÊN (Lam Nguyên), trang 67

CHƯA TỪNG BÁI KIẾN (Tiểu Lục Thần Phong), trang 68

LIÊN KHÚC HAIKU KÍNH TIỄN THẦY (thơ Lê Nguyên Thu), trang 69

KHI MIỆNG HẾT THƠM (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 70

MÙA XUÂN NHỚ KHÓI (thơ Trần Hoàng Vy), trang 71

HÌNH ẢNH LỄ TANG ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN (Võ Văn Tường), trang 72

BAN TỔ CHỨC và CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN, trang 77

LỜI DẠY VẮN TẮT CỦA ĐỨC PHẬT LÚC SẮP NHẬP NIẾT BÀN (thơ Hoàng Thục Uyên), tr. 79

NẤU CHAY: TÀU HỦ KY CUỘC CHIÊN GIÒN (Vũ Quỳnh), trang 80

CỞI TRÓI tập 1 – chương 8, t.t. (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 81

CÁI CHẾT ĐẸP RỰC RỠ (thơ Thanh Nguyễn), trang 85





https://chanhphap.us/CHANH%20PHAP%20BO%20MOI/Muc%20luc%202024/CP%20so%20148%20(03.24).htm