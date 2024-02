Hình trái: Đói thường trực, cư dân Gaza nơi các trại tỵ nạn chờ ăn cháo ở các bếp tập thể. Hình phải: Dân Ai Cập quyên tiền cứu đói Gaza bằng chạy trường lực "Run for Gaza."

- Sau án phạt 355 triệu đô: Sở Thuế IRS và Bộ Tư Pháp có thể sẽ truy tố Trump về trốn thuế và gian lận

- New York: tòa phạt Trump phải trả 354 triệu USD tiền phạt trong vụ lừa đảo dân sự. Cấm 3 năm kinh doanh ở New York.

- Nikki Haley: Ủy ban Cộng Hòa Toàn quốc RNC coi chừng Trump chôm tiền vận động để trả tiền luật sư

- Michael Cohen (cựu LS của Trump): cách duy nhất để Trump trốn tiền phạt và án tù là thắng cử Tổng Thống tháng 11/2024

- Trump giận dữ gọi án phạt là lừa đảo, nói sẽ kháng cáo

- Trump ra độc chiêu: cấm phá thai sau 16 tuần lễ. Nhưng ban vận động vội vàng thanh minh chút xíu.

- Chuyện chỉ xảy ra tại Hoa Kỳ: Bổ của Biện Lý Willis phải ra tòa để thanh minh về mới tình của con gái.

- TT Biden: không có mối đe dọa hạt nhân nào từ Nga nhắm vào người dân Mỹ hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới

- Nga: sẵn sàng hợp tác với Mỹ để phát triển vũ khí chống vệ tinh

- Các đơn kiện Trump về mặt dân sự từ cảnh sát thủ đô và dân biểu Mỹ vì bạo loạn 6/1/2021 được phép xúc tiến

- Kinh tế Mỹ lo ngại, nhưng vẫn lạc quan.

- Đêm qua Israel dội bom Rafah, giết ít nhất 13 người, trong đó có 9 người trong cùng một gia đình. LHQ báo động: 1/4 cư dân Gaza đang chết đói dần.

- Ai Cập cứu đói cho dân Gaza, quyên tiền bằng chạy marathon.

- Ngoại trưởng TQ Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich: phải ngưng thảm họa nhân đạo ở Gaza: "Nhiều thế hệ người Palestine đã phải lưu lạc. Đây là sự bất công kéo dài nhất trên thế giới của chúng ta".

- Ngoại trưởng Mỹ: Mỹ cam kết đảm bảo an ninh của Israel

- Bộ trưởng Israel: nếu Hamas không thả con tin Israel trước tháng Ramadan, quân Israel sẽ tiến vào Rafah.

- TT Biden: không mong đợi Israel tiến quân trước khi đạt được thỏa thuận con tin.

- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu: các nước giáp ranh với Liên Âu phải quyết định "hoặc bạn theo Putin hoặc bạn theo các nền dân chủ."

- TTK/NATO: Mỹ có "nhu cầu sống còn và cấp bách" để viện trợ cho Ukraine.

- Zelensky: xin Quóc Hội thông quan viện trợ mới cho Ukraine, nói đã mời Trump tới Ukraine.

- Thủ tướng Đức: Nga thắng Ukraine có nghĩa là phá hủy trật tự hòa bình châu Âu và khuyến khích bọn chuyên quyền toàn cầu

- Mỹ: Nga đang nghiên cứu vũ khí nguyên tử bắn trên không gian để phá hủy các vệ tinh đối thủ

- Quân Ukraine di tản thành công ra khỏi Avdiivka, nơi bị quân Nga bao vây. Avdiivka thất thủ vì quân Ukraine thiếu đạn.

- TT Biden tố cáo TT Nga Putin phải chịu trách nhiệm về cái chết của chính trị gia đối lập 47 tuổi Alexei Navalny.

- Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ: 2023 có 99 nhà báo bị giết, trong đó 77 nhà báo bị giết ở Gaza

- Kentucky: Ít nhất 9.000 công nhân Công đoàn UAW hãng xe Ford sẽ đình công

- Nhật Bản: khuyến khích sinh đẻ, thêm trợ cấp cho trẻ em và gia đình có trẻ em

- Ca nhạc sĩ Taylor Swift tặng 100 ngàn USD cho gia đình cô Lisa Lopez-Galvan, người bị bắn chết trong diễn hành Super Bowl

- TQ chiêu dụ chính phủ Palau hãy cắt bang giao Đài Loan, sẽ được TQ đưa du khách tới chật Palau

- Nam California: bão lớn sẽ tới vào đêm mai, Chủ Nhật 18/2/2024.

- Quận Los Angeles kinh hoàng: một người đàn ông bị chó cắn chết

- Quận Cam: Một người bị thương được thả ở trạm cứu hỏa Santa Ana rồi chết

- Quận Cam: Một trường trung học đóng cửa để khám xét súng

- Canada: Vân Châu Nguyễn bị kết án chung thân với 12 năm không được ân xá vì giết Viên Ngọc Bùi

- Florida: 1 người phóng xe vào tiệm nail của cô Loan Nguyen

- HỎI 1: Khoa học khám phá thêm chứng cớ rằng: Vũ trụ đang giãn nở? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mùi thơm có thể gợi ký ức và chữa bệnh trầm cảm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/2/2024) ⚪ ---- Kinh tế Mỹ lo ngại, nhưng vẫn lạc quan. Giá sản xuất của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 1, nhưng một số nhà kinh tế cảnh báo không nên kết luận rằng lạm phát đang tăng tốc trở lại, lưu ý rằng các doanh nghiệp thường tăng giá vào đầu năm. Dữ liệu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cho thấy lạm phát gia tăng trong tháng 1.

Trong khi đó, số lượng xây nhà biệt lập dành cho một hộ gia đình ở Mỹ đã giảm trong tháng trước, có thể là do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng sự gia tăng giấy phép xây dựng trong tương lai cho thấy sự phục hồi trong những tháng tới. Và người tiêu dùng Mỹ đã lạc quan hơn về nền kinh tế trong tháng thứ ba liên tiếp vào tháng Hai.

⚪ ---- Trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự ở New York, Donald Trump giận dữ gọi vụ truy tố và án phạt là một vụ lừa đảo, một phần của "cuộc săn phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại". Nói về thái độ hiện tại của cựu tổng thống và các bị cáo khác, theo tờ New York Times, Thẩm phán Arthur Engoron viết, "Sự thiếu ăn năn và hối hận hoàn toàn của họ gần như bệnh hoạn."

Cựu tổng thống đã xuất hiện trước ống kính ở Florida vào cuối ngày thứ Sáu để chỉ trích thẩm phán, Tổng thống Biden, Bộ Trưởng Tư Pháp New York và tiểu bang nói chung. “Một thẩm phán hư hỏng của tiểu bang New York vừa ra phán quyết rằng tôi phải nộp phạt 355 triệu USD vì đã xây dựng một công ty hoàn hảo”, Trump nói trên NBC News. Trump cho biết sẽ kháng cáo.

Trước đó cùng ngày, Trump đã tấn công Engoron và phán quyết trong một loạt bài đăng trên Truth Social, theo Hill. Trump gọi quyết định này là một "bản án không mang tính Mỹ đối với tôi, gia đình tôi và công việc kinh doanh to lớn của tôi." Đôi khi viết hoa toàn bộ, Trump một lần nữa gọi vụ việc là một cuộc săn phù thủy.

Nói rằng Trump đã tham gia vào một "gian lận lớn", Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James mô tả phán quyết của tòa phạt Trump 355 triệu USD là "một chiến thắng to lớn cho tiểu bang này, quốc gia này và cho tất cả mọi người" tin vào công lý bình đẳng, theo Washington Post.

Phán quyết cũng cấm Donald Trump Jr. và Eric Trump trở thành quan chức của Trump Organization hoặc bất kỳ công ty nào khác ở New York trong hai năm, theo AP. Giáo sư luật Brian Quinn của Đại học Boston cho biết, mặc dù công ty vẫn còn nguyên vẹn nhưng nó đang hoạt động mà không có giám đốc tài chính CFO hoặc người kiểm soát. Quinn nói: “Không có ai nắm quyền lãnh đạo tài chính. Không có CFO, không có người kiểm soát và bây giờ bạn không có Eric Trump, Donald Trump Jr. hay Donald Sr. điều hành nó”.

Phán quyết giữ Thẩm phán Barbara Jones làm người giám sát độc lập các hoạt động kinh doanh của Trump trong ít nhất ba năm nữa và bổ sung thêm một giám đốc tuân thủ độc lập. Hai cựu giám đốc điều hành của Trump Organization đã bị cấm vĩnh viễn việc điều hành tài chính cho các doanh nghiệp trong tiểu bang.

Trump kêu gọi góp tiền giúp Trump. Một tin nhắn có liên kết quyên góp cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump đã nhanh chóng được gửi đi. “Chúng ta cần một sự phản kháng hòa bình lớn ngay tại đây, ngay bây giờ,” thông điệp được cho là của Trump nói. Nó bao gồm hình ảnh của Trump và dòng chữ "can thiệp bầu cử".

Ngay cả khi ra phán quyết chống lại Trump, Thẩm phán Engoron thừa nhận rằng không giống như các bị cáo đã cướp "ngân hàng bằng súng", theo Time. Sử dụng các thuật ngữ Công giáo, thẩm phán mô tả hành vi phạm tội là một tội nhẹ, không phải tội trọng. Engoron viết: “Tuy nhiên, các bị cáo không có khả năng thừa nhận sai lầm trong cách làm của mình”. Engoron cho biết, việc Trump từ chối thừa nhận hành vi sai trái khiến ông nghĩ rằng cựu tổng thống sẽ tiếp tục phạm tội lừa đảo nếu không bị trừng phạt. Điều đó đã thuyết phục thẩm phán rằng ông không còn lựa chọn nào khác.

⚪ ---- Một thẩm phán ở New York hôm thứ Sáu đã ra lệnh cho cựu Tổng thống Trump phải trả 354 triệu USD tiền phạt trong vụ lừa đảo dân sự. Quyết định dài 92 trang của thẩm phán Arthur Engoron được đưa ra chỉ vài tuần sau khi kết thúc các cuộc tranh luận trong vụ án sau phiên tòa kéo dài nhiều tháng vào năm ngoái, trong đó Trump thường xuyên chỉ trích thẩm phán và công tố viên đã đưa ra vụ án.

Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James (D) đã kiện Trump vào năm 2022, cáo buộc Trump đã thay đổi sai giá trị tài sản ròng của mình trên các báo cáo tài chính quan trọng để nhận các lợi ích về thuế và bảo hiểm. Các tài liệu nêu chi tiết giá trị các tài sản khác nhau của Trump Organization, đã được gửi đến các ngân hàng và công ty bảo hiểm để đảm bảo các khoản vay và giao dịch mà tiểu bang coi là bằng chứng gian lận.

Engoron nói rằng Trump, Trump Organization và một số giám đốc điều hành hàng đầu, bao gồm cả các con trai trưởng thành của ông, phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận trước khi phiên tòa bắt đầu. Phán quyết thuộc về Engoron vì không có bồi thẩm đoàn tại phiên tòa.

Khoản tiền phạt này thấp hơn khoảng 16 triệu USD so với mức 370 triệu USD mà văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp New York yêu cầu thẩm phán buộc Trump phải trả. Nó cũng ngăn cản Trump tham gia kinh doanh ở New York trong ba năm.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Nikki Haley cảnh báo cựu Tổng thống Trump đang sử dụng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) để thanh toán chi phí pháp lý cho mình và sẽ tiếp tục làm như vậy nếu tái đắc cử. Haley nói với Kaitlan Collins của CNN vào tối thứ Sáu: “Bạn biết đấy, vấn đề lớn nhất của tôi là, tôi không muốn RNC trở thành quỹ bảo vệ pháp lý của Trump. Tôi không muốn RNC trở thành con heo đất cho các vụ kiện cá nhân của Trump.”

Bình luận của Haley được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán ở New York ra lệnh cho Trump phải trả hơn 355 triệu USD vì âm mưu thay đổi giá trị tài sản ròng của ông để nhận các lợi ích về thuế và bảo hiểm. Vài tuần trước, một thẩm phán khác ở New York đã ra lệnh cho Trump phải trả 83,3 triệu USD vì tội phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll sau khi Trump phủ nhận việc tấn công tình dục cô.

Theo hồ sơ bầu cử liên bang được công bố vào tháng trước, các ủy ban gây quỹ của Trump đã chi gần 30 triệu USD cho phí pháp lý trong nửa cuối năm 2023, một khoản tiền phản ánh mức độ căng thẳng tài chính trong nỗ lực tái tranh cử của Trump khi Trump phải cân bằng một số cuộc chiến pháp lý tốn kém.

.

Haley, người thách thức duy nhất còn lại của Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, lập luận rằng Trump đang cố gắng “nắm quyền kiểm soát” RNC để Trump có thể “tiếp tục không phải trả các khoản phí pháp lý của chính mình”.

⚪ ---- Michael Cohen, người từng là người sửa chữa các sơ hở pháp lý cho cựu Tổng thống Trump, cho biết cách duy nhất để ông chủ cũ của ông trốn tránh tiền phạt và án tù là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 vào tháng 11. Cohen cho biết hôm thứ Sáu trên giờ “Deadline: White House” của đài MSNBC: “Lý thuyết của Trump hiện tại, giải pháp duy nhất đối với Trump, cả về tài chính cũng như hình sự, liên quan đến việc giam giữ, là liệu Trump có thắng cử hay không”.

Cohen tiếp tục: “Trump không tranh cử tổng thống để làm điều tốt cho nước Mỹ, Trump muốn làm - và cách duy nhất Trump có thể làm điều tốt - cho chính mình, là giành được chức tổng thống. Đây hoàn toàn là việc chạy trốn vì mục đích tự cứu mình."

Bình luận của Cohen được đưa ra sau khi Trump bị Thẩm phán Arthur Engoron ra lệnh phải trả gần 355 triệu USD tiền phạt, sau khi bị kết tội gian lận vào tháng 9 năm ngoái. Khi được hỏi liệu Trump có đủ khả năng trả tiền phạt hay không, Cohen có vẻ không lạc quan: “Đây là một số tiền đáng kinh ngạc đối với hầu hết mọi người. Có lẽ chỉ có một số ít người trong nước có thể viết tấm séc trị giá nửa tỷ đô la. Trump không phải là một trong số họ.”

Cohen, người gọi phán quyết của Engoron là “hợp lý và công bằng”, cũng ca ngợi nhận xét của thẩm phán rằng lời khai của Cohen trong phiên tòa là “đáng tin cậy”. Cohen nói: “Tôi nghĩ Thẩm phán Engoron trình bày mọi thứ trong quyết định hơn 90 trang này - đặc biệt là ở trang 41, trong đó đề cập đến tôi, rằng tôi đã nói sự thật. Tôi thực sự nghĩ rằng số tiền này lẽ ra nên cao hơn. Nhưng, tôi thuận theo phán quyết của Thẩm phán Engoron.”

⚪ ---- Xuất hiện trên MSNBC vào buổi sáng sau khi Donald Trump, hai con trai của Trump và công ty Trump Organization bị Thẩm phán Arthur Engoron chỉ trích mức phạt gian lận tài chính có thể vượt quá 450 triệu USD, một cựu công tố viên cho rằng Sở Thuế IRS và Bộ Tư Pháp có thể đang chờ đợi. Nói với người dẫn chương trình Ali Velshi, nhà phân tích pháp lý Catherine Christian thừa nhận rằng Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đã cho biết rằng bà sẽ chuyển một số phát hiện của mình dẫn đến việc kết tội cựu tổng thống cho Bộ Tư pháp. Cô nói thêm rằng Trump và các con trai của ông, Donald Jr. và Eric cũng có thể nhận được phản hồi từ IRS.

Bộ trưởng James nói: "Chính phủ liên bang, Sở Thuế vụ, họ không bao giờ ngừng theo dõi bạn, và vì vậy, văn phòng Bộ Tư Pháp tiểu bang đã chuyển vấn đề này đến các cơ quan chức năng khác, và có thể mỗi bị cáo, không chỉ Donald Trump, các con trai của ông ấy, [Allen] Weisselberg có thể gặp nguy hiểm về mặt pháp lý, thậm chí là nguy cơ hình sự.”

⚪ ---- Một phân tích mới cho rằng việc Donald Trump lựa chọn không thách thức phán quyết miễn tố của tổng thống liên quan đến các vụ án dân sự nhằm buộc Trump phải chịu trách nhiệm về hành động của mình vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đã bật đèn xanh cho các vụ kiện được tiếp tục. Phóng viên Tòa án tối cao Lawrence Hurley viết cho NBC News rằng quyết định của Trump không phản đối phán quyết của Tòa phúc thẩm khu vực D.C. chống lại ông từ tháng 12 ảnh hưởng đến các vụ kiện dân sự đang chờ giải quyết do các cảnh sát và nhà lập pháp có mặt tại Điện Capitol của Hoa Kỳ trong cuộc bạo loạn. Hạn chót để kháng cáo đã trôi qua vào thứ Năm.

Vụ này chỉ ảnh hưởng đến các đơn kiện dân sự và tách biệt với một tuyên bố khác rằng tổng thống được miễn truy tố hình sự vì các hành động của Trump đã được thực hiện khi Trump còn là tổng thống. Lập luận đó cũng đã bị Tòa kháng án khu vực D.C. bác bỏ hồi đầu tháng này, nhưng Trump đã ra dấu hiệu rằng sẽ bị kháng cáo.

Nhưng James Blassingame, một cảnh sát bị thương vào ngày 6 tháng 1, và các nguyên đơn có thể tiến hành nhiều vụ kiện tổng hợp chống lại cựu tổng thống, Hurley viết. Theo Newsweek, các cảnh sát yêu cầu bồi thẩm đoàn xác định các khoản bồi thường và trừng phạt thiệt hại về "những tổn thương về thể chất và tinh thần phát sinh".

Trong khi Trump cố gắng lập luận rằng hành động của Trump dẫn đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 được bảo vệ như những hành động chính thức với tư cách là tổng thống, thì Tòa kháng án khu vực D.C. cuối cùng đã ra phán quyết rằng Trump đang hành động với tư cách là một ứng cử viên chính trị.

NBC đưa tin, phán quyết của tòa án cho phép Trump tiếp tục "phát triển các dữ kiện của riêng mình về câu hỏi miễn tố", nhưng nó không bảo vệ ông khỏi bị kiện tụng. Người phát ngôn của Trump, Steven Cheung khẳng định với NBC rằng cựu tổng thống sẽ tiếp tục lập luận rằng hành động của ông trước ngày 6/1 đã được bảo vệ. Cheung nói: “Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đấu tranh để có được quyền miễn trừ của tổng thống trên mọi phương diện”.

⚪ --- Trump ra độc chiêu: cấm phá thai sau 16 tuần lễ. Nhưng ban vận động vội vàng thanh minh. Chiến dịch tranh cử của Trump đang đẩy lùi một bản tin về lập trường của Tổng thống Trump về việc phá thai, nhưng không mâu thuẫn với luận điểm chính rằng Trump đã bày tỏ riêng tư rằng ông ủng hộ ý tưởng cấm phá thai sau 16 tuần mang thai.

Tờ New York Times đưa tin Trump đã nói với các cố vấn và đồng minh rằng ông ủng hộ lệnh cấm phá thai sau khi cấn thai 16 tuần, bao gồm các trường hợp ngoại lệ đối với các trường hợp hiếp dâm, loạn luân và tính mạng của người mẹ. Đảng Dân chủ ngay lập tức coi báo cáo này là bằng chứng cho thấy Trump sẽ thúc đẩy lệnh cấm phá thai trên toàn quốc nếu ông tái đắc cử.

Trong một tuyên bố sau đó, chiến dịch tranh cử của Trump không trực tiếp đề cập đến những bình luận được đưa tin của cựu tổng thống, thay vào đó đưa ra một tuyên bố mơ hồ rằng Trump sẽ “ngồi lại với cả hai bên và đàm phán một thỏa thuận mà mọi người sẽ hài lòng."

“Tổng thống Trump đã bổ nhiệm các thẩm phán liên bang theo chủ nghĩa Lập hiến mạnh mẽ và các thẩm phán Tòa án Tối cao, những người đã lật ngược phán quyết Roe kiện Wade và gửi lại quyết định cho các tiểu bang, điều mà những người khác đã cố gắng thực hiện trong hơn 50 năm,” theo người phát ngôn chiến dịch tranh cử Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố khi gọi bài báo là “tin giả”.

Cô tiếp tục công kích Tổng thống Biden và các đảng viên Đảng Dân chủ vì ủng hộ việc phá thai “cấp tiến theo yêu cầu”, mặc dù Biden đã nói rõ ràng rằng ông không muốn phá thai theo yêu cầu. Tờ NY Times đưa tin rằng Trump đã nói riêng tư rằng ông muốn đợi cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa thì sẽ nói công khai quan điểm của mình về lệnh cấm phá thai nhằm tránh xa lánh những người bảo thủ xã hội, những người chiếm một bộ phận lớn trong cử tri sơ bộ.

Trump đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa, New Hampshire và Nevada, đồng thời ông đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ở những nơi khác khi ông có vẻ đang trên đường trở thành ứng cử viên của đảng. Trump được cho là đã nói với một trợ lý rằng ông thích ý tưởng về lệnh cấm kéo dài 16 tuần vì “Nó ngang bằng. Bốn tháng là OK,” theo báo cáo.

⚪ ---- Chuyện chỉ xảy ra tại Hoa Kỳ: Bổ của Biện Lý Willis phải ra tòa để thanh minh về mới tình của con gái. Các công tố viên Georgia đã tìm cách bác bỏ các cáo buộc sai trái chống lại Biện lý quận Fulton Fani Willis vào thứ Sáu, gọi cha cô đến bục nhân chứng để làm chứng về việc ông biết về mối quan hệ lãng mạn của cô với công tố viên đặc biệt mà cô thuê để lãnh đạo vụ án Donald Trump.

Vào ngày thứ nhì của phiên điều trần bất thường có thể dẫn đến việc Willis và văn phòng của cô bị loại khỏi vụ án chống lại cựu tổng thống, cha của Willis đã làm chứng rằng ông đã không gặp công tố viên đặc biệt Nathan Wade cho đến năm ngoái 2023 và phải đến nhiều tuần lễ mới phát hiện rằng trước đó họ đã có quan hệ tình cảm. Các luật sư của những người liên minh với Trump đã cố gắng chứng minh rằng mối quan hệ này đã tồn tại trước khi Willis bổ nhiệm Wade và do đó, cô ấy có xung đột lợi ích tài chính, theo AP.

Cha của Willis, John Floyd, nói trước tòa rằng từ lâu ông đã khuyên con gái mình nên giữ nhiều tiền mặt ở nhà. (Điều này liên quan đến việc Willis hoàn trả cho Wade những chi phí khác nhau, sau khi họ cùng đi chơi xa và Nathan Wade trả tiền trước bằng thẻ.) “Có thể, và xin thứ lỗi cho danh dự của tôi, tôi không cố gắng phân biệt chủng tộc, nhưng đó là một điều đen đủi,” Floyd nói, theo CNN. "Tôi đã được đào tạo, và hầu hết người da đen, họ giấu tiền mặt hoặc giữ tiền mặt, và tôi được đào tạo rằng bạn luôn phải giữ một ít tiền mặt."

Ông Floyd cũng nói về những lời đe dọa giết cô Willis trong vụ án: "Họ nói rằng họ sẽ cho nổ tung ngôi nhà, họ sẽ giết tôi, họ sẽ giết các cháu của tôi.… Tôi lo lắng cho sự an toàn của con gái tôi." Các công tố viên cũng tìm cách củng cố lời khai của Willis rằng Wade không phải là lựa chọn đầu tiên của Biện Lý quận để dẫn đầu vụ truy tố chống lại Trump.

Cựu Thống đốc tiểu bang Georgia Roy Barnes ra tòa khai rằng cô Willis đã tiếp cận ông vào năm 2021 để xin ông làm công tố viên đặc biệt, nhưng ông đã từ chối. Lời khai của họ được đưa ra sau khi các công tố viên quyết định không đưa cô Willis trở lại bục nhân chứng hôm thứ Sáu, nhằm tránh bị hỏi về đời tư cá nhân quá sâu nhằm làm chệch hướng vụ án có mức rủi ro cao. Lời khai có thể tiếp tục vào tuần tới, theo tờ New York Times.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Bảy rằng “không thể có vùng xám nữa quanh châu Âu”. Bà nói rằng các nước giáp ranh với Liên Âu phải quyết định rằng "hoặc bạn theo Putin hoặc bạn theo các nền dân chủ."

Von der Leyen nhắc lại rằng Ukraine và Tây Balkan thuộc về "gia đình châu Âu" và Liên Âu muốn họ tham gia. Bà nhấn mạnh Liên Âu sẵn sàng bảo vệ chính mình và các giá trị của mình, đồng thời hoan nghênh các quốc gia chia sẻ chúng.

⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Bảy rằng Mỹ có "nhu cầu sống còn và cấp bách" trong việc quyết định hỗ trợ cho Ukraine. Ông nói về khoản viện trợ 60 tỷ USD cho Ukraine, vốn đã bị đình trệ tại Hạ viện: “Mỹ phải thực hiện những gì họ đã hứa”. Ông cảnh báo: “Mỗi tuần chúng ta chờ đợi nghĩa là sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng ở tiền tuyến ở Ukraine”.

Ông Stoltenberg khẳng định NATO mạnh hơn Nga về mặt quân sự nhưng thừa nhận có "một số lỗ hổng nghiêm trọng", bao gồm việc bảo trì và cung cấp đạn dược ổn định. Ông nhắc lại rằng các đồng minh đang tập trung vào việc tăng cường sản xuất và tăng chi tiêu quốc phòng.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy cho biết ông đã mời cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Ukraine và ông sẽ hoan nghênh bất kỳ ứng cử viên nào cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Zelensky cho biết ông sẽ sẵn sàng đưa Trump ra tiền tuyến để cho ông thấy "cuộc chiến thực sự".

Zelensky cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua luật cho phép gói hỗ trợ mới cho Ukraine, tuyên bố rằng Ukraine và các đồng minh có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga "chỉ khi đoàn kết". Một dự luật đã được thông qua tại Thượng viện vào đầu năm nay nhưng dự kiến sẽ thất bại tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Bảy rằng chiến thắng của Nga trong cuộc chiến với Ukraine có nghĩa là "sự phá hủy trật tự hòa bình ở châu Âu" cũng như "sự kết thúc của Ukraine với tư cách là một quốc gia tự do, độc lập và dân chủ". Scholz nói thêm rằng đó sẽ là "sự khuyến khích những kẻ chuyên quyền trên khắp thế giới sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột."Scholz thừa nhận rằng cuộc chiến ở Ukraine đang "đặt ra những yêu cầu rất lớn" đối với các chính phủ châu Âu và sự hỗ trợ dành cho Ukraine có nghĩa là các quốc gia có thể sử dụng ít tiền hơn ở những nơi khác. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng người châu Âu phải làm "nhiều hơn nữa" vì an ninh của họ hiện tại và trong tương lai và rằng "không có an ninh, tất cả những thứ khác chẳng là gì cả". Sholz cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của NATO và các đồng minh châu Âu phải tăng cường khả năng răn đe.⚪ ---- CNN dẫn các nguồn tin quen thuộc với tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Nga đang nghiên cứu một loại vũ khí nguyên tử không gian có thể phá hủy các vệ tinh bằng cách tạo ra làn sóng năng lượng lớn khi phát nổ. Loại vũ khí này, được gọi là xung điện từ hạt nhân (EMP: nuclear electromagnetic pulse), vẫn đang được phát triển và chưa đi vào quỹ đạo, nhưng nó gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả các vệ tinh thương mại và chính phủ, rất quan trọng cho các dịch vụ liên lạc, điều hướng và internet. Theo báo cáo, tình báo gần đây của Mỹ cho thấy Nga đã đạt được tiến bộ trong việc phát triển công nghệ EMP nguyên tử.⚪ ---- Theo chỉ huy của nhóm quân Tavria, Alexander Tarnavsky, các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã di tản thành công từ Avdiivka, Donetsk đến các vị trí sắp xếp trước. Động thái chiến lược này tuân theo chỉ thị của Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Alexander Syrsky, người trước đó đã tuyên bố sẽ quyết định rút các đơn vị Ukraine khỏi thành phố, sau khi "bị bao vây hoàn toàn".Trước đó, Tướng Ukraine Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy nhóm tác chiến-chiến lược Tavria, cho biết tối thứ Sáu rằng một số binh sĩ Ukraine đã bị quân Nga bắt trong các cuộc đụng độ tại thành phố tiền tuyến Avdiivka. Bạch Ốc trước đó cảnh báo Avdiivka ở khu vực Donetsk có nguy cơ rơi vào tầm kiểm soát của Nga do thiếu đạn dược trên chiến trường.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Bảy cho biết Washington vẫn cam kết đảm bảo an ninh của Israel và đảm bảo rằng cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas sẽ không xảy ra nữa. Tuy nhiên, ông nói rằng vấn đề "rất quan trọng" là làm thế nào Israel đảm bảo được an ninh của mình. Ông lưu ý rằng điều "hoàn toàn cần thiết" là Israel phải bảo vệ thường dân đang vướng vào cuộc xung đột với Hamas ở Gaza.Blinken cho biết Israel "an toàn hơn" kể từ ngày 7 tháng 10 về mặt "đối phó với mối đe dọa trước mắt" của Hamas. Ông cho biết có một "cơ hội đặc biệt" trong những tháng tới để "chấm dứt chu kỳ" bạo lực với Hamas do thực tế là "hầu như mọi quốc gia Ả Rập" đều muốn bình thường hóa quan hệ với Israel, bên cạnh những nỗ lực cải cách trong khu vực. Chính quyền Palestine, nơi có thể một lần nữa dẫn dắt người Palestine trong các cuộc đàm phán.⚪ ---- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich rằng thế giới "không thể cho phép thảm họa nhân đạo" ở Dải Gaza tiếp diễn. Ông nói rằng cần phải có một "tiếng nói thống nhất hơn, một lập trường thống nhất hơn" để kêu gọi một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine.Ông Vương nói rằng giải pháp hai nhà nước là giải pháp duy nhất mang lại hòa bình và an ninh lâu dài. Ông nói: "Nhiều thế hệ người Palestine đã phải di dời, không thể trở về nhà của mình cho đến ngày nay. Đây là sự bất công kéo dài nhất trên thế giới của chúng ta".⚪ ---- Ước tính có khoảng 1,4 triệu người Palestine, hơn một nửa dân số Gaza, đã chen chúc vào thành phố Rafah ở cực nam của Dải Gaza. Theo các quan chức bệnh viện và người thân, hai cuộc không kích của Israel vào Rafah trong đêm đã giết chết ít nhất 13 người, trong đó có 9 thành viên trong cùng một gia đình.Theo Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza, số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza đã vượt quá 28.000 người. Một phần tư cư dân Gaza đang chết đói. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nói với các phóng viên hôm thứ Sáu về các hoạt động di chuyển được báo cáo hướng tới Deir al-Balah, cách Rafah khoảng 16 km về phía bắc. Ông cũng mô tả tình trạng thiếu lương thực ở Rafah và những nơi khác - đặc biệt là ở phía bắc Gaza, mục tiêu đầu tiên của cuộc tấn công, nơi nhiều khu vực rộng lớn đã bị phá hủy hoàn toàn.Ông nói: “Ở Rafah, điều kiện nhân đạo ngày càng trở nên nghiêm trọng, với những báo cáo liên tục về việc người dân dừng xe tải viện trợ để lấy thực phẩm. Các bộ phận dân cư dễ bị tổn thương bao gồm trẻ em, người già và những người có bệnh lý nền đặc biệt dễ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng”.

⚪ ---- Chính phủ Ai Cập giúp từ thei65n cho dân Gaza, quyên tiền bằng chạy marathon. Cuộc chạy marathon "Chạy vì Gaza" (Run for Gaza), được tổ chức giữa khung cảnh thanh bình của Khu bảo tồn Wadi Degla, đã chứng kiến ​​số lượng người tham gia đông đảo khoảng 10.000 người. Những cá nhân này, đến từ Ai Cập và 30 quốc gia khác, đã vượt qua tuổi tác và quốc tịch để chạy bộ không chỉ vì thể thao mà còn vì một mục đích lớn lao hơn chính họ.

Cuộc chạy marathon nhằm mục đích quyên góp cho đoàn xe chở lương thực gồm 50 xe tải, một biểu hiện hữu hình về tình đoàn kết và hỗ trợ dành cho người dân Palestine. Sự kiện này, được hỗ trợ bởi Hội đồng Bộ lạc và Gia đình Ai Cập, đã gây được tiếng vang sâu sắc với những người tham gia cũng như những người quan sát, đóng vai trò như một tuyên bố mạnh mẽ chống lại sự xâm lược và lời cầu xin hòa bình.

⚪ ---- Bộ trưởng Israel không bộ Benny Gantz đã gửi một thông điệp video vào thứ Sáu, nói rằng nếu Hamas không thả con tin Israel trước tháng Ramadan, tháng ăn chay thiêng liêng của người Hồi giáo, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiến vào Rafah.

"Chúng tôi sẽ không dừng chiến tranh dù chỉ một ngày cho đến khi tất cả con tin quay trở lại và Hamas kết thúc. Chúng tôi sẽ chiến đấu ngay cả trong tháng Ramadan và chúng tôi sẽ tiến vào Rafah. Hamas có hai lựa chọn, đầu hàng và thả tất cả con tin, hoặc chết," Gantz thêm.

Trước những lo ngại của quốc tế về sự an toàn của dân thường trong khu vực, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ rằngIsrael sẽ tham gia chiến đấu với Hamas ở Rafah. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hành động này sẽ chỉ diễn ra sau khi dân thường đã được di tản khỏi khu vực.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu nói rằng ông không mong đợi Israel tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ quy mô lớn vào Dải Gaza trước khi đạt được thỏa thuận con tin. Biden tiết lộ rằng ông đã thảo luận "rộng rãi" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần này về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh rằng phải có lệnh ngừng bắn tạm thời để đưa con tin ra khỏi Dải Gaza.

Trước đó có thông tin cho rằng Tổng thống Israel Isaac Herzog đã tổ chức một cuộc gặp bí mật với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani để thảo luận về việc thả con tin.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu nói rằng không có mối đe dọa hạt nhân nào đối với người dân Mỹ hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới từ khả năng phát triển tiềm năng chống vệ tinh của Nga: “Bất cứ điều gì họ đang làm hoặc sẽ làm đều liên quan đến vệ tinh trong không gian. Không có bằng chứng nào cho thấy họ đã quyết định tiếp tục làm bất cứ điều gì trong không gian. Chúng tôi phát hiện ra rằng có khả năng phóng một hệ thống vào không gian mà về mặt lý thuyết có thể gây ra điều gì đó gây tổn hại. Điều đó chưa xảy ra và hy vọng của tôi là điều đó sẽ không xảy ra." Điện Kremlin trước đó chia sẻ rằng Nga sẽ sẵn sàng hợp tác với Mỹ để phát triển khả năng chống vệ tinh nếu Washington thể hiện sự quan tâm đến những nỗ lực đó.

⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu tiết lộ Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ để phát triển vũ khí chống vệ tinh, với điều kiện Mỹ thể hiện sự sẵn sàng tham gia vào những nỗ lực đó. Tuy nhiên, Peskov làm rõ rằng Washington đã không liên hệ với Moscow về tin đồn Nga phát triển vũ khí chống vệ tinh.

Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) về Truyền thông Chiến lược John Kirby trước đó đã xác nhận rằng Washington đang theo dõi cáo buộc Nga phát triển vũ khí chống vệ tinh, gọi khả năng đó là “gây rắc rối”. Tuy nhiên, Kirby nhấn mạnh rằng "không có mối đe dọa tức thời" nào đối với sự an toàn của bất kỳ nước nào.

⚪ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm về cái chết của chính trị gia đối lập 47 tuổi Alexei Navalny. “Những gì đã xảy ra với Navalny càng là bằng chứng rõ ràng hơn về sự tàn bạo của Putin,” Biden nhấn mạnh và nói thêm rằng mặc dù vẫn chưa rõ chính xác nguyên nhân gây ra cái chết của Navalny nhưng “không có nghi ngờ gì” rằng Putin đứng sau vụ việc đó.

Khi được hỏi về “những hậu quả nguy hiểm” mà Nga có thể gặp phải sau cái chết của Navalny khi bị Nga giam giữ, điều mà Biden đã cảnh báo Putin khoảng ba năm trước tại Geneva, Tổng thống Mỹ nhận xét rằng “Nga đã phải đối mặt với rất nhiều hậu quả” trong thời gian đó, bao gồm cả cái chết của binh lính Nga trong cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Moscow. Biden bày tỏ sự phẫn nộ trước thông tin về cái chết của Navalny và nhấn mạnh rằng Washington hiện đang xem xét các phương án buộc Putin phải chịu trách nhiệm.

⚪ ---- Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalists CPJ) cho biết hôm thứ Năm rằng 77 trong số 99 nhà báo thiệt mạng trong năm 2023 là do bị giết trong cuộc chiến Israel-Hamas, khiến 12 tháng qua trở thành thời điểm nguy hiểm nhất đối với giới truyền thông trong gần một thập niên.

CPJ cho biết, số vụ sát hại các phóng viên lẽ ra đã giảm trên toàn cầu so với cùng kỳ năm trước nếu không có số người chết trong cuộc xung đột đó, mặc dù số người thiệt mạng ở Somalia và Philippines vẫn ổn định. Con số này là cao nhất kể từ năm 2015 và tăng gần 44% so với số liệu của năm 2022.

CPJ cho biết phần lớn trong số 77 nhà báo chết trong cuộc xung đột Israel-Hamas - 72 người trong số họ - là người Palestine. Ba người Lebanon và hai người Israel cũng chết. Giám đốc CPJ Jodie Ginsberg cho biết: “Các nhà báo ở Gaza đang làm chứng ở tuyến đầu. Tổn thất to lớn mà các nhà báo Palestine phải gánh chịu trong cuộc chiến này sẽ có tác động lâu dài đối với báo chí không chỉ ở các lãnh thổ Palestine mà còn đối với khu vực và hơn thế nữa. Mỗi nhà báo thiệt mạng là một đòn giáng mạnh hơn vào sự hiểu biết của chúng ta về thế giới."

⚪ ---- Ít nhất 9.000 công nhân Công đoàn United Auto (UAW) từ nhà máy lắp ráp của Ford ở Kentucky sẽ đình công ngày 23/2 nếu hợp đồng địa phương không được giải quyết. Công đoàn tuyên bố: "Sau khi Công ty Ford Motor không đạt được thỏa thuận địa phương với UAW Local 862 tại Nhà máy xe tải Kentucky hơn 5 tháng so với thời hạn hợp đồng, Phó chủ tịch UAW Chuck Browning đã yêu cầu Chủ tịch UAW Fain ủy quyền để đặt ra thời hạn đình công tại Nhà máy xe tải Kentucky vào lúc 12:01 sáng thứ Sáu, ngày 23 tháng 2."

Các mối quan tâm chính của công đoàn cần được giải quyết trong các cuộc đàm phán địa phương xoay quanh các điều kiện về sức khỏe và an toàn trong cơ sở. Những điều này bao gồm việc đảm bảo đủ số lượng nhân viên y tá tại nhà máy sản xuất xe.

⚪ ---- Nội các Nhật Bản hôm thứ Sáu đã thông qua dự luật mở rộng phạm vi trợ cấp hàng tháng cho trẻ em trong độ tuổi đi học trung học khi Thủ tướng Fumio Kishida đặt mục tiêu tăng dân số trong khi tỷ lệ sinh giảm thê thảm ở Nhật Bản. Giới hạn thu nhập hiện tại đối với các hộ gia đình nhận trợ cấp sẽ được xóa bỏ. Một kế hoạch tài trợ mới sẽ được thiết lập, yêu cầu mỗi người dân phải trả thêm 300 đến 500 yên (2 đến 3,3 USD) dưới dạng phí bảo hiểm y tế hàng tháng kể từ năm tài chính 2026.

Bắt đầu từ tháng 10/2024, khả năng nhận 10.000 yên (66,5 USD) mỗi tháng sẽ được mở rộng cho những người từ 16 đến 18 tuổi. Khoản trợ cấp hàng tháng 15.000 yên (100 USD) hiện tại cho con thứ ba trở đi sẽ tăng gấp đôi lên 30.000 yên (200 USD). Trợ cấp trẻ em được thiết kế để hỗ trợ cha mẹ và người giám hộ của trẻ em dưới 15 tuổi khi nhiều em học xong trung học cơ sở ở Nhật Bản.

⚪ ---- Ca nhạc sĩ Taylor Swift đã quyên góp một khoản tiền lớn cho gia đình cô Lisa Lopez-Galvan, người phụ nữ bị bắn chết khi tiếng súng nổ ra tại cuộc diễn hành mừng chiến thắng Super Bowl của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs. Vào sáng sớm thứ Sáu 16/2, một khoản quyên góp được thực hiện dưới tên Swift, đã được đăng lên trang GoFundMe tưởng niệm Elizabeth Lopez-Galvan. Cô Swift đã góp tặng hai lần, mỗi lần trị giá 50.000 USD vào tài khoản.

Lời bình luận viết: “Gửi lời cảm thông và chia buồn sâu sắc nhất của tôi trước sự mất mát to lớn của bạn. Với tình yêu, Taylor Swift.” Khoản quyên góp đã giúp tài khoản vượt mục tiêu 75.000 USD. Hiện đã quyên góp được gần 200.000 đô la.

Cô Lisa Lopez-Galvan chết, để lại người chồng 22 năm cùng 1 cậu con trai và 1 cô con gái. Lopez-Galvan từng là DJ (nghệ sĩ chọn nhạc) cho đài phát thanh KKFI của Thành phố Kansas. Trang web quyên góp giúp tang gia ở đây:

https://www.gofundme.com/f/elizabeth-lopezgalvan-memorial

⚪ ---- Sự gắn kết của đất nước Palau với Đài Loan là dân chủ, do vậy mưa tiền Bắc Kinh cũng không mua chuộc Paleu nổi. Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr cho biết trong thư gửi một thượng nghị sĩ Mỹ giấu tên vào tuần trước rằng Trung Quốc đã cố gắng lôi kéo Palau tách rời Đài Loan bằng cách đưa ra các lợi ích tài chính. Hiện nay, Palau là một trong 12 nước đồng minh ngoại giao của Đài Loan.

Cleo Paskal, một thành viên cấp cao không thường trú tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ (Foundation for Defense of Democracies) có trụ sở tại Washington tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hôm thứ Năm đã đăng bức thư trên X.

Lá thư chiêu dụ.

Trong bức thư đề ngày thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Whipps Jr đã tìm kiếm sự ủng hộ của thượng nghị sĩ đối với một dự luật tu chính nhằm củng cố “một liên kết tự do được tăng cường giữa Palau và Hoa Kỳ” vì nó “rất quan trọng đối với cả nền dân chủ của chúng ta và một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tựi do và cởi mở”.

Lá thư viết: Palau và một số quốc đảo Thái Bình Dương khác trao cho Mỹ quyền kiểm soát chiến lược trên biển và trên không giữa Hawaii và châu Á, “bao gồm cả các tuyến đường vận chuyển mà CHND Trung Hoa [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] thèm muốn”.

Thư nói rằng nhiều nhà lãnh đạo ở đây trong khu vực đã 'làm ăn' với Trung Quốc, vì muốn chấp nhận những lời đề nghị kinh tế có vẻ hấp dẫn của TQ với cái giá phải trả là chuyển đổi liên minh, bắt đầu bằng việc hy sinh Đài Loan. Trung Quốc đề nghị “lấp đầy tất cả các phòng khách sạn... và nhiều hơn nữa nếu có thêm nhiều phòng nữa,” cũng như “20 triệu USD mỗi năm cho hai mẫu Anh [0,81 ha] cho một 'trung tâm điện thoại" (‘call center’”) ở Palau, nơi có nền kinh tế do du lịch thúc đẩy.

⚪ ---- Nếu bạn đang cư trú ở Nam California, thì coi chừng: bão lớn sẽ tới vào đêm mai, Chủ Nhật 18/2/2024. Theo dự báo, một cơn bão có sức ảnh hưởng lớn mang theo lượng mưa vài inch dự kiến sẽ tấn công miền Nam California bắt đầu vào tối Chủ nhật. Đó là trận bão xuất phát từ một cái tên bí hiểm là “dòng sông khí quyển”. Cơn bão sông khí quyển gần nhất đã tấn công miền Nam California vào đầu tuần trước, gây mưa xối xả, lũ lụt và lở đất.

Nhà khí tượng học Henry DiCarlo của KTLA cho biết: “Dòng sông khí quyển này sẽ không mạnh bằng con sông trước nhưng tôi gần như không thích sử dụng sự so sánh đó vì cơn bão cuối cùng mà chúng ta gặp phải đã tàn phá rất nhiều. Vì vậy, so sánh bất kỳ cơn bão nào theo sau với cơn bão đó đang gây ra những cơn bão như cuối tuần này thì hơi bất công.”

⚪ ---- Quận Los Angeles: Sáng thứ Sáu, một người đàn ông bị chó cắn chết ở sân sau của một ngôi nhà. Theo Cảnh sát Quận Los Angeles, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng tại một ngôi nhà trên Đại lộ Thorson, ngay phía nam Rosecrans. Đoạn phim của Sky5 cho thấy một người đàn ông dường như đã chết vì vết thương do chó cắn bên trong một trong những chiếc cũi ở sân sau.

Cảnh sát được nhìn thấy trên mái nhà đang cố gắng nhốt ít nhất năm con chó, tất cả đều được cho là chó pit bull hoặc chó pit bull lai. Theo phóng viên Mike Case của Sky5, những con chó dường như bị kích động và đang tấn công lẫn nhau. Nhiều thành phố ở California đã thông qua các sắc lệnh cấmnuôi chó pit bull chưa thiến. Thị xã Compton không nằm trong số đó. California không có bất kỳ lệnh cấm chó cụ thể nào trên toàn tiểu bang.

⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đang chảy máu đã bị vứt tại trạm cứu hỏa Quận Cam ở Santa Ana hôm thứ Năm và được xác định đã chết tại trạm cứu hỏa, dẫn tới một cuộc điều tra giết người được tiến hành. Nạn nhân, hoặc bị đâm hoặc bị bắn, được đưa đến trạm cứu hỏa ở số 419 S. Franklin St., vài phút sau khi anh ta dường như bị tấn công vào khoảng 3:15 giờ chiều, theo cảnh sát Santa Ana Natalie Garcia cho biết hôm thứ Năm tại 2002 W. Chestnut Ave., cách đó hai dãy nhà.

⚪ ---- Quận Cam: Một trường trung học ở phía Nam Quận Cam đã bị đóng cửa hôm thứ Năm sau khi chính quyền được thông báo về một loại vũ khí tiềm ẩn trong khuôn viên trường. Cảnh sát đã được gọi đến trường trung học Trabuco Hill liên quan đến loại vũ khí được báo cáo vào sáng thứ Năm. Học sinh được đưa vào nơi trú ẩn tại chỗ trong khi cảnh sát lục soát. Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng loại bắn đạn bi (pellet gun) và đã bắt một học sinh.

⚪ ---- Canada: Vân Châu Nguyễn hôm thứ Năm (15/2) đã bị kết án chung thân với 12 năm không được ân xá sau khi trước đó đã nhận tội sát hại Viên Ngọc Bùi của thị trấn Mission vào năm 2020. Thẩm phán Tòa án Tối cao Michael Tammen cũng kết án Vân Châu Nguyễn, 63 tuổi, ba năm tù đồng thời vì tội tấn công bằng vũ khí. Nguyễn đã nhận tội giết người cấp độ hai và tấn công bằng vũ khí vào ngày 5 tháng 5/2023. Ba tội danh khác – đốt phá, cưỡng bức giam giữ và thốt ra những lời đe dọa – đã được giữ nguyên.

Các cáo buộc bắt nguồn từ một sự cố xảy ra vào tháng 8 năm 2020 khi những người ứng cứu đầu tiên đến dự vụ hỏa hoạn tại Đại lộ Gunn ở Mission và phát hiện thi thể của Bùi, 64 tuổi, bên trong một tòa nhà bị đốt cháy. Đội điều tra kết luận Bùi là nạn nhân của vụ giết người. Bùi là người quản lý một cơ sở trồng cần sa ở số 30819 Gunn Ave. Bùi làm việc tại khu nhà này và thường qua đêm tại căn nhà chính.

Nguyễn cũng làm việc tại địa điểm này và ở tại nơi ở chính vài tháng trước khi rời đi một tháng trước khi xảy ra án mạng. Ngày 8/8/2020, Nguyễn mặc áo mưa vào nhà, mang theo bình xịt gấu, dao rựa và dao. Nguyen tấn công và giết chết Bùi bằng cách dùng dao rựa chặt đứt tay trái và chân phải của anh. Nguyen còn dùng vũ khí và dây kéo để hành hung các nạn nhân khác và nhốt họ vào phòng tắm. Sau đó, Nguyễn dùng xăng đốt nhà chính. Khi rời đi, anh ta đã vứt bỏ bằng chứng trên đường đi, bao gồm dao rựa, dao và bình xịt gấu. Những người bị giam trong phòng tắm đã trốn thoát bằng cách nhảy từ cửa sổ tầng hai, khiến một số người bị thương trong quá trình này.

⚪ ---- Florida: Loan Nguyễn kể: “Một chiếc xe hơi đã bay qua cánh cửa này và chạy xuyên qua toàn bộ tòa nhà này." Cô Nguyễn đã sở hữu và điều hành Lisenby Beauty Supply Nail Spa ở Thành phố Panama trong 24 năm qua. Hôm thứ Năm, một chiếc xe đã lao qua phía trước cơ sở kinh doanh của cô trước khi dừng lại giữa spa. May mắn là không có khách hàng nào bị thương.

Cảnh sát trưởng thành phố Panama Mark Smith cho biết người lái đã vô tình lái xe vào tòa nhà và không có gì đáng nghi ngờ về điều đó. Cứu hỏa thành phố Panama cũng có mặt tại hiện trường. Cảnh sát Thành phố Panama xác nhận có một người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên cho biết người đó là nhân viên của cô.

⚪ ---- HỎI 1: Khoa học khám phá thêm chứng cớ rằng: Vũ trụ đang giãn nở?

ĐÁP 1: Đúng thế. Khảo sát tia X đưa thêm củng cố lý thuyết phổ biến về sự giãn nở của vũ trụ.

https://www.science.org/content/article/x-ray-survey-bolsters-prevailing-theory-of-universes-expansion

⚪ ---- HỎI 2: Mùi thơm có thể gợi ký ức và chữa bệnh trầm cảm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng những người bị trầm cảm gặp khó khăn khi nhớ lại những ký ức cụ thể. Chẳng hạn, họ có thể nghe thấy từ "tiệc tùng" và nghĩ: "Tôi không thường xuyên được mời đến các bữa tiệc". Ngược lại, một người không bị trầm cảm có thể nghe thấy từ “bữa tiệc” và ngay lập tức nhớ lại sinh nhật thời thơ ấu hoặc lễ kỷ niệm gần đây ở nhà một người bạn.

Kymberly Young, phó giáo sư tâm thần học tại Đại học Pittsburgh, cho biết: “Không phải bệnh nhân trầm cảm không có ký ức mà là họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận chúng”. Young có thể đã tìm thấy chìa khóa: Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên JAMA Network Open của cô và nhóm của cô cho thấy rằng những mùi hương quen thuộc có thể giúp mở khóa những ký ức đó.

https://www.nbcnews.com/health/mental-health/familiar-scents-unlock-memories-people-depression-smell-therapy-help-p-rcna138458

.