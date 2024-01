Consumer Reports: Nhựa Vẫn Còn ‘Đầy Nhóc’ Trong Thực Phẩm

Một đợt kiểm tra gần đây của tổ chức Consumer Reports phát hiện rằng nhựa vẫn xuất hiện đầy dẫy trong nhiều loại thực phẩm bất chấp các rủi ro về sức khỏe. (Nguồn:pixabay.com)



Consumer Reports vừa công bố phát hiện rằng nhựa vẫn xuất hiện đầy dẫy trong thực phẩm bất chấp các rủi ro về sức khỏe, và kêu gọi các cơ quan chức trách đánh giá lại mức độ an toàn của nhựa khi tiếp xúc với thực phẩm trong quá trình sản xuất, theo Reuters.

Tổ chức vô vụ lợi này cho biết rằng 84 trong số 85 mẫu thực phẩm ở siêu thị và thức ăn nhanh mà họ vừa kiểm tra gần đây có chứa “chất hóa dẻo” (plasticizers) được gọi là phthalates, một loại hóa chất được sử dụng để làm cho nhựa bền hơn.

Họ cũng cho biết 79% mẫu thực phẩm trong nghiên cứu có chứa bisphenol A (BPA), một hóa chất khác được tìm thấy trong nhựa, cùng với các bisphenol khác, mặc dù mức độ thấp hơn so với các thử nghiệm được thực hiện vào năm 2009.

Theo Consumer Reports, không có mức phthalate nào vượt quá giới hạn do các cơ quan kiểm soát Hoa Kỳ và Châu Âu đặt ra. Cũng không có mức độ phthalates nào được các khoa học gia xác nhận là an toàn, nhưng điều đó không đảm bảo sự an toàn của thực phẩm chúng ta ăn.

Phthalates và bisphenol có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất và điều chỉnh estrogen và các hormone khác, có thể tăng nguy cơ mắc các bịnh dị tật bẩm sinh, ung thư, tiểu đường, vô sinh, rối loạn phát triển thần kinh, béo phì và các vấn đề sức khỏe khác.

Trong số các mẫu thực phẩm được kiểm tra tại siêu thị, sản phẩm Annie's Organic Cheesy Ravioli chứa lượng phthalate cao nhất, 53.579 nanogram trên mỗi khẩu phần, tiếp theo là đào hộp Del Monte và cá hồi hồng Chicken of the Sea.

Mức phthalate cao cũng được tìm thấy trong các sản phẩm như Cheerios, thức ăn cho bé Gerber và sữa chua Yoplait, cùng một số loại hamburger, gà viên chiên và khoai tây chiên của Wendy's, Burger King và McDonald's.

Consumer Reports cũng phát hiện sự khác biệt giữa các loại sản phẩm tương tự. Thí dụ, có 33.980 nanogram phthalate trên mỗi khẩu phần trong sản phẩm Wendy's Chicken Nuggets, cao hơn bốn lần so với Chicken McNuggets của McDonald's.

James Rogers, người chịu trách nhiệm kiểm tra độ an toàn sản phẩm của Consumer Reports, cho biết: “Điều đó cho chúng ta biết rằng, dù những hóa chất này phổ biến đến mức nào, vẫn có nhiều cách để giảm lượng hàm lượng của chúng trong thực phẩm của chúng ta.” Trong đó, việc tái đánh giá của Cơ quan Kiểm Soát Thực-Dược Phẩm Hoa Kỳ và các cơ quan khác về những rủi ro của chất hóa dẻo là “thà trễ còn hơn không.”

Trong số các sản phẩm được kiểm tra, sản phẩm Nước soda raspberry lime của Polar là sản phẩm duy nhất không chứa phthalate.