VN Biến Đổi Khí Hậu, 6 Nhà Sập

Hậu quả tai hại của biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ tại Việt Nam khi mà có thêm một vụ sạt lở đất xảy ra hôm 8 tháng 5 làm ít nhất 6 căn nhà bị sập, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Có 6 căn nhà sạt lở xuống kênh khiến người dân hoảng sợ bỏ chạy. Vụ sạt lở đất mới nhất xảy ra ngày 8/5 tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang.“Ông Cao Xuân Diệu, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu cho biết đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 80m, làm 6 căn nhà sập và 2 căn phải di dời, gây thiệt hại khoảng 30 triệu/căn. Ông Diệu cho biết thêm chính quyền sẽ hỗ trợ 1 triệu tiền mặt trước mắt cho mỗi hộ. Nguyên nhân vụ sạt lở được cho là do thủy triều xuống thấp và biến đổi khí hậu.“Trước đó ở An Giang cũng xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 16 căn nhà bị chìm xuống sông. Theo Phó chủ tịch tỉnh An Giang Lâm Quang Thi hiện tại tỉnh này có 51 đoạn sạt lở với tổng chiều dài 162km, ảnh hưởng trực tiếp đến 20.000 hộ dân.”Trong hình, vùng ven sông thuộc tỉnh An Giang bị sạt lở.