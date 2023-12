Những Điều Quan Trọng Cần Nhớ Để Bảo Vệ Sức Khỏe Mùa Lễ

Một mùa lễ nữa lại đến. Và cũng một lần nữa, các loại virus gây bịnh hô hấp nguy hiểm đang hăm he đe dọa đến kế hoạch của mọi người cho kỳ lễ. (Nguồn: pixabay.com)

Số ca nhiễm vi rút hợp bào hô hấp (RSV) gia tăng, bệnh cúm đang lây lan rộng rãi và số lượng bệnh nhân phải vào bệnh viện cấp cứu ngày càng tăng. Tốt nhất là nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân, khách khứa và gia đình quý vị.

Theo một cuộc khảo sát của tổ chức vô vụ lợi KFF (trước đây gọi là Kaiser Family Foundation), một nửa người dân Hoa Kỳ dự định thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong mùa lễ này. Một số lo lắng về nguy cơ mắc bệnh của chính mình; những người khác muốn bảo vệ người thân vì các loại bệnh hô hấp rất dễ lây truyền.

Tiêm chủng là cách bảo vệ tốt nhất

Năm nay, lần đầu tiên có sẵn vắc xin dành cho những người dễ mắc bệnh đối với cả ba loại bệnh hô hấp đang lưu hành.

RSV đã lây lan trong nhiều thập niên; trước đại dịch, số trẻ sơ sinh chết vì bệnh này cao gấp 5 lần so với bệnh cúm, và nhiều người trên 65 tuổi phải vào bệnh viện. Tuy nhiên, căn bệnh này thường không được chú ý cho đến khi nó bùng phát thành một mùa bệnh nguy hiểm ở Hoa Kỳ vào năm 2022.

Cơ Quan Kiểm Soát Thực-Dược Phẩm Hoa Kỳ hiện đã chuẩn thuận vắc xin chống RSV ở người cao niên từ 60 tuổi trở lên và phụ nữ mang thai. Một loại vắc xin kháng thể đơn dòng cũng có sẵn cho tất cả trẻ sơ sinh và trẻ dưới hai tuổi.

Theo CDC, vắc xin cúm đã có sẵn trong nhiều năm, nhưng số người đi tiêm trong năm nay vẫn cón ít; tính đến đầu tháng 12, chỉ có 39% người Hoa Kỳ được tiêm chủng. Trong khi đó, chỉ 16% chọn loại vắc xin ngừa Covid-19 mới nhất, với chỉ 1/3 thuộc nhóm người cao niên có nguy cơ cao.

Tin tốt là: Vẫn còn kịp để tiêm bất kỳ loại vắc xin nào trong số này để bảo vệ bản thân trong kỳ nghỉ lễ, quý vị có thể tiêm hai hoặc thậm chí cả ba liều tiêm cùng một lúc.

Những điều cơ bản nhưng vẫn quan trọng

Trong thời đại dịch COVID, các biện pháp công nghệ cao như phòng áp suất âm, bộ lọc không khí HEPA và khẩu trang N95 đã làm lu mờ những lời khuyên cơ bản như rửa tay. Dù vậy, không nên lơ là những điều cơ bản này.

Năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng mỗi lần rửa tay bằng xà phòng, quý vị sẽ giảm 3% khả năng nhiễm vi-rút đường hô hấp đang lưu hành. Rửa tay cũng giúp giảm khả năng lây lan vi khuẩn sau khi quý vị tiếp xúc với các bề mặt thông thường như tay nắm cửa và công tắc đèn.

Các khoa học gia cho biết việc lau chùi bề mặt định kỳ bằng thuốc tẩy hoặc hydro peroxide cũng giảm thiểu hiệu quả vi khuẩn lây nhiễm. Đầu tiên, hãy nhớ lau sạch các bề mặt bằng nước và chất tẩy rửa. Virus mạnh cần tiếp xúc với chất tẩy rửa một phút trở lên mới bị tiêu diệt, nên đừng lau sạch quá sớm. Khi tổ chức các lễ hội lễ, việc mở cửa sổ cũng hữu ích, nếu thời tiết cho phép.

Nên giữ khoảng cách với người khác khi có thể. Trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID, mọi người được khuyến cáo giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (khoảng 1.8 mét) với người khác, khái niệm này được gọi là “giãn cách xã hội.” Sáu feet là khoảng cách xấp xỉ mà các giọt bắn chứa virus khi ai đó hắt hơi hoặc ho có thể di chuyển trước khi rơi xuống mặt đất.

Các chuyên gia y tế công cộng phát hiện rằng, giống như bệnh cúm, COVID cũng được phát tán dưới dạng các giọt bắn nhỏ hơn và di chuyển khoảng cách xa hơn nhiều. Và người nhiễm bệnh không cần phải ho hay hắt hơi thì mới lây nhiễm; họ chỉ thở bình thường cũng đã có thể lây truyền virus. Vì vậy, giữ khoảng cách sẽ giúp quý vị giảm bớt nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn, đặc biệt khi ai đó ho hoặc hắt hơi.

Có nên đeo khẩu trang?

Có đeo khẩu trang hay không là quyết định của mỗi cá nhân, dựa trên mức độ rủi ro và khả năng chịu rủi ro của mỗi người. Cuộc khảo sát của KFF cho thấy gần 1/3 người dân dự định sẽ đeo khẩu trang ở những nơi đông người trong mùa nghỉ lễ này. Phương pháp này có hiệu quả: Khẩu trang N95 có thể bảo vệ chúng ta khỏi nhiều bệnh lây qua đường hô hấp. Chúng cũng bảo vệ người khác bằng cách giảm tới 90% lượng giọt bắn chúng ta thải vào không khí.

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do nhiễm trùng đường hô hấp, chẳng hạn như những người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc những người có bệnh phổi nặng, đã đeo khẩu trang từ nhiều năm nay.

Khi đi du lịch, quý vị nên đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay cho đến khi máy bay cất cánh; hệ thống lọc không khí chất lượng cao của máy bay sẽ ngăn chặn vi khuẩn lây lan nên sau khi máy bay cất cánh quý vị có thể tháo khẩu trang.

Đối với việc xét nghiệm kháng nguyên COVID tại nhà trước khi tụ tập, thực hiện hai xét nghiệm cách nhau 48 giờ chỉ phát hiện được 39% người mắc bệnh nếu họ không có triệu chứng. Dù tỷ lệ khá thấp nhưng nếu quý vị dự định tiếp đón khách khứa thuộc nhóm có nguy cơ cao hơn, quý vị cũng nên cân nhắc việc này.

Quý vị nên xét nghiệm khi có các triệu chứng, vì 92% số người có triệu chứng được xác định dương tính khi làm xét nghiệm hai lần cách nhau 48 giờ. Chính phủ liên bang sẽ cung cấp 8 bộ kit xét nghiệm miễn phí, gửi qua đường bưu điện. Nếu quý vị đã nhận 4 bộ vào đầu mùa thu này, quý vị sẽ được nhận đợt thứ hai.

Trước thời đại dịch COVID, nhiều người khá lơ là đối với các loại virus gây bệnh hô hấp, vì nghĩ rằng làm gì làm cũng khó mà ngăn chặn được. Rất nhiều người bất chấp các triệu chứng mà vẫn đi làm hoặc đi dự tiệc. Hy vọng rằng tình hình hiện nay sẽ khác.