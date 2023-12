Minh họa - Tranh Ann Phong

Chữ nghĩa không vô ích. Chúng ta trong cõi này hãy rủ nhau làm thơ, đọc thơ, ngâm thơ, in thơ, hát thơ… Nếu chúng ta không đủ sức nương vào thơ để ngộ nhập tri kiến Phật, và nếu chúng ta cũng không có đủ sức mạnh của hát thơ để chữa sản nạn như thời Vua Hùng Vương, ít nhất thơ cũng giúp chúng ta giảm được những đau đớn của trần gian này, kể cả khi buộc phải nghe tới bốn dòng thơ ly biệt tương tự của Cha Rồng và Mẹ Tiên thời lập quốc dân tộc Việt Nam (Ta là giống Rồng / Mình là giống Tiên / Thủy thổ khắc nhau / Không ở cùng được.) Nàng thơ ơi, hãy cứu lấy trần gian này. Hãy biến tất cả những trận mưa bom trên trần gian này thành các trận mưa thơ…” (Phan Tấn Hải, Thơ sẽ chữa lành thế giới,

“Tôi bắt đầu cuộc sống trần trụi hơn Adam nhưng với tâm trí cương quyết duy trì sự liêm chính của thơ ca. Quan điểm không gì lung lay được này không chỉ hợp với tôi mà còn ngăn lũ ngốc cười nhạo. Và sau đó, nếu những kẻ ngốc này có trái tim và lương tâm thì họ chấp nhận, như những người tốt, những thứ cốt lõi được thơ ca tôi khuấy động lên, còn nếu chúng là kẻ ác tâm, chúng dần dần trở nên sợ tôi”. (Thái Hạo, Trích Pablo Neruda, “Thơ ca là một nghề”, dẫn từ Và Pablo Neruda nói rằng:(Thái Hạo, Trích Pablo Neruda, “Thơ ca là một nghề”, dẫn từ ZZZ . Vanviet.info)



Có phải, nếu cảm xúc bật ra từ nhịp đập cùa trái tim nhân ái thì sẽ duy trì được “sự liêm chính của thơ ca?” Và như nữ thi sĩ giải Nobel Thơ 1996 Wislawa Szymboska đã nói như tuyên ngôn rằng, Viết là Quyền lực để trường tồn.



Xin mời bạn đọc cảm nhận những điều ấy qua các bài thơ của các tác giả: Hàn Mặc Tử, Robert Duncan, Wislawa Szymboska, Tuệ Mai, Mark Strand, Nguyễn Xuân Hoàng, Đỗ Tư Nghĩa, Phạm Phú Hải, Nguyễn Lương Vỵ, Phan Tấn Hải, Lưu Mêlan, Inrasara, Trần Hoàng Phố, Lưu Diệu Vân, Hoàng Lê, Trương Đình Phượng, Lê Vĩnh Tài, Phương Uy, Linh Văn, Nguyễn Thị Khánh Minh, Trần Mộng Tú. – NTKM.

***

HÀN MẶC TỬ (1912-1940)

Mùa thương

(Trích đoạn 1)

Thơ chưa ra khỏi bút

Giọt mực đã rụng rồi

Lòng tôi chưa kịp nói

Giấy đã toát mồ hôi.

*

ROBERT DUNCAN (1919-1988)

Thơ, một điều tự nhiên

Cả thói xấu lẫn đức hạnh đều không

giúp thơ thành công. “Chúng xuất hiện

và chết như chúng hành xử mỗi năm

trên đá.”

Bài thơ

nuôi dưỡng từ ý tưởng từ cảm xúc từ xung lực

để tự sản sinh,

một thúc bách tinh thần lúc vội vượt những thang tăm tối.

Cái đẹp này là sự kiên-trì-bên-trong

hướng nguồn

gắng cự (bên trong) sự cuộn chảy của sông,

một tiếng gọi chúng ta nghe và đáp

trong sự trì chậm của thế giới

những tiếng gầm ban sơ

từ đó có thể trồi lên thế giới non trẻ nhất,

cá hồi không ở trong giếng nơi trái phỉ rơi,

cá hồi ở thác vùng quẫy ấp úng

mù quáng tạo nó.

Đây, bức hình duy nhất thích hợp cho tâm hồn.

Một thứ phù trợ: một con nai trong tranh Stubbs[1]

nơi những cái gạc kềnh càng năm trước

nằm trên đất.

Bài thơ diện-mạo-nai tuyệt vọng mang

những búp gạc mới,

cùng một thứ.

“nặng nề một chút, trù tính một chút”,

cái đẹp đáng kể nhất của hắn

toàn nai.

(Cù An Hưng dịch từ "Poetry, A Natural Thing". Trong Robert Duncan, “Selected Poems”, New Directions Publishing Corporation, 1997.)

[1] George Stubbs (1724-1806): một hoạ sĩ Anh, vẽ thú vật.

*

WISLAWA SZYMBORSKA (1923-2012)

The Joy of Writing

(Trích đoạn)

Tại sao con nai do tôi viết ra chạy qua khu rừng do tôi sáng tác?

Để uống một ngụm nước từ dòng suối do tôi viết ra

dòng nước trong veo sẽ in hình chiếc mõm nhỏ xinh của nó?

Không có chuyện gì xảy ra trừ phi tôi ra lịnh,

Không có lời chúc lành của tôi, không một ngọn lá nào rơi

Không một ngọn cỏ nào được rạp mình dưới bàn chân của một dấu chấm.

Niềm vui trong sáng tác.

Quyền lực để trường tồn.

Sự trả thù của bàn tay con người.

(Cao Thu Cúc dịch)

*

TUỆ MAI (1928-1983)

Tôi thơ mãi cho thơ tôi góp

thành số không ở cõi chon von

khi xếp cánh nghỉ dài vô hạn

tôi yêu tôi con số khoanh tròn…

*

MARK STRAND (1934-2014)

Những bài thơ không khí

Những bài thơ không khí đang dần chết;

chúng quá nhẹ cho trang viết, quá mờ nhạt, quá xa xôi,

những bài thơ mà chúng ta đã từng gọi là Trăng, là Sao, là Mặt Trời,

chìm xuống biển hay khuất sau những rặng cây lạnh lẽo

ở rìa cánh đồng này. Nấm mồ ánh sáng khắp mọi nơi.

Một ngày mùa hè hay một đêm mùa đông nào đó những bài thơ sẽ ngừng lại.

Không ai khóc, không ai ngước nhìn trời.

Một màn sương dày sẽ phủ đầy thung lũng,

một bóng tối không thể gột rửa sẽ giăng mưa trên những ngọn đồi,

và không có gì, không một bóng chim nào, đến hót.

(Linh Văn dịch từ “Poems of Air” – Tập thơ “The Late Hour”, 1978).

*

NGUYỄN XUÂN HOÀNG (1940-2014)

Gánh chữ



Kiếp tằm in hình hài chiếc lá

mỏng manh chơi vơi

gánh chữ vọng phu

chẳng mặc cả cuộc đời

chẳng đan màu thánh thiện



giấc ngủ lên men

cơn say bùa yêu hiền triết

trang sách hiện hình tương lai

hiện hình những cánh tay phù đổng vươn vai

nét vẽ đồng hồ

giấc mơ tượng đá



những lời răn phật tử

trang sách hiện hình

trái đất

vòng quay ngược.

*

ĐỖ TƯ NGHĨA (1947-2021)

Có khi viết xong một bài thơ

(Trích đoạn)

Có khi viết xong một bài thơ

hồn tôi như thân cây trụi lá

đứng chơ vơ

lạnh

dưới sương chiều.

Có khi viết xong một bài thơ

tôi như người say

như người chết đuối

như bóng ma

trở lại dương trần.

Có khi viết xong một bài thơ

tôi muốn đến ngồi im bên sóng biển

đọc thơ tôi

cho lũ dã tràng nghe

Biển sâu ơi

ai là người tri kỷ của ngươi

nếu chẳng phải

là bầu trời cao thăm thẳm?

*

PHẠM PHÚ HẢI (1950-2009)

Thi sĩ

Có bàn chân dài hơn con đường

Nên chân trời là những đốt xương

Của ai bỏ lại ngàn năm trước

Sửng sốt kêu lên tiếng dị thường

Ngủ cũng có đôi khi mơ mắt

Chiêm bao thấy được vạn màu xanh

Giận quá giận đất trời vô loại

Nhẫn tâm xô chết những bình minh

Đi một mình đứng lại một mình

Dài hai bên thạch đỉnh chênh vênh

Thử buông tay thả người lơ lửng

Ở giữa thinh không lại ngủ quên

Trăng cho thi sĩ màu du tử

Đứng lại để nhìn vũ trụ đi

Cất bước mà xem khôn kìên chật

Bỏ bước về thanh trí tương tri

Nhạn gọi én xa mùa bước biệt

Có mấy già lụm cụm đi theo

Du tử cuối đường về góc núi

Bỏ lại trên sông một tiếng chèo

*

NGUYỄN LƯƠNG VỴ (1952-2021)

Thơ về thơ I

Một câu thơ đã chết

Một câu thơ hoài thai

Một câu thơ sắp chết

Gió huýt sáo dặm dài

Gió lưng ong cài lược

Chải sợi lông thời gian

Mềm dư vang sau trước

Chữ ứa một cung đàn

Chữ ứa một dung nhan

Nằm xếp hàng như mộ

Ta yêu em kiên khổ

Dẫu phí hết ngàn đời

Một câu thơ đi chơi

Một câu thơ bật khóc

Một câu thơ lăn lóc

Gió trong tờ lá non…

*

PHAN TẤN HẢI

Tay anh gõ chữ

(Trích đoạn)

…

Này này trang này là thơ, trang này là báo

Này này ôm từng đống giấy, ra ngồi giữa chợ,

lắp bắp bán rao, trang sách khi đầy lúc vơi, khi buồn lúc vui

Này này nước mắt, này em có thấy đây là nước mắt,

loang khắp từng trang, xin lật dịu dàng,

kẻo lời anh rơi, xin cầm thật khéo, kẻo chữ kêu đau…

… Xin dịu dàng, trang sách này còn xanh bóng đêm,

còn thoảng hơi rượu, còn vài nốt nhạc vọng về…

Một thời, một thời, một thời

Bây giờ anh gõ chữ, trang sách đầy tóc trắng, hư vô lạnh từng trang.

Bây giờ anh gõ chữ, tìm chữ bình an cho em, cho con, cho đời.

…

Từng trang sách một, anh

dịu dàng, thật dịu

dàng, không

để giấy kêu đau.

*

LƯU MÊLAN

1. Làm thơ

(Trích đoạn)

tôi phải làm một bài thơ mà dung lượng nó đầy lên

còn tôi:

rác.

Những lá thư

chúng đến

chậm chạp

như một tình nhân

ta bỏ quên đâu đó trong giấc mơ ta làm tình

chỉ để lại ký ức nhiều hơn gương mặt

và ta bấu víu vào trang giấy như một minh chứng của trở về hiện thực.

sự tỉnh táo của giấc mơ

làm tôi không nhận ra mình đang ở trong hiện thực

hay quá khứ

mọi thứ buồn cười

nhưng chẳng bao giờ ta cười được

sự nguy hiểm luôn bất ngờ

ta có thể chết

khi mơ.

Nhà thơ

… Bước vào, đi qua, bước chân chúng ta dù mạnh mẽ

Vẫn chỉ là những đường lằn trên óc.

2. Tên tác giả

Họ đi qua bạn, hai mươi bước

Có lẽ hơn, rồi quay lại nhìn bạn, đi tiếp, như bạn là một biển chỉ đường

Với vài chữ, tên bạn, những dấu (nếu có)

*

INRASARA

Thơ ca

Sẽ bật lên

tiếng thơ đến sau tiếng thơ cuối cùng

hơi thơ dài lâu nén dồn lồng ngực

sẽ bật lên

hạt mầm vùi sâu hơn hạt mầm vùi sâu nhất

sau trận mưa tháng năm

rì rào cho đời khúc hát xanh.

*

TRẦN HOÀNG PHỐ

Cái chết của bài thơ

Bài thơ bị cán chết hôm qua

Trên con đường đi đến giấc mơ

Với tiếng khóc của chữ

Và tiếng trời xanh rơi nức nở trong chiếc lá

vàng

tiếng khóc của âm thanh dịu dàng

đau đớn tiếng chim buổi sáng thu trong

Bài thơ bị xử bắn hôm qua

Chữ chết lặng lẽ trong giấc mơ đêm

Giấc mơ

có những vì sao rơi trong mắt giếng đêm

Chữ khóc

lặng lẽ với vầng trăng hạ tuần đang đi qua bầu trời đầy

nước mắt huyền ảo xanh

Máu

của vần điệu và hình ảnh chảy vào giấc mơ đêm trái tim tình yêu bơ vơ

Trong tiếng khóc chữ cô đơn

Bài thơ bị chôn

trong nghĩa địa trăng đêm qua

Nó lặng lẽ khóc

Chữ nằm bơ vơ

trong quan tài giấc mơ

Với hình hài của gió và ánh sao đêm

và con mắt giấc mộng

*

LƯU DIỆU VÂN

Bằng cấp chuyên gia thơ

ấy này là thời đại của các chuyên gia

huấn luyện khóa ngắn hạn

chỉ cần chiều cao và giọng vênh quả quyết

mua nhà cần chuyên viên địa ốc

giảm cân cần chuyên gia dinh dưỡng

nghệ sĩ tìm cố vấn hình tượng

thơ cũng đua đòi giám định thẩm mỹ đương đại

ngôn ngữ chuyên gia phải đầy phán quyết

lấp liếm thiển cận

có hoặc không

hay hoặc dở

chắc chắn không là có-thể, tùy theo

thái độ lưỡng lự

phản ánh

điều không đáng tin

thiếu tầm đổi mới

thơ ngập ngừng là thơ sắp lỗi thời

chuyên gia rởm thường lộ nước đôi

nhận định sai lệch không bao giờ nằm ở cổ chai

xấn xổ

biếng nhác

thâu hẹp

ảo tưởng quá đà

của ta

của người

hay của thơ người ý ta suy diễn ra

hay thơ ta tùy tiện áp đặt người

khi đối diện sức ảnh hưởng tương lai

thơ phản ánh thời đại

hay đại loại những thế lực ngược lại

các nhà tư vấn chữ nghĩa nghiệp dư

các chuyên viên thẩm định thơ tự xưng

chen lấn vào khung bình luận

công cộng cao tiếng dõng dạc

nguyên âm hóa hội chứng tự kỷ

lẽ ra

mắt nên liếc trái những bài thơ

cầu viện

*

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

Phút mong manh giữa những từ

(Trích đoạn)

1.

Tình cờ thôi, trong một chớp giao cảm

Thơ đặt vào lời tôi

ánh sáng một đôi cánh

Nó làm tất cả để cho tôi sống

Cho tôi bay cao

Chỉ riêng nỗi đau từ chính nó gây ra

Nó lại không làm gì cả

Chỉ thản nhiên bóc ra từ tôi những hạt lệ ...

Lời tôi viết

Là tấm gương soi cảm xúc tôi từng lúc,

Tôi viết nên bài thơ

Chẳng phải bằng con ruồi giả - như người ta câu cá -

2.

Khó mà thoát khỏi sự cám dỗ

Tôi mải miết

Điều gì sau khi đặt dấu chấm hết một bài thơ?

Sau vụ mùa

Tôi chỉ đem về nhà được đôi ba hạt lúa chín

Chút màu vàng của nó lấp lánh trên tay

Làm tôi đã vô cùng sung sướng

Giống như tôi đã tắm, đã hưởng

Tất cả những ngọt ngào mát mẻ của con sông

Và dẫu tôi không mang về một hạt nước nào của nó

Nhưng làn da tôi thì mãi còn dư âm cái trườn mình

của dòng chảy

Bài thơ hoàn tất, dù là một điểm hẹn quyến rũ,

Nhưng phút mong manh giữa những từ

Lại là lúc đoá hoa đang nở. Đang tỏa hương.

Tôi có gì đâu phải vội.

*

TRẦN MỘNG TÚ

Thế giới đã nát tan để lại vết nứt trên mình thi sĩ

( The world is broken, and a crack is left in the poet’s body – Heinrich Hein 1797-1856.)

Chiếc bình thân thể tôi

Sáng nay có một đường nứt

Trên vết nứt đó

Tôi nhặt ra được một câu Thơ

Cứ thế

Thi thoảng vết nứt

Lại cho tôi một câu Thơ

Tôi xếp những câu Thơ

Vào một cái hộp

Cái hộp có hình con Cá

Con Cá nuốt chửng câu Thơ

Không rơi ra ngoài một chữ

Vết nứt trên thân thể tôi

mỗi ngày một lớn

mỗi ngày tôi nhặt ra một câu Thơ

Tôi lấy kim chỉ khâu lại

như Bác Sĩ khâu những vết thương

nhưng tôi vụng về

tôi cựa quậy

đau đớn

Vết thương không bao giờ lành