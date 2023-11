Vụ Xe Phát Nổ Trên Cầu Rainbow: Đã Loại Trừ Khả Năng Khủng Bố

Hôm thứ Tư (22/11), một chiếc xe đã phát nổ trên Cầu Rainbow, cây cầu nối Canada với Hoa Kỳ, khiến chính quyền phải đóng cửa khẩu biên giới đó và ba cửa khẩu khác giữa hai nước. (Nguồn:YouTube)

Một chiếc xe đã phát nổ và bốc cháy trên Cầu Rainbow, cây cầu nối liền tiểu bang New York và Ontario tại Thác Niagara. Hai người trong xe đã chết, và vụ việc khiến bốn cửa khẩu biên giới Hoa Kỳ-Canada, và Sân bay Buffalo International Airport của New York phải đóng cửa, theo Reuters.

Vài giờ sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền liên bang và tiểu bang cho biết các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng nào về hành động khủng bố, mặc dù các tình tiết xung quanh vụ tai nạn trên Cầu Rainbow vẫn còn mơ hồ, chưa xác định được liệu đó là vô tình hay cố ý.

Thống đốc New York Kathy Hochul nói với các phóng viên vào tối thứ Tư: “Hiện tại, không có dấu hiệu nào về một cuộc tấn công khủng bố,” và cũng không có mối đe dọa đối với công chúng nói chung. Nhận xét của bà đã được lặp lại bởi các viên chức thực thi pháp luật liên bang và địa phương tại một cuộc họp báo riêng.

Đoạn clip về vụ tai nạn được ghi lại từ camera an ninh và đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X bởi CBP, cho thấy chiếc xe di chuyển từ phía Hoa Kỳ với tốc độ cao, sau đó tông vào một vật thể và bay lên trời trước khi rơi xuống đất và phát nổ.

Tài xế và một hành khách đã chết, còn một sĩ quan CBP bị thương nhẹ. Sĩ quan này đã được điều trị tại một bệnh viện gần đó và đã được ra về, một viên chức của cơ quan cho biết.

Danh tính của 2 người thiệt mạng chưa được công bố. CNN đưa tin tài xế là một người đàn ông 56 tuổi, đang đi cùng vợ trong một chiếc xe Bentley để đến tham dự buổi hòa nhạc của nhóm rock KISS. Buổi biểu diễn của ban nhạc được lên lịch vào thứ Tư tại Toronto, là một phần của tour lưu diễn chia tay của nhóm đã bị hủy sau khi một trong các thành viên của ban nhạc, Paul Stanley, bị cúm.

Vụ tai nạn trên Cầu Rainbow xảy ra vào thời điểm mối lo ngại về an ninh tăng cao trên khắp thế giới do xung đột ở Trung Đông và vào đỉnh điểm của mùa du lịch lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ.

Federal Aviation Administration thông báo trên trang web, Sân bay Quốc tế Buffalo, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 20 dặm về phía nam, đã bị đóng cửa đối với tất cả các chuyến bay quốc tế đi và đến sau vụ việc.

Cầu Rainbow và cả ba cửa khẩu biên giới khác dọc theo sông Niagara giữa phía tây New York và miền nam Ontario – Cầu Hòa bình, Cầu Lewiston-Queenston và Cầu Whirlpool – đã bị đóng cửa trong vài tiếng sau đó để đề phòng.

Các viên chức cho biết, các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại các sân bay và đường sắt khác do Cơ quan Vận tải Niagara-Frontier quản lý, cũng như tại nhiều địa điểm khác nhau xung quanh Thành phố New York.

Ba cây cầu không liên quan đã được mở cửa trở lại vào tối thứ Tư, nhưng Cầu Rainbow vẫn đóng cửa vì còn trong quá trình điều tra và để các viên chức đánh giá mức độ an toàn.

Theo bà Hochul, chiếc xe gặp nạn đã lao qua hàng rào cao 8 feet trước khi rơi xuống biến thành một quả cầu lửa. Chiếc xe bị thiêu rụi, chỉ còn sót lại các mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi trên cầu.

Nhân chứng Mike Guenther nói với đài truyền hình Buffalo WGRZ-TV rằng anh đang đi bộ gần cây cầu cùng vợ thì một chiếc xe chạy rất nhanh từ phía Hoa Kỳ tông vào hàng rào ở ngã tư và bay lên cao rồi phát nổ.