Sĩ Quan Ukraine ‘Điều Phối’ Vụ Phá Hoại Nord Stream

“40 Năm Hành Trình Phần 2” là chủ đề của chương trình âm nhạc trực tiếp thu hình do Paris by Night thực hiện vào hai ngày thứ Bảy 9 tháng 12, 2023 vào lúc 7:00 tối và Chủ Nhật 10 tháng 12, 2023 lúc 1:30 chiều tới đây trên sân khấu sang trọng của rạp Pechanga Casino Theater. Tiếp tục đánh dấu cuộc hành trình 40 năm của Paris by Night, chương trình phần 2 sẽ gửi đến quý vị tác phẩm của các tác giả nổi tiếng trong nền âm nhạc Việt Nam từ xưa nay.