Hoàng Hạc Khí Công: Tân Niên, Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập

Trong tiệc ăn mừng tân niên và kỷ niệm 10 năm thành lập Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công.

Trong tiệc ăn mừng tân niên và kỷ niệm 10 năm thành lập Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công.

Trong tiệc ăn mừng tân niên và kỷ niệm 10 năm thành lập Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công.

Trong tiệc ăn mừng tân niên và kỷ niệm 10 năm thành lập Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công.

Trong tiệc ăn mừng tân niên và kỷ niệm 10 năm thành lập Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công.

Garden Grove (Bình Sa) -- Tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 11 tháng 2 năm 2017, Gia đình Hoàng Hạc Khí Công đã tổ chức tiệc Tân niên mừng Xuân Đinh Dậu 2017 và kỷ niệm 10 năm thành lập Hoàng Hạc Khí Công.Tham dự buổi tiệc ngoài các thành viên Gia Đình Hoàng Hạc Khí Công thân hữu còn có một số quan khách, các cơ quan truyền thông.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm.Ông Nguyễn Đức Trình, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả những người tham dự, sau đó ông mời Võ Sư Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, Chưởng Môn sáng lâp Thể Dục Hoàng Hạc Khí Công lên chúc Tết và giới thiệu quan khách tham dự.Mở đầu BS. Cổn cho biết: hiện diện trong nhà hàng, hầu hết là những thân hữu đã từng gắn bó với Gia Đình Hoàng Hạc từ rất lâu, kể cả một số anh em truyền thông, nên theo chủ trương của Gia Đình Hoàng Hạc Khí Công, đã là gia đình thì không cần phải giới thiệu vì ai cũng đã biết nhau.Riêng một số thân hữu mà ông thấy cần giới thiệu với các thành viên Gia Đình Hoàng Hạc Khí Công; đó là, phu nhân cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, Phái đoàn võ sư đến gần 20 người nhưng võ sư Song Yến Phi (Tây Sơn Bình Định), võ sư Nguyễn Văn Lễ (Vovinam) là hai thân hữu mới đến lần đầu, phái đoàn cựu học sinh Petrus Ký cũng mới đến hỗ trợ GĐKCHH. Riêng giáo sư Nguyễn Ngọc Sum (Petrus Ký) là người đã hỗ trợ từ lâu.Phái đoàn Hội Tả Quân Lê Văn Duyệt đi khá đông nhưng Đốc Sự Châu Văn Đễ là tân Chủ Tịch thay thế cố GS Nguyễn Thanh Liêm nên cần giới thiệu với mọi người. Ông Phạm Nhất Thiếp, ông bà Bùi Trọng Nghĩa là những thân hữu mới của Gia Đình Hoàng Hạc Khí Công. Nhân dịp Ttân Xuân ông chúc tất cả mọi người một năm mói an vui hạnh phúc.Tiếp theo phần biểu diễn các thế tự vệ do vận dụng các động tác căn bản để triệt hạ đối phương khi bị tấn công của các thành viên Hoàng Hạc.Sau đó môn sinh cụ bà 84 tuổi Nguyễn Ngọc Cam lên biểu diễn công phá, dùng cạnh bàn tay, chặt miếng ván làm đôi.Sau phần biểu diễn là phần dâng sớ táo quân của gia đình Táo Hoàng Hạc do tác giả, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Mai, một môn sinh Hoàng Hạc, Táo đã lần lượt kể hết chuyện trong nhà, đến chuyện ngoài đường, những kỷ niệm trong các buổi tập trong năm. Đã làm cho nhà hàng sôi động hẵn lên vì những tràng cười rộn rã do các táo trình diễn.Mọi người được một phen cười nghiêng ngả.Trong dịp nầy, Trưởng ban tổ chức giới thiệu Diễn giả Bác Sĩ Dương Đức Huyên, một trong những người có mặt từ khi Hoàng Hạc mới được thành lập, nói về đề tài “Y học trong môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc.”Ông nói đến những điểm chính, gồm đại cương, nguyên lý, thực hành và tác dụng của Hoàng Hạc. Ong nhấn mạnh:“Hoàng Hạc là môn thể dục dưỡng sinh, nhắm vào sự điều hòa hơi thở, thư giãn tâm thân để đem lại sự thoải mái về tâm thần, thể chất và xã hội, thích hợp với người lớn tuổi,”Diễn giả Thứ hai là cô Kiều Hạnh, với đề tài “Thiền trong Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc.”Cô cho biết: “Khi nói đến thiền là ta nghĩ ngay đến tọa thiền, xếp chân, nhắm mắt, theo dõi hơi thở. Đây là phương pháp điều tâm, nghĩa là đưa tâm trở về với thân. Cô cho biết, Khi thiền cần những yếu tố căn bản, thường gồm hơi thở, biết, và buông cùng phối hợp với hơi thở để hài hòa ba yếu tố này.”Cô Kiều Hạnh nhận xét qua kinh nghiệm bản thân sau bốn năm theo học Hoàng Hạc, cô nói: “Hoàng Hạc là một phương pháp thiền đơn giản và hữu hiệu. Đơn giản vì dễ làm. Chỉ cần biết bài bảy thế căn bản, dễ thuộc, dễ nhớ của Hoàng Hạc, và làm ba lần bài này một cách chững chạc, đâu ra đấy, quý vị có thể mang tâm mình về với thân một cách an bình...”Sau đó võ sư Bác Sĩ Phạm Gia Cổn lên trình bày đề tài “Võ Trong Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc.” Trong lúc nầy BS đã mời ba thành viên Hoàng Hạc là: Kiều Hạnh, Lan Hương và Thục Quyên lên biểu diển bảy thế của môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với Ban nhạc nỗi tiếng trong nhiều năm đó là ban nhạc do BS Phạm Gia Cổn thành lập, lúc nào trình diễn BS. Phạm Gia Cổ cũng thủ vai thổi kèn saxophone. Chương triình văn nghệ với sự đóng góp của các nghệ sĩ thân hữu, các thành viên Hoàng Hạc Khí Công và quan khách tham dự.Trong dịp nầy, Gia Đình Hoàng Hạc Khí Công cho phát hành Đặc San “Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc Xuân Đinh Dậu” Kỷ niệm 10 năm thành lập.Quý độc giả muốn tìm hiểu về môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc để tập luyện hầu đem lại sức khỏe, xin liên lạc với cô Kiều Hạnh: ĐT: (562) 242-5876 hay ông Đức Trình (714) 717-4522Hiện nay Gia Đình Hoàng Hạc Khí Công đã có những Trung tâm tập luyện tại: San Jose (Bắc California), Orlando (Florida), Houston (Texas), Washington, D.C., Montreal (Canada), và một số quốc gia Âu Châu như: Copenhagen (Đan Mạch), Frankfurt (Đức), Paris (Pháp), Melbourn và Sydney (Úc)...Đồng hương muốn biết những sinh hoạt của Hoàng Hạc Khí Công liên lạc tại đường Hapkido, 9032 Hazard Ave., Westminster, CA 92683. Điện thoại (562) 242-5876.