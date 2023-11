Save Our Water: Nguồn tài nguyên và Công cụ tìm kiếm chương trình khuyến mãi mới giúp người dân California chuyển đổi sân vườn

SACRAMENTO, CA (ngày 25 tháng 10 năm 2023) - Trong khuôn khổ chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, Save Our Water đã cho ra mắt trang web cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi và các nguồn tài nguyên tại địa phương cho người dân sinh sống trong khu vực.

Người dân California giờ đây có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm kiếm các chương trình khuyến mãi tại địa phương để làm mới sân vườn nhà mình bằng cách nhập mã bưu điện của họ tại trang web SaveOurWater.com. Những chương trình khuyến mãi này do các cơ quan cấp nước địa phương hỗ trợ nhằm khuyến khích các hộ dân cư tiết kiệm nước thông qua chuyển đổi loại cây trồng cho sân vườn từ các giống cây cần nhiều nước sang các loại chịu hạn hoặc cần ít nước tưới. Việc chuyển đổi loại cây trồng trong sân vườn sẽ giúp tiết kiệm đáng kể lượng nước do hiện nay, 40% lượng nước được người dân California sử dụng cho mục đích ngoài vườn.

Theo các chuyên gia khí hậu, nguồn cấp nước của California có thể giảm tới 10% vào năm 2040 do hậu quả của thời tiết ngày càng nóng và khô hơn. Trước tình hình đó, chiến dịch của Save Our Water muốn gửi gắm thông điệp nhắc nhở người dân California về tầm quan trọng của việc xây dựng lối sống tiết kiệm nước.

“Thời tiết California thất thường, lúc lũ lụt, lúc hạn hán khiến việc dự báo cấp nước trở nên khó lường. Đó là lý do tại sao sử dụng nước một cách khôn ngoan mỗi ngày vẫn rất quan trọng,” bà Margaret Mohr, Phó Giám đốc Truyền thông, Sở Tài nguyên ước California, cho biết. “Khí hậu thay đổi sẽ khiến hạn hán xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai và tất cả chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng ngay từ bây giờ trước các sự kiện thời tiết cực đoạn, từ ẩm ướt đến khô hạn sắp tới.”

Trong suốt năm nay, Save Our Water đã tăng cường nỗ lực tuyên truyền thông điệp tiết kiệm nước đến với mọi người dân California. Vào mùa xuân, Save Our Water đã đổi mới diện mạo và cập nhật thêm các bài nội dung truyền thông bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha trên trang web chiến dịch cũng như các kênh truyền thông xã hội ( Instagram Facebook ). Chiến dịch cũng đã cho ra mắt các video quảng cáo ngắn nhằm giải quyết các rào cản và quan niệm sai lầm về trồng cây chịu hạn với thông điệp tiết kiệm nước hài hước và đẹp mắt (Đường dẫn video quảng cáo: For the Love of Water Tough Love ).