Trang Nghiêm Lễ Nhập Kim Quan Cố HT Thích Quảng Thanh; Kim Quan Sẽ Tôn Trí Tại Chùa Bảo Quang Đến Thứ Hai Là Lễ Trà Tỳ

Hình ảnh trong Lễ Nhập Kim Quan Cố HT Thích Quảng Thanh

Westminster (VB)- - Tại phòng số 5 Nhà Quàn Peek Funeral Home vào lúc 11 giờ trưa Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2019, hàng trăm Chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn Đức Tăng, chư tôn Đức Ni cùng hàng trăm Huynh Trưởng, và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử, đồng hương Phật tử, một số các cơ quan truyền thông tham dự.Chứng minh buổi lễ có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông, Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, HT. Thích Phước Thuận, HT. Thích Minh Tuyên, HT. Thích Trí Tuệ, HT.Thích Giác Hoa, HT. Thích Giác Pháp, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Tâm Vân, HT. Thích Viên Lý, HT. Thích Bổn Đạt, HT. Thích Minh Dung, HT. Thích Minh Nguyện, HT. Thích Giác Sĩ, HT. Thích Như Minh, HT. Thích Minh Mẫn, HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Thông Hải, HT. Thích Giác Sĩ, HT. Thích Viên Huy…Nghi thức buổi lễ diễn ra do HT. Thích Phước Thuận chủ sám, cùng sự chứng minh của Trưởng Lão HT. Thích Minh Thông, HT. Thích Chơn Thành.Sau nghi thức Lễ Nhập Kim Quan, Ban tang lễ đã rước Kim Quan của Cố HT. Thích Quảng Thanh về Chùa Bảo Quang để an vị Giác Linh và môn đồ pháp quyến thọ tang. Sau đó là lễ viếng cho đến hết ngày Chủ Nhật.- Đến ngày Thứ Hai 17 tháng 6 năm 2019 lúc 10:30 AM Lễ Truy Niệm, và 1 giờ PM Lễ Phất Trần-Cung Tống Kim Quan đến nơi trà tỳ. Lúc 15:00PM Lễ An Vị Giác Linh tại Chùa Bảo Quang.