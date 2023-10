Ai chọn Đảng Cộng sản lãnh đạo?

Đố ai chứng minh được ”Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta” như đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền? Càng mơ hồ hơn khi nghe nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” Cả Cương lĩnh “xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội” (Bổ sung, phát triển năm 2011), và Hiến pháp của Việt Nam Cộng sản đã viết như thế để hợp pháp hóa vai trò “tự biên, tự diễn” lãnh đạo của mình.

Cũng từ những thứ “trên Trời rơi xuống” này, mọi người lại phải nghe: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” (Điều 4 Hiến pháp 2013).

Từ khi đảng CSVN có mặt trên đất nước năm 1930, chưa có cuộc bầu cử nào được tổ chức để trao quyền lãnh đạo cho đảng. Kể cả việc đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh làm nền tảng xây dựng đất nước cũng do đảng tự tung tự tác. Tuyệt đối không có ý kiến của dân.

Như vậy rõ ràng đảng đã áp đạt thể chế chính trị lên đầu dân để cai trị theo ý muốn của mình. Đó là độc tài và độc đảng.

Ấy thế mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nghênh ngang viết: “Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.” (Trích bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam", ngày 16/05/2021). Với câu viết này, ông Trọng muốn lấy lý tưởng “Chủ nghĩa Xã hội” của đảng gán cho nhân dân để đồng hóa đảng với dân.

Đó là lý do tại sao ông Trọng đã múa bút tiếp: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.”

Mấy chữ “phấn đấu xây dựng” nên được hiểu bắt đầu từ chủ trương “đổi mới” năm 1986 thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đến năm 2023, tổng cộng là 37 năm, mà những điều ông Trọng viết vẫn còn ở phương trời đất lạ nào đó.



“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Trong thực tế, đảng cấm không cho tư nhân ra báo và lập đảng chính trị. Đảng độc quyền dư luận và kiểm soát tư tưởng. Đảng bỏ tù những ai dám đòi dân chủ và tự do. Tuy đảng không cấm tôn giáo, tín ngưỡng nhưng dùng mọi biện pháp và luật lệ để kiểm soát người theo đạo và hành đạo. Đảng cũng kỳ thị, chèn ép và gây khó khăn cho các Tổ chức tôn giáo không nằm trong hệ thống của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ngoại vi của đảng.

Bằng chứng như trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tên quen thuộc là Phật giáo Ấn Quang dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, đã bị cấm hoạt động, lãnh đạo bị bỏ tù, trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam do đảng thành lập lại được bảo vệ và giúp phát triển.



NHÂN QUYỀN TỒI TỆ



Trong khi đó, tình hình nhân quyền tiếp tục tồi tệ ở Việt Nam trong năm 2022, theo đánh giá của Tổ chức Human Rights Watch (HRW). Báo cáo phổ biến ngày 12/01/2022 của HRW viết: “Chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp tới các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước. Tình trạng đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do biểu đạt, lập hội, nhóm họp ôn hòa, tự do đi lại và tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn không hề thuyên giảm.

Năm 2022, chính quyền Việt Nam đàn áp mạnh tay hơn đối với các nhà hoạt động. Các tòa án Việt Nam đã xử nhà báo Mai Phan Lợi, luật sư môi trường Đặng Đình Bách, nhà hoạt động truyền thông về môi trường Bạch Hùng Dương và nhà bảo vệ môi trường Ngụy Thị Khanh với các cáo buộc mang động cơ chính trị có tội trốn thuế và áp đặt các án tù nặng nề. Năm 2018, Ngụy Thị Khanh đã được trao giải thưởng quốc tế uy tín về môi trường Goldman Environmental Prize, vinh danh các nhà hoạt động môi trường cấp cộng đồng cơ sở.”

Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói: “Năm 2022 chính sách đàn áp triệt để các nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến của chính quyền Việt Nam đã lan tới cả các nhà lãnh đạo môi trường dòng chính và các tổ chức quốc tế,” nói. “Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam cần lên tiếng phản đối các hành xử vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam.” Trong thưc tế, người dân vẫn không được tự do ứng cử và bầu cử; không có tự do tư tưởng, ngôn luận, lập hội, đình công và biểu tình như quy định trong Điều 25 Hiến pháp năm 2013 dưới đây:.”Trong thực tế, đảng cấm không cho tư nhân ra báo và lập đảng chính trị. Đảng độc quyền dư luận và kiểm soát tư tưởng. Đảng bỏ tù những ai dám đòi dân chủ và tự do. Tuy đảng không cấm tôn giáo, tín ngưỡng nhưng dùng mọi biện pháp và luật lệ để kiểm soát người theo đạo và hành đạo. Đảng cũng kỳ thị, chèn ép và gây khó khăn cho các Tổ chức tôn giáo không nằm trong hệ thống của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ngoại vi của đảng.Bằng chứng như trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tên quen thuộc là Phật giáo Ấn Quang dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, đã bị cấm hoạt động, lãnh đạo bị bỏ tù, trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam do đảng thành lập lại được bảo vệ và giúp phát triển.NHÂN QUYỀN TỒI TỆTrong khi đó, tình hình nhân quyền tiếp tục tồi tệ ở Việt Nam trong năm 2022, theo đánh giá của Tổ chức Human Rights Watch (HRW). Báo cáo phổ biến ngày 12/01/2022 của HRW viết: “Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói: “.”

Việt Nam luôn luôn cho rằng tố cáo của cá nhân và các Tổ chức Quốc tế là “âm mưu “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, chống phá Đảng và chế độ, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.” Hay là: “Ở Việt Nam không có tù nhân chính trị mà chỉ có những người vi phạm luật pháp bị giam giữ”.



THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ



Từ tư duy tự cho mình quyền cai trị, bất kể đòi hỏi dân chủ của dân, đảng CSVN khi nào cũng gán cho dân “khát vọng” của đảng như ông Nguyễn Phú Trọng viết: “Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), chúng ta một lần nữa khẳng định: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử". (Bài viết ngày 16/05/2021).

Ông Trọng là người nổi tiếng bảo thủ, giáo điều và là đệ tử trung thành của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Do đó, ông viết: “Đảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.”

Vậy “tập trung dân chủ” là gì?

Theo giải thích của đảng thì: “Tập trung dân chủ là tự do trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động.” Nói cách khác là “có thể bất đồng ý kiến khi thảo luận, nhưng khi đã biểu quyết thì thiểu số phải phục tùng đa số”. Suy rộng ra, có thể có bất đồng ý trong phòng họp, nhưng ra khỏi phòng họp mọi người phải làm theo quyết định chung. Do đó, ông Trọng mới khẳng định: “Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.”

Tuy nhiên “công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, phát động từ khi ông Trọng lên cầm quyền năm 2011, không đạt mục tiêu. Ngược lại tình trạng “suy thoái tư tưởng chính trị đảng và đạo đức lối sống” của đảng viên đã tới mức báo động, đe dọa sự sống còn của đảng và cả hệ thống chính trị. Số đảng viên “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong đảng không xẩy ra ở phạm vi hẹp mà đã lan sang Quân đội và lực lượng Công an.

Nguyên do, dưới mắt đảng, là “do những thiếu sót trong công tác cán bộ khi tuyển chọn, bổ nhiệm và các mặt trái của nền kinh tế thị trường” đã tạo cơ hội cho đảng viên tham nhũng, thoái hóa. Vậy mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tự hào khoe: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (Bài viết ngày 16/05/2021).

Ông Trọng nói vậy mà “không phải vậy” vì tình trạng “tiêu cực”, gốc của tham nhũng, đã ăn sâu bám rễ trong những “lãnh đạo chủ chốt” khiến tình hình “mỗi ngày một phức tạp và tinh vi”. Số đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức lối sống đã từ “một số” đã tăng lên “một số không nhỏ” trong tổng số hơn 5 triệu đảng viên. Tuy nhiên, là người đứng đầu nhưng chưa bao giờ ông Trọng chịu trách nhiệm trước đảng và trước nhân dân về những thất bại của đảng do ông lãnh đạo.

Bằng chứng của tính chây lỳ ngồi lại, sau khi đã làm xong 2 nhiệm kỳ, xẩy ra ngày 01/02/2021 khi ông Nguyễn Phú Trọng được yêu cầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là trường hợp ngoại lệ vì Điều lệ đảng chỉ cho phép Tổng Bí thư giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ 10 năm.

Nhưng vấn đề là không ai đã cho phép đảng tự tung tự tác như thế để cai trị mà không có ý kiến dân. Vị trí lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng cũng vậy. Người dân không bầu ông lãnh đạo họ. Ngược lại ông chỉ được bầu bởi 200 Ủy viên Trung ương đảng. Như vậy, nói rằng ông là “lãnh đạo của khối ngót 100 triệu dân” là điều sai trái.



– Phạm Trần

Chính luận

(10/023)